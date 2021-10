Le FC Sion rechute ++ Zverev empile un 5e titre

Kontaveit titrée à Cluj et qualifiée pour le Masters Image: KEYSTONE/AP Anett Kontaveit (WTA 14) est la huitième qualifiée pour le Masters WTA (10-17 novembre à Guadalajara). L'Estonienne de 25 ans a arraché le dernier ticket en décrochant le titre à Cluj-Napoca dimanche. Déjà sacrée à Ostrava fin septembre et à Moscou une semaine plus tôt, Anett Kontaveit devait triompher à Cluj-Napoca pour déloger la Tunisienne Ons Jabeur de la 8e place de la Race. Et l'Estonienne n'a pas failli, remportant tous ses matches en deux sets en Roumanie. Elle grimpera en outre au 8e rang du classement technique. Dimanche, Anett Kontaveit a dominé l'idole locale Simona Halep (WTA 14) 6-2 6-3 en 71' en finale. Elle rejoint Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Garbiñe Muguruza, Iga Swiatek et Paula Badosa dans les rangs des qualifiées pour le Masters, le no 1 mondial Ashleigh Barty ayant déclaré forfait.

Petkovic et Bordeaux respirent Image: KEYSTONE/EPA Vladimir Petkovic peut respirer. Ses Girondins de Bordeaux ont décroché dimanche leur deuxième succès de la saison en Ligue 1, battant Reims 3-2 dans le cadre de la 12e journée. Les Bordelais ont témoigné d'une grande force de caractère dans cette partie. Menés 2-0 jusqu'à la 73e minute, ils ont trouvé les ressources pour renvers la vapeur grâce notamment à un doublé de Jimmy Briand. L'attaquant de 36 ans a inscrit le but de la victoire sur penalty, à la 95e. Bordeaux a ainsi mis un terme à une série de cinq matches sans victoire, série au cours de laquelle la formation de l'ex-sélectionneur de l'équipe de Suisse a tout de même obtenu 4 points. Les Girondins prennent ainsi cinq longueurs d'avance sur le 18e Metz.

Simon Marquart sur le toit du monde Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Simon Marquart a conclu sa saison en beauté en remportant le classement général de la Coupe du monde. Le Zurichois de 24 ans a même gagné la dernière manche, disputée dimanche à Sakarya. Cinquième samedi en Turquie, Simon Marquart a fêté dimanche son troisième succès dans cet exercice 2021, après Vérone en mai et Sakarya déjà la semaine passée. Il est le premier Helvète à s'adjuger la Coupe du monde de BMX. "Jusqu'à cette saison, je n'étais même jamais parvenu à me qualifier pour une finale. Là, j'ai gagné trois courses et le général. C'est une sensation incroyable, je suis sans voix", a lâché le Zurichois, qui efface ainsi ses décevants JO de Tokyo, où il avait connu l'élimination dès les quarts de finale.

Cinquième titre de l'année pour Zverev Image: KEYSTONE/AP/Lisa Leutner Alexander Zverev (ATP 4) a cueilli son cinquième titre de l'année dimanche à Vienne. Le champion olympique de Tokyo s'est imposé 7-5 6-4 devant l'Américain Frances Tiafoe (ATP 49), qui disputait sa première finale dans un ATP 500. Vainqueur de 25 des 27 matches qu'il a disputés depuis Wimbledon, Alexander Zverev est le joueur ayant conquis le plus de titres en 2021 à égalité avec Casper Ruud. Mais l'Allemand a remporté deux Masters 1000 (Madrid et Cincinnati) et deux ATP 500 (Acapulco et Vienne), alors que le Norvégien n'a gagné "que" des ATP 250. Alexander Zverev a pu s'appuyer, comme en demi-finale contre le joyau espagnol Carlos Alcaraz (18 ans), sur une qualité de service étincelante dimanche: il a claqué 19 aces, passant 82% de ses premières balles pour ne lâcher que 13 points sur son engagement. Il abordera donc en pleine confiance le Masters 1000 de Paris.

