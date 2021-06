Le Brésil reste sur son nuage +++ les Suns brillent

Un huitième succès de rang pour la Seleçao Neymar: un but de plus pour Neymar. Image: KEYSTONE/AP/Eraldo Peres Le Brésil a cueilli la victoire attendue lors du match d'ouverture de la Copa America. A Brasilia, Neymar et ses coéquipiers ont battu le Vénézuéla 3-0. Les buts ont été inscrits par Marquinhos (23e), Neymar (64e) et Gabriel Barbosa (89e). Affaibli par l'absence de huit joueurs touchés par le Covid 19, le Vénézuéla n'avait pas les moyens de s'opposer à la Seleçao qui a remporté un huitième succès de rang, le septième enrichi d'un "clean sheet".

New York s'impose à Tampa Semyon Varlamov: l'homme du match Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Les Islanders ont pris la main en demi-finale des play-off. New York s'est imposé 2-1 à Tampa Bay lors du premier match de la série. Dans l'antre du Champion en titre, les Islanders ont marqué par Mathew Barzal à la 33e et par Ryan Pulock à la 46e. Le Lightning a sauvé l'honneur un brin tardivement par Brayden Point sur une séquence de jeu de puissance à 54'' de la sirène. L'homme du match fut Semyon Varlamov. Auteur de 30 arrêts, le gardien russe a cueilli une quatrième victoire de rang dans ces play-off. A noter que les Islanders s'appuient sur deux gardiens dans ces séries finales avec la titularisation d'Ilya Sorokin lors de cinq rencontres.

Les Suns en finale de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Emmené par Chris Paul et Devin Boooker, Phoenix s'est hissé en finale de la Conférence Ouest. Les Suns ont remporté 4-0 leur série face à Denver. Phoenix s'est imposé 125-118 dans le Colorado lors de l'acte IV pour attendre le vainqueur de la confrontation qui oppose les Clippers à Utah. C'est la première fois depuis onze ans que les Suns parviennent à ce stade de la compétition. La rencontre a été marquée par l'expulsion au troisième quarter de Nikola Jokic, le MVP de la saison régulière. Le centre des Nuggets s'est rendu coupable d'une faute flagrante sur Cameron Payne. Denver était mené 83-76 à cet instant de la partie. A l'Est, Milwaukee a égalisé 2-2 dans sa série face à Brooklyn. Toujours privés de James Harden blessés, les Nets ont dû déplorer la blessure de Kyrie Irving, touché à la cheville droite lors du deuxième quarter. Kevin Durant s'est alors retrouvé bien seul pour s'opposer à une équipe portée par Giannis Antetokounmpo, décisif avec ses 34 points et ses 12 rebonds.

Les Pays-Bas retrouvent la lumière Image: KEYSTONE/EPA/Olaf Kraak / POOL Absents à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas ont retrouvé la lumière. Ils ont battu l'Ukraine 3-2 à Amsterdam au terme du plus beau match du tournoi disputé depuis vendredi. Le héros de la soirée se nomme Denzel Dumfries. Très tranchant sur son flanc droit, le latéral du PSV Einmdhoven a inscrit de la tête le but de la victoire à la 85e minute. Avec cette réussite, la sélection de Frank De Boer a témoigné d'une réelle force de caractère. Elle venait en effet de concéder l'égalisation sur deux buts inscrits en l'espace de quatre minutes par Andriy Yarmolenko (75e) et par Roman Yaremchuk (79e). Les Pays Bas avaient cru avoir fait le plus dur peu avant l'heure de jeu. Le capitaine Georginio Wijnaldum avait ouvert le score à la 52e minute. A la 59e, l'avant-centre de Wolfsburg Wout Weghorst pouvait doubler la mise sur une action très confuse qui devait être validée par la VAR. Sonnés et trop souvent dépassés par le rythme imposé par les Bataves, les Ukrainiens ont eu l'immense mérite de ne pas baisser les bras. Mais l'équipe d'Andriy Shevchenko a payé un certain tribut à la fébrilité de son gardien Heorhiy Bushchan. Remarquable en première période, le joueur du Dynamo Kiev endosse une certaine responsabilité sur les premier et troisième buts néerlandais. Dans un groupe qui n'est certainement pas le plus relevé du tournoi, les Pays-Bas ont gagné le match qu'ils devaient gagner pour entrevoir la suite avec une relative sérénité. Ils ont les moyens d'enchaîner contre l'Autriche et la Macédoine du Nord pour réaliser le carton plein. Mais on a le sentiment que le poids l'absence de Virgil Van Dijk va obligatoirement peser dans ce tournoi. Sans le joueur de Liverpool, la défense des Pays-Bas est loin d'offrir toutes les assurances.

