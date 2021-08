Le FC Sion sur le podium +++ Défaite du Lausanne HC à Cardiff

Lausanne piégé au Pays de Galles, la balade zougoise Image: KEYSTONE/EPA/Claus Fisker Lausanne s'est pris les pieds dans le tapis à Cardiff lors de la 2e journée de la Champions League. Les Vaudois se sont inclinés 4-1. Dominer ne suffit pas. Malgré 74 lancers et 72% de chance de l'emporter, les Lausannois ont quitté la patinoire galloise la queue entre les jambes. Parce qu'ils se sont fait surprendre par un adversaire opportuniste en diable. Le LHC a bloqué davantage de tirs, a remporté la majorité des engagements (32-17), mais a perdu au final. L'unique réussite vaudoise est venue de Ken Jäger à la 23e. Zurich s'est ressaisi après sa défaite inaugurale. Les Lions ont battu Frölunda 4-2. Le Suédois Marcus Krüger, auteur du but décisif à la 46e et d'un assist, a été brillant contre ses compatriotes. Et enfin Zoug s'est fait plaisir. Le champion de Suisse a écrasé les Danois de SonderjyskE 10-0 dans leur patinoire. "Il n'y a plus de petites équipes", lit-on et entend-on souvent. Eh bien en Coupe d'Europe de hockey, il y a encore des petites équipes. Les Danois n'ont pas soutenu la comparaison face à des Zougois joueurs. Un 10-0 sous forme de fessée avec des doublés pour Klingberg et Suri. Et dire que Kovar s'est contenté d'un seul but...

Héroïque, la Suisse se qualifie pour les demi-finales Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse féminine a montré un caractère exceptionnel en quarts de finale du Mondial à Calgary. Elles ont battu la Russie 3-2 ap. Quel retournement de situation! Menées 2-0 à la 49e, les filles de Colin Müller ont renversé la vapeur pour s'offrir une incroyable demi-finale. Privées de leur star Alina Müller, blessée contre les Russes en poule mais présente dans les gradins avec une jambe immobilisée, les Suissesses ont d'abord subi, comme ce fut le cas tout au long de la compétition. Mais dans le troisième tiers, elles ont refait surface en marquant à la 50e par Evelina Raselli, puis en égalisant à la 58e grâce à Phoebe Staenz sur un power-play et après avoir sorti leur gardienne Saskia Maurer. La portière de Bomo Thoune, qui va partir en NCAA la saison à venir, a été un roc durant la prolongation, même si les Suissesses ont globalement dominé ces minutes supplémentaires. L'explosion de joie est intervenue à la 66e lorsque Sinja Lehmann a trouvé la jeune Laura Zimmermann dans le slot pour le 3-2 libérateur. Les Suissesses attendent maintenant avec impatience leurs adversaires qui risquent bien d'être soit le Canada, soit les Etats-Unis.

Le leader Zurich se contente d'un point à St-Gall Antonio Marchesano a inscrit un magnifique coup franc Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Quel match à St-Gall! Le leader Zurich a dû batailler pour obtenir le point du nul 3-3 face aux Brodeurs à l'occasion de la 5e journée de Super League. Par trois fois les joueurs de Peter Zeidler ont pris les devants et par trois fois les Zurichois ont égalisé. Les joueurs du Letzigrund ont sans nul doute laissé échapper deux points supplémentaires, mais au vu des circonstances ils se satisferont de cette seule unité. On pense surtout au 3-2 saint-gallois de Diakité tombé à la 67e et alors que les Zurichois poussaient. Mais ces derniers ont réussi à égaliser à la 76e par Gnonto, là aussi de la tête. Avant ces deux réussites, les spectateurs du KybunPark ont eu droit à deux bijoux. A la 39e, Kempter avait inscrit le 2-1 d'une volée de l'extérieur du gauche dans la lucarne. Et à la 59e, c'est Marchesano qui a déposé le ballon dans la lucarne de Zigi sur un somptueux coup franc. Zurich espère bien conserver sa place au sommet dimanche soir. Pour cela il ne faudrait pas que Bâle batte dans le duel des "Européens".