Trop peu en confiance, Sion rechute Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La 12e journée de Super League n'a pas été favorable au FC Sion. A domicile, les Sédunois se sont inclinés X-X devant GC et stagnent à leur huitième place. C'est l'histoire d'un club qui ne transpire pas la confiance. La première victoire obtenue par Paolo Tramezzani face à Servette n'a donc pas replacé Sion sur les bons rails. Pourtant à domicile face au néo-promu GC, les Valaisans avaient plusieurs bonnes cartes à faire valoir. Mais qui dit manque de confiance dit souvent incapacité à profiter des occasions. On pense bien évidemment à cette 75e minute avec le deuxième penalty de la période accordé aux Sédunois. Parfait sur le premier à la 47e, Anto Grgic s'est heurté à Moreira pour son deuxième essai. Le milieu de terrain a choisi de changer de côté et le portier zurichois s'est parfaitement détendu. Et plutôt qu'une égalisation (2-2), les Valaisans ont laissé Djibril Diani seul à 18 mètres trois minutes plus tard et le Français a placé le ballon hors de portée de Fickentscher. Forcément touché moralement, Sion n'a pas su remonter la pente. Après il faut aussi reconnaître que GC a mérité son succès. En première mi-temps, les hommes de Giorgio Contini ont été efficaces avec les buts de Kawabe (32e) et Sène (44e) juste avant la pause. Sion a relevé la tête en deuxième période, mais l'effort général n'était pas suffisant sous le soleil de Tourbillon.

Chen s'impose à Vancouver Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK De retour à son meilleur niveau, Nathan Chen a fait honneur à son statut de favori en gagnant l'or au Skate Canada. L'épreuve féminine s'est conclue sur un podium 100% russe. Nathan Chen (22 ans) a survolé sur un air de Mozart le programme libre, comme il s'était déjà imposé la veille dans le programme court. L'Américain termine loin devant son compatriote Jason Brown, en argent, et le néophyte russe Evgeni Semenenko, en bronze. Chez les dames, les Russes ont à nouveau tout raflé avec Kamila Valieva en or, Elizaveta Tuktamysheva en argent et Alena Kostornaia en bronze. Kamila Valieva (15 ans) a réalisé trois quadruples sauts pour un magnifique programme libre sur le Boléro de Ravel,. En couple, les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, qui visent le titre olympique à domicile cet hiver, se sont imposés. En danse, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté l'or à domicile.

Les Braves à une victoire du titre Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Braves d'Atlanta ont battu les Astros de Houston (3-2) samedi pour accroître à 3-1 leur avantage dans les World Series de la MLB. Ils sont à un succès du titre. Les Braves, qui n'ont plus remporté la finale du championnat nord-américain depuis 1995, auront une première occasion d'être sacrés dimanche, devant leur public à Atlanta où ils n'ont encore jamais perdu depuis le début des play-offs (7 victoires). Samedi, les Braves se sont imposés grâce à deux home-runs consécutifs de Dansby Swanson et Jorge Soler dans la septième manche. Les Houston Astros ont pourtant mené au score grâce à un point de Yordan Alvarez marqué sur une frappe de Carlos Correa en première manche, puis un home-run de José Altuve en quatrième manche.

Capela et les Hawks boivent la tasse à Philadelphie Capela (15) a souffert face aux Sixers d'Embiid (21) Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Atlanta a subi une lourde défaite samedi en NBA, sa troisième en six matches disputés cette saison. Clint Capela et les Hawks ont été battus 122-94 sur le parquet des Sixers. Philadelphie avait à coeur de briller pour le premier duel entre les deux équipes depuis la dernière finale de la Conférence Est gagnée en sept matches par les Hawks. Les 76ers n'ont pas failli, emmenés par Tobias Harris (22 points, 11 rebonds) et Joël Embiid (19 points, 5 rebonds). La franchise de Pennsylvanie a fait la différence sous les panneaux, inscrivant pas moins de 60 points contre 36 pour les Hawks. Clint Capela s'est pourtant démené, réussissant 11 points - mais avec un piètre 4/11 au tir - et 12 rebonds dont 8 captés en phase offensive. Mais le Genevois a terminé cette partie avec un différentiel de -19. Et ses partenaires n'ont pas non plus brillé. Le meilleur marqueur des Hawks, Cam Reddish, a inscrit 16 points mais en sortant du banc. Trae Young doit se contenter de 13 points - à 5/15 au tir -, comme Bogdan Bogdanovic. Alchimie à trouver "Notre attaque manque d'automatismes, et cela conduit à une absence totale de défense", a déclaré l'entraîneur des Hawks Nate McMillan. "Nous perdons trop souvent la balle (réd: 19 fois samedi). Nous n'avons pas de rythme en ce moment. Le groupe se cherche une alchimie sur le plan offensif, ce qui entraîne une mauvaise défense."

