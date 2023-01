Le Coultre absent plusieurs semaines ++ Holdener 4e de la 1re manche

Genève-Servette: plusieurs semaines d'absence pour Le Coultre Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Simon Le Coultre est au repos forcé pour plusieurs semaines, annonce le leader de National League Genève-Servette. Le productif défenseur (19 points en 40 matches cette saison) s'est blessé au haut du corps mardi à Ambri-Piotta, où il n'a pas terminé la rencontre. Le Coultre (23 ans), dont l'état de santé sera évalué d'ici 15 jours, se porte bien selon le communiqué des Aigles. Mardi, il a dû être emmené à l'Hôpital de Lugano pour y effectuer des examens. Une intervention chirurgicale a été pratiquée sur place. Il est toujours sous surveillance au Tessin, souligne le club.

1re manche: Shiffrin en tête, Holdener 4e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn samedi matin. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener pointe au 4e rang. En route vers un 85e succès en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin a dominé les débats sur le premier tracé. La skieuse du Colorado a devancé de 0''29 l'Allemande Lena Dürr (2e) et de 0''46 la Slovaque Petra Vlhova (3e). Privée de podium lors des trois derniers slaloms, Wendy Holdener devra sortir le grand jeu en deuxième manche (dès 12h30) pour retrouver le top 3. La Schwytzoise, qui a renoncé aux géants de Kronplatz pour s'entraîner en slalom cette semaine, a concédé 1''13 sur Mikaela Shiffrin. Douze femmes ont par ailleurs lâché moins d'une seconde sur Wendy Holdener. L'Obwaldienne Michelle Gisin, qui se remet d'un refroidissement, accuse ainsi 0''74 de retard sur sa compatriote et se classe 11e à l'issue de ce premier parcours. La Valaisanne Elena Stoffel est elle 14e à 1''98. Deux autres Suissesses devraient être de la partie en deuxième manche: Nicole Good (20e après 42 concurrentes, à 2''23) et Camille Rast (24e à 2''41). Mélanie Meillard (32e à 3''21) passe en revanche à la trappe, tout comme Aline Danioth qui est partie à la faute.

Gremaud 4e du Big Air à Aspen, exploit d'Oldham Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI Mathilde Gremaud a pris la 4e place de l'épreuve de Big Air des X-Games d'Aspen vendredi soir. La Fribourgeoise a manqué le podium pour un point. Médaillée de bronze aux JO de Pékin dans la discipline, Mathilde Gremaud a été créditée de 84 points à l'addition des deux meilleurs de ses cinq sauts. Le bronze est revenu à la Britannique Kristy Muir, 5e des Jeux 2022 en Big Air. La Genevoise Sarah Höfflin (67 points) s'est classée 6e, comme à Pékin. Ce concours a été dominé par Megan Oldham (91 points) et Tess Ledeux (90). La Canadienne de 21 ans, 4e aux derniers Jeux, a fait la différence grâce à un troisième saut qui lui a rapporté le maximum de 50 points: elle a réalisé le premier Triple Cork (trois rotations désaxées) de l'histoire pour une femme en compétition.

Les Devils et les Kings gagnent, les Suisses muets Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Les Suisses sont une fois n'est pas coutume tous restés muets vendredi en NHL, alors que six d'entre eux étaient pourtant sur le front. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Kevin Fiala ont néanmoins connu les joies de la victoire. Les Devils de Hischier et Siegenthaler sont allés s'imposer 3-2 après prolongation sur la glace des Dallas Stars pour leur dernier match avant le All Star Game prévu samedi prochain. New Jersey a forcé la décision grâce à un doublé de Jack Hugues (64 points en 49 matches) pour cueillir sa 8e victoire dans ses 10 dernières sorties. Kevin Fiala et les Kings ont quant eux gagné 4-3 face aux Panthers en Floride, grâce surtout aux 45 arrêts de leur portier Phoenix Copley. La franchise de L.A. a par ailleurs inscrit deux buts en infériorité numérique - le 2-0 et le 3-0 - pour s'offrir une troisième victoire consécutive. Les autres Helvètes ont tous connu la défaite vendredi soir. Les Sharks de Timo Meier ont été battus 5-4 après prolongation à Carolina, les Red Wings de Pius Suter 2-0 à New York face aux Islanders et les Blue Jackets de Tim Berni 5-2 à Vancouver.

