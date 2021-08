Le FC Bâle qualifié +++ Les basketteurs suisses s'imposent

Le FCB, sous les yeux notamment de Roger Federer et Murat Yakin, a fait preuve comme depuis le début de la saison d'une grande efficacité et d'une bonne maîtrise. Les manoeuvres offensives ont souvent été inspirées par la pépite Esposito, lequel a été impliqué sur les trois premiers buts inscrits par Males (21e), Stocker (40e) et Cabral (70e). Petretta, servi par Kasami, a salé l'addition en fin de rencontre.

Et de une. Les Suisses ont parfaitement entamé le quart de leur mission. Emmenés par un Jonathan Kazadi étincelant et auteur de 19 points, la sélection nationale a rendu une copie prometteuse.

A 24 ans, le Genevois va connaître son troisième club en National League après Genève-Servette et Bienne. Au terme de deux saisons dans le Seeland entre 2018 et 2020, l'ailier était revenu disputer 20 matches avec les Aigles avant de filer à Hershey en AHL.

Jacobs, quasi inconnu il y a encore un an, a remporté aux Jeux de Tokyo deux des titres les plus prestigieux (100 m et 4x100 m) et s'est adjugé le record d'Europe du 100 m en 9''80. Il devait normalement courir le 21 août aux Etats-Unis à Eugene au Prefontaine Classic, dans le cadre de la Ligue de Diamant, puis le 3 septembre à Bruxelles et le 9 à Zurich (finales), rendez-vous auxquels il ne participera donc pas.

Arrivé sur le banc des Peacocks il y a trois saisons, Bielsa a déjà battu son record de longévité dans un club. L'entraîneur argentin de est réputé pour être un fin tacticien promouvant un football exigeant et résolument offensif, mais aussi pour son caractère versatile, cause de divorces fracassants avec ses précédents employeurs.

"J'ai été arrêté pendant plus d'un mois (après la Copa America remportée avec l'Argentine) [...] Il faudra que je fasse une préparation physique. J'espère que ce sera le plus tôt possible, parce que j'ai envie de jouer. Je ne peux pas donner de date. Quand le staff aura décidé que je peux jouer, ce sera avec beaucoup d'envie [...] J'ai envie que tout ça se passe rapidement", avait déclaré Messi mercredi quant à son protocole de reprise.

Cette suspension intervient alors que Vinales et son équipe actuelle ont annoncé fin juin qu'ils rompront leur contrat un an plus tôt que prévu, fin 2021, au terme d'une collaboration en dents de scie.

L'Espagnol de 26 ans ne sera pas remplacé en Autriche et "des décisions concernant les prochaines courses seront prises après une analyse plus détaillée de la situation et de nouvelles discussions entre Yamaha et le pilote".

Après avoir étudié "en profondeur" les données et la télémétrie de Vinales, l'équipe japonaise conclut que "les actions du pilote auraient pu causer des dommages importants au moteur de sa moto, ce qui aurait pu faire peser de sérieux risques au pilote lui-même et éventuellement représenter un danger pour tous les autres pilotes."

Dans un communiqué diffusé jeudi, Yamaha explique "la suspension du pilote par une utilisation non conforme et inexpliquée de sa moto lors du Grand Prix de Styrie le week-end dernier".

Genève-Servette: Marc-Antoine le grand frère

Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Marc-Antoine Pouliot va se lancer dans une dixième campagne en Suisse. Après Bienne et Fribourg, le Québécois de 36 ans - bientôt suisse - va découvrir Genève où il a signé pour deux ans.

"C'est un ajustement, tout est nouveau." Après plus de 430 matches en Suisse, cette phrase a de quoi surprendre. Parce qu'avec son expérience, on imagine bien que le natif de Québec ne va pas se sentir totalement dépaysé dans la cité de Calvin. "Non, bien sûr, glisse-t-il avec le sourire, pendant que ses coéquipiers luttent sur la glace du Sentier. Mais à Bienne, j'étais à la maison et je faisais tout les yeux fermés. Là c'est un autre défi, mais j'aime ça. Nouvelle ville, nouveaux coéquipiers, je dois m'informer. Alors je pose des questions aux autres joueurs."

Père de deux jeunes enfants, établi avec sa famille dans sa maison de Büren, Pouliot a choisi de se lancer un nouveau défi. Fort de ses 344 points en 430 parties de National League, "MAP" est une valeur sûre du championnat. S'il n'est pas blessé, le centre québécois efface sans ciller les 12 buts par saison. Aux Vernets, on espère bien entendu qu'il conserve cette touche devant le but adverse. Et qu'il endosse le costume de grand frère qu'Eric Fehr a magnifiquement porté lors des deux derniers exercices? "Je vais remplir un peu ce rôle-là je pense. J'ai toujours été un aventurier et là c'est le chapitre "grand frère". Et je me réjouis de l'écrire parce que je me sens encore très bien."

Toujours envie

Centre droitier et choix de première ronde NHL comme son compatriote, Pouliot devra se montrer plus tranchant aux engagements s'il souhaite faire oublier l'ancien des Penguins et des Capitals. Alors qu'Eric Fehr a décidé de ranger crosse et patins, Pouliot a encore faim: "Peu de monde a la chance d'avoir cette pression sur les épaules, mais je crois qu'on veut toujours prouver quelque chose. J'ai 36 ans, je pourrais tout à fait m'asseoir sur une chaise. Seulement certains me donnent de l'inspiration comme Daniel Winnik, par exemple."

Au bout du Léman, Pouliot va retrouver un autre compatriote en la personne de Pat Emond. L'occasion d'avoir à nouveau un entraîneur de la Belle Province plus de quinze ans après. Mais cette perspective n'émeut pas plus que ça le Canadien: "C'est le fun, mais j'ai pris l'habitude d'être coaché par des non-Québécois."

Bientôt suisse?

Depuis quelques années et l'information comme quoi il avait entamé le processus de naturalisation, la question "Pouliot bientôt suisse?" revient sempiternellement. S'il touchait un franc à chaque fois qu'on lui pose cette question, le Québécois pourrait sans doute racheter une partie de Genève. "Je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'y aie droit, soupire "MAP". Tout le monde pose la question, mais personne n'a la réponse. C'est frustrant à la fin, surtout pour ma famille."

Le passeport à croix blanche finira bien par arriver. Genève-Servette espère simplement que cela se fera avant mai 2023 et la fin du bail du nouveau numéro 78 grenat.