Meier offre la victoire aux Sharks Image: KEYSTONE/AP/D. Ross Cameron Timo Meier tient la forme de sa vie en ce début de saison en NHL. L'attaquant appenzellois a inscrit samedi le but de la victoire pour les Sharks, vainqueurs 2-1 après prolongation de Winnipeg. Auteur de la passe décisive sur le 1-0 signé Tomas Hertl à la 21e, Timo Meier a marqué en supériorité numérique après 1'07'' en "overtime", sur une reprise directe déviée par le genou d'un défenseur des Jets. Actuel 6e meilleur compteur de la Ligue, il en est à 11 points (5 buts, 6 assists) en 8 matches joués cette saison. San José n'avait pourtant pas abordé cette partie dans les meilleures dispositions. Les Sharks ont en effet dû composer sans sept de leurs joueurs ainsi que leur coach Bob Boughner, tous sousmis au protocole Covid-19. L'ex-pigiste de Genève-Servette Logan Couture (9 points en 7 matches) était quant à lui malade. Les Devils s'imposent à Pittsburgh New Jersey a par ailleurs gâché le retour aux affaires de Sydney Crosby, qui avait été opéré d'un poignet en septembre. Le capitaine de Pittsburgh affichait un bilan de -3 à l'issue d'une partie perdue 4-2 face aux Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler, lesquels ne se sont pas illustrés sur le plan comptable samedi.

Zurich arrache le nul face à Bâle Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le "Klassiker" au menu de la 12e journée de Super League a tenu toutes ses promesses. Zurich a arraché le nul face à Bâle (3-3) au bout des arrêts de jeu d'une rencontre très spectaculaire. Les esprits se sont d'ailleurs échauffés au terme d'une partie au scenario improbable. Le buteur du FCZ Assan Cessay a en effet inscrit le 3-3 à la 95e minute, alors que les Rhénans et leurs supporters étaient encore en train de célébrer un but de Jordi Quintilla finalement annulé pour un hors-jeu par la VAR. La frustration doit être immense pour le FC Bâle, qui a mené trois fois au score mais n'est pas parvenu à décrocher les trois points au Letzigrund. Les hommes du coach Patrick Rahmen auraient en effet pris le large s'ils avaient cueilli un troisième succès consécutif en championnat. Mais au lieu de compter sept longueurs d'avance sur Zurich et sur Young Boys, Bâle possède une marge de quatre unités sur les Zurichois et de cinq sur les Bernois qui ont un match en retard. Le duel programmé le 20 novembre entre YB et Bâle pourrait permettre au quadruple champion en titre de relancer totalement ses actions. Cabral lance les hostilités C'est une action de grande classe d'Arthur Cabral qui avait lancé véritablement cette soirée. Le néo-international brésilien a ouvert la marque à la 29e pour le FC Bâle, signant sa 13e réalisation dans ce championnat 2021/22 sur un somptueux tir armé des 25 mètres. Mais c'est après la pause que les débats se sont enflammés. Zurich a égalisé à 1-1 dès la 47e sur une très belle reprise du droit de Nikola Boranijasevic, Bâle reprenant l'avantage à la 48e grâce à un but de Dan Ndoye. Le 2-2 est tombé à la 53e, Fabian Frei déviant dans ses propres filets un centre-tir d'Assan Ceesay. Bâle pensait peut-être avoir fait le plus dur en prenant une troisième fois les devants à la 63e sur une réussite de Liam Millar, parfaitement servi par Cabral. Mais le FCZ a démontré toute sa force de caractère en luttant jusqu'au bout pour arracher un point.

