Le Danemark ira au Qatar +++ Zurich en 8e de finale

L'année de rêve du Danemark Image: KEYSTONE/EPA/Liselotte Sabroe "L'année presque parfaite de la sélection nationale a connu une fin presque parfaite". Après un Euro réjouissant, le Danemark a décroché mardi sa qualification pour le Mondial 2022 grâce à un impressionnant sans-faute de huit victoires en autant de matches. Vainqueurs de l'Autriche (1-0) devant son public de "roligans" exaltés dans un stade Parken plein, les Danois ont imité les Allemands, devenus la veille les premiers à empocher sur le terrain leur billet pour le Qatar. Mieux, Simon Kjaer et ses coéquipiers sont désormais "prêts pour la Coupe du monde plus tôt que jamais", relève le quotidien Politiken. L'ensemble du petit royaume scandinave est en liesse, à commencer par la cheffe du gouvernement Mette Frederiksen qui a affiché son enthousiasme sur Instagram. "Bien joué!", a-t-elle félicité sous une photo d'elle et de sa ministre des sports toutes les deux de rouge vêtues. "C'est comme si le Danemark et sa sélection nationale étaient retombés amoureux", note Andreas Kraul, commentateur pour la chaîne publique DR. Favoris face à l'Autriche, les Danois ont pourtant connu une première mi-temps laborieuse, avant la délivrance grâce au joueur de l'Atalanta Bergame Joakim Maehle à la 53e minute, "à nouveau un moment magique dans une année de football magique", souligne Politiken. "Quel voyage", s'enthousiasme pour sa part B.T. "Pourvu qu'il ne finisse jamais". "Plus qu'une simple équipe" Lors du dernier Euro, partiellement disputé sur leurs terres, les Rouge et Blanc avaient impressionné au-delà de la planète foot par leur cohésion après l'arrêt cardiaque dont a été victime leur meneur de jeu Christian Eriksen, à Copenhague en plein match contre la Finlande. Ils lui ont d'ailleurs dédié leur victoire mardi. Pour Andreas Kraul, "l'incident a clairement été constitutif pour le groupe, qui est devenu plus qu'une simple équipe". "Cela les a fait grandir", estime-t-il. Après l'immense frayeur, les Danois s'étaient hissés jusqu'en demi-finale de l'Euro, avant de s'incliner 2-1 après prolongation face à l'Angleterre, archi-favorite devant son public de Wembley, sur un penalty controversé. La rencontre de mardi, contre l'Autriche, a été "l'une des meilleures nuits à Parken depuis très longtemps. C'est génial", a confié le buteur Joakim Maehle. "Nous avons fait quelque chose de grand ensemble", s'est pour sa part félicité le gardien Kasper Schmeichel. Ambition Les Danois ont survolé la concurrence dans leur groupe F: outre leur carton plein de huit victoires, ils ont inscrit 27 buts et n'en ont concédé aucun! Cette équipe est même rentrée dans l'histoire du football danois avec 42 buts inscrits en 2021, avant deux derniers matches en novembre, pulvérisant un record datant de presque 60 ans (32 buts marqués en 1962). Ce qui leur donne de l'ambition: "La dernière fois, on a été en demi-finale (de l'Euro). Je veux plus, nous voulons plus. Là, on va jouer le Mondial et on en veut plus", a résumé à la fin du match le capitaine Simon Kjaer, nominé pour le Ballon d'or pour la première fois de sa carrière. Improbables héros sur lesquels personne ne misait il y a six mois, "ils jouent un football qui plait au Danemark et à l'étranger et qui en plus est agréable à regarder", résume Andreas Kraul. Le tabloïd allemand Bild les a même désignés "équipe de l'année", mais le sélectionneur a l'humilité bien chevillée au corps. "Cela vaut la peine de se pincer (...) Il y a tellement de gens qui ont une part dans cette réussite", a rappelé Kasper Hjulmand.

