Le coach du FC Zurich testé positif +++ Fanny Smith 2e

Cologna 24e sur 15 km classique à Kuusamo Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Dario Cologna n'a pas signé d'exploit dans le 15 km classique de Kuusamo samedi. Le Grison de 35 ans a terminé 24e d'une épreuve remportée par le Finlandais Iivo Niskanen devant les Russes Alexey Chervotkin et Alexander Bolshunov, cassant l'un de ses bâtons dans le dernier tiers de la course. Tout juste remis d'une blessure à un genou subie fin octobre, Dario Cologna a concédé 1'31''2 au vainqueur. Le quadruple champion olympique pointait néanmoins déjà en dehors du top 20 après 5 km. Il n'a décidé qu'au dernier moment d'entamer son ultime saison de Coupe du monde à Kuusamo, où il n'avait pas disputé le sprint vendredi. Meilleur Suisse, Dario Cologna est même le seul fondeur helvétique à avoir pu inscrire des points dans une épreuve disputée par un froid glacial (-16°!). Le Valaisan Candide Pralong a ainsi perdu plus de 2'40'' sur le vainqueur, se contentant d'une 59e place.

FCZ: Le coach André Breitenreiter positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Entraîneur du FC Zurich, André Breitenreiter a été testé positif au Covid-19. Le technicien allemand doit céder les rênes de l'équipe à son assistant Darius Scholtysik dimanche face à Young Boys. André Breitenreiter s'est soumis à un test après s'être senti mal vendredi matin. L'Allemand de 48 ans a pourtant été vacciné comme d'ailleurs l'ensemble de l'équipe zurichoise, précise dans un communiqué le leader de Super League.

Fanny Smith 2e en ouverture de saison Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fanny Smith devra patienter avant de fêter son 30e succès en Coupe du monde. La Vaudoise a néanmoins décroché samedi son 57e podium en terminant 2e en ouverture de saison à Zhangjiakou/Secret Garden. Victorieuse de son troisième Globe de cristal lors de l'exercice 2020/21, Fanny Smith n'a rien pu faire face à sa grande rivale Sandra Näslund sur la piste qui accueillera les épreuves olympiques dans moins de trois mois. Elle a été devancée par la Suédoise tant en demi-finale qu'en finale. La Villardoue de 29 ans a même dû s'arracher pour accrocher la 2e place en finale. Seulement 4e à mi-parcours, elle a pu dépasser la Française Marielle Berger Sabbatel (3e) et l'Autrichienne Katrin Ofner (4e) pour échouer finalement sur les talons de l'impressionnante Sandra Näslund. Fanny Smith est la seule représentante de Swiss-Ski à s'être illustrée samedi en Chine. Sixtine Cousin, Talina Gantenbein et Sanna Lüdi ont échoué dès les quarts de finale chez les dames, alors que les six Suisses en lice chez les messieurs - parmi lesquels le Vaudois Romain Détraz - ont été éliminés en 8es de finale déjà.

Josi atteint la barre des 20 points, en 20 matches Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a brillé vendredi pour son 700e match de saison régulière en NHL. Le capitaine des Nashville Predators a réussi un but et un assist dans un match gagné 4-2 face aux Devils. Le défenseur bernois a ouvert la marque à la 8e minute, sur un tir du poignet, avant d'être crédité d'un assist sur le 2-0 signé Philip Tomasino à la 24e. Désigné première étoile de cette rencontre, il en est désormais à 20 points (7 buts, 13 assists) dans cet exercice 2021/22, en 20 matches disputés! La soirée fut forcément moins belle pour les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, qui ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres. "C'est probablement le plus mauvais match que l'équipe a livré sous mes yeux", a lâché leur coach Lindy Ruff. "Nous n'étions pas du tout dans le match", a souligné Nico Hischier. Nino Niederreiter et Kevin Fiala se sont également illustrés. Le Grison a réalisé un assist lors d'un match gagné 6-3 par Carolina à Philadelphie, où les Canes ont cueilli leur 15e succès de la saison en 19 sorties. Le St-Gallois a lui aussi signé un assist dans une rencontre remportée 7-1 par Minnesota face à Winnipeg.

