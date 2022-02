Le CC Aarau en demi-finale +++ Terrible déception pour Ragettli

Alexander Ovechkin fut le grand homme du match. La superstar russe des Capitals a marqué ses 30e et 31e buts dans cet exercice 2021/22, atteignant ainsi la barre des 30 buts en saison régulière pour la 16e fois de sa carrière. Seul Mike Gartner a fait mieux dans l'histoire de la NHL, avec 17 saisons à 30 buts ou plus.

Aligné durant plus de 25', Roman Josi a terminé cette partie avec un bilan de -2. Le défenseur bernois a signé la passe décisive sur l'unique but des Preds, inscrit par Michael Carron (43e, 1-1). Il en est désormais à 48 points - dont 13 buts - en 47 matches disputés cette saison.

Le CC Aarau est pour l'heure la seule équipe assurée de disputer les demi-finales chez les dames. La Suède (5 victoires-2 défaites) devrait également pouvoir accéder au dernier carré, alors que tout reste possible pour le Canada (4-3), le Japon (4-3), la Grande-Bretagne (4-4) et les Etats-Unis (4-4).

Clint Capela est resté plus discret dans le camp d'Atlanta, qui a cueilli mardi sa 27e victoire de la saison en 57 matches. Le pivot genevois a cumulé 5 points, 7 rebonds, 3 assists et 2 contres.

Mais Loïc Meillard est le seul Helvète à faire partie de cette meute de poursuivants. Vice-champion olympique en 2018 à PyeongChang et deuxième meilleur Suisse sur ce premier tracé, Ramon Zenhäusern a réussi le 11e temps, à 0''80 du leader provisoire. Daniel Yule (13e à 1''14) et Luca Aerni (19e à 1''71) devront quant à eux livrer une deuxième manche de feu pour s'approcher du podium.

Les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Sebastian Foss-Solevaag, respectivement 2e et 3e, pointent quant à eux à 0''02 et 0''06 de Johannes Strolz. La lutte s'annonce donc extrêmement indécise dès 6h45 en deuxième manche. Pas moins de sept coureurs ont en effet perdu moins d'une demi-seconde sur Johannes Strolz.

Alexander Hall s'est paré d'or grâce aux 90,01 points récoltés en première manche. L'Américain de 23 ans s'est imposé avec une marge de plus de 3 points sur son compatriote Nicholas Goepper, déjà en argent quatre ans plus tôt en Corée du Sud pour la première olympique du slopestyle.

Ce penalty raté ne signifie pas que Lionel Messi soit passé à côté de son match. Avec Kylian Mbappé et l'admirable Marco Verratti, il n'a cessé de tourmenter la défense madrilène. Mais la réussite a fui les Parisiens jusqu'à la 94e minute. L'exploit personnel de Kylian Mbappé a tout changé. L'ancien Monégasque a placé les Parisiens dans la bonne dynamique après de longues semaines d'errance. Il a confirmé aussi une vérité: aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé et les autres.

Sur le côté gauche, le champion du monde s'est joué de Militao et de Lucas Vazquez pour battre Thibaut Courtois, l'autre grand homme de la soirée. Avec ce succès, le PSG a pris une option sur la qualification même si tout sera encore possible pour le Real Madrid lors du match retour le 9 mars à Santiago Bernabeu.

L'Ontarien joue depuis 2019 sous les couleurs vertes de Rögle, même s'il a fait un petit intermède en AHL aux Chicago Wolves en ce début de saison. Ce solide défenseur de 1m93 pour 98 kilos compte 189 matches de NHL avec New Jersey Devils et Colorado Avalanche. Il a également joué une saison en KHL au Slovan Bratislava. Selon le site "Elite Prospects", il devrait terminer la saison avec Djurgarden Stockholm.

Odermatt se refuse à comparer ses nombreux succès. "Chacun a sa propre histoire", a-t-il répondu à la question de savoir si sa médaille d'or de Pékin était son plus grand triomphe. "J'ai aussi réalisé de belles courses dans les classiques d'Adelboden, Wengen et Kitzbühel. Ces courses se situent aussi pour moi tout en haut de la hiérarchie."

Le champion nidwaldien a été accueilli par ses proches et ses supporters à l'aéroport de Zurich-Kloten, avant de se saisir du micro pour donner ses premières impressions. "Le voyage a été long, mais j'ai pu dormir. Et j'ai eu le temps de répondre à la plupart des messages de félicitations qui m'ont été adressés", a-t-il dit.

Raphael Diaz: "J'ai fermé les yeux et j'ai tiré"

Image: KEYSTONE/EPA/MARK CRISTINO

L'équipe de Suisse a fait taire ses détracteurs en réalisant un match de haute qualité contre la Tchéquie. Elle a aussi eu un peu de chance, comme l'a très bien rappelé Diaz sur son but (le 4-1).

“On savait qu'ils allaient mettre la pression, a raconté le capitaine Raphael Diaz. Le puck est revenu le long de la bande, j'ai fermé les yeux et j'ai tiré. Vous riez, mais c'est vraiment ça. Fermer les yeux et tirer. C'est la meilleure chose à faire et c'est rentré."

Ce 4-1 tombé à la 55e a donné trois longueurs d'avance à la Suisse et un gros ouf de soulagement sur le banc. Mais avant cela, la sélection à croix blanche avait livré une performance très encourageante. "On savait que l'on allait devoir réaliser une vraie performance défensive, a poursuivi le joueur fribourgeois. On s'est parlé et on s'est dit que l'on ne pouvait pas accepter ça en tant qu'équipe. Et là on a vu que l'on a vraiment joué de manière solide en défense."

Logiquement heureux mais pas euphorique, le sélectionneur Patrick Fischer a su rester très sobre au moment de l'interview: "Ce n'était pas facile lors des trois premiers matches. On a perdu à chaque fois, mais il n'y avait pas tout à jeter. On a vu qu'on devait mettre tous les éléments ensemble. Les joueurs ont travaillé dur, le gardien a été excellent et on a su marquer des buts à des instants-clés."

Une recette simple mais efficace au niveau international. Et puis la Suisse a surtout inscrit deux buts en 13 secondes pour virer en tête lors du tiers initial: "Ces deux buts ont été un gros changement de momentum."

A peine la partie terminée, "Fischi" avait déjà ses pensées tournées vers la Finlande pour le quart de finale de mercredi à 9h40. "Maintenant on doit préparer le match contre la Finlande, explique-t-il. J'ai 100% confiance en cette équipe. Je savais qu'on n'avait pas joué comme on aurait dû le faire jusqu'à présent. On a eu de bons meetings et un bon entraînement hier. La Finlande a de l'expérience. Beaucoup de ses meilleurs joueurs évoluent en Suisse. Et ce sera très important d'être bon dans les situations spéciales."