Le FC Zurich champion +++ L'AC Milan et l'Inter victorieux

Genoni: "Des moments que l'on n'oubliera jamais" Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug est la première équipe à remporter la finale des play-off après avoir été mené 3-0. En Suisse centrale, personne n'a douté du titre, même à 0-3. Au nom de ses coéquipiers Leonardo Genoni, qui ne parle jamais pendant les play-off, a résumé la situation: "Douté? Jamais! Les trois premiers matches étaient très serrés. Nous savions qu'un jour ou l'autre, ça tournerait dans notre sens..." Leo Genoni, l'homme aux sept titres en autant de finales, fut l'un des héros zougois. Parce qu'il a arraché le sixième match au Hallenstadion en réalisant un blanchissage et alors que les Lions avaient été dominants. "Chaque titre est spécial, a-t-il analysé. Cette fois-ci, nous avons obtenu la conclusion que nous souhaitions. Ce sont des moments incroyables que l'on n'oubliera jamais. Il y a un an, le titre remporté avec Zoug était déjà magnifique, même si seulement 50 fans avaient eu le droit d'être dans la patinoire. Mais aujourd'hui, aucune comparaison possible!" 7200 spectateurs et environ 15'000 devant l'enceinte. Tous ont assisté à quelques moments déchirants sur grand écran. Par exemple lorsque le Zougois vainqueur Jan Kovar a consolé son frère aîné zurichois Jakub. "L'entraîneur de Zurich avait en tout cas raison lorsqu'il a dit que Jakub était le meilleur Kovar, a commenté Jan. Mais à la fin, je suis le plus heureux des Kovar, car nous avons pu remporter le titre." Chez les perdants, l'attention s'est portée sur quelqu'un qui n'était pas sur la glace, mais dont de nombreux fans zurichois avaient souhaité la présence. Comme Genoni, Lukas Flüeler n'a jamais perdu une finale de play-off. Il a terminé sa carrière à Zoug en habits de ville. Pour lui, le scénario ne prévoyait de toute façon pas de happy end: "Cela fait très mal de perdre le titre de cette manière. Cela aurait été magnifique, mais la finale oppose toujours deux très bonnes équipes. Nous aurions aimé faire la fête et trinquer avec le trophée. Mais je suis surtout désolé pour mes coéquipiers. C'est moins important pour moi."

Zoug conserve son titre Zoug conserve son titre de champion de Suisse Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug l'a fait! Le club de Suisse centrale a conservé son titre de champion de Suisse à l'issue d'un superbe 7e match remporté 3-1 et après avoir été mené 3-0. Zoug a donc réussi l'impensable, l'incroyable, le "truc de ouf". Menés 3-0, les joueurs de Dan Tangnes ont réussi à retourner la crêpe et à écrire l'Histoire puisqu'il faut repartir en 1942 et la finale de la Coupe Stanley entre Toronto (vainqueur) et Détroit pour trouver trace d'une telle remontada. Symbole de la renaissance zougoise, Dario Simion s'est à nouveau distingué en inscrivant un doublé et en servant Fabrice Herzog pour le 2-1 qui s'est avéré décisif. Mais ce dernier match de la saison a débuté de manière très surprenante avec un goal zurichois tombé après 62 secondes seulement. Bien servi par Garrett Roe, Justin Azevedo a trompé Leonardo Genoni entre les bottines. Habituellement très sûr, le portier de l'équipe nationale a semblé coupable sur cette action. La logique veut pourtant que Leonardo Genoni ne joue pas une finale, mais qu'il la gagne. Le portier zougois en est désormais à sept titres en autant de finales. Pour faire simple, Genoni est imbattable en finale des play-off. Et cela même lorsqu'il encaisse un but évitable comme sur le goal d'Azevedo. En jouant dans la même veine que vendredi au Hallenstadion, Zurich a mis une belle pression sur Zoug. On a eu l'impression de revoir les Lions du début de la finale. Mais les joueurs de Rikard Grönborg ont commencé à se montrer un tout petit peu trop indisciplinés et face à ce Zoug-là, cela ne pardonne pas. Sur une pénalité infligée à Yannick Weber, les Zougois ont pu égaliser à la 18e. Toujours aussi génial, Jan Kovar a trouvé Dario Simion dans le slot pour un but tout en fluidité. Les deux hommes ont de nouveau été dans la lumière à la 34e, toujours sur power-play. Le puck est passé de la canne de Kovar à celle de Simion pour finalement trouver celle de Herzog. L'ancien attaquant de Zurich et Davos n'a pas manqué son affaire et a expédié la rondelle dans la lucarne. Très bons dans la gestion, les Zougois ont attendu que les Lions sortent leur gardien pour inscrire le 3-1 synonyme de titre. Si ce succès couronne la maîtrise tactique de Dan Tangnes, elle met aussi en lumière les carences de Rikard Grönborg. Le coach suédois, deux fois champion du monde avec sa partie natale, n'a pas trouvé la solution face à son adversaire. Sans trop toucher à son effectif, le coach barbu a montré ses limites. Mais une chose est certaine, cette finale de très haut niveau restera dans les annales.