La NBA pousse pour la vaccination, Irving en fait les frais Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Le couperet est finalement tombé. Poussé à se faire vacciner et ainsi être autorisé à jouer à domicile, le meneur de Brooklyn Kyrie Irving a été écarté par son club mardi, interdit de s'entraîner ou de jouer... à moins de se résigner à recevoir ses injections. La star des Nets était sur la sellette depuis l'instauration, par la ville de New York, de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire empêchant les adultes non-vaccinés de prendre part aux entraînements ou aux matches. "Kyrie a fait un choix personnel et nous respectons" ce choix, a déclaré dans un communiqué Sean Marks, le directeur général du club, qui prévient toutefois: "Nous ne permettrons à aucun membre de notre équipe de n'être disponible que partiellement." "Notre objectif d'être sacrés champions cette saison reste inchangé et pour l'accomplir, chaque membre (...) doit pousser dans la même direction", résume Sean Marks. Peu à peu L'annonce représente le point culminant du conflit opposant la NBA aux quelque 5% de joueurs refusant l'immunisation contre le Covid-19. Elle intervient alors que la mairie de New York avait pourtant décidé d'autoriser Irving à s'entraîner dans les installations de la franchise, considérées comme privées et non publiques. La Ligue, qui a dans un premier temps envisagé de rendre obligatoire la vaccination, a finalement renoncé face au refus du syndicat des joueurs (NBPA). Les instances du basket américain poussent par d'autres moyens, notamment un protocole sanitaire extrêmement strict pour les non-vaccinés (tests quotidiens, repas en solitaire, sorties et interactions très limitées), qui se laissent peu à peu convaincre. Appels à la vaccination Andrew Wiggins, ailier récalcitrant au vaccin des Golden State Warriors, franchise basée à San Francisco, qui a mis en place des restrictions similaires à celles de New York, s'est finalement fait vacciner, a annoncé son club début octobre. La superstar des Lakers LeBron James, un temps "très sceptique", a lui aussi reçu ses doses, refusant toutefois d'appeler à la vaccination. "Je ne pense pas que je devrais me mêler de ce que les gens font pour leur corps", a-t-il lancé fin septembre. Des appels à la vaccination obligatoire affluent néanmoins, comme celui exprimé avec véhémence par Kareem Abdul-Jabbar, légende du basket, estimant qu'"un joueur devrait impérativement s'y soumettre sans quoi il faudrait le retirer de l'équipe". 380'000 dollars par match Dont acte chez les Brooklyn Nets. Et Kyrie Irving pourrait bien manquer le début de la saison NBA, qui s'ouvre par un choc opposant son équipe aux Milwaukee Bucks, champions en titre, s'il ne régularise pas sa situation d'ici là. Un coup dur, même si le club pourra tout de même compter sur ses deux autres stars, James Harden et Kevin Durant. Et si Irving persiste, c'est toute la saison qu'il manquera, ainsi que des millions de dollars de salaire - la bagatelle de 380'000 dollars par match, selon la chaîne sportive ESPN. Le directeur général des Nets Sean Marks a toutefois précisé mardi lors d'une conférence de presse suivant l'annonce, que seuls les revenus de Kyrie Irving liés aux matches à domicile seraient retenus par le club. Les matches à l'extérieur lui seront bien payés.

Seattle manque son départ Ryan Donato (9) a inscrit le 1er but de l'histoire du Kraken Image: KEYSTONE/AP/Chase Stevens Le Kraken a connu la défaite pour le premier match de son histoire en NHL. La franchise de Seattle s'est inclinée 4-3 sur la glace des Vegas Golden Knights. Tenant de la Coupe Stanley, Tampa Bay a pour sa part été écrasé 6-2 par Pittsburgh en Floride lors de cette première soirée du championnat 2021/22. Seattle a vécu un début de partie cauchemardesque face aux Golden Knights, qui s'étaient imposés lors de leur première rencontre officielle en 2017/18 et avaient même remporté six de leurs sept premières parties. Vegas menait en effet 2-0 après seulement 6'36'' de jeu, puis 3-0 à la 27e après un doublé de Pacioretty. Le Kraken a parfaitement su réagir, Ryan Donato inscrivant le premier but de l'histoire de la franchise après 31'32''. Seattle a même égalisé à 3-3 à la 48e. Mais les Golden Knights ont repris définitivement l'avantage 35'' plus tard sur une réussite de Chandler Stephenson. Vainqueur des deux dernières Coupes Stanley, Tampa Bay a bu la tasse mardi en ouverture de la saison. Mené 3-0 à la 52e, le Lightning est revenu à deux reprises à deux longueurs sur des buts de Cirelli (55e, 3-1) et de Killorn (57e, 4-2), mais Pittsburgh a tenu le choc en l'absence de ses stars Sidney Crosby et Evgeni Malkin (blessés).

