Le FC Winterthour a son nouveau coach +++ Le HCC aussi

Super League: Winterthour a trouvé son nouvel entraîneur Bruno Berner dirigera Winterthour en Super League Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Winterthour a trouvé un nouvel entraîneur. Bruno Berner a été nommé à la place d'Alex Frei, parti au FC Bâle après avoir fait monter le club zurichois en Super League. Berner (44 ans) a paraphé un contrat de deux ans avec Winterthour. Il était jusqu'ici sélectionneur de l'équipe de Suisse M19 et avait auparavant dirigé Kriens durant quatre ans en Challenge League. Ce sera donc sa première expérience sur le banc d'un club de l'élite. Berner a derrière lui une longue carrière de joueur jusqu'à sa retraite en 2012. L'ancien défenseur a notamment évolué à Grasshopper, au Real Oviedo, au SC Fribourg, à Bâle, Blackburn Rovers et Leicester City. Il a été deux fois champion de Suisse avec GC et a remporté une Coupe de Suisse avec Bâle.

Swiss League: Louis Matte nouvel entraîneur de La Chaux-de-Fonds Louis Matte: direction La Chaux-de-Fonds Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le HC La Chaux-de-Fonds a trouvé un nouveau entraîneur. Le Canadien Louis Matte (49 ans) s'est en effet engagé pour deux ans aux Mélèzes. Il quitte ainsi Genève-Servette. Né au Québec, Louis Matte est arrivé en Suisse en 1997 et s’est professionnalisé dans l’organisation du Genève-Servette. Tout d’abord entraîneur au sein du mouvement juniors (M17 et M20) de 2002 à 2008, il est ensuite devenu dès 2008 coach assistant de la première équipe genevoise, qui évolue en National League. En outre, il était également directeur du développement des joueurs du club grenat. Doté d’une solide expérience et actif depuis 25 ans dans le hockey sur glace en Suisse, Louis Matte a convaincu la direction du club qu’il était le candidat idéal pour occuper le poste d’entraineur des Abeilles et ainsi poursuivre la progression de l’équipe.

Carlos Alcaraz impérial face à Karen Khachanov Carlos Alcaraz: 14 victoires lors de ses 14 derniers matches... Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK A un point de la défaite au deuxième tour, Carlos Alcaraz a retrouvé tous ses moyens à Roland-Garros. Le prodige s'est aisément qualifié pour les quarts de finale. Carlos Alcaraz s'est imposé 6-1 6-4 6-4 devant Karen Khachanov pour obtenir le droit de défier Alexander Zverev mardi. "J'ai fait un grand match, j'ai très bien joué du début à la fin, explique-t-il. Je savais que ce serait un gros combat et que je devais être concentré d'entrée. j'ai très bien joué". Le protégé de Juan Carlos Ferrero reste désormais sur une série de quatorze victoires de rang. Avant ces Internationaux de France, il avait cueilli le titre à Barcelone et à Madrid.

Monza promu en Serie A La joie des supporters de Monza. Image: KEYSTONE/EPA/Fabrizio Radaelli Silvio Berlusconi est de retour en Serie A. Monza, son nouveau club, a remporté le barrage d'accession face à Pise. Les Lombards se sont imposés 4-3 en prolongations lors du match retour en Toscane. Après avoir mené le Milan AC vers les sommets, Silvio Berlusconi a acheté Monza en 2018. Monza évoluait alors en Serie C. Quatre ans plus tard, il se hisse pour la première fois de son histoire en Serie A. Les deux autres promus sont Lecce et Cremonese.