Un quart d'heure de trop pour la Macédoine du Nord Image: KEYSTONE/EPA/Vadim Ghirda / POOL Il n'y a pas eu de surprise à Bucarest. Pour son baptême du feu dans le grand bain, la Macédoine du Nord s'est inclinée 3-1 devant l'Autriche. Le Fribourgeois Ezgian Alioski et ses coéquipiers, qualifiés pour cet Euro à la faveur de leurs succès dans les barrages face au Kosovo et à la Géorgie, ont tenu 75 minutes avant de lâcher prise. Les Autrichiens ont forcé la décision grâce à des réussites de Stefan Lainer (18e), Michael Gregoritsch (78e) et Marko Arnautovic (90e). La Macédoine du Nord a égalisé par l'éternel Goran Pandev (37 ans) à la 38e. Le joueur du Genoa a exploité deux contres favorables pour marquer dans la cage vide un but historique: le premier de la Macédoine du Nord dans une phase finale. Et rien ne dit que les Macédoniens puissent trouver le chemin des filets contre l'Ukraine et les Pays-Bas. Au fil des minutes, leur infériorité face à une équipe qui ne figure pourtant pas dans le gotha européen fut, en effet, de plus en plus visible. Cinq ans après un Euro en France très décevant sous la férule de Marcel Koller, les Autrichiens ont saisi cette occasion en or de bien débuter leur tournoi et d’entrevoir les huitièmes de finale. Avec cette seule victoire, ils pourraient, ainsi, se qualifier au titre de meilleur troisième s'ils devaient s'incliner devant les Pays-Bas et l'Ukraine.

Un 19e titre du Grand Chelem pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Indestructible Novak Djokovic ! Moins de 48 heures après sa victoire sur Rafael Nadal après 4h11' de match, le no 1 mondial a cueilli le titre à Roland-Garros au terme d'une improbable remontada. Il s'est imposé 6-7 (6/8) 2-6 6-3 6-2 6-4 devant Stefanos Tsitsipas, qui disputait sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem, après une rencontre longue également de 4h11'. Comme Björn Borg en 1974, Ivan Lendl en 1984, Andre Agassi en 1999 et Gaston Gaudio en 2004, il a réussi un authentique exploit: gagner la finale de Roland-Garros après avoir été mené deux manches à rien. Ce succès revêt, par ailleurs, une portée historique. Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'ère Open à avoir gagné au moins deux fois les quatre tournois du Grand Chelem. On rappellera que le compteur est toujours bloqué à une victoire pour Rafael Nadal à Melbourne et pour Roger Federer à Paris. Enfin avec ce 19e titre du Grand Chelem, le no 1 mondial aura l'occasion de revenir à la hauteur du Majorquin et du Bâlois s'il s'impose dans quatre semaines à Wimbledon. Dans les cordes à l'issue du deuxième set remporté par un Stefanos Tsitsipas vraiment maître de son sujet lors de la première partie de la rencontre, Novak Djokovic a regagné un court moment les vestiaires pour se ressourcer. Il avait agi de même six jours plus tôt lors de son huitième de finale face à Lorenzo Musetti qui avait également mené deux sets à rien. Le match devait basculer dans le quatrième jeu du troisième set. Le Serbe s'arrachait littéralement pour signer le break et pour prendre enfin les commandes de la partie. Même s'il a servi le premier lors de la manche décisive, Stefanos Tsitsipas, éprouvé, n'avait plus les moyens physiques de s'opposer à son adversaire.

