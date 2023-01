Le coach des USA accusé de violences conjugales ++ Ski annulé à Zagreb

Les débuts de Ronaldo à Al-Nassr incertains Image: KEYSTONE/EPA La superstar du football mondial, Cristiano Ronaldo, ne peut pas encore jouer à Al-Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers, ont indiqué jeudi des responsables du club. L'attaquant portugais, considéré à 37 ans comme l'un des plus footballeurs de tous les temps, avait affirmé mardi à Ryad vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Ta'ee initialement prévu jeudi, et reporté à vendredi. Mais Cristiano Ronaldo, dont le contrat jusqu'en juin 2025 est estimé à 200 millions d'euros, est le neuvième joueur étranger à rejoindre Al-Nassr, dépassant le maximum de huit autorisés par la fédération saoudienne de football. "Al Nassr ne l'a pas encore enregistré car il n'y a pas de place vacante pour un joueur étranger", a déclaré à l'AFP un responsable du club, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à parler aux médias. "Un joueur étranger doit partir pour que Ronaldo puisse être enregistré, soit à travers un transfert soit une résiliation de contrat par consentement mutuel". Parmi les joueurs étrangers d'Al-Nassr figurent le gardien de but colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants brésilien Anderson Talisca et camerounais Vincent Aboubakar. Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d'Or et quintuple lauréat de la Ligue des champions. "Des négociations sont en cours sur la vente de l'un des joueurs, mais elles ne sont pas encore entrées dans la phase finale", a indiqué un autre responsable du club, en confirmant que le joueur portugais n'avait toujours pas été enregistré jeudi après midi, quelques heures avant le match prévu contre Al Ta'ee. La rencontre a néanmoins été reportée à vendredi, en raison d'une "panne électrique", selon les autorités. Suspendu en Angleterre Les responsables d'Al-Nassr n'ont pas voulu s'exprimer sur la sanction imposée en novembre à Ronaldo. Le joueur avait été suspendu deux matches après avoir fait tomber le téléphone portable d'un jeune fan à l'issue d'une défaite contre Everton. Cette suspension, décidée par la commission de discipline de la Fédération anglaise, s'appliquera au nouveau club et au championnat, quel que soit le pays, choisi par Ronaldo, avait précisé la FA. Accueilli mardi par 25.000 spectateurs au stade Mrsool Park de Ryad, Cristiano Ronaldo a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse aux records. "En Europe mon travail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué dans les clubs les plus importants", a-t-il déclaré. L'ONG Amnesty International l'a exhorté jeudi à utiliser son statut de superstar planétaire du football pour s'exprimer sur les questions relatives aux droits humains en Arabie saoudite, royaume ultra-conservateur.