Fribourg battu bêtement, Genève se ressaisit Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alors qu'il avait tout pour bien faire, Fribourg-Gottéron s'est fait battre 5-4 ap par Zoug. Mais avec le point marqué les Dragons reprennent la tête de National League. Inscrire le 4-3 à la 57e et finalement perdre 5-4 ap, ce n'est pas simple. Même lorsque le vainqueur s'appelle Zoug, le champion en titre. Parce que Dan Tangnes a sorti son gardien et que Fribourg a eu l'occasion de se mettre à l'abri. Mais le joueur fribourgeois n'a pas passé la ligne rouge avant d'expédier le puck et en ratant a causé un dégagement interdit coupable. Parce que oui, Kovar a pu égaliser dans la foulée. Et que Lander a donné la victoire aux siens dans le temps supplémentaire (61e). Dommage pour les hommes de Christian Dubé, parce qu'ils ont été bons dans les deux premiers tiers. Ce fut plus difficile en fin de match lorsque Zoug a poussé mais Schmid avait réussi à redonner cette si importante longueur d'avance à la 57e... Plus tôt, Raphael Diaz s'était rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers en montrant pourquoi il est toujours une valeur sûre malgré ses 35 ans. On sait que le Zougois possède un tir flottant extrêmement ennuyeux à négocier pour les gardiens, mais il est aussi capable de frapper le puck avec une certaine violence. Sur le 2-0, c'est une déviation de Brodin qui l'a privé de son deuxième goal de la saison, mais ce dernier est tombé à la 33e d'un lancer précis que Genoni n'a pu contrer. Seulement au final, cela ne rapporte pas plus qu'un point. Bienne coule à Davos Si Fribourg est leader, c'est parce que Bienne a reçu une correction dans les Grisons (8-0). Leader l'espace de 24 heures, Bienne n'a pas étrenné son titre de la meilleure des façons. Il faut dire que les déplacements à Davos peuvent réserver des surprises. Celui-ci sera immanquablement classé dans la catégorie "mauvais". Après 25 minutes de jeu, les Grisons ont en effet pris quatre longueurs d'avance. Le mauvais souvenir s'est changé en cauchemar lors d'un dernier tiers perdu 4-0. Après son exploit de la veille face à Zurich, on se demandait si Ajoie allait tenir le choc à Ambri. Les Jurassiens sont repartis avec un point et une défaite 3-2 ap. Au-delà du point, Gary Sheehan pourra se réjouir du doublé de Maxime Fortier et de la nouvelle grande performance de son gardien Tim Wolf avec ses 37 parades. Du mieux à Genève, Lausanne rechute On avait vu un Genève mal payé jeudi soir aux Vernets. Les Grenat n'avaient pas envie de subir une deuxième frustration avec ce déplacement à Lugano. Surtout face à l'ancien boss de la maison GSHC. Est-ce la perspective d'affronter McSorley qui a dopé la confiance des Aigles, vainqueurs 4-1? Peut-être. Toujours est-il que les Genevois, arrivés la veille au Tessin, ont pris leurs responsabilités. Et pour une fois, même si le premier but à la 3e est tombé de la canne de Filppula, les joueurs suisses ont enfin soutenu les importés. Simon Le Coultre, passeur sur deux réussites servettiennes, s'est montré sous son meilleur jour. Même constat pour un Joël Vermin plus concerné et surtout des buts des lignes "du fond". Le 3-0 a vu Arnaud Riat dévier un lancer de Le Coultre et ce genre d'apport change drastiquement la donne. A Lausanne, c'est un peu toujours la même rengaine, dès que l'on croit que l'équipe est sur le bon chemin, elle parvient à se mettre des embûches sur son passage. En recevant Rapperswil, les Lions avaient presque le devoir de faire trois points. Ils ont été dominés 5-2 par Cervenka et sa bande. John Fust avait décidé de sortir Phil Varone et de remettre Martin Gernat en défense mais cela n'a pas apporté l'effet escompté. Les Vaudois ont aussi pris trop de pénalités stupides alors qu'ils étaient plutôt disciplinés jusqu'à maintenant. Dommage pour les Lausannois qui subissent un coup d'arrêt frustrant avant de recevoir le leader Fribourg mardi soir.

