Le FC Bâle en position favorable +++ Le fils de Ballack est mort

Beau 3e tour d'Albane Valenzuela Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Albane Valenzuela a effectué une superbe remontée à l'issue du 3e tour du tournoi olympique de Tokyo. La Genevoise de 23 ans est passée du 27e au 16e rang après avoir rendu une carte de 67. Auteure de cinq birdies vendredi, Albane Valenzuela a rendu l'une des meilleures cartes de la journée malgré un bogey commis sur le 18e et dernier trou du parcours. La 21e des JO de Rio 2016, qui était déjà restée en dessous du par la veille (-2), affiche un prometteur -6 avant le 4e et dernier tour. La Genevoise n'accuse ainsi plus que quatre coups de retard sur la troisième marche du podium, partagée par quatre joueuses. Elle se retrouve à neuf longueurs de la leader provisoire, l'Américaine Nelly Korda, dont la marge sur sa poursuivante indienne Aditi Ashok est de trois coups. Deuxième Suissesse en lice dans ces joutes, l'invitée de dernière minute Kim Métraux a en revanche souffert vendredi pour rendre une carte de 74 (+3). La Vaudoise (+5 au total) a perdu quatre places au classement pour se retrouver en 48e position.

L'émotion de Heidrich/Vergé-Dépré Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG L'émotion était grande pour Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, qui ont cueilli le bronze aux JO de Tokyo. "Nous avons su nous relever" après la lourde défaite subie en demi-finale. "Nous nous sommes toujours battues et avons cru en nous", a lâché Joana Heidrich. "C'est incroyable. Cette médaille récompense le travail accompli au cours des trois dernières semaines. Nous avons vécu tellement de choses ensemble, et pas seulement des moments agréables", a souligné la Zurichoise au micro de SRF. "Ce n'était pas notre jour en demi-finale. Mais nous avons tenu parole", a-t-elle expliqué. "Ces derniers jours ont été un défi sur le plan mental pour une personne aussi émotive que moi. J'ai dû traverser pas mal d'épreuves, ça me touche. Sur le terrain, je peux en mettre plein la vue, mais je peux aussi en prendre plein la gueule", a glissé Joana Heidrich, 5e des JO de Rio 2016 au côté de Nadine Zumkehr. Un rêve devenu réalité "Cette médaille est un rêve d'enfant devenu réalité", a pour sa part lâché Anouk Vergé-Dépré, qui avait quant à elle terminé 9e à Rio en compagnie d'Isabelle Forrer. "C'est dommage que toutes les personnes impliquées ne puissent pas être ici. J'espère qu'elles fêteront ce succès comme il se doit chez elles", a-t-elle glissé. "Le fait que nous ayons perdu la demi-finale contre les Américaines de façon nette (réd: 21-12 21-11 face aux Américaines April Ross/Alix Klineman) et non par une marge étroite nous a permis d'oublier rapidement cette déception", a encore relevé la Bernoise.

Nadal battu dès les 8es de finale à Washington Image: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO Rafael Nadal a été éliminé dès les 8es de finale du tournoi de Washington Le no 3 mondial, qui faisait son retour après deux mois de convalescence à la suite d'une blessure au pied gauche, s'est incliné 6-4 1-6 6-4 devant le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 50) jeudi soir. "La meilleure nouvelle est que mon pied va mieux qu'hier", a commenté après sa défaite Rafael Nadal, qui en avait souffert mercredi lors de son match de reprise. L'Espagnol de 35 ans avait alors eu besoin de trois sets et 3h04' pour vaincre la résistance de l'Américain Jack Sock. Le gaucher majorquin, qui prépare l'US Open, a manqué le tournoi de Wimbledon ainsi que les Jeux olympiques de Tokyo après avoir perdu face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland Garros. "Je vais continuer de relever le défi qui me fait face et j'ai une chance la semaine prochaine à Toronto" au Canada, a-t-il relevé.

Heidrich/Vergé-Dépré en bronze, 13e médaille suisse Image: KEYSTONE/AP/Felipe Dana Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont cueilli le bronze aux JO de Tokyo, offrant à la Suisse une 13e médaille dans ces joutes. La Zurichoise et la Bernoise se sont imposées 21-19 21-15 devant les Lettones Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka vendredi dans le match pour la 3e place. Sacrées championnes d'Europe en 2020 à Jurmala en Lettonie, Heidrich/Vergé-Dépré fêtent le plus beau succès de leur carrière. Elles sont la deuxième paire helvétique à décrocher un podium olympique, 17 ans après le bronze obtenu par Patrick Heuscher et Stefan Kobel aux Jeux d'Athènes. Toutes deux âgées de 29 ans, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré se sont associées à l'automne 2017, après la retraite de leur partenaire respective (Nadine Zumkehr et Isabelle Forrer). Leur médaille est la 10e conquise par la gent féminine dans le camp suisse à Tokyo.

