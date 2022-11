Le Fribourgeois Aebischer espère trouver sa place avec la Nati

Mondial 2022: large succès pour les Three Lions Image: KEYSTONE/EPA/Ronald Wittek L'Angleterre a pris un départ parfait dans la Coupe du monde 2022 au Qatar. A Doha, elle a nettement dominé l'Iran 6-2 dans la première rencontre du groupe B. Après six matches sans victoire, les Three Lions ont donc rassuré leurs supporters. Ils ont livré la marchandise avec parfois un certain brio et ont fait preuve de patience avant de trouver l'ouverture. Le 1-0 signé de la tête par le jeune prodige Bellingham (35e) a fait voler en éclats la résistance iranienne. Les Anglais ont ensuite encore trouvé le chemin des filets par Saka (43e/62e), Sterling (45e) et Rashford (71e). Ce dernier a marqué sur son premier ballon, moins d'une minute après avoir remplacé Saka. Le seul motif d'étonnement réside dans le fait que le capitaine Harry Kane est resté muet. Mais il a donné deux passes décisives. Grealish a encore ajouté le numéro six à la 90e. Au bon moment Ce succès vient au bon moment pour les Three Lions, qui restaient sur une Ligue des nations très décevante, conclue sur une relégation. Cette victoire au terme d'un très long match (28 minutes d'arrêts de jeu!) a été bien plus aisée que ce qui pouvait être anticipé. Gareth Southgate et ses hommes ont ainsi sans doute fait taire pas mal de critiques. Reste qu'il ne faut pas trop s'emballer, car l'Iran a livré une réplique d'assez piètre qualité, ne montrant rien sur le plan offensif à part le premier but signé Taremi (65e). Celui-ci a aussi transformé un penalty accordé par la VAR à la... 103e. Quant à sa défense renforcée, elle n'a pas tenu le choc plus d'une demi-heure. La sortie de son gardien titulaire Beyranvand (19e), commotionné après un choc avec un défenseur, ne peut même pas constituer une excuse.

Fabio Celestini est le nouvel entraîneur du FC Sion Fabio Celestini rebondit sur le banc du FC Sion. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion a profité de la pause de la Coupe du monde pour changer d'entraîneur. Paolo Tramezzani doit céder sa place à Fabio Celestini. Ce dernier prendra ses fonctions le 12 décembre annone le club. Après un bon début de saison, les résultats du FC Sion ont nettement baissé. Les Valaisans ont atteint la pause sur une série de sept matches sans victoire. Le point d'orgue a été atteint lors du dernier match avec une défaite sans appel 7-2 contre St-Gall à Tourbillon. Dépité, le président valaisan Christian Constantin avait quitté le stade à la mi-temps. Tramezzani (52 ans) avait repris l'équipe pour la troisième fois en octobre 2021 à la place de Marco Walker. Le club n'a fait aucune mention de l'avenir de l'Italien dans le club. Le communiqué indique simplement que Celestini entrera en fonction le 12 décembre à la reprise de l'entraînement de l'équipe. Celestini avait été limogé par le FC Lucerne il y a près d'une année, quelques mois après avoir remporté la Coupe de Suisse avec le club de Suisse centrale. Auparavant, l'ancien international suisse - 35 sélections - avait entraîné le Lausanne-Sport et Lugano.

