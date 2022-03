Le Bayern tenu en échec +++ Pogacar inarrêtable

Nadal forfait pour le Masters 1000 de Miami Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie et invaincu depuis le début de l'année, ne participera pas au Masters 1000 de Miami (23 mars-3 avril), selon la liste publiée sur le site officiel. Engagé au Masters 1000 d'Indian Wells, où il doit entrer en lice ce samedi contre l'Américain Sebastian Korda, l'Espagnol avait expliqué vendredi en conférence de presse vouloir gérer son temps de jeu et son temps de repos, pour ménager son pied gauche, blessé l'an passé et qui, après une opération, l'a écarté des courts pendant plus de quatre mois. "Quand mon pied sera-t-il rétabli à 100 % ? Jamais. C'est une blessure qu'on ne peut pas soigner. C'est la vérité. Il y a des jours où ça va, d'autres moins. Il faut le gérer du mieux possible et trouver un moyen de jouer le plus possible sans limite", avait-il confié. "Dire que mon pied n'est plus une source d'inquiétude pour moi, ce n'est pas vrai. Je suis inquiet pour mon pied tous les jours. On va voir comment ça va évoluer. Il y aura un moment où il faudra que je fasse un peu plus de soins, peut-être m'arrêter pendant un petit moment et trouver le bon équilibre entre jouer et me reposer. Réussir la bonne planification de tournois et m'y tenir. C'est mon objectif", avait-il ajouté. À défaut donc de se rendre en Floride, où il ne s'est jamais imposé malgré cinq finales disputées, le no 4 mondial va déjà tenter de prolonger sa série de 15 victoires en 2022, bonifiées par trois titres en autant de tournois disputés, à l'ATP 250 de Melbourne, à l'Open d'Australie donc où il est devenu le recordman du nombre de sacres en Grands Chelems (21 devant Novak Djokovic et Roger Federer), puis à Acapulco. Son programme après l'épreuve californienne devrait se poursuivre en Europe avec le début de saison de terre battue et Roland-Garros en point d'orgue où il s'est imposé 13 fois.

Super League: Saint-Gall donne la leçon au leader Maglica a ouvert le score Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich n'est pas invincible. Saint-Gall l'a montré en venant s'imposer 3-0 au Letzigrund lors de la 26e journée de Super League. Le FCZ n'avait plus perdu depuis le 26 septembre 2021. Les Brodeurs, très toniques, ont confirmé de belle manière leur excellente forme depuis la reprise. En 2022, ils en sont désormais à cinq victoires et trois nuls et ont donc laissé derrière eux tout souci de relégation. Ce succès a été construit en première mi-temps, avec des réussites de Maglica (7e) et Von Moos (34e). Lungoyi a scellé le score final au terme d'un contre en fin de rencontre. Zigi en verve Zurich a eu beau mettre une grosse pression sur la défense adverse en seconde période, rien n'y a fait. Zigi a effectué plusieurs parades déterminantes, notamment sur des frappes d'Omeragic et de Rohner. Ce revers - le premier cette saison à domicile - n'est pas catastrophique au niveau comptable pour le leader, qui bénéficie d'une avance conséquente au classement. Mais cela va augmenter la pression sur l'équipe avant d'aller à Berne samedi prochain... Young Boys, qui se déplacera à Lausanne, et Bâle, qui accueillera Servette, pourront revenir à 12 points de la tête en cas de succès dimanche. Tout n'est peut-être pas encore dit dans la course au titre.

Bundesliga: le leader égare deux points Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a dû se contenter d'un nul 1-1 à Hoffenheim lors de la 26e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont 10 points d'avance sur Borussia Dortmund, qui a joué deux matches de moins. Le Bayern, qui avait cartonné en Ligue des champions mardi (7-1 contre Salzbourg), a cette fois été moins à la fête. Hoffenheim a ouvert le score par Baumgartner (32e), avant que l'inévitable Lewandowski ne remette les équipes à égalité (45e). Malgré une assez nette domination et plusieurs occasions, les visiteurs n'ont pas pu arracher les trois points. Ce deuxième nul consécutif en championnat ouvre des perspectives pour Dortmund, qui recevra Arminia Bielefeld dimanche. En cas de succès, le BVB reviendra à 7 points du leader, avec encore un match en retard.