Sommer: "Le Bayern ? Un immense défi à relever" Le gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer évoque les premiers jours turbulents au Bayern Munich. "J'ai bien occulté tout ce qu'il y avait autour", confie le nouveau portier du club allemand. Après les deux nuls 1-1 contre Leipzig et Cologne, le Bâlois de 34 ans a pris le temps de revenir sur ce transfert spectaculaire. "Pour moi, il a toujours été clair: le FC Bayern est encore un défi énorme que je veux relever avec ma famille. Sportivement, ce club est extrêmement attrayant", explique-t-il à Keystone-ATS. Sommer parle également dans l'interview de son nouveau coach au Bayern Julian Nagelsmann et du portier de classe mondiale Manuel Neuer. "Je suis le travail de Julian Nagelsmann depuis longtemps. Je sais quel style de football trotte dans sa tête, ce qui est important pour lui." Après un long poker autour de son contrat, tout s'est accéléré avec les matches contre Leipzig et Cologne en quatre jours. Est-ce que le processus d'acclimatation a déjà commencé ? - Très franchement, il me manque simplement le temps de penser à tout ça. Pendant les négociations entre les deux clubs, je me suis en grande partie tenu à l'écart et ai passé le temps dans mon cercle familial. Puis la décision est tombée mercredi il y a une semaine; le soir même j'étais dans l'avion pour rejoindre Munich. - Comment cela s'est-il passé après ce grand ramdam ? - J'ai appris à connaître rapidement l'équipe. Le vol suivant vers Leipzig, j'étais gardien du Bayern Munich. Il me restait toute la journée pour me concentrer seul sur le match. J'ai totalement occulté tout ce qui était autour. Peut-être que c'était même bon de se lancer dans ce challenge sans hésitation, sans trop réfléchir. Les deux nuls ont contenté personne - Le rayonnement du Bayern est immense. Deux matches nuls s'apparentent à une déception moyenne voire grande ? - L'exigence était claire pour moi et tout de suite perceptible. Les deux matches nuls pour commencer n'ont contenté personne. Nous sommes même très éloignés de la satisfaction. On doit gagner les matches, Ici, on exige un succès maximal. La victoire n'est pas une option, mais un devoir. Le club va au-devant de tâches gigantesques. Le titre en Championnat, des objectifs élevés en Coupe, le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Paris St-Germain. Et le Bayern compte sur vous. - Cela me réjouit que le Bayern table sur moi pour les prochains objectifs. Je suis le travail de Julian Nagelsmann depuis longtemps. Je sais quel style de football lui trotte dans la tête, ce qui est important pour lui. C'est aussi pourquoi je me suis dit: cet incroyable projet te convient comme gardien. - Cherchiez-vous après huit ans et demi à Ménchengladbach l'ultime envol ? - Que signifie envol ? J'ai joué longtemps à Bâle et j'ai réalisé mon rêve de jouer en Bundesliga. A Mönchengladbach, j'ai vécu huit années et demie magnifiques. Et tout d'un coup le thème du Bayern Munich est surgi de nulle part. Personnellement, je n'avais jamais songé à l'option du Bayern, parce que ce n'était pas un thème pour moi. Et puis, ce club renommé est arrivé avec une proposition. - Pour vous, ce fut tout de suite claire qu'il fallait accepter cette offre ? - Pour moi ce fut toujours clair: le FC Bayern est encore une fois un défi énorme que je veux relever avec ma famille. Sportivement, ce club est extrêmement attrayant; je voulais absolument le faire. Une courte discussion avec Neuer - Le départ abrupt de Mönchengladbach s'est déroulé finalement sans bruit. Etonné ? - Ces réactions positives me réjouissent. Après huit ans et demi de pouvoir partir après une superbe période, je juge ça géant. Le respect envers les collaborateurs, les fans, les anciens coéquipiers, tout ça repose sur une réciprocité et n'est pas évident. - Vous avez signé à Munich jusqu'en 2025. Considérez-vous la durée du contrat comme une déclaration d'intention du Bayern ? - La durée me donne de la sécurité. J'ai une famille, qui s'installe également dans un nouvel environnement et qui doit composer avec un grand changement. Je me concentre maintenant sur le moment. En première ligne, je dois être un top gardien pour le Bayern. - Vous remplacez un portier champion du monde Manuel Neuer. Avez-vous eu un échange avec le gardien titulaire blessé ? - Nous nous sommes vus sur les installations du club. La rencontre s'est déroulée dans un esprit collégial. Il connaît le business international et dispose d'une immense expérience. J'ai perçu ce cours échange comme très positif.

