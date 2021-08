Le FC Bâle mettra le cap sur l'Est +++ Joana Heidrich blessée

Comptant parmi les vingt pilotes de l'histoire avec le plus de départs en Grand Prix, "Checo" a attendu la fin de sa 10e saison dans l'élite, en décembre 2020 à Sakhir (Bahreïn), pour remporter une course. Il est au total monté douze fois sur un podium, dont deux cette saison.

Tête de série pour le tirage au sort effectué vendredi à Istanbul, Bâle évoluera dans le groupe H et partira favori contre les trois équipes précitées basées respectivement en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et à Chypre.

Le FC Bâle mettra le cap à l'Est pour ses matches de poules de la nouvelle Conference League. Les Rhénans ont hérité dans leur groupe de Karabakh Agdam, Kairat Almaty et Omonia Nicosie.

Le nouveau sélectionneur mesure pleinement l'ampleur de sa tâche avec quatre attaquants, Xerdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic et Mario Gavranovic, en mal de temps de jeu. Il aura moins d'une semaine devant lui pour trouver la bonne formule en attaque. Le match contre l'Italie du 5 septembre sera, on le sait, crucial pour la qualification directe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un tout autre résultat qu'une victoire condamnerait selon toute vraisemblance à la Suisse à passer par la case - aléatoire - du double barrage.

Devant la presse, Murat Yakin a apporté une précision importante: il entend aligner une défense à quatre pour les trois rencontres contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord. "Une défense à quatre permet d'intégrer un joueur offensif de plus", souligne-t-il. Mais selon lui, ce changement n'altérera en rien l'équilibre d'une équipe qui entend toujours prendre le jeu à son compte.

Renato Steffen, blessé au printemps, Michel Aebischer et Andi Zeqiri sont les trois autres sélectionnés qui n'étaient pas de la partie à l'Euro. Les "perdants" de cette première liste sont Edimilson Fernandes et Becir Omeragic.

"Nous avons tous la responsabilité de nous opposer au racisme", déclare le CEO de la SFL Claudio Schäfer. "Nous devons commencer par balayer devant notre porte et unir nos forces contre les préjugés et les discriminations. Chacun doit agir au plus proche de sa conscience pour que cet engagement ne reste pas un voeu pieux."

Tous les capitaines d'équipe de Super League et Challenge League ainsi que l'arbitre porteront un brassard avec l'inscription "NO TO RACISM" lors des neuf matches au programme.

La Swiss Football League (SFL) et les clubs mèneront ce week-end une action contre le racisme et les discriminations.

Formé à Vacallo, Kovacs a ensuite joué à Fribourg Olympic et aux Lions de Genève, avec aussi des passages à Cibona Zagreb et dernièrement à Saint-Chamond (Pro B en France).

Un relais 4x100 battu et une Lea Sprunger fleurie

Clôture traditionnelle d'Athletissima, le relais 4x100 féminin n'a pas brillé par le chrono, mais par l'émotion. Si la Suisse a terminé 2e en 42''47, les regards étaient tournés vers Lea Sprunger.

L'histoire retiendra que ce sont les Britanniques qui l'ont emporté en 42''44 parce que Salomé Kora a craqué dans la dernière ligne droite et peut-être aussi par un passage de témoin hésitant entre Del Ponte et Kambundji. On pourrait d'ailleurs se demander s'il ne faudrait pas inverser Del Ponte et Kora dans la composition de ce relais. Et pourquoi pas y intégrer la Vaudoise Melissa Gutschmidt qui a remporté le 100 m B en 11''37 et qui a réalisé sa meilleure performance à seulement 19 ans.

"Alors ce n'est pas de mon ressort, a lancé Del Ponte concernant la composition du quatuor. C'est l'entraîneur qui choisit. Salomé a très bien fait et on a toutes fait des erreurs. C'est le travail de tout le monde de donner assez d'avance à la dernière relayeuse." Il n'empêche que la Tessinoise, première relayeuse à ses débuts, est désormais la femme la plus rapide de Suisse et qu'elle serait certainement plus efficace dans la dernière ligne droite. Reste que le relais est aussi une affaire de passage de témoin et qu'à ce jeu, il se peut aussi que la dernière athlète n'ait "qu'à prendre le bâton" pour finir la course.

Les émotions de Lea Sprunger

Composé pour l'occasion, le Team Lea a fini 4e en 44''14, mais l'intérêt n'était pas chronométrique. C'était surtout pour le public de partager cette ultime course à la Pontaise d'une athlète qui a marqué ce stade et qui a beaucoup fait pour populariser ce sport.

"Il y a eu beaucoup d'émotions, a confié la Nyonnaise. J'ai essayé de profiter un maximum de cette magnifique soirée. Et avec un public hyper chaleureux, hyper répondant, ce n'était que du bonheur. Il a fallu gérer ses émotions et ce n'était pas facile, mais ce relais était la meilleure façon de clôturer ma carrière à Athletissima. Et je dois dire que depuis les Jeux, j'ai pris conscience de ce que j'ai pu apporter à l'athlétisme suisse."

La Vaudoise a eu droit à un tour d'honneur et à un bouquet de fleurs XXL offert par Jacky Delapierre. Dans le premier virage, une grande partie des amis de la Nyonnaise ont pu fêter leur favorite: "Ils ont pu trouver des places proches les unes des autres, ils ont aussi fait des pancartes avec une phrase qui m'a accompagné tout au long de ma carrière et ils ont sorti un t-shirt spécial, c'était vraiment génial."