Pogacar écrase la concurrence et file vers un deuxième sacre Tadej Pogacar, leader tranquille de Tirreno - Adriatico. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Tadej Pogacar a de nouveau écrasé la concurrence sur les pentes du Monte Carpegna samedi lors de la 6e et avant-dernière étape de Tirreno-Adriatico pour filer vers un deuxième sacre. La "course des deux mers" se termine dimanche. Une semaine après sa démonstration sur les chemins de gravier des "Strade bianche", le tenant du titre slovène de 23 ans (UAE) a écoeuré ses adversaires en s'échappant lors de la seconde ascension de ce sommet, sur les routes fétiches de Marco Pantani. Son principal rival, le Belge Remco Evenepoel, deuxième au général à seulement 9 secondes avant cette étape reine de l'édition 2022, a montré de premiers signes de faiblesses dans la première des deux ascensions du Carpegna. Il a ensuite été proprement lâché malgré le retour en renfort de son coéquipier Julian Alaphilippe. Jonas Vingegaard (Jumbo) et Mikel Landa (Bahrain), lâchés par Pogacar à quelque 4 kilomètres du dernier passage au sommet, et 16 de l'arrivée jugée au bas de la descente, terminent deuxième et troisième à un peu plus d'une minute. Cette nouvelle victoire permettra sauf improbable coup de théâtre au double vainqueur du Tour de France de conserver dimanche le "trident de Neptune", le trophée du vainqueur de Tirreno-Adriatico, au terme d'une ultime étape promise aux sprinteurs. Elle lui permet surtout de confirmer son impressionnant début d'année après son succès sur l'UAE Tour et sa victoire sur les "Strade bianche", avant un Milan-Sanremo, dans une semaine, où il sera plus que jamais l'homme à battre.

Premier League: nouveau succès des Reds Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Liverpool est une fois encore revenu à trois longueurs de Manchester City en tête de la Premier League. Les Reds sont allés gagner 2-0 à Brighton lors de la 29e journée. Sans être flamboyants, les joueurs de Jürgen Klopp ont assuré l'essentiel grâce à des réussites de Luis Diaz (19e) et Mo Salah (60e/penalty). L'Egyptien a toutefois dû sortir sur blessure juste après son but. Liverpool a signé un huitième succès consécutif en championnat. Manchester City jouera lundi soir seulement. Les Citizens se déplaceront à Londres sur la pelouse de Crystal Palace.

Primoz Roglic le plus fort au Turini Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) s'est adjugé la 7e et avant-dernière étape de Paris-Nice, jugée samedi au col de Turini, et a conforté son maillot jaune de leader à la veille de l'arrivée. Roglic s'est montré le plus fort d'un groupe de cinq coureurs, devançant nettement le Colombien Daniel Martinez et le Britannique Simon Yates au terme d'une ascension de 15 kilomètres à 7,3 % qui est la seule arrivée au sommet de l'épreuve. Le Colombien Nairo Quintana, quatrième de l'étape, et le Portugais Joao Almeida ont terminé à quelques secondes du Slovène. L'Autrichien Gregor Mühlberger, dernier rescapé de l'échappée lancée en début d'étape, a tenu bon jusqu'à 6 kilomètres de la ligne installée à 1607 mètres d'altitude. Au classement général, Roglic (32 ans) a porté à 47'' son avantage sur Simon Yates et à 1 minute sur Daniel Martinez. La dernière étape dimanche, avec départ et arrivée à Nice, multiplie les montées (cinq) dans l'arrière-pays sur un parcours de 115,6 kilomètres. Le sommet de la dernière difficulté, le col d'Eze, abordée par une route inédite, est situé à seulement 15 kilomètres de l'arrivée.