Pas de doublé pour Arsenal Granit Xhaka, (au sol) au duel avec Ilkay Gundogan. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Leader de la Premier League, Arsenal ne fera pas le doublé cette saison. Les Gunners ont été éliminés par Manchester City en seizièmes de finale de la Cup. Sur leur pelouse, les Mancuniens se sont imposés 1-0 sur une réussite de Nathan Aké à la 64e minute. Le défenseur néerlandais a bénéficié d'un magnifique travail préparatoire de Jack Grealish. Manuel Akanji a été, une fois de plus, l'homme fort de la défense de Pep Guardiola. Dans le camp adverse, Granit Xhaka s'est efforcé de donner le ton au sein d'une formation largement remaniée. Mais Le capitaine de l'équipe de Suisse et ses coéquipiers n'ont pas été en mesure d'exploiter une supériorité évidente en première période avant de lâcher prise.

Pas la soirée des Romands Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Ce ne fut pas la soirée des Romands en National League. Fribourg a été battu par Davos (3-2), Bienne par Langnau (3-1) et Ajoie par Lugano (5-2). Fribourg et Bienne, trajectoires similaires. Les deux clubs ont enchaîné un quatrième revers de rang. Dans leur antre, les Dragons ont cédé dans le troisième tiers sur un joli effort de Marc Wieser qui a dominé Ryan Gunderson à la 56e. Avant cela, un doublé de Matej Stransky avait permis aux Grisons de tenir le choc de l'ouverture du score de Killian Mottet (18e). Mais la belle histoire sur le banc des Dragons, c'est bien entendu le 2-2 signé Kevin Etter (36e). Le jeune attaquant fribourgeois de 19 ans a donc marqué son premier but en National League à l'occasion de son premier match. Mais la responsabilité du gardien Aeschlimann est clairement entachée. Ceci dit, Davos n'a pas volé son succès en tirant 12 fois au but au cours de la troisième période, contre seulement quatre tentatives pour les hommes de Christian Dubé. Bienne ne gagne plus Bienne avait l'occasion de relever la tête face à Langnau à domicile, mais les joueurs d'Antti Törmänen se sont pris les pieds dans le tapis (1-3). Et voilà une quatrième défaite consécutive pour les Seelandais alors qu'ils fêtaient le retour de Joren van Pottelberghe dans les cages biennoises. Les coéquipiers de Gaëtan Haas peuvent se mordre les gants, eux qui ont tiré 44 fois sur la cage de Charlin. Les Tigres ont eux joué le coup à fond en profitant de leur premier power-play. Pesonen y est allé de son doublé pour les Emmentalois. A noter que les premiers pas de Matthias Rossi avec Langnau ne se passent pas de la meilleure des manières. Face à Fribourg, l'ancien joueur de Gottéron avait touché le genou de Marcus Sörensen. Heureusement pour le Suédois, ce dernier n'a pas manqué de match. Cette fois, Rossi y est allé franchement sur Luca Cunti. Les arbitres ont renvoyé le coupable au vestiaire. Lugano n'a connu aucun problème pour venir à bout d'Ajoie. Les Tessinois ont rapidement mené 5-0 avant que les Jurassiens ne parviennent à réduire le score en fin de rencontre. Lugano semble s'accrocher à sa 10e place. Zoug remonte gentiment au classement. Le double champion de Suisse a dominé Berne 4-1 et n'a plus que deux points de retard sur Fribourg, 6e. Et enfin dans le derby zurichois, Zurich a réussi à repartir de la banlieue avec les trois points. Un succès 4-3 qui doit pas mal à Simon Bodenmann. Le futur ex-joueur des Lions a inscrit un doublé.