Le coach national rattrapé par une affaire de violence conjugale Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Le sélectionneur des Etats-Unis Gregg Berhalter est fragilisé à 4 ans du Mondial à domicile par une vieille histoire de violence conjugale exhumée par les parents de l'international Giovanni Reyna. Ils ont été rendus furieux que leur fils ait été publiquement critiqué après le Mondial au Qatar. L'affaire embarrasse la Fédération américaine (US Soccer), qui a décidé de mettre Berhalter provisoirement en retrait, et a confié à son adjoint Anthony Hudson le soin de diriger le stage prévu en janvier, avant des matches amicaux contre la Serbie le 25 et la Colombie le 28. L'affaire trouve son origine dans la Coupe du monde 2022. En début de tournoi, Berhalter annonce à Reyna, 20 ans, qu'il ne sera pas titulaire au Mondial. Le milieu du Borussia Dortmund a apparemment très mal pris cette annonce. Le 11 décembre, une semaine après l'élimination des Etats-Unis en 8e de finale par les Pays-Bas (3-1), le sélectionneur a publiquement raconté qu'il avait menacé un joueur de le renvoyer à la maison, en raison de son comportement inadéquat, sans le nommer. Mais Reyna a publié ensuite un message sur les réseaux sociaux pour reonnaitre qu'il était ce joueur. "Moment honteux" "Après avoir appris que je n'aurais qu'un rôle limité (pendant le Mondial, NDLR), j'ai laissé mes émotions prendre le dessus et elles ont atteint mes performances à l'entraînement et mon comportement pendant quelques jours", a confessé sur Instagram Reyna, dont le Mondial s'est résumé à sept minutes de jeu en phase de groupes et une entrée à la pause en 8e de finale. Mercredi, les parents de Giovanni, Danielle et Claudio, ancien capitaine de "Team USA" et actuel directeur sportif du club d'Austin, ont avoué avoir rapporté à la Fédération un épisode vieux de plus de 30 ans, mettant en cause Berhalter. Le sélectionneur a de son côté dénoncé un chantage, tout en reconnaissant avoir donné un coup de pied à sa petite amie Rosalind alors qu'il avait 18 ans, lors d'une dispute en 1991. Depuis, le couple s'est marié, a élevé quatre enfants et vit toujours ensemble. Berhalter a affirmé avoir consulté un psychologue après l'incident, et n'avoir plus jamais été violent par la suite. "C'était un moment honteux, que je regrette encore aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait ce soir-là", a-t-il dit. Berhalter et Reyna ont joué ensemble en catégories de jeunes, puis en équipe nationale, et leurs épouses étaient colocataires lorsqu'elles étaient étudiantes à l'université de Caroline du Nord. "Traîné dans la boue" Après les aveux de Berhalter, Danielle Reyna est revenue à la charge, en assurant que la version du sélectionneur "minimisait considérablement" les faits rapportés. Rosalind, a-t-elle dit, "était ma colocataire, ma coéquipière et ma meilleure amie, et je lui ai apporté mon soutien dans le traumatisme qui a suivi. Il m'a fallu longtemps pour pardonner et accepter Gregg ensuite". Elle a expliqué qu'elle n'avait pas admis que Berhalter n'accorde pas à son fils Giovanni le pardon qu'elle-même lui avait accordé à l'époque: "J'ai travaillé dur pour lui pardonner. J'aurais espéré qu'il pardonne de la même façon à Gio", a-t-elle dit, regrettant que son fils ait été "traîné dans la boue, alors que Gregg a demandé et obtenu le pardon pour avoir fait quelque chose de beaucoup plus grave au même âge". "Je me suis sentie personnellement trahie par les actes de quelqu'un que ma famille considère comme un ami depuis des décennies", a-t-elle ajouté. Ce réglement de comptes, à quatre ans du Mondial, laisse désormais ouvertes deux questions sportives: Berhalter sera-t-il le sélectionneur du cycle qui s'ouvre? Et si oui, quel est l'avenir en sélection de Gio Reyna, qui fait partie des grands talents actuels des Etats-Unis ?

Pas de deuxième slalom à Zagreb en raison d'une température élevée Wendy Holdener sur la piste de Zagreb mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Les températures élevées ont, une nouvelle fois, contraint la Coupe du monde à modifier son calendrier. Le deuxième slalom dames à Zagreb a été annulé. Les organisateurs locaux avaient tout entrepris pour tenter d'offrir une piste convenable. Mais une température supérieure à 10 degrés et un vent soufflant violemment ont mis à terre leurs derniers espoirs. La veille, les concurrentes avaient tout de même pu disputer un premier slalom dans des conditions acceptables sur une bande blanche dans un environnement vert-brun. En raison de cette annulation, Mikaela Shiffrin a perdu une première possibilité d'égaler le record de 82 victoires en Coupe du monde, détenu par sa compatriote Lindsey Vonn. Mais la prochaine occasion se pointe déjà ce week-end avec deux géants à Kranjska Gora en Slovénie. Le mardi suivant, un slalom se disputera dans la station autrichienne de Flachau. La météo a déjà impacté lourdement le déroulement de la Coupe du monde depuis le début de la saison. Les descentes de Zermatt/Cervinia ainsi que le parallèle de Lech/Zürs n'ont pu avoir lieu. Le géant dames prévu à Sölden avait été déplacé à Semmering après Noël. A Lake Louise, les hommes n'ont pu disputer qu'un seul des deux Super-G au programme. De surcroît, le Super-G de Val Gardena est passé à l'as et une des descentes de Beaver Creek a été disputée finalement à Val Gardena.