Septième victoire de suite pour Capela et les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Clint Capela et les Hawks tiennent la grande forme. Atlanta est allé s'imposer 132-100 à Memphis pour cueillir sa septième victoire d'affilée en NBA, grâce notamment aux 23 points et 17 rebonds de son intérieur genevois. La tâche des Hawks a certes été facilitée par la sortie sur blessure dès le premier quart-temps du meneur-vedette des Grizzlies Ja Morant. Touché au genou gauche, celui-ci a passé moins de 10' sur le parquet, inscrivant 2 points. N'empêche que les Hawks ont sorti le grand jeu à Memphis. Ces 132 points inscrits constituent leur record de la saison. Comme le sont les 23 points et 17 rebonds de Clint Capela, qui a rentré 11 de ses 14 tirs vendredi soir. Le Meyrinois a également réussi 3 contres et 2 passes décisives, pour un différentiel de +33. Trae Young s'est quant à lui fait l'auteur de 31 points et 10 assists pour les Hawks, qui ont gagné leurs sept derniers matches avec une marge d'au moins 10 points. Vendredi, ils ont pris le large dans un troisième quart remporté 43-17, ce qui a permis au coach Nate McMillan de reposer son cinq de base dans l'ultime période.

Fribourg et Bienne par les poils, Lausanne battu à Berne Gregory Sciaroni a inscrit le 3-2 pour Berne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg est à nouveau seul en tête de la National League. Les Dragons ont dominé Lugano 4-3 ap grâce à un but de Marchon en prolongation. Mais Fribourg a tremblé. Parce que Fribourg a peut-être cru trop tôt que la partie était gagnée. Il faut dire qu'après le premier tiers, les Dragons menaient 3-0 grâce à Jecker, Brodin et Jörg. Mais les Tessinois n'ont pas abdiqué et leur chance a tourné. Loeffel a ouvert les vannes bianconeri à la 29e. Puis Arcobello a réduit le score à la 34e. Et enfin à la 45e, c'est Fazzini qui a égalisé en jeu de puissance. C'est d'ailleurs dans ces moments que l'on repense aux mots des joueurs fribourgeois disant que les parties durent 60 minutes et pas seulement un ou deux tiers. Par chance, Berra & Cie ont pu aller en prolongation. Une prolongation qui aurait sans doute dû tourner à l'avantage des hommes de McSorley qui ont bénéficié d'un jeu de puissance à la 63e pour un surnombre fribourgeois. Mais en contre, les Dragons ont pu aller battre Schlegel une quatrième fois et repartir du Tessin avec deux points et la place de leader. Lausanne s'enfonce En visite dans la capitale, le LHC a essuyé son quatrième revers de rang. Les Vaudois se sont inclinés 3-2 alors qu'ils menaient 2-1 au terme de la période initiale. Seulement cela n'a pas suffi à juguler les assauts bernois. Mais ce qui a le plus déçu dans les rangs vaudois, c'est l'absence de fond de jeu. Comme une impression de voir un ensemble qui ne joue pas la même partition Au niveau des situations spéciales dans les rangs lausannois, c'est un peu deux salles deux ambiances. A savoir que le box-play tient la route et a su déjouer l'avantage numérique bernois. Mais le power-play a plongé les supporters dans une morosité folle tant l'exécution a manqué de tranchant. Les hommes de John Fust auront l'occasion d'effacer cette défaite en recevant Berne samedi soir pour une revanche espérée dans les esprits vaudois. Bienne oui, Ajoie non Bienne est passé par tous les états d'âme à domicile contre Ambri. Les Seelandais l'ont emporté 3-2, mais il y a eu plusieurs moments. Les joueurs de Törmänen ont rapidement pris l'ascendant avec deux buts inscrits avant la 8e minute. Seulement cet avantage est traître en hockey et les Léventins sont revenus à égalité juste avant la deuxième pause. Heureusement toutefois, Fabio Hofer a su trouver la faille à la 57e tandis que deux Tessinois étaient sur le banc des pénalités. Ajoie a espéré signer une septième victoire en accueillant Rapperswil. Mais au final, les Saint-Gallois ont eu le dernier mot pour un succès 5-2. Menés 2-1 à la 33e après une réussite d'Asselin, les Lakers ont montré les muscles et adressé 32 tirs lors des deux dernières périodes. Les pénalités ont coûté cher aux Jurassiens. Alors qu'il y avait encore 2-2, les joueurs de Gary Sheehan ont écopé de deux punitions et Rapperswil ne s'est pas privé d'en profiter. Quelle séquence pour les Lakers qui pointent au 3e rang au classement. Zoug s'impose chichement. Le champion a lui aussi dû recourir au temps supplémentaire pour se débarrasser de Langnau. Un succès 3-2 ap obtenu grâce à une réussite de Lino Martschini.