Pas de brassard "One Love" pour Granit Xhaka Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Granit Xhaka ne portera pas le brassard "One Love" comme lors des quatre derniers matches de l'équipe de Suisse. Le Bâlois doit se plier au diktat du Qatar et de la FIFA. Menacées de "sanctions sportives" par la FIFA si leur capitaine arboraient durant ce Mondial le brassard multicolore "One Love", la Suisse - comme les six autres équipes européennes encore engagées après la dérobade de la France dans cette campagne contre les discriminations, à savoir l'Angleterre, le Pays de Galles, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal - a préféré renoncer lundi à ce geste symbolique. A défaut de briller sur le terrain avec son équipe, l'Emirat a démontré une fois encore l'étendue de son pouvoir. Inclusion et diversité Ce petit bout de tissu avec un coeur rempli de six bandes colorées, censées symboliser l'inclusion et la diversité, aura été l'une des "stars" de l'avant Mondial disputé dans un pays très critiqué pour le sort qu'il réserve aux personnes LGBTQ+. Comme les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité y est criminalisée. La perspective de sanctions financières n'avait pas dissuadé les sept derniers réfractaires, mais celle de sanctions sportives, sous la forme d'un carton jaune au capitaine, ont fini par les convaincre de jeter l'éponge, non sans amertume. "Nous ne pourrions pas raisonnablement vraiment débuter un match avec un Granit Xhaka déjà sous le coup d'un avertissement, explique le responsable de la communication de l'Association Suisse de Football (ASF) Adrian Arnold. Cette décision est regrettable." A cheval sur le règlement "Nous étions prêts à payer des amendes (...) mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain après un second carton jaune", ont ainsi fait valoir les sept fédérations européennes dans un communiqué commun. Longtemps silencieuse sur le sujet, la FIFA, qui y voyait une critique implicite du pays hôte, avait réagi samedi en dégainant ses propres brassards de capitaine, porteurs de messages beaucoup plus consensuels, comme "Sauvez la planète", "L'Éducation pour tous" ou encore "Non aux discriminations". Lundi, l'instance suprême du football mondial a annoncé que ses brassards officiels floqués du message "Non aux discriminations" seraient utilisables par les capitaines dès à présent, alors que ce mot d'ordre devait apparaître en principe lors des quarts de finale. "Cela est conforme à l'article 13.8.1 du règlement de la FIFA sur les équipements qui stipule que "pour les phases finales des compétitions FIFA, le capitaine de chaque équipe doit porter le brassard de capitaine fourni par la FIFA", a souligné l'organisation avec autorité. "Aujourd'hui, on se sent trahis" Seul joueur suisse à s'exprimer lundi, Michel Aebischer a rappelé que ses coéquipiers et lui souscrivaient pleinement aux valeurs portées par ce brassard. "Mais nous devons nous plier à la décision de l'ASF", lâche le Fribourgeois. "Nous continuerons à porter ce message dans d'autres occasions, écrit ainsi l'ASF. La décision de la FIFA n'altère en rien notre ligne de conduite qui prône le respect, la tolérance et la solidarité". Les supporters non plus n'apprécient guère, comme la Football Supporters' Association (FSA) britannique qui a choisi de parodier l'anaphore de Gianni Infantino lors de sa conférence de presse samedi: "Aujourd'hui, les supporters LGBTQ+ et leurs alliés se sentent en colère. Aujourd'hui, on se sent trahis. Aujourd'hui, on sent le mépris d'une organisation qui a montré ses vraies valeurs en donnant un carton jaune aux joueurs et un carton rouge à la tolérance".

