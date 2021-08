Le Brésil est champion olympique de foot +++ Messi parlera dimanche

Les Brésiliens champions olympiques comme en 2016 Image: KEYSTONE/AP/Martin Mejia Le Brésil, déjà titré chez lui à Rio en 2016, est devenu champion olympique de football pour la deuxième fois en battant l'Espagne 2-1 après prolongation, samedi aux Jeux de Tokyo. La Seleçao a ouvert le score par l'ancien Sédunois Matheus Cunha (45e+2) avant l'égalisation de Mikel Oyarzabal (61e), mais Malcom, un ex-Bordelais et Barcelonais, a offert le titre aux Brésiliens dans la prolongation (108e). Avec ce succès aux JO, la capitaine brésilien Dani Alves, 38 ans, ajoute un 43e titre à son palmarès déjà exceptionnel.

Les favoris au rendez-vous, Mathys et Jornet vainqueurs Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les favoris étaient au rendez-vous de Sierre - Zinal. Maude Mathys s'est imposée chez les dames pour la troisième fois de suite. Chez les messieurs, neuvième triomphe pour l'Espagnol Kilian Jornet. Maude Mathys s'est donc imposée pour la troisième fois de rang. La Vaudoise n'a toutefois pas battu son record de 2019 en franchissant la ligne en 2h46'03'' soit plus de trois minutes de plus que son meilleur temps. Engagé dans une lutte avec le Fribourgeois Rémi Bonnet et Petro Mamu, Kilian Jornet s'est montré une nouvelle fois le meilleur. L'Espagnol s'est détaché après le ravitaillement de Chandolin et n'a plus jamais cédé la tête de la course. Il s'est imposé en 2h31'44''.

Ingebrigtsen mate Cheruiyot sur 1500 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Jakob Ingebrigtsen a signé, à 20 ans, un superbe exploit en se parant d'or sur 1500 m samedi aux JO de Tokyo. Sifan Hassan a pour sa part conclu en beauté ses JO en s'imposant sur 10'000 m. Double champion d'Europe en 2018 à Berlin (1500 et 5000 m), Jakob Ingebrigtsen n'a laissé aucune chance à ses principaux adversaires dans cette finale. Il a réalisé la course parfaite sur le plan technique avec à la clé un nouveau record d'Europe (3'28''32). Le prodige norvégien a battu au sprint son grand rival Timothy Cheruiyot (2e en 3'29''01), qu'il a battu pour la première fois en onze confrontations sur la distance. Le Britannique Josh Kerr a pour sa part décroché le bronze en 3'29''05. Le doublé pour Hassan Battue sur 1500 m samedi (3e), Sifan Hassan a donc tout de même réussi un impressionnant doublé 5000/10'000 m à Tokyo. Au terme d'une course éprouvante, la Néerlandaise a devancé au sprint la Bahreïnie Kalkidan Gezahegne et l'Ethiopienne Letesenbet Gidey, plaçant une accélération irrésistible dans l'ultime virage.

La Suisse décevante 5e du saut par équipe Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Immense déception pour les cavaliers de saut d'obstacles suisses, qui repartiront bredouilles des JO de Tokyo. Martin Fuchs, Bryan Balsiger et Steve Guerdat doivent se contenter du 5e rang dans l'épreuve par équipe. Le trio dirigé par Michel Sorg voulait effacer la contre-performance de l'épreuve individuelle, dans laquelle Martin Fuchs avait commis deux fautes sur les deux derniers obstacles et Steve Guerdat échoué sur le parcours normal. Mais il a failli samedi, dans un concours par équipe où le droit à l'erreur n'existait quasiment pas. La tâche des Helvètes s'annonçait déjà délicate après le premier passage, celui de Martin Fuchs qui a écopé de 8 points sur Clooney. La mission est devenue impossible après que Bryan Balsiger a fait tomber quatre perches avec Twentytwo des Biches. Steve Guerdat et Venard de Cerisy ont quant à eux commis une seule faute.