Chelsea s'envole, Liverpool freiné, City coulé Image: KEYSTONE/AP/Owen Humphreys Chelsea a renforcé sa mainmise sur la Premier League en allant l'emporter (3-0) à Newcastle samedi pour la 10e journée. Liverpool a gâché un avantage de deux buts contre Brighton (2-2), alors que Manchester City a cédé contre Crystal Palace (0-2). Malgré une résistance valeureuse de leurs hôtes, les Blues ont fini par faire craquer Newcastle et reviennent avec trois points précieux de Saint-James' Park. Avec 25 unités au compteurs, Chelsea prend trois longueurs d'avance sur Liverpool (2e) et cinq sur City (3e). Les hommes de Thomas Tuchel ont longtemps buté sur l'arrière-garde de Newcastle, qui avait tout misé sur le 0-0. Il a fallu que leur latéral Reece James inscrive un doublé pour leur ouvrir la voie du succès (65e et 77e). Jorginho a rajouté un penalty pour le 3-0 (81e). Manchester City retrouve ses démons En panne de réalisme offensif et défensif, Manchester City a été battu chez lui par le Crystal Palace de Patrick Vieira. Avec 68% de possession, trois tirs cadrés seulement sur 14 et un adversaire qui a marqué sur deux de ses trois tentatives cadrées, cette défaite ressemble à énormément d'autres subies par les Citizens. Son rival Manchester United s'est pour sa part pleinement rassuré en allant s'imposer 3-0 sur la pelouse de Tottenham. Les Mancuniens, qui ont fait la différence sur des réussites de Ronaldo (39e), Cavani (64e) et Rashford (86e), grimpent ainsi au 5e rang du classement. Ils sont désormais à trois longueurs des Citizens, tout comme Arsenal qui est allé gagner 2-0 à Leicester.

La Juventus battue à Vérone Image: KEYSTONE/EPA/FILIPPO VENEZIA La Juventus, battue 2-1 samedi sur la pelouse de l'Hellas Vérone lors de la 11e journée de Serie A, cale en championnat. La Vieille Dame n'a plus gagné depuis trois rencontres. Battue sur le fil 2-1 par Sassuolo mercredi, la Juve a connu une semaine difficile, punie cette fois-ci par Giovanni Simeone, double buteur pour Vérone. Le club de la Vénétie en profite pour passer devant les Bianconeri au classement. Il n'a fallu que trois minutes à Simeone pour dessiner le destin de la rencontre. A la 11e, il a profité d'une frappe de Barak repousée par Szczesny pour ouvrir la marque. Cela juste avant de s'offrir un doublé sur une superbe frappe enroulée en dehors de sa surface, et alors qu'il n'était absolument pas menacé par la défense adverse. L'Atalanta de Remo Freuler a pour sa part arraché le nul (2-2) contre la Lazio grâce à un but de Marten De Roon à la 94e. Ce résultat n'arrange aucune des deux formations, qui pouvaient se rapprocher du podium en cas de victoire.

Fin de série pour YB, qui s'incline à St-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Guillaume Faivre a vécu un retour aux affaires difficile avec Young Boys en Super League. Le Neuchâtelois s'est fait l'auteur d'un autogoal qui a précipité la défaite des Bernois, battus 3-1 à St-Gall en ouverture de la 12e journée. Propulsé sur le devant de la scène à la suite de la blessure à une épaule de David von Ballmoos, Guillaume Faivre a causé la perte du quadruple champion de Suisse en titre au retour des vestiaires. A la 47e, une transversale de Kwadwo Duah était déviée par Mohamed Ali Camara puis par le portier d'YB pour le 2-0 des Brodeurs. Mené au score depuis la 4e minute et une réussite d'Elie Youan sur un tir des vingt mètres, Young Boys a concédé un troisième but signé Ousmane Diakité à la 75e. Les joueurs de David Wagner ont pu sauver l'honneur à la 82e sur un nouveau but contre son camp, inscrit par David Stillhart. YB, qui n'avait plus perdu en Super League depuis le 7 août (1-0 à Sion), voit ainsi sa belle série de sept matches sans défaite en championnat prendre fin. St-Gall décroche pour sa part un deuxième succès au cours des trois dernières journées et s'éloigne provisoirement de la zone rouge.