Gisin sur la boîte à Are, victoire de Liensberger Michelle Gisin 3e du slalom d'Are Image: KEYSTONE/AP/Pontus Lundahl Michelle Gisin a pris la 3e place du slalom d'Are. L'Obwaldienne n'a été battue que par l'Autrichienne Katharina Liensberger et la Norvégienne Mina Fuerst Holtmann. Et un 18e podium en Coupe du monde pour Michelle Gisin, son septième en slalom. Sans réaliser des manches incroyables, l'Obwaldienne a su se montrer très régulière alors que plusieurs favorites ont connu des soucis. Il ne lui a pas manqué grand-chose au final pour aller cueillir son deuxième succès en carrière puisqu'elle termine à 0''23 de Liensberger, déjà vainqueure l'an dernier sur cette piste. Dans la lutte pour le grand globe, Mikaela Shiffrin, 9e, a cédé du terrain à Petra Vlhova. Mais heureusement pour l'Américaine, la Slovaque n'a pris que la 4e place. Cela signifie que Shiffrin possède 56 points d'avance à l'heure des finales de Méribel/Courchevel qui débutent mercredi avec la descente. Dans le camp suisse, hormis le podium de Michelle Gisin, ce slalom suédois a mis en lumière le retour au premier plan de Mélanie Meillard. 26e après la manche initiale, la skieuse d'Hérémence a réussi un superbe second parcours pour revenir à une magnifique 8e place. Elle a d'ailleurs réalisé la meilleure deuxième manche, et de loin, puisqu'elle a repoussé sa plus proche adversaire à 0''60. Comme son frère Loïc à Kranjska Gora, Mélanie Meillard s'est montrée irrésistible sur son deuxième passage. Aline Danioth avait tout pour aller chercher un superbe résultat, mais l'Uranaise a craqué lors de son deuxième run. Elle a finalement échoué au 19e rang. Quatrième et dernière Suissesse qualifiée en deuxième manche, Nicole Good s'est classée 25e. A noter que les chances de l'équipe de Suisse s'étaient fortement réduites après les forfaits matinaux de Wendy Holdener et Camille Rast, touchées lors du géant de vendredi.

Odermatt 2e du géant de Kransjka Gora et avec le petit globe Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora. Comme à Alta Badia, seul Henrik Kristoffersen a pu battre le Nidwaldien, ex-aequo avec le Norvégien Lucas Braathen à 0''33. On a senti de la retenue dans son ski et un immense ouf de soulagement lorsqu'il a franchi la ligne et qu'il a vu du vert. Car oui, le Federer des lattes remporte le globe du géant en attendant celui du classement général. La pression sur les épaules d'Odi était écrasante. Comme elle l'était à Adelboden et à Yanqing lors des JO. Avec ce globe en poche, le premier dans la discipline pour la Suisse depuis Didier Cuche en 2009, le Mozart d'Hergiswil rejoint Heini Hemmi, Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen, Michaël von Grünigen et donc le Neuchâtelois. A voir comment il se comportera dimanche pour le deuxième géant au programme dans la station slovène, mais Odermatt pourrait bien être encore plus dangereux avec ce poids en moins sur les épaules. D'habitude capable de reléguer ses adversaires loin derrière lui, Odi a eu plus de peine cette fois-ci, comme si une force lui imposait de ne pas tout risquer. Seulement 18e de la première manche, Loïc Meillard a lui tout risqué lors d'un deuxième parcours de très haute volée. Le skieur d'Hérémence est ainsi remonté au 4e rang. Aussi appréciable que rageant compte tenu du potentiel de l'athlète valaisan aux origines neuchâteloises. Sur la deuxième manche, il fut le seul à courir sous les 1'08. Il a ainsi relégué son plus proche poursuivant à 0''51. La performance des quatre Mousquetaires helvétiques est réjouissante. Gino Caviezel a effectué une bonne deuxième manche pour terminer au 8e rang. Justin Murisier n'a lui pas su profiter de son bon premier run. Huitième le matin, le Bagnard s'est planté sur son second passage. Jamais dans le rythme, le Valaisan a échoué à la 12e place.

Slalom d'Are: Gisin dans le coup, Dürr en tête Image: KEYSTONE/EPA/PONTUS LUNDAHL Michelle Gisin est en course pour un excellent résultat à l'occasion du slalom d'Are. L'Obwaldienne pointe au 6e rang à 0''38 de Lena Dürr. L'Allemande, partie avec le no 1, aurait pu créer de vrais écarts sans une faute dans le dernier mur. Du coup le top 6 se tient en 38 centièmes avec Michelle Gisin dans le coup. Aline Danioth a elle aussi réussi une superbe première manche pour se classer 7e à 0''55. Petra Vlhova est actuellement 2e à 0''08 et Mikaela Shiffrin 4e à 0''25. La lutte pour le gros globe est plus indécise que jamais avec la Slovaque à 77 points de retard sur l'Américaine. Les chances de l'équipe de Suisse sont fortement réduites après les forfaits ce matin de Wendy Holdener et Camille Rast, touchées lors du géant de vendredi.