Les Celtics gagnent le septième match à Miami Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE La finale 2022 de la NBA opposera Golden State à Boston, qui a arraché sa qualification dimanche en Floride. Les Celtics se sont imposés 100-96 à Miami dans l'acte VII de la série. Emmené par un trio maître formé par Jayson Tatum (26 points), par Jaylen Brown (24 points) et par Marcus Smart (24 points), Boston est sacré à l'Est pour la première fois depuis douze ans. Les Celtics visent maintenant un dix-huitième titre suprême qu'ils n'ont plus conquis depuis 2008. Ce septième match s'est joué sur un fil. A 17 secondes du buzzer, Jimmy Butler a raté un tir à 3 points qui aurait pu permettre à Miami de mener 99-98. Deux lancers francs de Marcus Smart devaient ensuite sceller l'issue de la rencontre. Les Celtics reviennent pratiquement de nulle part. Sous la barre des 50 % de victoires à Noêl, Boston est devenu la première équipe depuis 1981 à jouer une finale de NBA après avoir compté 25 victoires contre 25 défaites lors des cinquante premiers matches de la saison. "Pas grand monde a cru en nous, avoue Jayson Tatum. Il est vrai que nous avons suivi un drôle de chemin." Le premier match de la finale se déroulera jeudi à San Francisco.

La Finlande sacrée pour la quatrième fois Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Finlande est championne du monde pour la quatrième fois. A Tampere, les joueurs de Jukka Jalonen ont dominé le Canada 4-3 ap. Quel dénouement dans cette finale. Tout s'est joué à la 67e minute d'une aberrante prolongation à 3 contre 3 et ce sont les Nordiques qui l'ont emporté grâce à Manninen et alors que les Finlandais se trouvaient à 4 contre 3 à la suite d'une bête punition de Thomas Chabot. Les punitions stupides furent d'ailleurs un thème de la défaite canadienne, puisque c'est en raison de ces erreurs que les Canadiens ont laissé revenir les Finlandais durant le troisième tiers. On a longtemps cru que tout s'était joué à la 45e. Après deux pénalités en zone offensive, les Canadiens ont vu Cole Sillinger contraint de rejoindre le banc d'infâmie alors qu'il n'y avait pas de faute de sa part. Le joueur de Columbus a levé la canne de son adversaire et c'est celle-ci qui est allée au visage d'un Finlandais. Claude Julien a eu beau vociférer, les arbitres ne sont pas revenus sur leur décision. Et à 5 contre 3, les Nordiques n'ont mis que cinq secondes pour égaliser. Le tir manqué d'Heiskanen a été repris au deuxième poteau par Mikael Granlund. Les Canadiens ont en plus vu leur portier Chris Driedger, excellent, se blesser sur cette séquence. Et le remplaçant, Matt Tomkins, n'est pas entré dans les meilleures conditions. Avec une autre supériorité numérique en poche, les Lions nordiques ont pris les devants sur un nouveau but de Mikael Granlund. Le coéquipier de Roman Josi a nettoyé la lucarne canadienne. Ce double coup du sort a injustement coupé les jambes de Canadiens qui avaient fait tout juste pendant plus de quarante minutes. Mais les Nord-Américains ont cette incroyable faculté d'exceller le dos au mur. Ce Canada-là n'a rien à voir avec l'équipe qui a perdu face à la Suisse voici huit jours. Et ce sont pourtant les mêmes joueurs. Mais il y a eu ce quart de finale remporté de haute lutte contre la Suède (4-3 ap) qui a tout changé. Les joueurs à la Feuille d'érable ont fait preuve d'une justesse tactique hors pair, et ce dès le premier lancer de puck. Ils ont battu Jussi Olkinuora, futur gardien de Bienne, sur leur premier power-play. Cette réussite fut d'ailleurs la première encaissée par les Finlandais en infériorité numérique dans le tournoi. Ils ont également pressé et trouvé l'égalisation dans les dernières minutes sous l'impulsion de leur centre Matthew Barzal. Au final, les Canadiens ont payé au prix fort leur indiscipline. A noter que Valtteri Filppula a profité de cette médaille d'or pour rejoindre le triple gold club. Le centre de Genève-Servette a remporté la Coupe Stanley, la médaille d'or olympique et la médaille d'or mondiale. Il est le 30e membre de ce club très select et le premier joueur de son pays. La médaille de bronze est revenue aux Tchèques qui ont dominé les Etats-Unis 8-4. Menés 3-2 après quarante minutes, les joueurs de Kari Jalonen ont réussi un dernier tiers de folie pour aller chercher leur première breloque mondiale depuis dix ans.