Précieux succès des Suissesses à Palerme Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse féminine a fait un premier pas vers la Coupe du monde 2023. La sélection de Nils Nielsen est allée s'imposer 2-1 vendredi à Palerme face à l'Italie, sa grande rivale dans le groupe G des qualifications. Les Suissesses ont ainsi décroché leur cinquième succès en cinq sorties dans ces éliminatoires, infligeant sa première défaite à une Squadra Azzurra qui n'avait jusque-là pas encaissé le moindre but. Les deux équipes se retrouveront le 12 avril, en territoire helvétique. Une transversale à la 96e Gaëlle Thalmann et ses coéquipières ont tremblé jusqu'au bout sur la pelouse sicilienne. Menée 2-0 après à peine 20 minutes de jeu, l'Italie a en effet débloqué son compteur à la 60e, sur un tir de Barbara Bonansea dévié par Luana Bühler qui a pris à contre-pied la gardienne fribourgeoise. Les quarts de finaliste du Mondial 2019 - dont la coach Melina Bertolini a dû composer sans plusieurs joueuses testées positives au Covid-19 - ont ensuite exercé une nette domination. Mais la défense helvétique a tenu bon, même si elle s'est fait quelques frayeurs à la... 96e lorsqu'un tir de Bonansea a heurté la transversale. Un début de match parfait Les Suissesses auraient pu (dû?) s'éviter ses sueurs froides. Les protégées du coach Danois Nils Nielsen ont en effet réussi une première mi-temps de rêve marquée par deux buts de la tête signés Coumba Sow (9e) et Ana Maria Crogorcevic (20e), laquelle avait réussi la passe décisive sur le 1-0. La sélection helvétique s'est mise en danger toute seule, manquant plusieurs opportunités de "tuer" le match. Svenja Fölmli a ainsi trouvé les montants du but italien à la 50e. Et Ramona Bachmann, autrice du centre ayant amené le 2-0, a manqué de peu son face-à-face avec la gardienne italienne Laura Giuliani à la 57e. Mais les Suissesses n'auront pas à regretter ces occasions gâchées. Elles s'envoleront le coeur léger dimanche vers la Lituanie, où elles chercheront à poursuivre mardi leur parcours sans faute dans ces qualifications. Elles avaient dominé les Baltes 4-1 à Thoune en ouverture de cette campagne.

Le Portugal et l'Italie pourraient s'affronter en barrages L'Italie de Roberto Mancini pourrait bien affronter le Portugal en barrages du Mondial Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Deuxième du groupe C des éliminatoires derrière la Suisse, l'Italie devra peut-être écarter le Portugal de la route menant à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le pire scénario s'est donc dessiné pour les Transalpins, champions d'Europe en titre, et les Lusitaniens, vainqueurs de l'Euro 2016. Squadra Azzurra et Selaçao sont appelées à s'affronter en "finale" des barrages, dont le tirage au sort a été effectué vendredi. Placés tous les deux dans la "voie C", l'Italie et le Portugal se mesureront respectivement à la Macédoine du Nord et à la Turquie au 1er tour de ces play-off. Parmi les autres affiches, à signaler un Russie-Pologne programmé dès le 1er tour. Le vainqueur de ce duel se mesurera ensuite à la Suède ou à la République tchèque.

La descente de vendredi annulée Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn La première descente de Coupe du monde de l'hiver, prévue vendredi à Lake Louise, a été annulée. L'abondance de neige fraîche tombée durant la nuit précédente et les chutes de neige persistantes de vendredi empêchent son déroulement. La première course de vitesse de la saison devrait donc se dérouler samedi, si la neige ne continue pas à jouer les trouble-fête. Lake Louise doit encore accueillir une descente (samedi) ainsi qu'un super-G (dimanche). Ces deux épreuves doivent démarrer à 20h15.