Equipe de Suisse: Aebischer conscient de son statut Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Michel Aebischer le confirme: le compte à rebours est bien enclenché pour l'équipe de Suisse à Doha. A trois jours du match contre le Cameroun, l'intensité monte de plus en plus à l'entraînement. "Dimanche, nous avons travaillé l'aspect défensif. Aujourd'hui ce fut le domaine offensif qui a été privilégié", explique le Fribourgeois. Avec ses coéquipiers, il a suivi bien sûr les trois coups de cette Coupe du monde avec ce match d'ouverture pas comme les autres. "Dommage que le public ne soit pas resté, sourit-il. Il faut dire que les Equatoriens ont su faire ce qu'il fallait." L'ancien joueur des Young Boys espère que la Suisse témoignera de la même maitrise jeudi. "Le Cameroun semble très bien armé sur le plan physique", glisse-t-il. Il n'a pas cherché à contacter Jean-Pierre Nsame et Moumi Ngamaleu, ses deux anciens coéquipiers aux Young Boys, qu'il retrouvera dans le camp adverse pour jouer le match avant jeudi. "J'ai seulement félicité Nsamé pour sa sélection. Il en a fait de même", poursuit-il. "Je connais mon statut" Aligné durant 45 minutes jeudi dernier contre le Ghana, Michel Aebischer sait parfaitement qu'il entamera cette Coupe du monde sur le banc. "Je connais mon statut. Je suis remplaçant, reconnaît-il. Il y a des joueurs qui comptent 100 sélections, moi j'en ai que 10 (ndlr: 12 exactement). Je suis au service de l'équipe. Si j'ai le bonheur de jouer, je donnerai tout." A 25 ans, ce supporter de Fribourg-Gottéron, qui a savouré pleinement la victoire obtenue à Berne samedi soir par la formation de Chrisitan Dubé, n'entend pas brûler les étapes. A l'entendre, gravir les échelons un à un l'a conduit là où il le voulait: titulaire dans l'un des cinq grands championnats. Il l'est à Bologne depuis l'intronisation de Thiago Motta, comme demi offensif droit dans une organisation en 4-2-3-1. Trouver sa place Buteur contre Sassuolo deux jours avant de monter dans l'avion pour Doha, il a su convaincre l'ancien joueur du Barcelone, de l'Inter et du PSG pour trouver sa place dans une équipe qui a gagné cinq de ses six derniers matches. Celui qui se sent comme aussi un Romand - "Fribourg est un canton majoritairement romand", lâche-t-il - entend savourer sa première expérience dans un grand tournoi. Dans son for intérieur, il sait toutefois qu'il s'inscrit, même sans l'air d'y toucher, dans l'avenir de cette équipe de Suisse. "On peut très ambitieux même en ne faisant qu'un pas après l'autre", avance-t-il avec une certaine sagesse.

Equipe de Suisse dames: Inka Grings nommée sélectionneuse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Inka Grings (44 ans) sera la nouvelle sélectionneuse de l'équipe de Suisse dames. L'Allemande, qui dirige actuellement l'équipe féminine du FC Zurich, remplacera le Danois Nils Nielsen dès 2023. L'ASF a doté Inka Grings d'un contrat non limité dans le temps. L'Allemande, qui a entamé son parcours sur le banc en 2014 après la fin de sa carrière de joueuse, est arrivée au FC Zurich le 1er février 2021. La saison dernière, le club a réussi le doublé en gagnant le championnat et la Coupe de Suisse. "Je suis extrêmement fière de pouvoir travailler avec les meilleures joueuses du pays et je me réjouis de cette mission passionnante et pleine de défis", a déclaré la nouvelle entraîneure nationale. "L’objectif est clair: nous voulons réussir et, après une période de préparation courte et intensive, tout investir pour passer la phase de groupes à la Coupe du monde. Cela reflète ma mentalité", a poursuivi la technicienne allemande.

National League: Abdelkader revient à Zoug Image: KEYSTONE/PostFinance Zoug a engagé l'attaquant américain Justin Abdelkader (35 ans) jusqu'à fin décembre, avec option jusqu'au terme de la saison. Le champion réagit ainsi à la blessure de Carl Klingberg. Abdelkader n'est pas un inconnu du côté de Zoug. L'homme aux 803 matches de NHL avait déjà évolué avec le club lors de la phase finale de la saison 2020/21. Il avait contribué au titre en marquant six buts et en donnant trois assists en treize matches de play-off. La saison dernière, il avait effectué une pige à Lugano.