Gregor Kobel remplace Jonas Omlin Pas de chance pour Jonas Omlin. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Euro 2021 est terminé pour Jonas Omlin. Le gardien de Montpellier s'est blessé à la cheville droite samedi à l'échauffement avant la rencontre contre le Pays de Galles. Jonas Omlin sera remplacé par Gregor Kobel. Le nouveau gardien de Dortmund, qui ne compte aucune sélection, rejoindra l'équipe ce lundi à Rome.

Roger Federer en lice lundi Image: KEYSTONE/DPA/FRISO GENTSCH Roger Federer lancera sa campagne sur gazon ce lundi à Halle. Il affrontera aux alentours de 15.00 le Bélarus Ilya Ivashka (ATP 90). Les deux joueurs seront opposés pour la première fois. Issu des qualifications, Ilya Ivashka présente cette année une feuille de résultats assez modestes, à l'exception d'une demi-finale au tournoi de Munich. Sur gazon, son bilan à Wimbledon se limite à trois éliminations au premier tour des qualifications. Tête de série no 5 du tableau, Roger Federer devra sortir le grand jeu s'il entend remporter ce tournoi de Halle pour la... onzième fois. Il est promis à un quart de finale contre le no 2 mondial Daniil Medvedev. Mais son deuxième tour contre le vainqueur de la rencontre entre le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21) et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 20) s'annonce déjà périlleux.

Gino Mäder impressionnant, Carapaz triomphe Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La force de Gino Mäder! Le coureur st-gallois de Bahrain a remporté la 8e et dernière étape du Tour de Suisse, un circuit autour d'Andermatt avec 3 cols au programme (Oberalp, Lukmanier et Gothard). Dans les rues pavées d'Andermatt, le grimpeur de 24 ans, 3e du contre-la-montre la veille, a maîtrisé de main de maître le sprint face au Canadien Michael Woods. Sans se lever de sa selle, le vainqueur de la 6e étape du dernier Giro a facilement placé son vélo devant celui de la formation Israel Start-Up Nation. "Avant le départ de ce Tour, j'avais envie de me battre pour le général, mais cela n'a pas marché, a raconté le vainqueur du jour au terme de la course. Alors je me suis rabattu sur une victoire d'étape. Et de gagner à domicile procure un sentiment incroyable. J'ai engagé beaucoup d'énergie, mais je me suis dit qu'au pire je serais 2e. Et je sentais que j'avais les jambes. C'est une grande victoire. Et je l'apprécie d'autant plus par la façon de la gagner. C'est fou parce que ce n'est pas comme une échappée au long cours." Parti en éclaireur dans les derniers kilomètres de la Tremola, la route historique du Gothard avec ses pavés, Michael Woods avait tout pour bien faire. Puis Gino Mäder s'est senti pousser des ailes pour se lancer à sa poursuite. Après avoir avalé Mattia Cattaneo, Mäder a opéré la jonction dans le début de la descente. C'est sans doute là qu'il a vu que ses coups de pédale étaient plus incisifs que ceux de son compagnon d'échappée. Derrière, l'équipe Ineos a géré pour défendre le maillot jaune de Richard Carapaz (5e à 9 secondes de Mäder). Uran finit 2e à 17 secondes et Fuglsang 3e à 1'15. Le Colombien Uran a tenté un baroud d'honneur dans les derniers lacets du Gothard, mais il a bien vu qu'il ne lâcherait pas l'Equatorien qui remporte son deuxième Tour d'importance après le Giro 2019.