"Savourer cette victoire comme il se doit" Murat Yakin ravi par la performance de ses joueurs. Image: KEYSTONE/EPA Même s'il a manqué "un ou deux buts" de plus pour que sa soirée soit encore plus belle, Murat Yakin avait le sourire au micro de la RTS. Le sélectionneur a été ravi par la performance de siens. "L'équipe a abordé le match comme il le fallait. Avec de telles conditions de jeu, il fallait témoigner d'une concentration extrême. Mes joueurs y sont parvenus", souligne le Bâlois. A ses yeux, le scénario de la seconde période était prévisible avec des "Lituaniens qui ont joué d'une manière encore plus défensive". "J'ai tenu à apporter du sang neuf. Et cela a payé avec le 4-0 de Mario Gavranovic, se félicite Murat Yakin. Il convient de savourer cette victoire comme il se doit avant de se pencher sur le match contre l'Italie." Pour la "finalissima", le sélectionneur formule deux souhaits. "J'espère qu'aucun nouveau joueur ne se blessera d'ici novembre, lâche-t-il. J'espère aussi qu'ils seront encore mieux dans le rythme." Il ne faut pas être un expert du football pour comprendre que cette dernière phrase s'adresse particulièrement à Xherdan Shaqiri et à Breel Embolo.

Zurich se qualifie pour les 8es, Fribourg s'impose encore Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Zurich s'est qualifié pour les 8es de finale de la Champions League. Vainqueurs de Mlada Boleslav 7-3, les Lions rejoignent Fribourg qui a dominé Leksand 3-0. Après un tiers initial au cours duquel les deux formations se sont rendu coup pour coup et où Zurich a dû revenir à la marque à trois reprises, les hommes de Rikard Grönborg ont su faire la différence. Le but gagnant, inscrit à la 24e, est venu de la crosse de Marc Aeschlimann. Chez lui, le Z a ensuite déroulé avec des buts d'Andrighetto, Quenneville et Azevedo. Même constat pour Fribourg-Gottéron dans son antre. Alors que le match n'avait qu'une valeur cosmétique puisque les Dragons étaient déjà qualifiés pour les huitièmes, les hommes de Christian Dubé sont parvenus à enchaîner une neuvième victoire de rang toutes compétitions confondues. Un succès 3-0 avec des buts de Walser, Brodin et Bougro.

Bienne se royaume et redevient leader Image: KEYSTONE/PostFinance Bienne a repris la tête du classement de National League à la faveur de son succès à Langnau. Les Seelandais se sont imposés 4-1 dans l'Emmental avec un très bon Rajala. Avait-il des fourmis dans sa crosse ou est-ce le retour de Gaëtan Haas qui lui a redonné du tonus? Peu importe au final, Toni Rajala a retrouvé son tir. Bien sûr que le Finlandais connaît un bon début de saison statistiquement parlant, mais avec 11 assists pour seulement deux buts, la production semblait inversée. Rajala a remis les pendules à l'heure en inscrivant un doublé. Le premier but est venu à la 17e en power-play d'un tir précis en lucarne. Le second (le 0-4) est tombé à la 29e d'un très joli lancer des poignets. Si l'on ajoute à cela un goal de Hügli en jeu de puissance et une réussite de Damien Brunner sur penalty, autant dire que le plan s'est déroulé sans accroc pour la team d'Antti. Langnau a sauvé l'honneur en troisième période pour les Tigres à la 47e par Schilt.