Le bronze ppour Lukas Britschgi Image: KEYSTONE/AP/Antti H'm'l'inen Lukas Britschgi a cueilli le bronze aux Championnats d'Europe d'Espoo. Il offre ainsi à la Suisse sa première médaille dans des championnats d'Europe depuis le succès de Sarah Meier en 2011 à Berne. Le Schaffhousois de 24 ans marche, bien sûr, sur les traces de Stéphane Lambiel. Le Vailaisan s'était paré d'argent à trois reprises dans cette compétition, en 2006, 2008 et 2010. Lukas Britschgi a livré en Finlande le meilleur programme libre de sa carrière. Cinquième après le programme court, il a obtenu 168,75 points pour se hisser sur le podium avec un total de 248,01 points. La victoire est revenue au Français Adam Siao Him FA (267,77) qui a devancé l'Italien Matteo Rizzo (259,62).

Novak Djokovic toujours aussi impressionnant Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Et de dix pour Novak Djokovic ! Le Serbe jouera dimanche une dixième finale de l'Open d'Australie. Victorieux des neuf premières, il affrontera Stefanos Tsitsipas. Novak Djokovic s'est qualifié pour cette finale qui offrira à son vainqueur la place de no 1 mondial à la faveur de son succès 7-5 6-1 6-2 devant Tommy Paul (ATP 35). Maître de son sujet comme lors de ses deux tours précédents face à Alex de Minaur et à Andrey Rublev, le Serbe a cueilli une 27e victoire de rang à l'Open d'Australie. Il aura toutefois connu un petit moment d'égarement au premier set. Il a, en effet, mené 5-1 40-30 avant de perdre quatre jeux d'affilée. Mais à 5-5, il a su retrouver le relâchement nécessaire pour reprendre les devants et ne plus laisser la moindre ouverture à l'Américain. Novak Djokovic a gagné sans la présence de son père Sdrjan dans son box. Le père du champion a entendu la voix de la raison. Il n'a pas souhaité revenir au stade deux jours après avoir été pris en photo auprès de sympathisants du régime russe. Novak Djokovic reste sur neuf victoires de rang face à Stefanos Tsitsipas, dont quatre l'an dernier. Mais dimanche, il trouvera de l'autre côté du filet un joueur qui est, comme lui, invaincu en 2023. Si Novak Djokovic a remporté le premier des deux tournois organisés à Adelaide, Stefanos Tsitsipas a, quant à lui, gagné les quatre rencontres qu'il a disputées dans le cadre de la United Cup.