Kyrgios devrait être rétabli pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Nick Kyrgios, blessé, s'est retiré jeudi du tournoi ATP d'Adélaïde II qui débute la semaine prochaine, mais son staff a annoncé avoir "aucun doute" pour sa participation à l'Open d'Australie. C'est le deuxième tournoi consécutif auquel le fantasque Australien, âgé de 27 ans, déclare forfait après son absence de la United Cup organisée à Sydney, Brisbane et Perth, en raison d'un problème à la cheville. "Nous savons que l'Adelaïde International était un événement clé pour Nick, et je sais qu'il est déçu de ne pas pouvoir jouer à Adelaïde cette année", a déclaré le directeur du tournoi, Alistair MacDonald. "Nous lui souhaitons bonne chance pour l'Open d'Australie", a assuré ce dernier. Il y a deux tournois communs à la ATP et à la WTA organisés à Adelaïde en janvier. Le Serbe Novak Djokovic est la tête d'affiche du premier cette semaine. Kyrgios devait participer au second la semaine prochaine, aux côtés notamment du Russe Andrey Rublev, de l'Italien Lorenzo Musetti et du Britannique Dan Evans. Le manager de Kyrgios, Daniel Horsfall, a déclaré au journal Melbourne Age que la décision de ne pas jouer avait été prise en consultation avec son physiothérapeute. Première finale à Wimbledon Il a ajouté que Kyrgios, qui a connu une saison exceptionnelle l'année dernière, atteignant sa première finale en Grand Chelem à Wimbledon, faisait de "bons progrès" et n'avait "aucun doute" quant à sa participation l'Open d'Australie qui débute le 16 janvier. "Nous sommes très excités et nous travaillons chaque jour pour être sûrs d'être prêts pour l'Open d'Australie", a déclaré Horsfall. "Beaucoup de gens étaient contrariés après son retrait de la United Cup, mais j'espère qu'ils réalisent maintenant que la blessure est authentique", a-t-il expliqué. Kyrgios a remporté l'année dernière le titre en double à l'Open d'Australie aux côtés de son compatriote Thanasi Kokkinakis, et les deux hommes devraient défendre leur couronne.

Décès de la double championne olympique Rosi Mittermaier Image: KEYSTONE/EPA/PETER KNEFFEL L'ancienne grande championne allemande Rosi Mittermaier est décédée à l'âge de 72 ans des suites d'une "grave maladie" selon une information de sa famille. Mère du slalomeur allemand Felix Neureuther, Rosi Mittermaier avait connu son apogée lors des Jeux olympiques de 1976 à Innsbruck. Elle avait remporté l'or de la descente et du slalom, ne manquant le Grand Chelem que de douze centièmes en géant, battue par la Canadienne Kathy Kreiner. La même année, elle avait remporté le classement général de la Coupe du monde ainsi que les petits globes du slalom et du combiné. Elle compte dix victoires en Coupe du monde.

Un succès sur le fil pour les Hawks John Collins: l'homme du match. Toujours privé de Clint Capela, blessé au mollet, Atlanta a renoué avec la victoire après quatre défaites de rang. Les Hawks se sont imposés 120-117 à Sacramento. Avec ses 22 points et ses 12 rebonds, John Collins a été le grand artisan du succès des Hawks. Il a été acquis dans le money-time grâce à un partiel de 7-0 lors des 76 dernières secondes de la rencontre. Clint Capela n'a pas disputé les cinq dernières rencontres de son équipe. La date de son retour au jeu n'est pas encore connue.

Un but, un assist et une étoile pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Nico Hischier a sorti le grand jeu à Detroit lors du succès 5-1 de New Jersey. Le capitaine a inscrit un but et a délivré un assist pour ses 35e et 36e points de la saison. Dans l'antre des Red Wings de Pius Suter, les Devils ont démontré une fois de plus leur efficience dans les matches à l'extérieur. Ils ont, ainsi, remporté 14 des 17 rencontres disputées loin de leur base. Jeudi, Nico Hischier a été impliqué sur l'ouverture du score de Dougie Hamilton à la 30e avant de signer le 2-0 à la 37e sur une séquence de jeu de puissance. A noter que Jonas Siegenthaler était sur la glace lors des trois autres réussites des Devils sous les yeux du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer. Nico Hischier a obtenu la troisième étoile, la première revenant à son gardien Vitek Vanecek, crédité de 32 arrêts.