Une victoire qui change la donne Image: KEYSTONE/AP/Mindaugas Kulbis La Suisse n'a pas failli à Vilnius. Victorieuse 4-0 de la Lituanie, elle se présentera le 12 novembre à Rome avec le même nombre de points l'Italie pour la "finalissima" du groupe C. Ce succès a pris un tout autre relief avec le 4-0 inscrit dans le temps additionnel par Mario Gavranovic. La tête victorieuse du Tessinois change la donne pour le 12 novembre. Un nul à Rome ne serait pas une si mauvaise affaire pour l'équipe de Suisse qui aurait, trois jours plus tard, l'occasion d'effacer les deux buts de retard qu'elle accuse sur l'Italie lors de la venue de la Bulgarie à Lucerne. Le même soir, l'Italie se rendra à Belfast où il n'est jamais aisé de s'imposer largement. Trois buts en moins d'un quart d'heure Avec huit des onze titulaires de la victoire contre l'Irlande du Nord et dans un même dispositif en 4-2-3-1, la Suisse a su parfaitement déjouer le piège lituanien. Dans la nuit froide de Vilnius, elle a témoigné d'une efficacité clinique après la demi-heure avec le doublé de Breel Embolo (31e et 45e) le soir de sa 50e sélection sur deux corners bottés par Xherdan Shaqiri et avec le 2-0 de Renato Steffen (42e) pour son premier but en équipe nationale qui doit beaucoup à l'ouverture lumineuse de Fabian Schär. On ne sait pas si le Saint-Gallois fera partie du projet du nouveau Newcastle mais son brio dans le jeu long régale toujours autant les puristes. A l'image d'un Nico Elvedi parfois hésitant - comme si la perspective d'écoper un carton jaune qui le priverait du rendez-vous de Rome l'a paralysé -, la Suisse a laissé des ouvertures en début de match. Heureusement pour elle, la Lituanie n'a pas su exploiter ces petites errances qui auraient pu singulièrement compliquer sa soirée. Comme à Genève trois jours plus tôt, ce sont le génie de Shaqiri et la puissance d'Embolo qui ont permis à la formation de Murat Yakin de forcer la décision. A la pause, il ne restait plus qu'une mission à remplir pour cette Suisse maitresse de son sujet: soigner sa différence de buts. Elle ne devait malheureusement pas la remplir. Mario Gavranovic bien sûr A la reprise, les Suisses ne parvenaient pas, en effet, à maintenir le formidable élan de la fin de la première mi-temps. Avec Ulisses Garcia introduit à la place de Ricardo Rodriguez, les Suisses livraient un premier quart d'heure bien trop "neutre" pour ne pas laisser Murat Yakin sans réaction. Le sélectionneur lançait ainsi à la 68e Ruben Vargas et Christian Fassnacht pour Steven Zuber et Steffen, puis Mario Gavranovic à la 75e pour un Shaqiri qui peine toujours autant à tenir la distance. C'est Ruben Vargas qui devait se montrer le plus en jambes en fin de match pour se procurer deux occasions en or à la 82e. Mais une fois de plus, Mario Gavranovic sortait de sa boîte pour surgir sur un centre de Cédric Itten et inscrire son 16e but en sélection. Cette réussite n'a sans doute pas le poids que son égalisation contre la France en huitième de finale de l'Euro, mais on a le sentiment qu'elle peut compter au soir du 15 novembre. On peut, enfin, regretter la "disparition" d'Embolo dans ce final. Mais comme Shaqiri, le Bâlois avait trop payé de sa personne depuis samedi soir pour que l'on puisse lui adresser le moindre reproche. Comme le joueur de Lyon, il a un mois devant lui pour monter encore plus en puissance et offrir aux supporters de l'équipe de Suisse le 12 novembre une nuit romaine aussi magique que fut celle de Bucarest le 28 juin dernier.

La Suisse avec Widmer, Schär et Sow Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin a procédé à trois changements ce soir Vilinus face à la Lituanie par rapport à la rencontre gagnée 2-0 contre l'Irlande du Nord. Silvan Widmer, Fabian Schär et Djibril Sow sont titulaires. Les trois hommes remplacent Kevin Mbabu, Manuel Akanji, qui sont tous deux blessés, et Denis Zakaria, suspendu. La réelle surprise de ce onze de départ réside dans le maintien de Renato Steffen sur le flanc droit de l'attaque. Habitué à jouer sur une pelouse artificielle avec les Young Boys et buteur samedi, Christian Fassnacht se profilait comme un titulaire en puissance ce soir. A noter que Breel Embolo honorera sa 50e sélection. Le Balois avait fait ses débuts en équipe de Suisse le 31 mars 2015 à Zurich en match amical contre les Etats-Unis (1-1). La Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir à Vilnius: Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler; Steffen, Shaqiri, Zuber; Embolo.