Les Anglais tiennent leur revanche Image: KEYSTONE/AP/Glyn Kirk L'Angleterre tient sa revanche. Elle a enlevé son premier match de l'Euro à Wembley face à la Croatie, l'équipe qui l'avait battue il y a trois ans en demi-finale de la Coupe du monde. Les Three Lions se sont imposés 1-0 grâce à une réussite de Rahem Sterling. L'attaquant de Manchester United a bénéficié d'un service en or de Kalvin Phillis pour crucifier le gardien Domimik Livakovic à la 57e minute. Ce succès ne souffre aucune discussion. Malgré quelques imperfections dans son jeu, l'Angleterre a exercé un ascendant très net face à des Croates qui ne sont plus vraiment portés par le même élan que lors de leur campagne de Russie. Avec un brin de réussite, la sélection de Gareth Southgate aurait même pu plier l'affaire d'entrée de jeu. Phil Phoden avait, en effet, trouvé le poteau à la 6e minute avant que Kalvin Phillips n'arme une superbe volée à la 9e. Passeur décisif sur le but de Sterling, Kalvin Phillips fut le meilleur acteur de cette rencontre. Pour sa neuvième sélection, le demi de Leeds a su se projeter vers l'avant pour amener un véritable plus à une attaque qui a souffert de la discrétion de Harry Kane. Même s'il fut précieux par ses appels, le buteur de Tottenham n'a pas pesé sur ce match comme il pouvait l'espérait. A la faveur de ce succès, l'Angleterre a pris une sérieuse option sur la première place de son groupe dans lequel figurent également la République tchèque et l'Ecosse. Si elle le remporte, elle n'aura qu'un seul déplacement à effectuer - un quart de finale à Rome - jusqu'à la finale. Cette victoire permettra, également, aux Anglais de faire le plein de confiance après avoir laissé une impression mitigée lors de ses dernières sorties. Elle conforte, par ailleurs, Gareth Southgate dans ses choix. Le sélectionneur avait, ainsi, misé sur Rahem Sterling et Phil Foden pour encadrer Harry Kane, quitte à laisser Jadon Sancho dans les tribunes. Il fallait oser...

Flückiger s'impose, Jolanda Neff 4e malgré une chute Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mathias Flückiger tient la forme! A Leogang en Autriche, le Bernois a enlevé le premier succès Coupe du monde de sa saison, le troisième de sa carrière en cross-country. Après avoir remporté la course de short-track vendredi, le Bernois a récidivé dans la course principale en l'absence de Mathieu van der Poel et de Thomas Pidcock. Avec 14 secondes d'avance, Flückiger a dominé le Tchèque Ondrej Cink. La troisième place est revenue au Néo-Zélandais Anton Cooper. Le champion olympique Nino Schurter n'a pris que la 10e place, quatre rangs derrière Thomas Litscher, qui ne sera pas aux Jeux. Le coureur de 32 ans ajoute une 3e victoire en Coupe du monde après Mont-St-Anne en 2018 et Albstadt en 2019. Grâce à son troisième podium dans la troisième course cette saison, Flückiger se hisse parmi les candidats aux médailles pour la course olympique. Après trois des six courses, le Suisse a également pris la tête du classement général de la Coupe du monde devant Mathieu van der Poel. Jolanda Neff 4e Jolanda Neff apparaît de plus en plus affûtée à l'approche des JO. Malgré une chute, la St-Galloise a manqué de peu le podium en prenant la 4e place. Neff était sur le point de réussir un top 3. Mais dans l'avant-dernier des cinq tours, l'ancienne championne du monde et triple vainqueure de la Coupe du monde a chuté alors qu'elle était en 2e position et a perdu quelques places. Au final, il lui manque douze secondes pour monter sur son premier podium depuis août 2019. Les autres Suissesses n'ont pas réussi à se hisser dans le top 10, Sina Frei et Linda Indergand terminant la troisième des six courses de Coupe du monde de la saison à la 11e et 12e place. La Française Loana Lecomte a écrasé la concurrence avec deux minutes d'avance. La jeune femme de 21 ans a accru son avance au général grâce à cette troisième victoire dans la troisième course de la saison et a souligné ses ambitions pour l'or olympique. Elle compte quatre victoires en cinq courses élite.