Les deux clubs de Milan s'imposent L'AC Milan a souffert pour battre la Fiorentina Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Statu quo en tête du championnat d'Italie. Longtemps tenu en échec à San Siro, l'AC Milan s'est imposé 1-0 face à la Fiorentina dimanche et garde deux longueurs d'avance sur l'Inter Milan à l'issue de la 35e journée de Serie A. Alors qu'ils s'acheminaient vers un troisième match nul et vierge sur leurs cinq dernières rencontres, les Rossoneri ont été délivrés par Rafael Leao à la 82e minute. Le Portugais a hérité d'un ballon mal dégagé par le gardien Pietro Terracciano, avant de décocher une frappe puissante. L'éternel rival de l'Inter a connu moins de difficultés pour cueillir les trois points de la victoire sur la pelouse de l'Udinese quelques heures plus tard (2-1). Les Nerazzurri ont frappé deux fois en première mi-temps grâce à Ivan Perisic (12e) et Lautaro Martinez (39e), l'Udinese réduisant la marque à la 72e. La Juventus a pour sa part consolidé sa 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des champions, en battant la lanterne rouge Venise (2-1) grâce à un doublé de Leonardo Bonucci. Denis Zakaria a disputé l'intégralité de cette rencontre dans le camp de la Vieille Dame.

La Suisse bat deux fois la Lettonie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a remporté les deux duels livrés face à la Lettonie à Weinfelden en conclusion de sa troisième semaine de préparation au championnat du monde. Victorieuse 5-2 samedi, la sélection de Patrick Fischer s'est imposée 3-1 dimanche. Cette cinquième victoire en six sorties printanières s'est dessinée dans le deuxième tiers-temps. Après avoir gâché une première grosse occasion à la 14e, Calvin Thürkauf a concrétisé la domination helvétique à la 30e minute, en "grattant" le puck devant le portier letton Gustavs Davis Grigals. En difficulté samedi avec deux buts encaissés en infériorité numérique, le box-play helvétique s'est ensuite mis en évidence en "tuant" la pénalité de cinq minutes infligée à la 32e à Santeri Alatalo pour un coup de crosse. Et c'est en sortant du banc d'infamie que Damien Riat est allé inscrire le 2-0 (37e). Pas de blanchissage pour Berra Cette réussite a coupé les ailes des Lettons, incapables de créer le danger devant la cage de Reto Berra durant ces cinq minutes de power-play. La formation balte avait pourtant entamé cette rencontre de manière plus conquérante que celle de la veille, elle qui était menée 3-0 après le premier tiers samedi. Reto Berra n'est certes pas parvenu à s'offrir un blanchissage, le défenseur de La Chaux-de-Fonds Nauris Sejejs réduisant la marque à la 47e. Le gardien de Gottéron a néanmoins pu lever les bras au ciel après sa première titularisation durant cette phase de préparation, Thürkauf scellant le score dans une cage vide à 2'04 de la fin. Départ mercredi L'équipe de Suisse doit s'envoler mercredi pour Tampere. Elle y livrera jeudi face à la Finlande le premier de ses trois matches programmés en l'espace de quatre jours, et rejoindra ensuite Stockholm pour y affronter la Suède samedi et la République tchèque dimanche. Reste à savoir quels joueurs seront conservés par Patrick Fischer après ces deux matches face à la Lettonie. Le coach de l'équipe de Suisse devrait logiquement remanier très largement son effectif avec les arrivées conjuguées des finalistes des play-off et des "mercenaires" de NHL.