Mondial 2022: Ronaldo se montre rassurant Cristiano Ronaldo: il veut marquer l'histoire Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Cristiano Ronaldo a assuré que son conflit ouvert avec Manchester United "n'ébranlerait pas" le Portugal durant le Mondial 2022. Le pays de CR7 entamera son tournoi jeudi contre le Ghana (groupe H). Ronaldo (37 ans) a expliqué en conférence de presse n'avoir "aucun doute que cet épisode récent, cette interview" à la télévision britannique où il a estimé que son club l'avait "trahi", "comme d'autres épisodes qui surviennent parfois, peuvent ébranler un joueur, mais n'ébranleront pas l'équipe". Manchester United a annoncé vendredi avoir "enclenché des mesures appropriées" en réponse à des propos au vitriol de Ronaldo contre son entraîneur dans un entretien notamment à la télévision anglaise. Pas de problème relationnel Ronaldo a pour sa part démenti tout problème relationnel avec son coéquipier en sélection et en club Bruno Fernandes. Une vidéo a circulé la semaine passée, semblant témoigner d'un certain froid entre les deux joueurs. "J'ai une super relation avec lui. Son avion était en retard et je lui ai demandé s'il était venu en bateau, je plaisantais avec lui", a assuré CR7. "Il y a toujours des débats, de l'espace pour les rumeurs, je le sais... Mais l'ambiance est vraiment excellente. Mais ne parlez pas de moi avec les autres joueurs. J'ai une carapace à l'épreuve des balles, mais c'est une coupe du monde, parlez aux autres joueurs du Mondial, pas de Cristiano Ronaldo, ce serait super", a-t-il conclu au terme d'une conférence de presse de 20 minutes entièrement tenue en portugais. Le capitaine de la Seleçao dispute sa cinquième et très vraisemblablement ultime Coupe du monde. Il peut devenir le tout premier joueur de l'histoire à marquer lors de cinq Mondiaux différents.

Une soirée contrastée pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev au duel avec Casey DeSmith. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Malgré un but heureux de Philipp Kurashev, Chicago s'est incliné 5-3 à domicile devant Pittsburgh. Les Blackhawks ont concédé une 4e défaite de rang pour occuper l'avant-dernière place de sa division. Mené 3-0 à la 25e, Chicago a pu revenir au score avant de céder sur une réussite de Sidney Crosby à la 57e et un but dans la cage vide de Jeff Carter. Pour son 1000e match en saison régulière, Evgeny Malkin a eu le bonheur d'inscrire un 452e but pour Pittsburgh, le club avec lequel il a tout de même gagné trois Coupes Stanley. Philipp Kurashev a inscrit le 3-3 avec un lancer pris dans le coin derrière la ligne qui a abusé le gardien Casey DeSmith. Auteur de son troisième but de la saison, le Zurichois a toutefois accusé un bilan de -2.

Lucien Favre reste l'entraîneur de Nice Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Lucien Favre sera bien sur le banc de l'OGC Nice le 29 décembre prochain lors de la reprise de la Ligue 1 face à Lens, indique "L'Equipe". Le Vaudois a été conforté à son poste par sa direction. Après des débuts laborieux, Lucien Favre est parvenu à redresser la barre. Son équipe n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matches pour figurer à la fois dans la première partie du classement et se hisser en huitième de finale de la Conference League. Lucien Favre est revenu sur les bords de la Méditerranée cet été quatre ans après avoir quitté l'OGC Nice pour rejoindre le Borussia Dortmund. Avec le soutien d'Ineos, le propriétaire du club, il nourrit l'ambition d'emmener Nice en Ligue des Champions dans deux ans.

Deuxième défaite en 24 heures pour le CP Berne de Söderholm Image: KEYSTONE/TI-PRESS La prise de pouvoir de Toni Söderholm au CP Berne n'a pas encore eu l'effet escompté. Battus 3-1 à domicile par Gottéron samedi en National League, les Ours se sont inclinés 5-1 dimanche à Lugano pour leur deuxième match joué sous la férule du technicien finlandais. Le "SCB" a pourtant ouvert la marque à la 10e minute, sur une réussite de Sven Bärtschi en supériorité numérique. Mais les choses se sont rapidement gâtées pour les Bernois, qui étaient menés 2-1 à la fin du premiers tiers-temps. Lugano a enfoncé le clou 16 secondes seulement après le début de la période médiane grâce à un but de Markus Granlund, avant de prendre le large sur des buts de Morini (31e) et de Marco Müller (53e, à 4 contre 5). Les hommes de Luca Gianinazzi ont ainsi décroché pour la première fois de la saison trois succès consécutifs.