Peter Sagan annonce sa retraite sur route en fin de saison Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le Slovaque Peter Sagan, 33 ans, a annoncé vendredi à San Juan, en Argentine, sa retraite sur route à la fin de la saison afin de se consacrer au VTT dans l'optique des Jeux olympiques 2024. "C'est ma dernière année sur route comme professionnel" a déclaré lors d'une conférence de presse le triple champion du monde (2015, 2016, 2017), qui a remporté durant sa carrière 12 étapes du Tour de France, le Tour de Flandres 2016 et le Paris-Roubaix en 2018. "Je voulais toujours arrêter sur le VTT, là où tout a commencé. C'est important pour moi de passer du temps avec mon fils Marlon et ne plus voir seulement la vie sous le prisme d'un coureur cycliste. Cela n'a jamais été mon rêve de courir à 40 ou 50 ans", explique Sagan dans une vidéo. Le Slovaque avait commencé sa carrière professionnelle en 2011 et compte jusqu'à aujourd'hui 121 victoires. Il a remporté à sept reprises le maillot vert du Tour de France. Il détient également le record de victoires au Tour de Suisse avec dix-huit bouquets entre 2011 et 2022. Sagan dispute sa troisième saison sous les couleurs de l'équipe française TotalEnergies. Sa dernière victoire remonte en juin dernier avec le titre de champion de Slovaquie.

Démission du président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte a fini par d Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Bernard Laporte, figure centrale du rugby français depuis plus de 20 ans, a démissionné vendredi de la présidence de la fédération (FFR), à sept mois du Mondial qui se déroulera en France. Son départ a été annoncé en matinée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, aux médias présents devant le siège de la FFR à Marcoussis, près de Paris, dont l'AFP. Depuis sa condamnation le mois dernier à deux ans de prison avec sursis pour corruption, la ministre poussait vers la sortie celui qui avait occupé ce même poste au gouvernement entre 2007 et 2009, après avoir été entraîneur des Bleus (2000-2007) et avant de s'emparer de la présidence de la Fédération fin 2016. "Je peux vous confirmer la démission de Bernard Laporte", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra devant les locaux de la FFR à Marcoussis, où se tient un important comité directeur. Bernard Laporte a été condamné le 13 décembre à deux ans de prison avec sursis pour avoir noué un "pacte de corruption" avec l'homme d'affaires et président du club de Montpellier Mohed Altrad. Ayant fait appel de la décision, sa peine, assortie d'une interdiction d'exercer son activité de président de la FFR, n'était pas immédiatement exécutoire. Garde à vue L'ancien sélectionneur des Bleus avait donc refusé de démissionner mais accepté, sous la pression conjointe de la ministre des Sports, de la Ligue nationale de rugby (LNR) et du comité d'éthique de la FFR, de se mettre en retrait derrière un président délégué jusqu'au procès en appel, qui ne devrait intervenir qu'après le Mondial 2023. Mais sa position avait été encore fragilisée par sa garde à vue de quelques heures mardi, au lendemain de l'ouverture du vote, dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Même s'il en était ressorti libre sans poursuite à ce stade.

Stefanos Tsitsipas à une marche du Graal Image: KEYSTONE/AP Stefanos Tsitsipas (no 3) disputera ce dimanche sa première finale à Melbourne. Malgré quelques moments de flottement, le Grec a justifié son rang devant Karen Khachanov (no 18). Il s'est imposé 7-6 (7/2) 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant le Russe après 3h21' de match. Le Grec a toujours fait la course en tête dans une rencontre qu'il aurait dû gagner bien plus vite. Il a, ainsi, servi pour le gain du match à 5-4 au troisième set avant de se procurer deux balles de match à 6/4 dans le jeu décisif de cette troisième manche qu'il n'aurait jamais dû perdre. Sa grande force fut de repartir immédiatement au combat pour mener très vite 3-0 dans le quatrième set. Cette fois, il ne devait plus lâcher son os. Impressionnant tant au service - 18 aces - qu'en coup droit, Stefanos Tsitsipas dégage également une très grande impression sur le plan athlétique. Il a vraiment les armes pour cueillir dimanche à 24 ans son premier titre du Grand Chelem dans la ville où son grand-père paternel avait remporté l'or en football avec l'URSS aux Jeux de 1956. Son adversaire dimanche sera Novak Djokovic, contre lequel il avait perdu la finale de Roland-Garros en 2021 après avoir pourtant mené deux sets à rien, ou l'Américain Tommy Paul. S'il gagne cette finale, Stefanos Tsitsipas sera le nouveau no 1 mondial.