Géant de Kranjska Gora: Odermatt en embuscade, Pinturault mène Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt n'est "que" 7e au terme de la première manche du géant de Kranjska Gora. Le Nidwaldien compte 0''42 de retard sur Alexis Pinturault. De retour dans sa discipline de prédilection, le leader du classement général de la Coupe du monde a semblé un peu plus crispé que d'habitude. Sans doute que la perspective de valider dès aujourd'hui cet immense accomplissement a de quoi tétaniser le Mozart d'Hergiswil. On se souvient que l'an dernier sur ce même parcours, Odi avait réalisé une deuxième manche d'anthologie pour renvoyer ses rivaux à plus d'une seconde. Les autres Suisses ont connu plus de difficultés sur la Podkoren. Si Justin Murisier s'est battu pour terminer 8e à 0''80, ce fut plus compliqué pour Gino Caviezel, 12e à 1''08, et Loïc Meillard, 18e à 1''55. Daniele Sette est pour l'heure 27e à 3''12.

Un assist et un penalty raté pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Kevin Fiala a cette fois failli ! Le Saint-Gallois a échoué dans son exercice - préféré - du shootout lors de la défaite 3-2 de Minnesota à Columbus. Kevin Fiala n'a pas trouvé l'ouverture devant l'ex-portier de Lugano Elvis Merzlikins lors de la séance des penalties pour précipiter la perte des siens. Cette défaite est rageante pour le Wild dans la mesure où les Blue Jackets ont égalisé à 32'' de la sirène par Zach Werenski. Kevin Fiala a, toutefois, comptabilisé un 53e point grâce une 33e passe décisive. Fiala reste désormais sur une série de six matches de rang avec au moins un but ou un assist. Série à poursuivre dimanche lors de la venue du Nashville de Roman Josi.

Atlanta renoue avec la victoire Un nouveau double double pour Clint Capela. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Après deux défaites concédées à Detroit et à Milwaukee, Atlanta s'est remis dans le bon sens de la marche. Sur leur parquet, les Hawks ont battu les Clippers 112-106. Dans une fin de saison où chaque victoire compte dans la lutte pour les play-off, Atlanta a su retrouver ce sang-froid dans le money time sans lequel rien ne serait possible. Les Hawks n'ont, ainsi, pas paniqué après un panier d'Ivica Zubac qui a permis aux Clippers de revenir à 108-106 à 56'' du buzzer. De'Andre Hunter redonnait tout de suite de l'air aux Hawks pour assurer ce 32e succès de la saison. Clint Capela a apporté sa contribution à cette victoire. Avec ses 14 points et ses 11 rebonds pour un différentiel de +4, le Genevois a su se faire respecter dans les airs. Dixième de la Conférence Est avec trois victoires sur Washinhton, Atlanta se doit désormais d'enchaîner avec les venues d'Indiana dimanche et de Portland lundi. Cette soirée a, par ailleurs, été marquée par la 1336e victoire de Gregg Popovich en saison régulière. Le coach de San Antonio a établi ce record lors d'une victoire 104-102 devant Utah. Il devance désormais son mentor Don Nelson dont il avait été l'assistant à Golden State. Gregg Popovich, qui a mené les USA au titre olympique l'an passé à Tokyo, est à la tête des Spurs depuis 26 ans. Il a eu besoin de 2030 matches pour battre ce record.