Dawid Tomala dernier champion olympique du 50 km marche Dawid Tomala est le dernier champion olympique du 50 km marche Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Dawid Tomala est le dernier champion olympique du 50 km marche, épreuve qui va disparaître du programme olympique dès Paris-2024. Le Polonais a triomphé dans des conditions météo plus clémentes à Sapporo, finalement comparables à celles de Tokyo. A 31 ans, Dawid Tomala s'est imposé en 3h50'08'' après s'être échappé après le passage du trentième kilomètre. Venu du 20 km marche, le Polonais a devancé l'Allemand Jonathan Hilbert, de 36 secondes, et le Canadien Evan Dunfee, de 51 secondes. Cette épreuve va laisser la place à une compétition de marche par équipe mixte. Le recordman du monde et champion du monde 2017, Yohann Diniz, a abandonné peu après la mi-parcours, pour la dernière course de sa carrière, à 43 ans. "C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a estimé le marcheur français. Le 50 km marche avait été lancé dès 5h30 du matin sous 26 degrés et près de 85% d'humidité. Cinq épreuves, les trois de marche et les deux marathons, ont été délocalisées à Sapporo sur décision du CIO à l'automne 2019, pour "protéger les athlètes" face à la combinaison étouffante températures élevées et forte humidité de l'été tokyoïte.

Conference League: une option pour le FC Bâle Image: KEYSTONE/EPA/Zsolt Szigetvary Le FC Bâle s'est imposé 2-1 à Budapest contre Ujpest au 3e tour qualificatif aller de Conference League. Les rotblau ont su réagir après avoir été menés à la pause. Des réussites de Cabral (55e) et Males (74e) ont permis aux Rhénans de se mettre en posture favorable avant le match retour jeudi prochain. La grande forme manifestée par Cabral, aussi auteur de l'assist sur le deuxième but, fait beaucoup de bien aux hommes de Patrick Rahmen en ce début de saison. Kasami mal inspiré Le FCB a eu le mérite de montrer une réaction après une première mi-temps très décevante, durant laquelle il aurait pu encaisser davantage qu'un but. Les visiteurs ont mal entamé la partie. Sans le poteau sur un tir de Pauljevic dès la 6e et sans un arrêt de Lindner (10e), ils auraient rapidement pu courir après le score. Le FCB a perdu beaucoup trop de ballons à mi-terrain, notamment par un Kasami pas bien inspiré. A tel point que Patrick Rahmen le remplaçait dès la 39e. Une minute plus tard, Ujpest trouvait le juste salaire de sa domination. Une balle perdue par Palacios permettait aux Hongrois de lancer un contre que Croizet parvenait à conclure, seul face à Lindner.

Conference League: Lucerne très mal barré Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'aventure européenne de Lucerne risque d'être brève cet été. Le club de Fabio Celestini a été battu 3-0 à domicile par le Feyenoord Rotterdam au 3e tour qualificatif aller de la Conference League. Guus Til a été l'homme du match pour le Feyenoord. L'attaquant s'est fait l'auteur d'un doublé en première mi-temps (9e/39e), démontrant de belles qualités de finisseur. Il avait déjà marqué à trois reprises au tour précédent. Sinisterra a ajouté le numéro trois après un incroyable cafouillage dans la défense suisse provoqué par le gardien Vasic (84e). Ugrinic seul Lucernois dangereux Très efficaces et solides, les Néerlandais ont justifié leur statut de favoris face à des Lucernois qui, à part leur volonté, n'ont pas montré grand-chose. Seul Ugrinic a parfois su se montrer dangereux. Ce score très net hypothèque évidemment sérieusement les chances lucernoises d'atteindre les play-off. On voit en effet mal comment l'équipe pourrait réussir une improbable remontée dans la ville portuaire jeudi prochain.