L'Israélienne Linoy Ashram stoppe la domination russe Image: KEYSTONE/AP/EFREM LUKATSKY Linoy Ashram a mis fin à l'impressionnante domination russe sur la gymnastique rythmique aux Jeux olympiques. L'Israélienne a remporté l'épreuve individuelle samedi à Tokyo. A 22 ans, Linoy Ashram s'est imposée à l'issue des quatre rotations (cerceau, ballon, massues, ruban) avec un total de 107,800 points devant la grande favorite, la Russe Dina Averina (107,650) et la Bélarusse Alina Harnasko (102,700). Elle a offert à Israël le troisième titre olympique de son histoire, le deuxième de ces Jeux après celui d'Artem Dolgopyat en gymnastique au sol. Linoy Ashram est aussi la première championne olympique de gymnastique rythmique qui n'est pas russe depuis l'Ukrainienne Ekaterina Serebrianskaya, sacrée en 1996. Depuis, la Russie avait remporté les cinq titres individuels et les cinq titres par équipe, soit un carton plein de dix titres sur dix possibles.

Le PSG peut rêver de Messi Image: KEYSTONE/VALERIANO DI DOMENICO Du rêve à la réalité, l'hypothèse de voir Lionel Messi jouer pour le Paris St-Germain prend forme. La presse évoque samedi des négociations qui avancent bien entre la superstar argentine et le club, en passe de réussir un coup historique. Le PSG se déplace dans la soirée à Troyes (21h00), pour son premier match de la saison en Ligue 1. Mais ses supporters auront les yeux rivés ailleurs. L'arrivée dans la capitale de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, six fois Ballon d'or, pourrait intervenir "d'ici à demain (dimanche)", avance même le journal Le Parisien. La presse se réjouit Depuis l'annonce jeudi du départ de Messi du FC Barcelone, où il évoluait depuis l'âge de 13 ans, le PSG dirige, confiant, son opération "Pulga" ("la puce" en espagnol). Malgré la complexité financière de la transaction, dans une conjoncture plombée par la pandémie, le club aurait trouvé un accord avec l'Argentin qui touchait plus de 70 millions d'euros net par an en Espagne. "Paris fond sur Messi", titre samedi L'Equipe, en évoquant un "contrat record" de trois années, "assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d'euros." "Messi à Paris, c'est oui !", s'est réjoui Le Parisien en "une", qui parle du "mariage d'amour et de raison" entre les deux parties. "Le meilleur au monde" D'un côté, un propriétaire qatarien richissime qui a fait des superstars la marque de fabrique d'une équipe qu'il veut emmener au sommet de la Ligue des champions. De l'autre, un joueur ami avec certains cadres du vestiaire parisien, Neymar et Angel di Maria en tête, et qui connaît bien l'entraîneur Mauricio Pochettino, son compatriote. Celui-ci s'est prêté à un jeu d'équilibriste en conférence de presse vendredi, sans confirmer ni démentir l'intérêt du club pour la "Pulga". Ces collègues en L1 ont été plus prolixes: "Ce serait bien pour le Championnat de France. C'est le meilleur au monde. J'aimerais vraiment qu'il vienne parce que j'aime la façon dont il joue", a réagi le Monégasque Niko Kovac, vendredi soir. "Pour le championnat, ça serait un énorme coup. Pour le PSG aussi. Mais ce ne sont que des rumeurs. A tous les mercatos, j'ai entendu tous les noms au PSG", a nuancé son homologue de Nantes Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur à Paris. Il est vrai que la rumeur Messi à Paris ne date pas d'hier. Il y a un an, le directeur sportif Leonardo a déjà tenté le coup, sans succès. Mais la donne a bien changé depuis car, contrairement à l'été dernier, le Barça a renoncé à conserver son icône, au grand dam de ses joueurs qui continuent à partager sur les réseaux sociaux leur tristesse. City apparemment hors course Autre élément, le PSG n'affronte pas la concurrence de Manchester City, l'un des très rares clubs à pouvoir se payer l'Argentin. L'entraîneur Pep Guardiola, qui a dirigé Messi au Barça, a rappelé vendredi que "le numéro 10 allait être porté par Grealish", le talentueux milieu anglais recruté jeudi. Le champ serait donc libre pour Paris, en passe de réunir les deux anciens ennemis de la Liga, Messi et Sergio Ramos, l'ex-capitaine du Real Madrid arrivé cet été. La présence de Kylian Mbappé donnerait aussi une sacrée allure à cette équipe, mais l'avenir de l'attaquant français reste incertain, en raison des négociations qui s'étirent autour de sa prolongation de contrat qui expire en 2022. En effet, Paris pourrait vendre son meilleur buteur, qui risque de partir gratuitement dans un an, pour se payer Messi. "Le Real est à l'affût", écrit samedi le quotidien sportif espagnol Marca. Mais Pochettino a écarté d'un "non" ferme cette possibilité. Le PSG est bien décidé à rêver très grand.