Indy 500: Marcus Ericsson s'impose Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Marcus Ericsson a gagné les 500 Miles d'Indianapolis. Le Suédois a devancé le Mexicain Pato O'Ward à l'issue d'une course marquée par un drapeau rouge à 4 tours de la fin, suivi d'un nouveau départ. Le podium a été complété par le Brésilien Tony Kanaan. Il s'agit de la 2e victoire d'un pilote suédois dans la célèbre course américaine après celle de Kenny Bräck en 1999. Ericsson (31 ans) a disputé 97 Grands Prix en formule 1 de 2014 à 2018, pour Caterham (2014) puis Sauber. Son meilleur résultat a été une 8e place. Il roule en IndyCar depuis 2019 et comptait deux victoires avant son triomphe dominical. Le Suédois pilote pour l'équipe Ganassi.

Rafal Nadal victorieux d'un magnifique combat Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le choc tant attendu aura bien lieu ! Rafael Nadal, treize fois sacré à Roland-Garros, défiera le tenant du titre Novak Djokovic dans un quart de finale royal. Le Majorquin s'est qualifié après avoir livré un combat magnifique face à Félix Auger-Aliassime dans un duel presque fratricise si l'on sait que son oncle Toni est l'un des mentors du Canadien. Pour la troisième fois seulement, il a joué un cinquième set sur la terre battue de la Porte d'Auteuil pour s'imposer 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3 après 4h21' de match. Novak Djokovic, qui n'a pas égaré le moindre set en quatre rencontres, aura, bien sûr, l'avantage de la fraîcheur face à Rafael Nadal. Mais l'homme aux 21 titres du Grand Chelem est toujours capable, à bientôt 36 ans, de rendre l'impossible possible. Venu à Paris avec une préparation très réduite en raison d'une fracture aux côtes et de sa blessure chronique au pied, Rafael Nadal ne partira pas favori face à un no 1 mondial au sommet de son art. L'enterrer serait une tragique erreur. "Mais il est vrai que je n'aborde pas ce quart de finale comme j'aurais aimé l'aborder", avoue toutefois Rafael Nadal. Ce huitième de finale contre Félix Auger-Aliassime a souligné une fois encore les formidables qualités de battant du gaucher. Avec son service et son coup droit, le Canadien n'a cessé de martyriser son adversaire. Comme face à Daniil Medvedev en janvier dernier où il avait été un point de la victoire, le Canadien a confirmé les propos élogieux de Roger Federer - tenu avec l'avènement de Carlos Alcaraz - qui le considère comme le plus beau fleuron de la nouvelle génération. A 21 ans, il a confirmé face à Rafael Nadal que l'avenir lui appartenait bien.

Le match de trop pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/EPA Brutale fin de parcours pour Jil Teichmann (WTA 24) à Roland-Garros ! La dernière représentante de Swiss Tennis encore en lice dans le tournoi a été battue 6-2 6-0 par Sloane Stephens (WTA 64). Championne de l'US Open en 2017 et finaliste à Roland-Garros en 2018, l'Américaine a eu la partie trop facile contre une adversaire diminuée physiquement. Jil Teichmann a, ainsi, mené 2-0 40-15 avant de perdre les douze derniers jeux de la partie. Dans la seconde manche, elle ne devait gagner que trois points.... Son premier huitième de finale dans un tournoi du Grand Chelem a tourné au désastre. Jil Teichmann a, bien sûr, payé au prix fort ses trois heures de match de vendredi contre Victoria Azarenka. On rappellera que l'ancienne no 1 mondiale avait servi pour le gain de la rencontre avant que Jil Teichmann ne s'impose au super tie-break.