Leandro Riedi dans le dernier carré Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leandro Riedi (ATP 157) trace toujours sa route à Canberra. Le Zurichois a signé une... quinzième victoire de rang pour se hisser en demi-finale du Challenger de la capitale australienne. Leandro Riedi s'est imposé 5-7 6-4 6-4 devant le Britannique Liam Broady (ATP 163) après 2h26' de jeu. Son prochain adversaire sera l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 150). L'autre demi-finale opposera le vainqueur 2018 du Geneva Open Marton Fucsovics (ATP 87) au Japonais Yosuke Watanuki (ATP 145). On rappellera que Leandro Riedi (20 ans) avait conclu l'année 2022 sur deux succès dans des Challengers, à Helsinki et à Andria.

Le stade national du Cap-Vert portera le nom de Pelé Image: KEYSTONE/AP/Pablo Garcia La proposition du président de la FIFA Gianni Infantino de nommer un stade au nom de Pelé dans tous les pays a été entendue au Cap Vert. Son stade national portera désormais le nom du Brésilien. "Pelé a toujours été une référence dans tous les pays lusophones", explique le Premier Ministre cap-verdien Ulisses Correia e Silva. Le stade, d'une capacité de 15'000 places et situé à Praia, la capitale du pays, a été inauguré en 2014. Gianni Infantino a fait cette suggestion alors qu'il assistait à un mémorial pour Pelé à Santos, au Brésil, le 2 janvier. Il a déclaré que cela permettrait aux générations futures du monde entier de connaître Pelé et ce qu'il a fait pour le football. La FIFA a, par ailleurs, déjà décidé de baptiser le terrain du siège de la FIFA "Estádio Pelé – FIFA Zurich".

Italie: première défaite du leader napolitain Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Naples a chuté pour la première fois de la saison en Serie A. Le leader s'est en effet incliné 1-0 à San Siro face à l'Inter Milan. Dzeko a inscrit le seul but de la rencontre à la 56 Malgré cette défaite, Naples conserve la tête du classement au terme de la 16e journée. L'AC Milan, qui a gagné 2-1 sur la pelouse de la Salernitana, revient à cinq longueurs alors que la Juventus, victorieuse 1-0 sur le terrain de la Cremonese, accuse sept points de retard.

National League: Zoug en passe six au LHC Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La situation du Lausanne HC ne s'améliore toujours pas. Les Vaudois ont été battus 6-0 mercredi sur la glace de Zoug, champion en titre. Les Zurich Lions ont par ailleurs gagné 3-0 contre Berne. A Zoug, les Lausannois ont résisté durant un peu plus d'un tiers. Mais ils ont ensuite craqué lors de la période intermédiaire, encaissant quatre buts inscrits par O'Neill (25e/penalty), Senteler (29e), Zehnder (36e) et Hofmann (40e). Tout était dès lors dit quant à l'issue de la partie au terme de laquelle le LHC reste en position précaire. Pour leur part, les Zougois, qui ont encore salé l'addition par O'Neill et Herzog, ne sont plus qu'à trois points de la 6e place occupée par Davos. Il y a eu moins de buts à Zurich, où les Lions l'ont emporté face aux ours bernois. Les réussites ont été inscrites par Hollenstein (28e), Lammikko (57e), pourtant à 4 contre 5, et Riedi (59e), ce dernier marquant dans le but vide.

