Le FC Sion perd à domicile ++ Oliveira vainqueur en MotoGP

Buteur avec la Suisse contre l'Espagne et la République tchèque, le Bâlois a réussi un début de match magnifique lors du succès 4-1 de Monaco devant Nantes. Il a ouvert le score de la tête à la 2e minute pour son troisième but de la saison en Ligue 1 avant de signer un assist sur le 2-0 de Wissam Ben Yedder à la 6e. Il a été sagement remplacé à la pause alors que le score était de 3-0.

Troisième match en huit jours et troisième but pour Breel Embolo ! L'international suisse de l'AS Monaco marche vraiment sur l'eau en ce début d'automne.

"Nous sommes sur le podium de la finale de la Coupe des nations. C'est notre meilleur classement depuis sa création il y a neuf ans et pourtant cela ne sert à rien. Nous sommes déçus. La Belgique a été parfaite et mérite d'aller à Paris. Maintenant, nous devons passer par les championnats d'Europe pour nous qualifier", a résumé le chef d'équipe Michel Sorg.

Le Genevois Schmitz, âgé de 23 ans seulement, a ouvert la voie avec sans-faute. Son concurrent direct, le Belge Koen Vereecke, n'a pas non plus fait de faute. Schwizer, qui avait été le seul Suisse à ne pas commettre de faute lors des qualifications de jeudi, a touché une barre, et le numéro 2 mondial Martin Fuchs a également commis une erreur. Le Zurichois a échoué à l'avant-dernier obstacle. De leur côté, les Belges n'ont fait tomber qu'une barre pour prendre la tête.

La prochaine chance de qualification aura lieu lors des championnats d'Europe l'an prochain à Milan. La Belgique et la France ont fait mieux que le quatuor composé d'Edouard Schmitz sur Quno, Pius Schwizer avec Vancouver, Martin Fuchs sur Conner Jei et Steve Guerdat avec Venard de Cerisy.

Avec ce succès, Marc-Andrea Hüsler couronne une année 2022 marquée par deux titres dans des tournois Challengers, à Mexico City et à Aguascalientes, deux premières participations dans des tournois du Grand Chelem à Wimbledon et à Flushing Meadows et une accession dans le top-100 de l'ATP. A 26 ans, son jeu d'attaque fait désormais merveille. Mais il a su trouver cette rigueur sur la ligne de fond sans laquelle rien ne serait vraiment possible.

Marc-Andrea Hüsler a entamé cette finale de la plus belle des manières. Il a, en effet, signé le break dans le premier jeu du match. Il devait le conserver jusqu'à la fin de cette manche malgré une balle de 3-3 et une autre de 4-4 dans la raquette du Danois. Dans la seconde, le Zurichois écartait deux balles de set sur son jeu de service à 6-5 avant d'en sauver deux autres dans le jeu décisif. Maître de ses nerfs, il frappait ensuite le passing qu'il fallait à 8/8 avant de conclure sur un ultime service gagnant.

Pérez s'impose à Singapour, Verstappen seulement 7e

Image: KEYSTONE/EPA/TOM WHITE

Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Singapour de Formule 1 dimanche en nocturne. Il a devancé les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), toujours largement leader du championnat du monde après 17 manches sur 22, n'a terminé que 7e et n'a pas converti sa première chance de titre mondial sur le circuit urbain de Marina Bay.

C'est la 4e victoire de la carrière de Pérez. Le Mexicain de 32 ans s'est déjà imposé au GP de Sakhir (Bahreïn) en 2020, déjà en nocturne, puis en 2021 en Azerbaïdjan et en 2022 à Monaco, sur deux autres circuits urbains, comme à Singapour.

"Je pense que c'était ma toute meilleure performance, j'ai contrôlé toute la course, même si elle était assez compliquée", a réagi "Checo" Pérez. Pérez est néanmoins sous enquête de la direction de course et risque une sanction a posteriori pour avoir potentiellement roulé trop près de la voiture de sécurité.

Verstappen, qui devance désormais Leclerc de 104 points et Pérez de 106 au championnat, disposera d'une nouvelle chance de titre dès le Grand Prix du Japon, la semaine prochaine.

Lando Norris et Daniel Ricciardo ont suivi aux 4e et 5e places, permettant à McLaren de passer 4e du championnat constructeurs, devant Alpine qui a essuyé les abandons pour problèmes moteurs de Fernando Alonso et Esteban Ocon.

Singapour accueillait de nouveau la Formule 1 après deux saisons d'absence en raison de la pandémie, et 302'000 spectateurs ont été enregistrés sur l'ensemble du week-end depuis vendredi. Un record après les 268'000 spectateurs de la dernière édition en 2019.

1h05 de retard, six abandons

Le départ a été donné avec 1h05 de retard, en raison des fortes pluies qui tombaient. La météo a ensuite été plus clémente et la course a pu avoir lieu, même si les conditions sur la piste détrempée restaient très difficiles. Trop difficiles pour certains, avec six abandons au total: les deux Alpine, les deux Williams (Nicholas Latifi et Alex Albon), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Verstappen devait s'imposer et espérer un mauvais résultat de Leclerc et de Pérez pour être titré dès dimanche. Mais sa qualification à la 8e position avait hypothéqué ses chances. En course dimanche, comme il le redoutait, il n'a pas pu remonter sur un circuit qui laisse peu de places aux dépassements. Surtout, il est ensuite parti à la faute: en voulant doubler Norris pour la 4e place, il a tiré tout droit au virage.

Alonso, qui n'a pas terminé la course, a tout de même battu le record de départs en Grands Prix, que détenait le Finlandais Kimi Raikkonen. L'Espagnol de 41 ans a disputé depuis 2001 un total de 351 Grands Prix.

A noter qu'un débat existe sur le total exact. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) l'établit à 350, ne comptabilisant pas le Grand Prix de Belgique 2001, où il avait pourtant débuté la course, avant d'abandonner et de ne pas prendre part au deuxième départ donné après un accident.