Manchester City engage Grealish pour 100 mio de livres Jack Grealish: un transfert de poids pour Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Manchester City a engagé le milieu offensif Jack Grealish (25 ans), qui évoluait à Aston Villa. L'international anglais a signé un contrat de six ans avec les champions en titre. Les Citizens ont déboursé un montant record pour ce transfert, qui serait de l'ordre de 100 millions de livres (126 mio de francs), selon les médias anglais. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire en Premier League, devant les 89 mio de livres déboursés par Manchester United pour faire venir Paul Pogba de la Juventus en 2016. Manchester City a précisé que Grealish porterait le numéro 10, récemment libéré par le départ du joueur argentin Sergio Aguero. "City est la meilleure équipe du pays avec un manager qui est considéré comme le meilleur du monde", a déclaré Grealish. "C'est un rêve qui se réalise de faire partie de ce club."

Masters 1000 de Cincinnati: Federer n'ira pas La pause se prolonge pour Federer Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Roger Federer ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati, ont indiqué les organisateurs américains. Le joueur suisse, qui fêtera dimanche son 40e anniversaire, souffre toujours d'un genou. Le Bâlois avait déjà dû renoncer à participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Cincinnati (14-22 août) devait être son seul tournoi de préparation avant l'US Open, qui débutera le 30 août.

Espagne: Messi ne prolongera pas avec le Barça, annonce le club Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Lionel Messi (34 ans) ne signera pas de prolongation de contrat au FC Barcelone, a annoncé le club catalan. L'Argentin a effectué toute sa carrière professionnelle chez les blaugrana. "Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (...) il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (les règlements de la Liga espagnole). Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur comme du club ne puissent pas se concrétiser", a affirmé le club blaugrana dans un communiqué. Le sextuple Ballon d'Or va donc devoir trouver un nouveau club. A moins d'un nouveau rebondissement, comme l'été passé à pareille époque.

MotoGP: retraite pour Valentino Rossi à fin 2021 Image: KEYSTONE/EPA ANP/VINCENT JANNINK Valentino Rossi (42 ans) prendra sa retraite sportive au terme de la saison. Le champion italien l'a annoncé jeudi en marge du GP de Styrie prévu à Spielberg, en Autriche. "J'ai décidé d'arrêter à la fin de la saison", a déclaré le pilote, neuf fois champion du monde toutes catégories confondues, mais en perte de vitesse depuis quelques années. "Hélas, je commence ma dernière moitié de saison comme pilote de MotoGP. C'est un moment difficile, assez triste", a-t-il confié. "L'an prochain, ma vie va changer. Cela a été un très long voyage, mais vraiment très, très amusant." Les résultats ont parlé Engagé en 2021 avec Yamaha-SRT, Rossi l'avait annoncé: il déciderait de son avenir cet été, selon ses résultats. Or, le "Docteur" a connu le début de saison le plus difficile de sa carrière parmi l'élite mondiale. A son actif, un seul top 10 en Italie et une triste 19e place au championnat chez les pilotes avec 17 points à la veille de la 10e manche. "Durant la saison, les résultats n'étaient pas ceux que j'attendais, donc j'ai commencé à me questionner", a-t-il expliqué. Rossi aurait pu poursuivre pour une saison supplémentaire (sa 27e en Mondial) avec sa propre équipe, la VR46, qui intégrera le MotoGP en 2022 comme satellite de Ducati, mais il en a décidé autrement. Trop de risques "J'aurais aimé courir avec mon équipe, mais j'ai décidé que non car cela impliquait de changer de moto (de Yamaha à Ducati, ndlr)", a-t-il détaillé. "Pour deux ou trois ans, ça irait, mais pour une saison seulement, cela présentait peut-être trop de risques." On ne devrait toutefois pas voir la star disparaître des circuits: outre la gestion de son équipe engagée en championnat du monde de vitesse moto, Rossi souhaite s'essayer à la course automobile. "Je crois que je suis un pilote à vie, a-t-il affirmé. Je vais juste changer des motos aux voitures, certainement pas au même niveau, mais je pense que je vais continuer à courir." Dernier titre en 2009 Le dernier de ses neuf titres mondiaux toutes catégories confondues (6 en MotoGP en 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009, 1 en 500 cm3 en 2001, 1 en 250 cm3 en 1999, 1 en 125 cm3 en 1997) remonte à 2009 avec Yamaha. Il a toutefois joué le top 3 au classement des pilotes jusqu'en 2018, année de sa dernière pole, encore avec la marque japonaise. Pour retrouver sa dernière victoire, il faut remonter à 2017 à Assen, aux Pays-Bas. Rossi n'a signé que deux podiums en 2019 et pris la 7e place au classement général, puis un seul podium et la 15e place en 2020, alors qu'il ne s'était jamais classé au-delà du top 10 depuis ses débuts en Mondial en 1996.