Pol Espargaro en pole en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/STR L'Espagnol Pol Espargaro a signé le meilleur temps des qualifications de MotoGP en vue du GP de Silverstone (GBR) de dimanche. Sur sa Honda, il a devancé de 0''22 l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati). Il s'agit de la première pole de Pol Espargaro sur Honda. Pourtant, l'Espagnol a passé son tour de décélération à se taper la main contre la jambe. Il pensait avoir été battu par son compatriote Jorge Martin. Mais ce dernier avait coupé une chicane et a été rétrogradé de la 1re à la 4e place. Derrière Pol Espargaro, la première ligne est complétée par Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. En Moto2, le Bernois Thomas Lüthi (Kalex) a réalisé le 17e chrono, à 1''766 de l'Italien Marco Bezzecchi (Kalex).

Bardet l'emporte en solitaire au sommet du Pico Villuercas Odd Christian Eikingtoujours en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Français Romain Bardet (DSM) a remporté la 14e étape du Tour d'Espagne, disputée entre Don Benito et Pico Villuercas. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) a conservé son maillot rouge. Bardet a même fait coup double, puisqu'il a ravi à Damiano Carruso (Bahraïn) le maillot de meilleur grimpeur, en empochant les points de la montagne lors de cette 14e étape. Engagé avec 17 autres coureurs dans l'échappée du jour qui a compté entre dix et quinze minutes d'avance sur le peloton durant une bonne partie de l'étape, Bardet est parti en contre dans la longue montée finale vers le Pico Villuercas, et a déposé Andrey Zeits (BikeExchange) et Nicolas Prodhomme (AG2R) à six kilomètres du sommet pour s'envoler vers la victoire. Il s'agit de la première victoire d'étape de Bardet sur le Tour d'Espagne, lui qui a déjà gagné trois fois sur le Tour de France, dont il a terminé meilleur grimpeur en 2019. Pris dans une lourde chute lors de la 5e étape, Bardet ne peut plus lutter pour le général, et se concentre donc sur les étapes de montagne et le maillot de meilleur grimpeur. Jesus Herrada (Cofidis) est arrivé 2e à 44 secondes de Bardet, et Jay Vine (Alpecin-Fenix) 3e dans le même temps, alors qu'il avait chuté lourdement un peu plus tôt. Pas de changement notable au classement général, puisque Primoz Roglic (Jumbo), Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos) et Jack Haig (Bahraïn), favoris de la Vuelta ont franchi la ligne quelques secondes après Miguel Angel Lopez (Movistar), loin derrière Romain Bardet.

Max Verstappen en pole devant George Russell Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Max Verstappen (Red Bull) a pris la pole du GP de Belgique devant le surprenant George Russell (Williams), lors de qualifications retardées puis interrompues à cause de la forte pluie à Spa. Lewis Hamilton (Mercedes), leader du championnat du monde avec huit points d'avance sur Verstappen avant cette 12e manche de l'année, a réalisé le 3e temps devant Daniel Ricciardo (McLaren). C'est la 9e pole, la 6e cette saison, pour Verstappen, déterminé à repasser leader devant Hamilton, qui vise lui une 100e victoire en Grand Prix dimanche. Sebastian Vettel (Aston Martin) et Pierre Gasly (AlphaTauri) figureront en 3e ligne après cette séance de qualifications dont le départ a été donné avec douze minutes de retard à cause des conditions pluvieuses. La séance a ensuite été interrompue au début de la troisième partie réservée aux dix meilleurs temps (Q3), après une averse qui a de nouveau rendu la piste dangereuse. Sous ces conditions, le Britannique de 21 ans Lando Norris a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage en côte du Raidillon. Après un violent choc contre les murs de sécurité, sa monoplace s'est disloquée. Le pilote a pu en sortir, indemne mais en se tenant le coude. Il a rejoint ensuite le centre médical du circuit alors que la voiture et les débris étaient évacués de la piste. La séance a pu reprendre quelque quarante minutes après. Sur une piste qui n'a jamais eu le temps de sécher un instant, George Russell, avec une Williams habituée au fond de grille, a failli créer la surprise. Le Britannique de 23 ans, qui pourrait être pilote Mercedes l'an prochain aux côtés d'Hamilton, a été pendant quelques secondes en pole position virtuelle, avant d'être dépassé de trois dixièmes par Verstappen au dernier moment. C'est le meilleur résultat en qualifications pour Russell. S'il avait déjà réussi une 2e place, en 2020, c'était au volant d'une Mercedes, en remplacement de Lewis Hamilton qui avait déclaré forfait, contaminé par le covid. Cette fois, c'est avec une Williams limitée, alors que son meilleur résultat en qualifications cette saison était une 8e position. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas dépassé Q1. Antonio Giovinazzi a pris la 15e place et Kimi Räikkönen la 18e.