Belinda Bencic n'y arrive pas Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Nouvelle désillusion pour Belinda Bencic (WTA 25) ! La Championne olympique est tombée d'entrée au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Dans le désert californien, Belinda Bencic s'est inclinée 6-4 6-3 devant l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 63). Elle avait pourtant réussi son entame de match. La Saint-Galloise a, en effet, mené 4-2 avant de perdre le fil de son tennis. Trop vulnérable sur son service - elle a commis 8 doubles fautes -, elle fut une proie trop facile pour Kaia Kanepi, quart de finaliste cette année à l'Open d'Australie. Forfait à Dubai et battue d'entrée à Doha, Belinda Bencic peine à donner sa pleine mesure en ce début d'année. Frappée par le coronavirus en décembre, elle n'a visiblement pas retrouvé l'inspiration et les jambes qui l'avaient conduite jusqu'au titre olympique en septembre dernier à Tokyo. Cette journée de vendredi fut également bien sombre pour Henri Laaksonen (ATP 87). Seul Suisse admis dans le tableau principal du simple mesieurs, le Schaffhousois a été battu 6-3 7-6 (7/4) par l'Argentin Facundo Bagnis (ATP 82). La victoire fut, en revanche, au rendez-vous pour Andy Murray. Victorieux 1-6 6-2 6-4 du Japonais Taro Daniel, l'Eciossais a cueilli sa 700e victoire sur le Circuit. Seuls trois joueurs, les trois autres membres du Big Four en fait, ont signé un tel exploit: Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Ambri-Piotta plonge Bienne dans le doute et hors du top 6 Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le suspense est à son comble pour la sixième place de National League, directement qualificative pour les quarts de finale des play-off. Bienne, battu à Ambri-Piotta (1-2), commence à trembler. L'odeur des play-off était palpable dans la Gottardo Arena d'Ambri. Léventins et Seelandais ont livré un match passionnant. Bienne était pourtant privé d'éléments majeurs comme Haas, Yakovenko, Brunner et Rathgeb. Les Tessinois jouaient leur survie dans la course aux huitièmes de finale. Devant plus de 6000 spectateurs, ils ont malmené Cunti et ses coéquipiers. Zwerger s'est trouvé au bon endroit pour ouvrir le score (13e). Le portier russe Shikin ne pouvait rien face à André Heim, auteur d'un solo dans la défense bernoise sur le 2-0 (22e). Les joueurs de Törmänen n'ont trouvé la faille qu'à la 53e sur un tir "aveugle" de Lööv. Certes, Berne a gagné mais tout n'est pas perdu pour les Léventins tandis que les Seelandais se trouvent boutés hors du top 6 alors qu'ils reçoivent Zoug ce samedi. Berne garde la main dans la course à la 10e place après son succès 2-1 ap contre les Zurich Lions. Les joueurs de la capitale avaient retrouvé leur "âme" avec le retour de Tristan Scherwey, blessé depuis le 9 janvier. Le Fribourgeois a inscrit le 1-1 et a délivré un assist sur le but victorieux de Varone en prolongation. Ajoie a soigné sa dernière sortie devant son public et ses 4400 spectateurs. Les Jurassiens sont parvenus à dominer 2-1 les Langnau Tigers dans le duel des mal-classés. Le Suédois Wännström et Reto Schmutz ont marqué pour la lanterne rouge. Côté emmentalois, Jesper Olofsson a retrouvé le chemin des filets après une disette de dix matches et le Covid-19. Le Suédois n'avait plus marqué depuis l'annonce de son transfert à Bienne la saison prochaine. Le Canadien Shane Prince n'a pas manqué ses débuts avec Lugano, vainqueur 4-3 des Rapperswil-Jona Lakers. L'ancien attaquant de Davos a inscrit deux buts et réalisé deux assists. Classement: 1. Zoug 1,960/50/98 (174-122). 2. Fribourg-Gottéron 1,958/48/94 (159-120). 3. Zurich Lions 1,840/50/92 (162-125). 4. Rapperswil-Jona Lakers 1,820/50/91 (157-129). 5. Lausanne 1,694/49/83 (149-139). 6. Davos 1,673/49/82 (139-122). 7. Bienne 1,673/49/82 (147-125). 8. Genève-Servette 1,660/50/83 (139-127). 9. Lugano 1,500/50/75 (155-149). 10. Berne 1,275/51/65 (135-144). 11. Ambri-Piotta 1,200/50/60 (123-143). 12. Langnau Tigers 0,729/48/35 (125-189). 13. Ajoie 0,520/50/26 (89-219).