Un 6e Masters pour Djokovic, qui égale le record de Federer Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic a conclu en beauté la saison 2022 en s'adjugeant son sixième Masters, égalant ainsi le record de Roger Federer. Le Serbe de 35 ans a dominé Casper Ruud 7-5 6-3 dimanche en finale à Turin pour devenir le lauréat le plus âgé de l'histoire des ATP Finals. Vainqueur en deux tie-breaks de Taylor Fritz samedi en demi-finale, Novak Djokovic a dû s'employer l'espace d'un set pour son ultime match de la saison. Mais il n'a jamais semblé en danger face à Casper Ruud, qu'il a battu pour la quatrième fois en autant de duels sans avoir lâché le moindre set. Le Serbe a signé un premier break dans l'ultime jeu de la première manche, au cours de laquelle il n'a perdu que 5 points sur son engagement. Il a fait plus rapidement la différence dans le second set, s'emparant du service adverse dès le quatrième jeu pour s'envoler vers son 91e titre. Novak Djokovic termine ainsi un Masters invaincu pour la quatrième fois de sa carrière après 2012, 2013 et 2014 (même s'il avait bénéficié du forfait de Roger Federer en finale en 2014). Egalement sacré en 2008 et en 2015 dans ce tournoi des Maîtres, il empoche un chèque de 4,74 millions de dollars. 25-1 depuis Roland-Garros Privé notamment d'Open d'Australie et d'US Open en raison de son refus de se vacciner contre le Covid-19, privé de point pour son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic a trouvé malgré tout le moyen de terminer l'année à la 5e place mondiale. Il a conquis cinq titres sur les onze tournois qu'il a pu disputer. Novak Djokovic a notamment remporté quatre de ses cinq derniers tournois (Wimbledon, Tel Aviv, Astana et ce Masters). Laver Cup mise à part, il n'a donc perdu qu'un seul match depuis son échec face à Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros. C'était également à Paris, en finale du Masters 1000 de Bercy face à Holger Rune. A 2000 points d'Alcaraz Son retard sur le no 1 mondial Carlos Alcaraz n'est par ailleurs plus que de 2000 points, soit ce que son sacre sur le gazon londonien lui aurait normalement rapporté... Sachant que Novak Djokovic n'aura aucun point à défendre en janvier en Australie, son retour au sommet semble d'ores et déjà inéluctable. Casper Ruud - qui se serait emparé de la 1re place mondiale s'il avait vaincu Carlos Alcaraz en finale de l'US Open - boucle quant à lui l'année au 3e rang à 1000 points de l'Espagnol. Le Norvégien a conquis trois titres - dont Genève et Gstaad pour la deuxième année consécutive -, mais il a connu la défaite lors des trois premières grandes finales de sa carrière (Roland-Garros, US Open et Masters).