Les outsiders avancent Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Avant le dernier tour de l'Omega European Masters de Crans-Montana, deux outsiders sont en tête: l'Américain Sean Crocker et l'Italien Renato Paratore. Il y a deux ans, lors de la dernière édition du tournoi doté de deux millions d'euros, le Suédois Sebastian Söderberg, quasiment inconnu jusqu'alors, avait battu la superstar nord-irlandaise Rory McIlroy en barrage. La probabilité qu'un outsider puisse revêtir la veste rouge du vainqueur dimanche après-midi est plutôt élevée. Quatorze joueurs sont à quatre coups de la tête après trois tours. Parmi eux, l'Autrichien Bernd Wiesberger, numéro 71 au classement mondial, est le plus connu. Les quatre golfeurs de renom représentés dans les deux tours finaux n'ont pas pu grimper dans la hiérarchie samedi. L'Espagnol Miguel Angel Jimenez, favori du public, et le Suédois Henrik Stenson, ancien champion de l'Open de Grande-Bretagne, sont tous deux à sept coups avant les 18 derniers trous. Les autres anciens vainqueurs de tournois majeurs, l'Italien Francesco Molinari et l'Allemand Martin Kaymer, sont aussi à la peine. Les choses ne se sont pas bien passées pour les deux joueurs suisses figurant dans le tableau final. Le professionnel genevois Raphaël de Sousa et l'amateur zurichois Ronan Kleu ont eu besoin de 75 coups (5 au-dessus du par).

9e titre mondial pour Nino Schurter Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A 35 ans, Nino Schurter a décroché un neuvième titre mondial en cross-country, à Val di Sole. Le Grison s'est imposé au finish devant le Bernois Mathias Flückiger, vice-champion olympique à Tokyo. Schurter s'est montré à la fois le plus offensif, le plus endurant et le plus rusé. Il a porté une première attaque après 3 km, dans une montée poussiéreuse. La sélection s'est rapidement opérée. Après 7 km, Schurter et Flückiger étaient seuls en tête, avec une dizaine de secondes d'avance sur le Français Victor Koretzky, futur médaillé de bronze. Les deux Suisses se sont relayés en tête pour creuser progressivement l'écart. A l'arrivée, ils comptaient plus d'une minute d'avance sur Koretzky. Schurter a porté son attaque décisive dans une descente juste avant l'arrivée, en passant à la corde. Le Grison, toujours aussi à l'aise techniquement et aux réflexes affûtés, connaît comme sa poche ce parcours de Val di Sole en Italie, où il s'était déjà imposé six fois précédemment. Longévité exceptionnelle Son palmarès aussi en impose. Douze ans après son premier sacre mondial, le protégé du coach biennois Nicolas Siegenthaler a donné une nouvelle preuve de sa longévité exceptionnelle au plus haut niveau. Encore un titre mondial et il aura atteint dix médailles d'or. Rien d'impossible. Schurter compte aussi sept succès au général de la Coupe du monde. Son sacre de dimanche lui met plus que du baume au coeur après sa 4e place aux JO de Tokyo. Pour Flückiger, il s'agit de la troisième médaille d'argent d'affilée aux Mondiaux. Le Bernois de 33 ans avait également terminé deuxième à Tokyo. Cette course s'est disputée en l'absence du champion olympique Tom Pidcock (GBR) et du Néerlandais Mathieu van der Poel, victime d'une lourde chute aux JO.