Kyrie Irving, non vacciné contre le Covid, écarté des parquets Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving ne sera pas autorisé à jouer ni même à s'entraîner tant qu'il ne sera pas vacciné contre le Covid. Les Nets l'ont annoncé. "En raison de l'évolution de la situation et après réflexion, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouerait pas et ne s'entraînerait pas avec l'équipe tant qu'il ne sera pas éligible pour être disponible à tous les matches", a déclaré Sean Marks, le directeur général des Brooklyn Nets, dans un communiqué. Pour lutter contre la pandémie, New York a mis en oeuvre de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire qui n'autorisent pas les adultes non vaccinés à prendre part aux entraînements ni aux matches. A une semaine du début de la saison NBA, qui s'ouvre par un choc entre les Milwaukee Bucks, champions en titre, et sa franchise des Nets, le meneur de 29 ans ne pourrait donc pas disputer les matches à domicile, soit 41 rencontres de saison régulière, auxquelles il faudrait ajouter celles d'éventuels play-off. Il serait également privé des matches contre les voisins des New York Knicks et contre les Golden State Warriors, puisque la ville de San Francisco exige à toute personne de plus de 12 ans d'être vaccinée afin de participer aux événements de grande affluence en intérieur. "Nous ne permettrons à aucun membre de notre équipe de n'être disponible que partiellement, ajoute Sean Marks. Il est impératif que nous continuions à affiner l'alchimie du groupe et restions fidèles à nos valeurs d'esprit d'équipe et de sacrifice." La décision du directeur général des Nets intervient alors que la mairie de New York avait décidé vendredi 9 d'autoriser Irving à s'entraîner dans les installations de la franchise.

Kastriot Imeri délivre la Suisse Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La Suisse a cueilli un succès précieux à Sofia face à la Bulgarie dans le tour préliminaire de l'Euro 2023. Il lui permet de consolider sa première du groupe E avec ses 10 points en 4 matches. Sur la pelouse gorgée d'eau du stade du Slavia qui était à la limite du praticable, la formation de Mauro Lutsrinelli a forcé la décision juste avant la pause sur un coup franc provoqué par Simon Sohm et transformé magistralement par Kastriot Imeri. La frappe du droit du demi servettien armée à 25 mètres de la cage fut magnifique. Auteur déjà d'un premier "bijou" le mois dernier au Letzigrund face au FC Zurich, Kasriot Imeri s'affirme comme l'un des meilleurs spécialistes du pays dans cet exercice si particulier. Même si elle a concédé quelques occasions en début de rencontre, la Suisse a signé une victoire qui ne souffre aucune discussion. Le tranchant des deux attaquants Dan Ndoye et Noah Okafor aurait dû lui permettre de s'imposer plus largement. Avec Kastriot Imeri, le meilleur homme du match, le Bâlois et le Vaudois ont parfaitement tenu leur rang. Mais l'état de la pelouse les a indéniablement desservis. Quatre jours après le nul face aux Pays-Bas à Lausanne (2-2), la Suisse a gagné le match qui fallait vraiment gagner pour conserver la main. Les neuf vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième de ce tour préliminaire seront qualifiés pour la phase finale de cet Euro qui se disputera du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie. Les huit autres deuxièmes joueront un barrage pour qualifier les quatre dernières équipes.

Décès de l'ex-vedette du LS Roby Hosp Le LS est en deuil. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'ex-international suisse Roby Hosp est décédé la semaine passée, à l'âge de 81 ans, annonce mardi son ancien club, le Lausanne-Sport. "Une Seigneur s'en est allé", rend hommage le LS. Cet attaquant de petite taille (1m74) était très populaire auprès du public lausannois. Arrivé à l'âge de 19 ans en provenance de Concordia Bâle, Hosp a fait les beaux jours du club de la Pontaise de 1959 à 1971. Il a remporté le titre de champion avec le club vaudois en1965 et soulevé la Coupe en 1962 et 1964, marquant 141 buts en Championnat et 150 toutes compétitions confondues, ce qui en fait le joueur le plus prolifique de l'histoire du club. Hosp a porté à 16 reprises le maillot rouge à croix blanche (2 buts), participant notamment à la Coupe du monde 1966 en Angleterre. En sa mémoire, l'équipe du LS portera un brassard noir pour la réception de Grasshopper, dimanche, et une minute de silence sera observée.