L'ASF prévoit de déposer sa candidature pour l'Euro 2025 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ASF prévoit de déposer sa candidature pour l'organisation de l'Euro 2025 féminin, annonce-t-elle dans un communiqué. La décision a été prise à l'unanimité par son Comité central vendredi. La prochaine étape consistera à impliquer Confédération, cantons et villes dans le processus, "afin de pouvoir soumettre une candidature largement soutenue de la Suisse". L'ASF a jusqu'au mois de mars prochain pour déposer sa demande formelle, la candidature finale devant être déposée en octobre prochain. Le pays-hôte sera désigné en décembre 2022 par le Comité exécutif de l'UEFA. "Un grand tournoi dans notre pays est en même temps une grande chance de continuer à promouvoir le football féminin en Suisse et de le rendre encore plus populaire. Nous voulons enthousiasmer encore plus de femmes et de filles pour le football dans notre pays", déclare le Président central de l'ASF Dominique Blanc, cité dans le communiqué.

Mondial au Qatar: Blatter entendu comme témoin Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'ancien président de la FIFA Sepp Blatter a été entendu par les enquêteurs français jeudi et vendredi à Zurich dans le cadre de l'attribution controversée du Mondial 2022 au Qatar. La police a confirmé une information du Monde. M. Blatter a été entendu comme "témoin" par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF) dans les locaux du Ministère public de la Confédération (MPC). L'audition du Valaisan s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France par le parquet national financier (PNF).

Lausanne - Servette: tout a changé Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON A la veille d'un derby lémanique qui sera surtout celui de la peur, Alain Geiger sait-il qu'il restera à jamais dans le coeur des supporters servettiens comme l'homme du 11 juin 1984 ? Il ne peut pas oublier qu'il fut l'unique buteur de l'un des affrontements les plus importants de l'histoire entre Servette et Lausanne. L'actuel entraîneur des Grenat avait scellé l'issue de la seule finale de Coupe de Suisse qui a opposé les deux équipes à ce jour. "Je me rappelle de ce but inscrit lors des prolongations. Jean-Paul Brigger remise en retrait et je trouve la lucarne de Jean-Claude Milani, glisse-t-il. Il y avait encore Gabet Chapuisat à Lausanne. Quant à nous, il n'y avait pratiquement que des internationaux sur le terrain." "Tout est devenu plus compliqué" Trente-sept ans plus tard, tout a changé. Lausanne ne bénéficie plus du soutien presque sans limite d'un mécène dont le fils était l'un des joueurs de la première équipe. Quant au Servette FC, sa puissance financière qui lui permettait d'imposer sa loi sur le marché des transferts appartient à un passé très lointain. "Le club était vraiment en mesure d'attirer les meilleurs joueurs du pays, se souvient Alain Geiger. Aujourd'hui, les Alémaniques restent chez eux, les Vaudois ont Ineos et les Valaisans un président très riche. Pour le Servette FC, tout est devenu plus compliqué." Encore plus lorsque le club sort juste d'une série de cinq défaites de rang en Super League. "Heureusement, il y a eu la victoire 3-2 contre les Grasshoppers dimanche dernier. Je considère cette rencontre comme un match de référence, explique l'entraîneur. On peut construire sur cette victoire. J'ai noté une progression sensible sur le plan individuel de la part de mes joueurs. Mais dimanche, nous devrons être "au taquet" pour gagner. Il conviendra d'oublier le froid et le fait de jouer sur un synthétique. La victoire est à ce prix." "On a vu la différence" Une victoire qui serait la première du Servette FC dans un derby lémanique depuis le retour des Lausannois en Super League à l'été 2020. Le 25 septembre dernier, les Genevois avaient exercé un ascendant total pour devoir se contenter d'un 1-1 qui fut bien loin de refléter la physionomie de la rencontre. "Oui, mais en deux mois Lausanne est vraiment monté en puissance, note Alain Geiger. Cette équipe est une bonne équipe. Elle a gagné le week-end dernier à Saint-Gall après avoir livré une très belle performance. Avec Cameron Puertas et Zeko Amdouni dans l'axe, Trae Coyle et Hicham Mahou sur les côtés, elle peut être très dangereuse." Côté servettien, la donne n'est également plus la même depuis l'acte I du 25 septembre. Alain Geiger peut désormais compter sur un "véritable" international en la personne de Kastriot Imeri. "On a vu la différence dimanche contre les Grasshoppers, sourit l'entraîneur. Kastriot a joué comme un international. Il a su à la fois témoigner d'une réelle constance et se mettre au service de l'équipe. Et il y a ce but incroyable qu'il a marqué. Je crois que Murat Yakin l'a lancé contre l'Italie à Rome avec le secret espoir que Kastriot réussisse un tel geste. Maintenant, sa route est tracée. Il sait désormais que la possibilité de disputer une Coupe du monde dans douze mois est bien réelle. Et pour un joueur de 21 ans, une telle perspective est extraordinaire."