Kambundji et Del Ponte émoussées Mujinga Kembundji a pris la 5e place, un souffle devant Ajla Del Ponte. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte ont paru un feu fatiguées à Paris, pour la 10e étape de la Ligue de diamant. Elles se sont classées respectivement 5e et 7e sur 100 m, dans le même temps de 11''12. Deux jours après Athletissima, où elles avaient couru respectivement en 10''96 et 11''01, Del Ponte et Kambundji étaient émoussées. Tout comme leurs rivales. Gagnante en 10''72, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique, est elle aussi allée sensiblement moins vite qu'à la Pontaise, tout en établissant un record du meeting et une nouvelle performance de haut vol. Les Suissesses avaient, sur le papier, les moyens de jouer le podium. La troisième place est revenue à la Britannique Dina Asher-Smith, championne du monde en titre du 200 m, en 11''06. Trois athlètes ont obtenu le même temps de 11''12. La Britannique Daryll Neita, 6e, s'est classée entre les deux Suissesses. Les trois jeunes femmes ont été départagées au millième. Del Ponte, recordwoman de Suisse en 10''90, semblait en mesure de prendre la 3e place. Mais, crispée, elle a cédé du terrain dans les derniers mètres face notamment à Kambundji qui est revenue assez fort. Pour les deux Suissesses, auteures d'une saison remarquable en individuel et avec le relais, il est temps que la saison se termine, même s'il leur reste Zurich au programme. Fatiguée, la gagnante de Lausanne, la vice-championne olympique Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM), avait déclaré forfait en dernière minute.

Triomphe du Français François d'Haene à Chamonix 170 km autour du Mont-Blanc, l'UTMB est une course mythique. Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI François d'Haene a remporté l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), à Chamonix, après 20h46 d'efforts autour du sommet des Alpes. Il est devenu le 1er à gagner 4 fois cette course mythique en montagne. Le trailer de 35 ans a parfaitement maîtrisé sa course en prenant la tête dans la soirée de vendredi pour ne plus jamais la lâcher, sur cette épreuve extrême de 171 km pour 10'000 mètres de dénivelé. Trailer accompli et vigneron dans le Beaujolais, François d'Haene a déjà gagné la reine des courses en montagne en 2012, 2014 et 2017 lorsqu'il avait détrôné la star espagnole Kilian Jornet. Cette quatrième victoire sur la mythique course à pied en montagne lui permet de s'inscrire dans l'histoire de cette discipline. L'Américaine Courtney Dauwalter était également en passe de réaliser l'exploit samedi, après une 6e place du classement général temporaire, devant des dizaines de coureurs élite masculins et à plus d'une heure devant la deuxième femme. Le triple champion français Xavier Thévenard, de retour de maladie, a abandonné tôt la course, de même que l'Américain Jim Walmsley, en tête aux premiers ravitaillements avec François d'Haene mais lâché après Courmayeur, côté italien. Le dernier vainqueur, l'Espagnol Pau Capell, l'avait emporté en 2019 en 20h19 et n'a pas pu se présenter sur la ligne de départ cette année. Plus de 1800 trailers, pour l'essentiel amateurs, couraient encore samedi en début d'après-midi sur les chemins escarpés de France, d'Italie et de Suisse, autour de l'immense massif du Mont-Blanc, avec l'objectif d'arriver avant 16h30 locales, dimanche à Chamonix.

Troisième titre pour Marcel Hug Marcel Hug, toujours au top. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Journée faste pour les athlètes suisses aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après l'argent de Manuela Schär dans la même discipline, Marcel Hug a décroché l'or sur 5000 m en fauteuil roulant. La course masculine, assez tactique, s'est jouée dans la dernière ligne droite. Après avoir usé ses rivaux par des changements de rythme, Marcel Hug, équipé d'un nouveau fauteuil développé par l'EPFZ et Sauber, a fait valoir sa vitesse terminale pour conquérir son troisième titre paralympique. Il a gagné avec trois dixièmes d'avance sur le Canadien Brent Lakatos, le bronze revenant au Thaïlandais Putharet Khongrak. Pourtant, la course ne s'était pas passée comme prévu pour Hug. L'Alémanique avait voulu faire éclater rapidement le groupe, mais ses concurrents ont été tenaces. Il a néanmoins retrouvé les ressources nécessaires au finish. Un peu plus tôt, dans la même discipline du 5000 m en fauteuil roulant, Manuela Schär avait remporté la première médaille suisse à ces Paralympiques, avec une 2e place.