Mondial 2022: l'Equateur bien plus fort que le Qatar Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Le Qatar est mal entré dans sa Coupe du monde. Il a en effet été battu 2-0 par l'Equateur dans le premier match du tournoi. Enner Valencia (16e pen/31e) a signé un doublé pour les Sud-Américains. L'attaquant de Fenerbahçe, âgé de 33 ans, avait déjà marqué trois buts il y a huit ans au Brésil, dont un contre la Suisse. Dimanche, il a cru ouvrir le score dès la 3e, mais la réussite a été annulée par la VAR. Valencia est quand même devenu le premier buteur de cette Coupe du monde 2022. Lancé en profondeur, il a obtenu et converti un penalty (16e), avant d'ajouter le numéro deux d'une superbe tête croisée (31e) à la réception d'un centre de Preciado. Pris à la gorge Cette partie a été à sens unique. Les Equatoriens ont pris leurs adversaires à la gorge dès le coup d'envoi. Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu, notamment dans les duels, l'impact physique, la technique individuelle et l'intensité. Jamais encore dans l'histoire de la Coupe du monde un pays organisateur n'avait perdu lors du match d'ouverture devant son public. On peut d'ores et déjà affirmer sans prendre de gros risques que les Qataris n'iront pas au-delà des trois matches dans la compétition. Leurs prochains adversaires dans ce groupe A, le Sénégal et les Pays-Bas - qui s'affronteront lundi -, semblent en effet aussi d'un tout autre calibre. Un échec flagrant Le Qatar se préparait pourtant depuis des années pour faire bonne figure dans son Mondial. Sur la base de cette rencontre, l'échec est flagrant. Mais peut-être que la nervosité et l'enjeu expliquent en partie ce non-match de la part des protégés de l'Espagnol Felix Sanchez. Cela n'explique pourtant pas le nombre élevé d'approximations, d'erreurs techniques et tactiques. La faiblesse du pays organisateur ne doit cependant rien enlever au mérite des Equatoriens. Ceux-ci ont livré une excellente première mi-temps, avant de se contenter de gérer leur avantage après la pause. Ils ont ainsi pu économiser des forces qui pourraient s'avérer précieuses lors des prochaines rencontres.

Genève-Servette domine Ajoie et prend le large Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les clubs lémaniques ont connu la victoire dimanche en National League. Genève-Servette a dominé Ajoie 5-2, alors que Lausanne s'est imposé 3-2 devant Langnau. Solide leader, Genève-Servette a toutefois dû attendre le deuxième tiers-temps pour concrétiser sa domination face à la lanterne rouge. Des buts signés Tömmernes (22e), Filppula (24e) et Praplan (38e, à 5 contre 4) ont permis aux Aigles de s'envoler. Et le 3-1 de Hazen (39e) n'a pas perturbé le GSHC. La troupe de Jan Cadieux a repris le large dans la troisième période, grâce à des réussites de Richard (45e, 4-1) et d'Antonietti (50e, 5-1), pour décrocher un septième succès dans ses huit dernières parties. La formation des Vernets porte ainsi son avance sur son dauphin Bienne à 11 unités. Un LHC renversant Vainqueur en prolongation à Zoug samedi, Lausanne a donc su enchaîner un deuxième succès en moins de 24 heures. L'équipe du nouvel entraîneur Geoff Ward a pourtant bien mal entamé son duel avec les Tigers, qui menaient 2-0 à la 24e. Mais un doublé de Martin Gernat aux 36e (à 5 contre 4) et 47e minutes a permis aux Lions vaudois de relancer leurs actions. Et le LHC a forcé la décision en infériorité numérique, à 6'05'' de la fin du match, sur une réussite de Cory Emmerton.

Massagno s'impose sur le fil à Monthey Image: KEYSTONE/TI-PRESS Leader de SBL messieurs, Massagno a souffert pour prendre la mesure de Monthey-Chablais dimanche en terre valaisanne. Les Tessinois se sont imposés 76-75. Un panier à 3 points réussi par le "sniper" Dusan Mladjan à 9'' de la fin du match a permis à Massagno de forcer la décision. Monthey, qui a ensuite manqué deux tirs pour la gagne, semblait pourtant avoir fait le plus dur en prenant cinq longueurs d'avance à 1'45'' du "buzzer" (72-67). Mais Massagno a serré sa garde dans le "money time", après avoir vu son adversaire combler un déficit de 19 points (26-45 à 1'02'' de la mi-temps). Roberto Kovac (19 points) et les frères Marko (18 points) et Dusan Mladjan (17 points) ont fait particulièrement mal aux Chablaisiens.