Teichmann rejoint Bencic en 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Deux Suissesses joueront les 8es de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. Jil Teichmann (WTA 35) a rejoint Belinda Bencic (WTA 13) en battant Leylah Fernandez (WTA 20) au 2e tour dimanche. La Seelandaise s'est imposée 6-4 6-4 dans le duel de gauchères qui l'opposait à la Canadienne de 19 ans, finaliste-surprise du dernier US Open. Elle cueille ainsi son quatrième succès de la saison face à une membre du top 30, le deuxième d'affilée après celui obtenu au 1er tour à Madrid face à Petra Kvitova (WTA 3). Jil Teichmann a connu une petite baisse de régime dans la deuxième manche, concédant son unique break de la journée alors qu'elle menait 6-4 1-0 service à suivre. Mais elle a parfaitement su se ressaisir, s'emparant une troisième fois de la mise en jeu adverse à 4-4 avant de conclure sur un jeu blanc après 1h30' de jeu. La Seelandaise se mesurera à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 18) ou à la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 51) au tour suivant. Belinda Bencic, qui a joué son 2e tour samedi, retrouvera quant à elle Ons Jabeur (WTA 10) en 8e de finale.

Sion battu à la dernière minute Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Sion a connu la défaite lors de la 32e journée de Super League. Les Valaisans ont été battus à domicile par les Young Boys 2-1 sur un penalty sifflé dans les arrêts de jeu. Une faute de Cavaré à la 95e a coûté un point aux Sédunois. Coupable d'une faute dans les seize mètres, le défenseur valaisan a offert un penalty aux Bernois que Siebatcheu n'a pas manqué de transformer. Avant cela, ce sont les Jaune et Noir qui avaient ouvert la marque par Sierro à la 65e. Puis Sion a bien réagi en égalisant à la 81e par Stojlkovic après visionnage de la VAR. Ce même Stojlkovic croyait bien avoir réussi un doublé à la 86e, mais le but a été annulé pour un hors-jeu au millimètre. Sion stagne à la 8e place, alors qu'YB a presque assuré son troisième rang.

Gino Mäder 2e, Vlasov fait coup double Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gino Mäder a pris la 2e place du Tour de Romandie. Le St-Gallois a terminé 3e du contre-la-montre final entre Aigle et Villars remporté par le Russe Vlasov (Bora) qui enlève la boucle romande. Vlasov s'est imposé en 33'40 avec 31 secondes d'avance sur Simon Geschke et 36 sur Gino Mäder. Geschke finit troisième au général à 55 secondes du Russe et à 5 secondes de Mäder. Mäder a pu remonter de la 6e à la 2e place grâce à une belle ascension. Une ascension qui n'a pas convenu à Rohan Dennis. En tête avant cette dernière étape, l'Australien, pourtant spécialiste de l'exercice et double champion du monde, a perdu plus de deux minutes sur Vlasov pour achever ce TdR à la 8e place. Quatrième du Giro en 2021, 2e de Paris-Nice la même année, Aleksandr Vlasov remporte sa deuxième course à étapes cette année après le Tour de Valence.

Bagnaia s'impose devant Quartararo à Jerez Image: KEYSTONE/EPA/JOSE MANUEL VIDAL Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Espagne dimanche à Jerez, décrochant ainsi sa cinquième victoire en MotoGP. L'Italien de 25 ans a devancé le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui prend seul la tête au classement du championnat du monde. Eliminé lors du GP d'ouverture au Qatar, victime d'une lourde chute lors des qualifications à Portimao il y a huit jours, Francesco Bagnaia a enfin lancé sa saison ce week-end. Auteur d'un nouveau record du circuit samedi, il a cueilli son premier succès 2022 en s'imposant avec 0''285 d'avance sur Fabio Quartararo. "C'était une course très difficile. Pecco (réd: Bagnaia) est très bien parti. J'ai essayé de le doubler dans le 1er tour mais il était super rapide. Je pensais que mon rythme était incroyable, mais ça n'a pas suffi", a expliqué Fabio Quartararo, tenant du titre, qui a décroché dimanche son troisième podium de la saison. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) complète le podium en Andalousie où son compatriote Alex Rins (Suzuki), coleader du championnat avant cette sixième course de la saison, a fini hors des points. Aleix Espargaro, qui a terminé à plus de 10'' de Bagnaia, est désormais 2e du général à 7 points de Quartararo.