Roger Federer bouté hors du top 10 Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Pour la première fois depuis près de cinq ans (janvier 2017), Roger Federer ne figurera plus dans le top 10 de l'ATP au prochain classement. Hubert Hurkacz et Casper Ruud vont le dépasser. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem, à nouveau touché à un genou, n'a plus joué depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon face au Polonais Hurkacz. Ce même Hurkacz s'est qualifié dans la nuit de lundi à mardi pour les 8es de finale du Masters d'Indian Wells, tout comme le Norvégien Casper Ruud. Ces deux hommes sont ainsi assurés de passer devant le Bâlois, actuellement 9e, au prochain classement. Après avoir été déjà éjecté des dix premiers début 2017, Federer avait brièvement retrouvé la place de no 1 en 2018. Cette fois, à 40 ans et 2 mois, les perspectives sont tout autres. Comme l'a déclaré en ce début de semaine Patrick McEnroe, sur un ton respectueux, "avoir 40 ans en tennis, c'est comme en avoir 65 dans un autre métier". Roger Federer a annoncé en août devoir subir une nouvelle opération au genou droit - sa troisième en un an et demi à la même articulation -, de quoi le tenir éloigné des courts pendant plusieurs mois. Il n'abdique pas cependant et compte revenir sur les courts. Cette nouvelle opération doit aussi, plus généralement, lui permettre de "pouvoir courir à nouveau".

Rublev éliminé Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Le Russe Daniil Medvedev, no 2 mondial, s'est qualifié pour les 8es de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Mais son compatriote Andrey Rublev (no 5) a été battu par l'Américain Tommy Paul (ATP 60). Un mois après son triomphe à l'US Open, Daniil Medvedev, tête de série no 1 du tournoi, s'est défait 6-2 7-6 (7/1) de Krajinovic et affrontera au tour suivant le Bulgare Grigor Dimitrov, tombeur de l'Allemand Daniel Altmaier. L'Américain Tommy Paul, 24 ans, jamais monté plus haut que la 50e place mondiale, a quant à lui créé une petite surprise en éliminant 6-4 3-6 7-5 Andrey Rublev, tête de série no 4 et récent demi-finaliste à San Diego. Au tour suivant, il affrontera l'Espagnol Roberto Bautista Agut ou le Britannique Cameron Norrie.

Michael Jordan approuve le protocole pour les non-vaccinés Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Michael Jordan, patron des Charlottes Hornets et ancienne gloire des Chicago Bulls, a approuvé lundi le protocole mis en place par la NBA pour les non-vaccinés. "Je suis à l'unisson avec la ligue. Tout le monde a donné son avis sur les vaccins. Moi je crois fermement en la science", a-t-il indiqué lors d'une interview sur la chaîne américaine NBC. "Je vais m'en tenir à ça, et j'espère que chacun suivra les règles." La NBA, qui n'oblige pas ses joueurs à se faire vacciner, a instauré un protocole sanitaire très restrictif pour les non-vaccinés et décidé que ceux qui manqueraient des matches pour cette raison verraient leur salaire réduit. À huit jours du début de la saison, 95% des basketteurs de la ligue sont vaccinés. Ce n'est pas le cas de Kyrie Irving, le meneur des Brooklyn Nets. Une situation qui pourrait s'avérer préjudiciable pour son équipe qui pourrait devoir se passer de lui pour la moitié des matches de la saison régulière, soit 41, sans compter d'éventuelles rencontres à domicile en play-off. Si Jordan est prudent dans la façon de s'exprimer, une autre légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, a été plus véhément en appelant à la vaccination. Pour l'ancien joueur des Lakers, "un joueur devrait impérativement s'y soumettre sans quoi il faudrait le retirer de l'équipe".