Un grand Roman Josi face à New Jersey Roman Josi (au second plan) au duel Jack Hughes. Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Un assist pour son 41e point de la saison et, surtout, un bilan de +5 ! Roman Josi a laissé parler toute sa classe lors de la victoire 6-4 de Nahsville face à New Jersey. Les Predators ont cueilli un troisième succès de rang, un cinquième à domicile, grâce, bien sûr, à la science de leur capitaine mais aussi grâce à l'efficacité de Matt Duchene, l'homme du match avec un but et une passe décisive. Battus pour la première fois dans le temps réglementaire depuis le 5 janvier, les Devils ont mené trois fois au score jusqu'à la mi-match avant de lâcher prise. Nico Hischier a, pour sa part, accusé un bilan de -2. Le Valaisan aura l'occasion de se racheter ce vendredi à Dallas. Deux autres joueurs suisses ont comptabilisé une passe décisive jeudi soir: Philipp Kutashev avec Chicago victorieux 5-1 à Calgary et Denis Malgin lors de la défaite 5-3 de Colorado à domicile face à Anaheim. Le Soleurois faisait son retour sur la glace après une absence de trois semaines pour soigner une blessure en haut du corps.

Loïc Meillard: "C'est beau de gagner en géant" Mercredi soir à Schladming, Loïc Meillard a enlevé son premier géant de Coupe du monde et son deuxième succès en carrière. Le skieur d'Hérémence s'est confié à Keystone-ATS. -Vous aviez remporté votre première victoire de Coupe du monde en parallèle à Chamonix voici trois ans, mais ce géant de Schladming a tout de même une autre saveur, non? "C'est clair que la première victoire, c'était en 2020 et c'était réglé on peut dire. Je ne sais pas si celle-ci vaut plus, mais elle intervient dans l'une de mes disciplines fortes qui est en outre l'un des piliers du ski alpin. C'est beau de gagner en géant. J'ai surtout réussi à faire deux bonnes manches en gardant de la légèreté." Pas fait la fête -Vous avez pu dormir? "Mal (il rit). Mais de toute façon on dort mal après ces courses en nocturne, peu importe le résultat. Parce que c'est l'adrénaline qui monte de toute manière. On finit tard, on bouge tout le temps dans le lit et quand on se réveille, on a l'impression d'avoir fait la fête toute la nuit, alors que ce n'est vraiment pas le cas! C'est pour ça qu'il faut faire attention à la récupération." -Vous aviez l'impression d'être "dans la zone" lors de cette soirée? "Alors je pense que je suis "dans la zone" depuis un moment déjà avec les podiums précédents. Mais oui, tout a bien fonctionné sur un bon rythme. Les virages n'étaient pas tous parfaits, mais tout se met en place." -Est-ce que cette victoire peut encore davantage vous libérer pour la suite? "C'est possible, oui. J'ai un bon sentiment actuellement sur les skis peu importe le revêtement, le type de neige ou le tracé. Je fais peu de fautes." Objectif de carrière -Avec trois disciplines fortes, on ose parler du classement général? "Ce n'est pas un objectif de la saison, mais plutôt un objectif de carrière. Je dirais qu'on fait des pas dans la bonne direction et qu'on travaille vers ça. Le globe serait la conséquence de tout le travail accompli en amont finalement. Aujourd'hui c'est un rêve et un objectif à long terme. Cela implique aussi de bien savoir gérer les pauses." -Aux Mondiaux de Méribel/Courchevel qui commencent le 6 février, il y aura les disciplines traditionnelles et aussi le combiné et le parallèle. Vous allez faire l'impasse sur une discipline? "Non, on peut partir du principe que je vais tout faire. Il s'agira de bien gérer son énergie, ça c'est évident. Et on verra sur quoi on doit travailler une fois là-bas."