Le sport collectif français en état de grâce Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall Les sports collectifs français sont en verve aux JO de Tokyo. Après les handballeurs et les basketteurs, les volleyeurs tricolores se sont à leur tour qualifiés pour la finale. Les hommes du coach Laurent Tillie ont facilement battu l’Argentine 3-0 (25-22 25-19 25-22) pour offrir au volley français la première finale olympique de son histoire et lui assurer sa première médaille dans des JO. Earvin Ngapeth et ses coéquipiers défieront samedi en finale la Team Russie, qui a sorti en demi-finale les tenants du titre brésiliens. Les handballeurs s’étaient qualifiés plus tôt dans la journée pour leur quatrième finale olympique d’affilée en dominant l’Egypte 27-23. Ils se mesureront samedi au Danemark. Quant aux basketteurs, ils ont battu la Slovénie de la star Luka Doncic 90-89 pour gagner le droit de défier les Etats-Unis pour un "remake" de la finale des Jeux de Sydney 2000. C’est simplement la deuxième fois de l’histoire qu’un pays se hisse en finale des trois principaux sports collectifs olympiques, après l’URSS en 1988. Les femmes ne sont par ailleurs pas en reste à Tokyo. Basketteuses et handballeuses françaises sont encore en lice au stade des demi-finales, où elles doivent respectivement affronter le Japon et la Suède vendredi. Et les Bleues ont déjà conquis une médaille en rugby à VII dans ces joutes.

Le Canadien Damian Warner impérial au décathlon Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Damian Warner est entré dans le club très fermé des décathloniens à plus de 9000 points en remportant le titre olympique à Tokyo. Le Canadien a été impérial sur 100 m (10''12) 110 m haies (13''46). Warner, plusieurs fois sur le podium mais jamais sacré dans un rendez-vous majeur avant Tokyo, a totalisé 9018 points, record olympique. Il précède le recordman du monde, le Français Kevin Mayer (8726), et l'Australien Ashley Moloney (8649). Mayer avait été handicapé par de fortes douleurs au dos lors de la première journée. Il a serré les dents et pris des anti-inflammatoires pour finir fort, avec notamment un record personnel au javelot (73m09). Cela lui a permis de faire une folle remontée, mais insuffisante pour dépasser Warner A l'heptathon, la Belge Nafissatou Thiam a ajouté une deuxième couronne olympique à son très riche palmarès constitué également d'un titre mondial et d'une médaille d'or européenne. Avec 6791 pts, la Namuroise, intouchable dans les sauts, a devancé les Néerlandaises Anouk Vetter et Emma Oosterwegel.

La France au rendez-vous face aux Américains La FRance va retrouver les Etats-Unis en finale Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall La France aura droit à sa finale olympique face aux Etats-Unis. Les Tricolores ont battu la Slovénie de Luka Doncic 90-89 en demi-finale. Un contre magistral et décisif de Nicolas Batum sur la dernière possession slovène a donc offert cette finale aux Français. L'ancien joueur de Portland, aujourd'hui aux Los Angeles Clippers, a refusé le dernier panier de Prepelic en réussissant son 4e contre du match. Mais avant cela, les joueurs de Vincent Collet ont été excellents. Les arrières Nando de Colo (25 pts) et Evan Fournier (23) ont été secondés par Timothé Luwawu-Cabarrot, auteur de 15 points et surtout d'un magnifique panier à 3 pts à 56 secondes de la fin sur une très belle sortie de balle de Rudy Gobert. Le centre d'Utah a lui géré la raquette avec 16 rebonds et 4 contres en plus de ses 9 points. En face, Luka Doncic a été de tous les bons coups pour terminer sur un triple-double avec 16 points, 10 rebonds et 18 assists. Mais sa complémentarité avec Mike Tobey (23 pts) n'a pas suffi. Il aurait sans doute fallu que Doncic se montre plus efficace que son 5/18 au shoot. La série du prodige des Dallas Mavericks s'arrête donc à 17 victoires avec sa sélection. Vainqueurs des Américains en phase de poule, les Français vont avoir droit à leur finale de rêve. Mais le sentiment de revanche des Américains, en finale qui plus est, sera une sacrée montagne à gravir.