Le bronze pour Sina Frei Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sina Frei a décroché la médaille bronze en cross-country aux Mondiaux de Val di Sole (ITA). Deux jours après son titre en short-track, elle a battu au sprint Jolanda Neff pour la 3e place. Sur un parcours sinueux tracé dans une forêt en moyenne altitude, la Britannique Evie Richards a imposé sa loi. Toute en puissance, la 7e des JO de Tokyo a glané son premier titre, avec 1'03 d'avance sur la Néerlandaise Anne Terpstra et 1'08 sur Sina Frei. La Zurichoise au petit gabarit s'est montrée la plus habile au finish. Elle a pu aborder les 200 derniers mètres avec une longueur d'avance sur la championne olympique, la Saint-Galloise Jolanda Neff, et n'a plus rien cédé. Deux jours plus tôt, la médaillée d'argent des JO de Tokyo avait remporté le titre pour la "première" du short-track (épreuve courte) aux Mondiaux. La Française Pauline Ferrand-Prévot, double tenante du titre et encore championne d'Europe il y a quinze jours, était partie pied au plancher, semblant s'envoler vers la victoire. Mais elle a craqué dans la deuxième partie de course pour terminer 6e. Côté suisse, Alessandra Keller s'est encore classée 10e et Linda Indergand, en bronze à Tokyo, 12e.

Preuve de vaccination requise pour les spectateurs Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La mairie de New York a décidé vendredi que tous les spectateurs souhaitant assister à l'US Open, qui débute lundi, devront montrer une preuve de vaccination. "Compte tenu de l'évolution constante du variant Delta et de notre volonté de privilégier la santé et la sécurité de nos spectateurs, l'USTA (Fédération américaine) va étendre l'obligation imposée par le maire à tous les détenteurs de billets pour l'US Open âgés de 12 ans et plus", a déclaré l'instance dans un communiqué. Chaque possesseur de billets devra prouver qu'il a reçu au moins une dose du vaccin pour le Covid-19 afin de pouvoir pénétrer dans le Centre national du tennis Billie Jean King, à Flushing Meadows, et accéder à n'importe quel match dans n'importe quel stade. Pour cette édition, l'USTA a décidé d'accueillir du public à 100% de la capacité. L'année dernière, le dernier Majeur de la saison s'était déroulé à huis clos en raison de la pandémie, une mesure de sécurité synonyme de gros déficit budgétaire pour l'instance, évalué à 180 millions de dollars (presque autant en francs).

L'argent pour Manuela Schär Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Manuela Schär a remporté la première médaille suisse aux Jeux paralympiques à Tokyo. La Lucernoise a obtenu l'argent sur 5000 m (athlétisme) en fauteuil roulant. Manuela Schär complète ainsi son très beau palmarès, orné déjà de plusieurs titres européens et mondiaux. Elle n'a pas pu jouer l'or, décroché par l'Américaine Susannah Scaroni qui l'a emporté avec 8 secondes d'avance, mais elle a distancé de 15 secondes Tatyana McFadden, médaillée de bronze. C'est la quatrième médaille pour Manuela Schär à des Paralympiques. Seul l'or lui fait encore défaut. "La course s'est déroulée comme je l'espérais", a déclaré la Suissesse de 36 ans. "Susannah a mérité l'or mais je suis contente d'avoir bien entamé mes Jeux". Schär est encore inscrite sur quatre épreuves à Tokyo, trois sur piste plus le marathon. L'autre finaliste suisse, Patricia Eachus s'est classée 10e, avec un record personnel à la clé.