Rentrée concluante de Kariem Hussein Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Kariem Hussein a signé un retour concluant. Neuf mois après sa suspension, le champion d'Europe 2014 a bouclé son 400 m haies en 49''89 lors de sa course de rentrée à Genève. "La joie!", a répondu le Thurgovien dans l'aire d'arrivée, à la question de savoir quel sentiment l'animait au terme de son tour de piste. Son plaisir se lisait sur son visage: "Les conditions étaient parfaites, ma technique plutôt au point. Je suis au niveau des années précédentes pour ma première course, et même plus tôt dans la saison." Hussein (33 ans) avait choisi un petit meeting de catégorie C pour se remettre au travail en ce 1er mai. Trois athlètes étaient au départ. Il a gagné avec 80 m d'avance. Et il reviendra: "Je courrai à nouveau au Bout-du-Monde pour le meeting AtletiCAGenève (le 11 juin). Pour le reste, je ne connais pas encore mon programme de compétition." "Meilleur que l'ancien" Les Championnats du monde (15-24 juillet à Eugene) et d'Europe (15-21 août à Munich) figurent évidemment dans un coin de sa tête. Le "nouveau" Kariem Hussein espère être "meilleur que l'ancien", a-t-il glissé. L'athlète du LC Dübendorf avait manqué les JO de Tokyo l'été dernier après avoir été suspendu neuf mois pour un contrôle positif à la nicéthamide, attribué à la consommation d'un bonbon à la Gly-Coramine juste après la finale des Championnats de Suisse à Langenthal. L'athlète a expliqué s'être senti en hypoglycémie après sa victoire et avoir sorti le bonbon de sa poche comme par réflexe, lui qui en consomme régulièrement à l'entraînement. Sur le moment, il n'a plus pensé que la Gly-Coramine était autorisée à l'entraînement mais pas en compétition. Hussein avait admis sa méprise et renoncé à l'analyse de l'échantillon B. L'esprit libre Hussein peut évoluer aujourd'hui l'esprit libre. Il est occupé à rédiger sa thèse de médecine (sur les Omega 3, la vitamine D et l'entraînement de force des aînés) et se consacre à son sport, sous la conduite de l'ex-sprinter zurichois Rolf Fongué. Son record se situe à 48''45. Il espère pouvoir l'améliorer. Sa suspension lui a valu de perdre son sponsor (Nike), mais dans l'ensemble, l'athlète n'a pas subi de réactions désagréables après la révélation de son "affaire".

Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse se rapprochent Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse ont décidé de se rapprocher dès aujourd'hui afin de valoriser le développement du cyclisme en Suisse. "Rapprochement ne veut pas dire pas fusion", s'est empressé de préciser Richard Chassot, le directeur de le boucle romande sous les yeux d'Olivier Senn, le directeur du Tour de Suisse. Les deux dirigeants estiment qu'il faut tirer le maximum d'une activité cycliste qui bat son plein. La Suisse compte trois épreuves avec le label "World Tour": le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour de Romandie dames. Ces courses devraient être rejointes dans un avenir proche par le Tour de Suisse dames. " Nous pourrions ainsi offrir une exposition de vingt et un jours de course au plus haut niveau au cours d'une période allant d'avril à octobre", a souligné Chassot. Le but est de collaborer pour trouver des partenaires importants qui seraient prêts à soutenir les quatre épreuves. "Parfois, les gros sponsors ne pensent pas à venir investir dans le cyclisme. Avec notre panel de courses, ils trouveraient un bon vecteur d'exposition", poursuit Chassot. Les deux organisations peuvent également optimiser leurs charges dans plusieurs domaines comme le parc des voitures ou dans la communication. Les recherches des villes-étapes pourraient également être facilitées. "Il est temps que le Tour de Suisse soit celui de toutes les régions de Suisse", relève Chassot pour stigmatiser l'absence de la boucle nationale sur les routes romandes. Premier effet, Sergei Aschwanden, le directeur de la région touristique Porte des Alpes Villars, a annoncé que le Tour de Suisse fera étape dans la région en 2023.

Erriyon Knighton (18 ans) court le 200 m en 19''49 Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Erriyon Knighton est devenu le 4e homme le plus rapide de l'histoire sur 200 m samedi lors du meeting de Baton Rouge. L'Américain de 18 ans a réalisé 19''49, avec un vent favorable de 1,4 m/s. Quatrième sur la distance lors des JO de Tokyo, Erriyon Knighton a pulvérisé son propre record du monde juniors (19''84, établi en juin 2021 lors des sélections olympiques). Il n'est plus qu'à 0''30 du record du monde du Jamaïcain Usain Bolt (19''19) qui date de 2009. Seuls Bolt, Yohan Blake (19''26) et Michael Johnson (19''32) ont été plus rapides sur le demi-tour de piste. Knighton avait créé la sensation en 2021 en obtenant sa qualification pour les JO de Tokyo à seulement 17 ans, une précocité plus vue aux Etats-Unis depuis 1964. Il est déjà plus rapide sur 200 m que des légendes de l'athlétisme américain comme Carl Lewis (19''75) et Tommie Smith (19''83). A titre de comparaison, le meilleur chrono de Bolt sur 200 m avant ses 20 ans était de 19''93... De son côté, le Botswanéen Letsile Tebogo (18 ans) s'est emparé à Gaborone du record du monde juniors du 100 m avec un chrono de 9''96. Il a amélioré de 0''01 le précédent record de l'Américain Trayvon Bromell datant de 2014.