Fanny Smith n'est pas rassasiée Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La saison de skicross commence en Chine par les épreuves préolympiques. En Asie, Fanny Smith va se lancer dans un 15e exercice avec une motivation toujours intacte. Heureusement que Fanny Smith jouit d'une solide expérience et qu'elle sait s'adapter. Parce que voyager en Chine en ce moment n'est pas de tout repos. "On est arrivé lundi matin et on a dû attendre 8 heures à l'aéroport, explique-t-elle. Il faut ensuite ajouter 5 heures de bus et une heure à attendre dedans, ce qui fait qu'on a pu aller en chambre vers 23h30/minuit, mais l'hôtel est génial." Reste que les athlètes sont testés tous les jours, même lorsqu'ils sont doublement vaccinés. "Ils sont en mode cosmonaute, précise la championne du monde 2013. On ne voit pas leurs yeux." Et pour conserver le contact avec l'Europe, il vaut mieux utiliser un VPN, car le régime chinois et les réseaux sociaux occidentaux ne sont pas copains. Le plaisir avant tout Avec 29 victoires de Coupe du monde à 29 ans, Fanny Smith pourrait tout à fait se sentir rassasiée. Or ce mot ne trouve pas d'écho dans la vie de la Vaudoise. Sur le circuit depuis 2008, la Villardoue conserve finalement la même passion qu'à ses 16 ans au moment de débarquer parmi les pros. "J'ai toujours énormément de plaisir, glisse-t-elle au téléphone depuis le site olympique. Mais je me mets une immense pression." Une pression conditionnée par son caractère perfectionniste. Et cette pression induit forcément de grands objectifs, surtout lors d'une saison olympique. "Après, c'est toujours intense au moment de faire les premières courses, relève celle qui a remporté le bronze à Pyeongchang en 2018. Mais c'est clair que les JO sont importants. Seulement c'est une course d'un jour avec énormément de paramètres qui entrent en jeu. Je vais faire en sorte de mettre un maximum de bons points de mon côté, mais il faut aussi se dire que l'on ne maîtrise pas tout." L'une des choses que les athlètes ne peuvent pas maîtriser, c'est la météo. Et sur le site olympique, le vent pourrait jouer un rôle considérable. En contact avec Alex Fiva, Beat Feuz relevait dernièrement que le Grison l'avait déjà "mis en garde" sur les sautes d'humeur d'Eole. "C'est effectivement l'une des composantes majeures à prendre en compte, appuie Fanny Smith. Il y a beaucoup de vent. Les organisateurs ont placé des bâches pour minimiser son impact, mais on a vu durant les qualifications jeudi qu'entre les dix premières qui avaient du vent et les suivantes, c'était bien différent."

Début de saison correct pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a atteint les demi-finales de l'épreuve de sprint pour le lancement de la Coupe du monde à Kuusamo. La Lucernoise a réussi une performance correcte en style classique. Ce douzième rang montre que Fähndrich a beaucoup investi dans la préparation en style classique et le double poussé de bâtons. La deuxième des Mondiaux dans le sprint par équipes cherche à améliorer ses qualités de "tout terrain" et à terminer toutes les courses dans le top 15. Dans l'optique de Pékin, le focus est dirigé sur le sprint, qui sera disputé en style libre. Nadine Fähndrich veut se hisser en finale des Jeux olympiques dans cette discipline. Kuusamo a montré qu'elle est très forte dans le double poussé de bâtons, ce qui constitue aussi un avantage en skating. La longue et très raide montée à Kuusamo qui conduit vers l'aire d'arrivée n'était pas fait sur mesure pour les qualités de la Suissesse. De son côté, Jovian Hediger a, lui aussi, montré une performance encourageante. Il a facilement passé le cap de la qualification avec le 19e temps. En quarts de finale, le Vaudois n'a manqué le passage en demi-finales que pour une demi-seconde. La Suédoise Maja Dahlqvist et le Russe Alexander Terentev sont les vainqueurs du jour. Terentev n'a laissé aucune chance à l'habituel dominateur du sprint, le Norvégien Johannes Hösflot Klaebo. L'hiver s'annonce passionnant entre les deux hommes. Dahlqvist et Terentev prendront le départ samedi comme leader du minitour. Dario Cologna avait renoncé à s'aligner en sprint.