Froidevaux/Schir 7e de la madison Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Les pistards suisses ont remporté un troisième diplôme lors de l'ultime épreuve du programme olympique. Robin Froidevaux et Théry Schir ont pris la septième place de la madison. Les deux Vaudois ont, avec ce résultat, parfaitement rempli leur contrat. On rappellera que Théry Schir avait pris le septième rang de l'omnium et que la Suisse s'était classée à la huitième place de la poursuite par équipes. Le titre est revenu aux Danois Lasse Notman et Michael Mörköv. Les Champions du monde ont pleinement justifié leur rang durant les 200 tours - 50 km - de cette madison. Ils ont devancé les Britanniques Ethan Hayter et Matthew Walls. Les Français Benjamin Thoman et Donovan Grondin ont cueilli le bronze. Robin Froidevaux et Théry Schir sont toujours restés dans les roues des meilleurs sans toutefois pouvoir s'immiscer dans la lutte pour les médailles. Ils ont eu le mérite d'enlever un sprint dans cette course très relevée.

La coach allemande exclue pour avoir frappé un cheval Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini La fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) a annoncé samedi avoir exclu des Jeux olympiques la coach de l'équipe d'Allemagne Kim Raisner. Celle-ci est sanctionnée pour avoir frappé un cheval vendredi lors de l'épreuve dames. L'incident a eu lieu alors qu'Annika Schleu, qui était à cet instant en tête de la compétition, peinait à contrôler Saint Boy, le cheval qu'elle avait tiré au sort. En larmes, l'Allemande a eu toutes les peines du monde à faire galoper son cheval, et lui a donné de nombreux coups de cravache et d'éperon. Saint Boy a ensuite multiplié les refus d'obstacle. Dans un communiqué, l'UIPM explique avoir disqualifié Kim Raisner "pour la fin des Jeux olympiques de Tokyo". La fédération a pris cette décision après avoir étudié "une vidéo qui montre Mme Raisner frapper avec le poing le cheval Saint Boy, monté par Annika Schleu".

Elena Quirici éliminée en phase de poule Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Elena Quirici n'a pas conquis de médaille olympique à Tokyo. L'ambitieuse Argovienne a été éliminée dès la phase de poules chez les plus de 61 kg en kumite. La déception est immense pour Elena Quirici. Elle termine 3e du groupe B, alors que les deux premières se qualifiaient pour les demi-finales et s'assuraient une médaille. Elle finit qui plus est à égalité avec Feryal Abdelaziz (1re) et Gong Li (2e), qui la devancent à la faveur d'un plus grand nombre de points inscrits... La double championne d'Europe (2016, 2018) avait démarré de manière idéale sa journée en s'imposant face à la médaillée de bronze des Mondiaux 2018, l'Algérienne Lamya Matoub (2-1). Battue ensuite sur senshu par l'Egyptienne Feryal Abdelaziz, elle a dominé l'Iranienne Hamideh Abbasali (4-0) pour relancer ses actions. Le succès de Hamideh Abbasali face à Feryal Abdelaziz a toutefois changé la donne pour Elena Quirici, contrainte de battre Gong Li pour son dernier combat. Mais elle a dû se contenter d'un nul face à la Chinoise et a ensuite assisté impuissante à la large victoire de Gong Li, qui a inscrit suffisamment de points dans son dernier duel.

Albane Valenzuela 18e Albane Valenzuela: une 18e place au tournoi olympique. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Albane Valenzuela n'a pas signé une improbable remontada lors de l'ultime journée du tournoi olympique. La Genevoise se classe finalement au 18e rang alors qu'elle pouvait viser un diplôme. Albane Valenzuela a rendu une carte de 69 - 2 sous le par - lors de son dernier tour. Pour sa part, la Lausannoise Kim Métraux a pris la 54e place après sa dernière carte de 73. L'or est revenu à l'Américaine Nelly Korda. La no 1 mondial est, faut-il le rappeler,la fille du tennisman tchèque Petr Korda, victorieux notamment de l'Open d'Australie 1998.