Anthamatten/Marti/Bonnet prennent leur revanche Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deuxièmes en 2018, Martin Anthamatten, Werner Marti et Rémi Bonnet ont remporté l'édition 2022 de la Patrouille des Glaciers. Le Valaisan, le Bernois et le Fribourgeois ont ainsi pris leur revanche sur les tenants du titre, les Italiens du CS Esercito. La Swiss Team I s'est imposée en 6h35'56, avec une marge de près de neuf minutes sur le trio transalpin. Vainqueurs des deux précédentes éditions - en 2014 avec Damiano Lenzi, en 2018 au côté de Robert Antonioli - et associés cette fois-ci à Davide Magnani, Michele Boscacci et Matteo Eydallin n'ont donc pas pu signer un triplé. "Un rêve" "Nous avons fait une bonne dernière montée, et nous nous sommes entraidés du début à la fin", a analysé Rémi Bonnet au micro de la chaîne Blue. "Nous étions déçus en 2018, et voulions donc vraiment gagner", a poursuivi le plus jeune (27 ans) membre du trio victorieux. "C'est génial de pouvoir offrir ça à Martin, qui disputait sans doute sa dernière Patrouille dans l'élite. C'est un rêve", a lâché le Fribourgeois. "C'est un rêve de gagner avec Rémi et Werner", a enchaîné Martin Anthamatten (37 ans), qui avait déjà triomphé en 2010 en compagnie de Florent Troillet et Yannick Ecoeur. Plus de fraîcheur Le trio helvétique a fait la différence dans le dernier quart d'un parcours long de 53 km entre Zermatt et Verbier. Plus frais que leurs rivaux italiens, Anthamatten/Marti/Bonnet ont creusé l'écart dans la Rosablanche et le Col de la Chaux pour aborder la descente vers Verbier avec une marge de quelque six minutes. Le départ des courses de l'élite avait été reporté de 24 heures en raison d'une dégradation météorologique, qui aurait pu empêcher toute évacuation sanitaire par voie aérienne. Les patrouilles sont arrivées sous le soleil dimanche matin, après avoir dû porter leurs skis sur quelque 14 des 53 km en raison du manque d'enneigement.

Shaqiri marque, mais Chicago perd Shaqiri a inscrit samedi son 2e but en MLS Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Xherdan Shaqiri a signé samedi son deuxième but depuis son arrivée en MLS. La réussite du Bâlois n'a cependant pas suffi à Chicago, battu 2-1 à domicile par les New York Red Bulls. Pour son deuxième match depuis sa blessure à un mollet contractée début avril, Xherdan Shaqiri a ouvert la marque sur penalty dès la 17e minute. Mais Chicago n'a pas tenu le choc face au leader de la Conférence Est, concédant deux buts dans le dernier quart d'heure. Réduit à neuf après les expulsions successives de Duran (80e) et de Czichos (83e), Chicago a craqué dans les arrêts de jeu, New York transformant un penalty à la 91e. Privé de victoire dans ses cinq dernières parties (trois défaites, deux nuls), le Fire glisse à l'avant-dernière place de la Conférence Est.

Ledecky et Dressel concluent en beauté Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Katie Ledecky et Caeleb Dressel ont conclu en beauté les sélections américaines pour les championnats du monde de Budapest. Les stars de la natation US ont tous deux décroché un quatrième titre samedi. Ledecky a dominé le 1500 m libre, Dressel s'imposant pour sa part sur 50 m libre. Septuple championne olympique, Katie Ledecky a réalisé un temps de 15'38''99, améliorant le meilleur chrono de la saison qui lui appartenait déjà pour battre sa dauphine Katie Grimes de 12''37. Il s'agit de la 15e performance la plus rapide de l'histoire, Ledecky possédant déjà 13 des 14 meilleurs temps jamais réalisés. Katie Ledecky était un peu déçue de ne pas avoir fait mieux. "C'était correct", a jugé Ledecky, qui avait déjà remporté les 200, 400 et 800 m nage libre cette semaine lors des Trials. "J'aurais aimé être un peu plus rapide, mais je m'en contenterai au final." Quintuple médaillé d'or aux JO de Tokyo 2021, Caeleb Dressel a également remporté sa quatrième épreuve dans ces sélections samedi. Il a réalisé le meilleur chrono de la saison sur le 50 m libre avec 21''29, devançant Michael Andrew (21''45).