Un second record pour Simon Ehammer Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simon Ehammer a su enchaîner. Au lendemain de son bond fantastique, historique même, à 8,45 m, l'Appenzellois de 22 ans a battu le record de Suisse du décathlon à Götzis. Le médaillé d'argent des Championnats du monde en salle de Belgrade a réussi un total de 8377 points, soit 23 de plus que son précédent record. Après ses 8,45 m bien sûr et ses 10''46 sur le 100 m samedi, Simon Ehammer a amélioré deux autres de ses records personnels au cours d'un décathlon avec ses 5,10 m à la perche et ses 55,98 m au javelot. Il a toutefois accusé deux couacs dans ce concours, un 36,98 m au disque et surtout un chrono de 5'08''51 sur le 1500 m. "J'ai payé un peu le refroidissement contracté en début de semaine sur le 1500 m", explique l'Appenzellois qui a pris la troisième place du concours. Jamais un décathlète suisse n'était monté sur le podium de la grande épreuve organisée au Voralberg. On rappellera que Simon Ehammer délaissera le décathlon en juillet prochain lors des Championnats du monde d'Eugene pour se consacrer uniquement à la longueur, une discipline dont il est aujourd'hui le meilleur performer mondial de l'année. Il reviendra au décathlon lors des Championnats d'Europe de Munich en août. Annik Kälin a, pour sa part, terminé l'heptathlon au quatrième rang. Avec 6301 points, la Grisonne n'a pas battu son record de Suisse (6398 points), mais elle a assuré sa qualification pour les Championnats du monde d'Eugene.

Le FC Lucerne remporte le barrage de tous les dangers Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'opération maintien est réussie pour le FC Lucerne. La formation de Mario Frick a remporté en toute logique le barrage de promotion/relégation qui l'opposait au FC Schaffhouse. Trois jours après avoir partagé l'enjeu (2-2) à Schaffhouse, le FC Lucerne s'est imposé 2-0 dans une swissporarena à guichets fermés (15'500 spectateurs). Marvin Schulz a ouvert le score à la 19e sur un penalty accordé pour une main de Bujar Lika. Le 2-0 est tombé à la 70e sur un exploit personnel de Filip Ugrinic. Ce barrage, qui a suscité un très grand engouement auprès du public, aura tenu toutes ses promesses. Schaffhouse est vraiment tombé les armes à la main. Inférieur dans le jeu, le onze de Martin Andermatt a témoigné d'un coeur énorme lors des deux rencontres. Ainsi à Lucerne, il a poussé jusqu'à l'ultime minute. Sans le brio du gardien Markus Müller, le FC Lucerne aurait connu une fin de rencontre bien plus compliquée encore. Le FC Lucerne mérite cependant de connaître une fin aussi heureuse. La venue de Mario Frick après le limogeage de Fabio Celestini a métamorphosé l'équipe. On rappellera que le FC Lucerne a dû passer par la case de ce barrage de tous les dangers en raison du nul miraculeux arraché dimanche dernier par le FC Sion devant le Servette FC. Avec le recul, on se dit que les Sédunois ont bien eu de la chance d'obtenir directement leur maintien. Ce Schaffhouse sans complexe aurait, en effet, pu vraiment les inquiéter.

GP de Monaco: Sergio Perez s'impose, Ferrari se rate Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Sergio Perez (Red Bull) a gagné le Grand Prix de Monaco, dont le départ a été retardé par la pluie. Le Mexicain a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Parti de la pole position, Charles Leclerc (Ferrari) a dû se contenter du quatrième rang. Alors en tête, le Monégasque a été victime d'une erreur stratégique de son équipe, qui a tardé à le rappeler aux stands pour abandonner les pneus pluie. Cela lui a certainement coûté la victoire. Erreurs de Ferrari Perez a ainsi fêté le troisième succès de sa carrière en formule 1. Le pilote mexicain, qui n'a pas commis la moindre erreur en course, a profité des circonstances et des erreurs de Ferrari. Les pilotes de la scuderia occupaient les deux premières places dans la première phase de l'épreuve et semblaient partis pour un doublé sur un circuit sur lequel les dépassements sont quasi impossibles. Mais ils ont tardé à être rappelés aux stands pour passer les pneus slicks, ce qui leur a coûté très cher. "La saison est longue, mais on ne peut pas faire ça", a déclaré un Leclerc extrêmement déçu. Au championnat, Verstappen compte désormais neuf points d'avance sur Leclerc et quinze sur Perez.