Un quatrième titre de rang pour les Etats-Unis Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Les Etats-Unis tiennent leur revanche ! Ils ont cueilli l'or des Jeux de Tokyo à la faveur de leur succès en finale devant la France contre laquelle ils restaient sur deux défaites. Battus par les "Bleus" en quart de finale du Mondial 2019 (89-79) et au premier tour de ce tournoi olympique (83-76), les Etat-Unis se sont imposé 87-82. Même s'ils sont restés sous la menace d'un adversaire valeureux jusqu'au buzzer, les Américains ont cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion. Ils sont parvenus à défendre avec l'intensité voulue pour "voler" notamment 18 ballons aux Français. La France peut toutefois nourrir des regrets. Son déchet au lancer franc avec un 18 sur 29 qui fait tache dans une finale olympique, a pesé très lourd dans la balance. Dans le money time, Rudy Gobert et plus surprenant encore Nando De Colo ont manqué d'assurance dans cet exercice pour compliquer singulièrement les desseins de leur équipe. Dirigée par Gregg Popovich, l'emblématique coach de San Antonio, les Etats-Unis se parent pour la 16e fois de l'or en 19 olympiades. En 2000, ils avaient déjà battu la France en finale (85-75) à Sydney dans une rencontre beaucoup moins équilibrée que celle de Tokyo. Auteur de 29 points, Kevin Durant fut le grand homme de cette finale. Le joueur de Brooklyn remporte une troisième médaille d'or après Londres 2012 et Rio 2016 qui récompense justement son implication totale dans ce "Team USA".

Fabienne Schlumpf remarquable, Jepchirchir l'emporte Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fabienne Schlumpf a signé une très belle performance au marathon olympique à Sapporo, avec un 12e rang. Seules deux Européennes ont fait mieux qu'elle. L'or est revenu à la Kényane Peres Jepchirchir. Pour le deuxième marathon de sa carrière, Fabienne Schlumpf a fait preuve d'une remarquable maîtrise. La chaleur (30 degrés à l'arrivée, à 08h30 heure locale) a causé de nombreuses défaillances. Mais la grande Zurichoise, avec son bandeau réfrigérant et ses ravitaillements minutieux, s'est maintenue dans le groupe de tête aussi longtemps que possible. Quand les meilleures ont accéléré, vers le 25e km, elle a su garder la tête froide. L'ancienne spécialiste de la piste, finaliste aux JO 2016 sur 3000 m steeple, comptait améliorer son 18e rang de Rio. Elle y est parvenue brillamment, dans des conditions très dures, en 2h31'36. Seule la championne d'Europe, la Bélarusse Volha Mazuronak, 5e, et l'Allemande Melat Kejeta, 6e, ont fait mieux qu'elle côté européen. Les deux femmes les plus rapides de la planète sur route ont occupé les deux premières places. Peres Jepchirchir, recordwoman du monde du semi-marathon, s'est imposée en 2h27'20, devant sa compatriote kényane Brigid Kosgei, détentrice du record du monde du marathon, à 16 secondes. L'inattendue Américaine Molly Seidel, au palmarès vierge jusque-là, a réussi la course de sa vie pour prendre le bronze, à 26''. La Soleuroise Martina Strähl s'est classée 51e en 2h39'25.

Tottenham: Kane de retour à l'entraînement samedi Image: KEYSTONE/AP/Carl Recine Harry Kane (28 ans) reprendra l'entraînement samedi avec Tottenham. Le buteur, qui souhaite être transféré, a balayé les accusations de boycott du club qui lui ont été adressées. "Je n'ai jamais refusé et je ne refuserai jamais de m'entraîner. Je serai de retour au club demain (samedi), comme prévu", a posté Kane sur les réseaux sociaux. L'international anglais a dit avoir été touché par les accusations selon lesquelles il boycotterait son club pour forcer son départ. "Cela fait presque dix ans que j'ai fait mes débuts avec les Spurs. C'est la raison pour laquelle il est douloureux de lire ces critiques sur mon professionnalisme."

Finale du football féminin: le Canada bat la Suède aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Fernando Vergara Le Canada a remporté la finale du tournoi olympique dames à Yokohama. En finale, les joueuses à la feuille d'érable ont battu la Suède 1-1 ap, 3-2 tab au terme d'un gros suspense. La séance de tirs au but a été pleine de rebondissements... et de ratés. Les Suédoises ont bénéficié d'une balle de titre à 2-1 en leur faveur sur le tir de la capitaine Seger, cinquième tireuse. Mais son essai passait au-dessus de la barre. Le Canada réussissait ensuite ses deux tirs suivants, alors qu'Andersson manquait le sien. La Suède avait pris l'avantage à la 34e par Blackstenius, avant l'égalisation canadienne signée Fleming (67e/pen). Ensuite, les Suédoises ont eu davantage d'occasions, mais elles n'ont pas su concrétiser. Cela a fini par leur coûter l'or.