Slalom de Garmisch: Daniel Yule au pied du podium Daniel Yule a pris une belle 4e place Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Le Norvégien Henrik Kristoffersen a remporté le slalom Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen. Les Suisses ont réussi un joli tir groupé en plaçant trois hommes dans le top 10. En tête après le parcours initial, Kristoffersen s'est montré très solide en finale, malgré une piste dégradée. Il s'est imposé avec 1''22 d'avance sur l'Autrichien Manuel Feller et 1''46 sur le champion olympique français Clément Noël. Ce dernier a enfin lancé sa saison après avoir été éliminé lors des deux premières courses. Daniel Yule a pris la 4e place à 1''71. Le Valaisan n'a pas été le seul Helvète à se mettre en évidence, puisque le Vaudois Marc Rochat s'est classé 7e à 1''86 juste devant le Valaisan d'origine neuchâteloise Loïc Meillard, à 1''96. Belle remontée Rochat a ainsi signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Il n'était pourtant que 23e après le premier parcours! Ramon Zenhäusern (12e), Tanguy Nef (19e) et Luca Aerni (22e) ont aussi inscrit des points. Deuxième temps de la 1re manche, l'Allemand Linus Strasser est sorti en finale. Il a sans doute voulu trop attaquer, galvanisé par le public, et a tout perdu. La piste, très dégradée en seconde manche en raison des températures élevées, a permis des remontées improbables. L'Italien Stefano Gross, 26e de la première manche, a ainsi finalement terminé 5e. Au classement du slalom, Kristoffersen - qui s'était déjà imposé deux fois en slalom l'an passé au même endroit, occupe la tête avec 220 points. Le Norvégien précède Feller (205) et Yule (186).

Shiffrin signe sa 81e victoire à Zagreb, Holdener 4e Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Mikaela Shiffrin a remporté le premier des deux slaloms de Zagreb pour signer sa 81e victoire en Coupe du monde. Wendy Holdener a terminé 4e. Vous avez dit imbattable? Mikaela Shiffrin a signé son cinquième succès en cinq courses. A l'heure actuelle, aucune femme ne peut rivaliser avec celle qui vise le record d'Ingemar Stenmark de 86 succès en Coupe du monde. Demain jeudi, elle aura déjà l'occasion d'égaler sa compatriote Lindsey Vonn lors du deuxième slalom dans la capitale croate. Sur une piste difficile en raison de la chaleur et de la faible altitude, Shiffrin a fait le job en première manche pour prendre une avance intéressante. Et sur le second parcours, elle a su se jouer des trous et des bosses. Le podium est complété par Petra Vlhova et Anna Swenn Larsson. Holdener chocolat Plutôt timide en première manche, Wendy Holdener a relevé la tête en deuxième manche. Mais la Schwytzoise, victorieuse à Killigton et Sestrières, a dû se contenter du 4e rang à 1''38. Deux rangs derrière la skieuse d'Unteriberg, on retrouve Camille Rast. La Vétrozaine a livré une excellente performance alors que l'on sait qu'elle doit se bagarrer avec son nouveau matériel, comme Michelle Gisin. Une Michelle Gisin qui n'est pas parvenue à conserver sa 12e position à l'issue de la première manche. L'Obwaldienne a semblé très scolaire dans son ski et le manque de prise de risques l'a reléguée au 21e rang. Deux autres Suissesses ont fait mieux qu'elle. Elena Stoffel s'est classée 15e et Mélanie Meillard 18e. 11e sur le tracé initial, Aline Danioth n'a malheureusement pas franchi la ligne d'arrivée. Alors qu'elle avait très bien commencé son deuxième effort avec un excellent temps intermédiaire, l'Uranaise a enfourché juste avant un changement de pente.

Slalom de Garmisch: Yule et Meillard 5es, Kristoffersen mène Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Henrik Kristoffersen est en tête au terme de la première manche du slalom de Garmisch. Daniel Yule et Loïc Meillard sont 5es à 1''50. Encore plus qu'à Zagreb, le fait de partir avec le dossard numéro 1 a servi les desseins du Norvégien. Les six premiers font d'ailleurs tous partie du top 7. Kristoffersen a créé de vrais écarts puisque le 2e, Linus Strasser, pointe à 0''71. Daniel Yule et Loïc Meillard n'avaient pas le sourire en coupant la ligne. Les deux Valaisans sont ex aequo au 5e rang et la 3e place de Clément Noël n'est qu'à 0''57. Ramon Zenhäusern ne s'en est pas trop mal sorti vu les conditions. Meilleur temps sur le dernier partiel, il a terminé au 12e rang provisoire à 2''24. Ce fut plus difficile pour Luca Aerni. Parti juste après son compatriote, il n'a pu faire mieux que 20e à 3''47.