Jai Hindley premier Australien à gagner le Tour d'Italie Image: KEYSTONE/AP Jai Hindley (Bora) a gagné le Giro dimanche devant les arènes de Vérone. Il est le premier Australien à remporter le deuxième plus grand tour de la saison cycliste. La 21e et dernière étape, un contre-la-montre de 17,4 kilomètres, est revenue à Matteo Sobrero (BikeExchange), champion d'Italie de la discipline. Au classement final, Hindley précède l'Équatorien Richard Carapaz, champion olympique en titre et vainqueur de l'épreuve en 2019. L'Espagnol Mikel Landa prend la troisième place devant le vétéran italien Vincenzo Nibali (37 ans), double lauréat du Giro qui a annoncé sa retraite en fin de saison. Belle revanche Hindley, qui est âgé de 26 ans, s'était classé deuxième de l'édition 2020. Il avait perdu le maillot rose le dernier jour dans le contre-la-montre de Milan. Cette fois, l'Australien natif de Perth s'est présenté avec un avantage de 1'25 sec sur Carapaz, suffisant pour parader dans les arènes de Vérone où l'Équatorien avait triomphé en 2019. Dans le dernier chrono, Hindley (15e) a rivalisé avec Carapaz (10e) à qui il a lâché seulement 7 secondes. L'Australie a déjà gagné le Tour de France en 2011 par l'entremise de Cadel Evans, présent dimanche à Vérone. En revanche, aucun "Aussie" n'a encore inscrit son nom au palmarès de la Vuelta, le troisième grand tour de l'année cycliste. Dans le Giro, Hindley est le deuxième coureur de son pays à être monté sur le podium final, après Cadel Evans toujours lui (3e en 2013). Si l'incertitude est restée de mise pour le maillot rose jusqu'aux 3 derniers kilomètres de la 20e et avant-dernière étape, samedi, sur les pentes du passo Fedaia dans les Dolomites, Arnaud Démare s'est assuré bien avant le maillot cyclamen du classement par points, pour la deuxième fois de sa carrière. Trois succès Le Picard de l'équipe Groupama-FDJ, qui n'est pas prévu au départ du Tour de France le 1er juillet à Copenhague, s'est imposé dans trois étapes et s'est affirmé le meilleur sprinter du peloton du Giro malgré la présence de Mark Cavendish (37 ans), le codétenteur du record des étapes de la Grande Boucle. Le Néerlandais Koen Bouwman, vainqueur à deux reprises, a ramené le maillot bleu de meilleur grimpeur et l'Espagnol Juan Pedro Lopez, en tête du classement pendant dix jours, le maillot blanc de meilleur jeune devant la révélation colombienne Santiago Buitrago (22 ans). Cette 105e édition de l'épreuve créée en 1909, très ouverte au départ, a été marquée par son Grand départ donné pour la première fois en Hongrie, où le Néerlandais Mathieu van der Poel a endossé le premier maillot rose. Trois autres coureurs (Lopez, Carapaz, Hindley) l'ont ensuite porté avant la conclusion de Vérone. Dans le dernier contre-la-montre, Sobrero (25 ans), qui est un grand ami du champion du monde Filippo Ganna, a battu de 23 secondes le Néerlandais Thymen Arensman pour décrocher son premier succès dans le Giro.

Novak Djokovic toujours aussi impressionnant Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Novak Djokovic sera bien présent au rendez-vous des quarts de finale des Internationaux de France. Le tenant du titre est appelé à affronter mardi Rafael Nadal. Novak Djokovic a cueilli une victoire en trois manches, 6-1 6-3 6-3, devant Diego Schwartzman. Même s'il a mené 3-0 dans la deuxième manche, l'Argentin a été bien trop "léger" pour inquiéter un adversaire qui n'a pas lâché le moindre set en quatre rencontres depuis le début de la quinzaine et qui dégage une formidable impression. Il s'est incliné pour la septième fois en sept rencontres face au Serbe. La tâche qui attend Rafael Nadal pour valider son ticket pour les quarts de finale semble plus ardue. L'homme aux 21 titres du Grand Chelem affronte cet après-midi Félix Auger-Aliassime qui est conseillé par son oncle Toni. Le Canadien a vraiment les moyens de bousculer le Majorquin.