Christian Eriksen dans un état stable Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel Victime d'un spectaculaire malaise cardiaque durant le match Danemark - Finlande samedi, Christian Eriksen est toujours hospitalisé à Copenhague. Son état est stable. "Ce matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen qui a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires", a indiqué la Fédération danoise (DBU) dans un tweet. "L'équipe et l'encadrement de la sélection nationale ont reçu une assistance de crise et vont continuer d'être là l'un pour l'autre après l'incident d'hier", est-il écrit. Une conférence de presse prévue dans la matinée a été annulée et l'entraînement reporté sine die, a rapporté la chaîne de télévision TV2. Vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque. Le match a été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards. "On a réussi à faire "revenir" Christian", a raconté le docteur de la sélection danoise Martin Boesen. Le match a ensuite repris et s'est soldé par une défaite des Danois (0-1). "C'était une soirée triste à tous points de vue, les malheurs de Christian Eriksen éclipsant évidemment tout le reste", a écrit la DBU dans un communiqué.

Large succès de la Belgique devant la Russie Image: KEYSTONE/AP/Kirill Kudryavtsev Comme l’Italie la veille devant la Turquie. La Belgique n'a pas failli pour son entrée en lice. Les "Diables Rouges" se sont imposés 3-0 devant la Russie à Saint-Pétersbourg. Même si elle ne fut pas toujours flamboyante dans le jeu, la Belgique n'a pas tremblé une seule seconde face à des Russes trop vulnérables sur le plan défensif. Romelu Lukaku (10e) et Thomas Meunier (34e) ont, ainsi, exploité deux largesses adverses pour plier l'affaire avant la pause. Lukaku devait sceller le score à la 88e avec un doublé dédié bien sûr à son coéquipier de l'Inter Milan Christian Eriksen. Sans Kevin de Bruyne, toujours ménagé après la commotion cérébrale dont il fut victime il y a deux semaines en finale de la Ligue des Champions, et sans Eden Hazard jusqu'à la 70e minute, les Belges ont parfaitement géré leur affaire pour cueillir un succès qui les place, bien sûr, en position de force dans leur groupe. Avec un Romeelu Lukaku qui n'est pas loin de marcher sur l'eau, la Belgique peut vraiment réussir quelque chose de grand dans cet Euro. A condition bien sûr que Kevin De Bruyne retrouve toutes ses facultés. Coupables respectivement sur le second et le premier buts, le gardien Anton Shunin et le défenseur Andrei Semenov ont personnifié le mal de la Sbornaya. Cela ne sert à rien d'avoir les plus belles intentions du monde si votre défense n'est pas, comme on pouvait le redouter, à la hauteur de l'événement. La Russie doit désormais tirer les leçons de cette défaite avant de jouer son destin mercredi contre la Finlande.

La Finlande surprend le Danemark Joel Pohjanpalo unique buteur de la rencontre face au Danemark Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Dans une partie marquée par le malaise cardiaque de Christian Eriksen, le Danemark a subi une défaite à Copenhague. Les Danois se sont inclinés 1-0 devant la Finlande. Un but de la tête de Pohjanpalo à la 60e a suffi à des Finlandais tout heureux de pouvoir faire mieux qu'un point. Surtout que les Danois ont manqué la transformation d'un penalty à la 74e. Pierre-Emile Hojbjerg a frappé trop mollement le ballon et Lukas Hradecky a pu bloquer cet envoi. Kasper Schmeichel peut l'avoir mauvaise, lui qui n'a pas eu le moindre arrêt à effectuer et qui quitte la pelouse avec un but et une défaite. Commencée à 18h, la partie a été suspendue près de 100 minutes en raison du malaise cardiaque de Christian Eriksen en toute fin de première mi-temps. Une fois le milieu danois tiré d'affaire à l'hôpital, la décision de reprendre la rencontre a été prise et le match a été relancé à 20h30. Les Danois ont outrageusement dominé cette partie avec 23 tirs à un, mais Braithwaite & Cie n'ont pas réussi à trouver la faille, sans doute encore secoués par ce qui est arrivé à leur coéquipier.