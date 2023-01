Le Graët manque de respect à Zidane ++ Kloten domine Zoug

"Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", tacle Le Graët Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA "Zinédine Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a déclaré sur RMC, cinglant, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Une sortie effectuée au lendemain de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Interrogé pour savoir si Zidane, qui faisait office d'option no 1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Deschamps, l'avait appelé ces derniers jours, Noël Le Graët s'est montré très cassant envers l'ancien no 10, champion du monde en 1998 sous le maillot tricolore. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? +Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier+ ?". Le patron de la FFF, âgé de 81 ans, a également répondu sèchement aux rumeurs faisant état de l'intérêt de Zidane pour la sélection du Brésil. "Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas, a-t-il affirmé. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne." Cette sortie de Noël le Graët n'a pas été du goût de la star des Bleus, Kylian Mbappé. "Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça...", a ainsi écrit l'attaquant du PSG sur Twitter. Samedi, le contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France avait été prolongé jusqu'en 2026 et le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, bouchant l'horizon immédiat de Zidane en bleu.

Kloten donne un coup d'arrêt à Zoug Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Kloten s'est imposé 4-2 contre Zoug lors de l'unique match de National League de dimanche. Au classement, les Zurichois passent devant leur adversaire du jour à la 8e place. Ce match entre le néo-promu et le champion en titre aurait pu être déséquilibré si l'on s'était retrouvé à la première journée du Championnat. Mais après plus de 30 matches, le constat est là, accablant pour Zoug, flatteur pour Kloten. Les Zurichois ont parfaitement su maîtriser des Zougois, qui semblaient pourtant en reprise après leurs deux succès fleuves face aux Romands Ajoie (8-1) et Lausanne (6-0). Ces deux victoires depuis la reprise avaient suivi une inquiétante série de cinq revers avant la pause. Cette défaite concédée à Kloten ne laisse rien présager de bon pour les coéquipiers de Jan Kovar. Les hommes de l'entraîneur Dan Tangnes avaient pourtant ouvert le score à 5 contre 4 par Gregory Hofmann (5e), auteur d'un doublé. Tout s'est écoulé au cours d'une deuxième période où les Zurichois ont marqué à quatre reprises par Ekesthal-Jonsson, Ruotsalainen - quel numéro pour un but en back-hand - Aaaltonen et Marc Marchon. La soirée était difficile pour le portier Lucas Hollenstein, qui remplaçait pour la première fois Leonardo Genoni, titulaire lors des treize derniers matches. De l'autre côté, le gardien Juha Metsola a été une pièce maîtresse du succès de Kloten avec ses 25 arrêts.

Yann Sommer, objet de toutes les rumeurs Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Ces derniers jours, Yann Sommer se retrouve tiré de tous les côtés. Borussia Mönchengladbach veut absolument le garder, Bayern Munich veut absolument l'engager. La fenêtre des transferts se ferme en Allemagne le 31 janvier. Jusque-là - et deux journées de Bundesliga auront eu lieu - le caroussel autour du portier international suisse va se poursuivre. Ensuite, Sommer sera soit toujours un "Poulain" ou soit un nouveau joueur du Bayern. A Mönchengladbach, Sommer serait comme auparavant l'indiscutable no 1. Au Bayern, il serait certainement entre les poteaux aussi longtemps que la blessure à la jambe de Manuel Neuer ne sera pas guérie. Que se passera-t-il après ? Il faudra voir. Sommer pourrait se retrouver éventuellement sur le banc comme meilleur gardien remplaçant du monde. L'été prochain, le contrat de Sommer avec Mönchengladbach, dont il porte les couleurs depuis bientôt neuf ans, sera échu. Le Borussia pourrait dégager quelques millions en le cédant dès le mois de janvier. Pour celui qui a fêté ses 34 ans en décembre, on estime qu'une indemnité de transfert se monterait aux environs de 5 millions. Les rumeurs se sont succédées tout au long du week-end. D'un côté, il était question du refus de toutes les offres du Bayern. Dimanche, le bruit courait que Sommer avait demandé à être libéré par son club. La chaîne TV Sky a annoncé que Sommer avait demandé sa libération personnellement à Rainer Bonhof, membre du comité directeur de Mönchengladbach. "Yann Sommer est type attaché à son club et un professionnel absolu. Il ne va pas suivre ce chemin", a répondu Bonhof. Cela ne garantit pas que le Borussia ne se montre pas finalement intéressé par l'offre financière du Bayern...

Le leader Naples se relance contre la Sampdoria Image: KEYSTONE/EPA/Simone Arveda Naples, leader de Serie A, s'est immédiatement relancé après sa première défaite de la saison en s'imposant 2-0 dimanche à Gênes contre Sampdoria, réduite à dix dès la 39e minute. Quatre jours après avoir mordu la poussière à Milan contre l'Inter, vainqueur 1-0, le Napoli préserve sept points d'avance sur la Juventus (2e), son prochain adversaire vendredi, et en compte provisoirement huit sur l'AC Milan (3e). Après que Naples a manqué un penalty d'entrée par Matteo Politano (6e), Victor Osimhen a débloqué la situation sur un service de Mario Rui (19e) pour conforter sa position en tête du classement des buteurs avec son dixième but. Le Nigérian a encore été décisif juste avant la pause en provoquant une vilaine faute du défenseur Tomas Rincon, directement exclu (39e). Kvicha Kvaratskhelia, moins saignant qu'à l'automne, a gâché deux balles de 2-0 (21e, 45+2e), et c'est Eljif Elmas qui a mis Naples a l'abri sur un nouveau penalty obtenu après une main de Ronaldo Vieira (82e).

Slalom d'Adelboden: doublé norvégien, Meillard 4e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a pris la 4e place du slalom d'Adelboden. Le Norvégien Lucas Braathen a devancé son compatriote Atle Lie McGrath pour signer sa 5e victoire en Coupe du monde. Il a manqué un petit quelque chose à Loïc Meillard. Un centième. Avec ce centième, le Valaisan d'origine neuchâteloise aurait été cueillir son quatrième podium de l'hiver, mais il n'a pas eu les centièmes de son côté. "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je n'ai pas fait un bon mur, a expliqué le coureur d'Hérémence au micro de la RTS. Une 4e place, c'est bien, mais à la maison ça fait mal." Troisième du géant la veille, Meillard a peut-être manqué de jus dans les derniers mètres, même s'il continue à livrer d'excellentes performances course après course dans trois disciplines. A 26 ans, il doit encore avoir ce déclic qui lui permettrait d'aller sur la plus haute marche du podium. Un podium que Linus Strasser a donc arraché pour un centième à Meillard et à Vinatzer. Le résultat d'ensemble des Suisses sur le Chuenisbärgli ce dimanche reste très bon. Ramon Zenhäusern a retrouvé de la confiance pour terminer au 8e rang. Excellent 7e à Garmisch, Marc Rochat a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en prenant le 9e rang. Lors des interviews, le Vaudois a exprimé toute sa sensibilité. Après de multiples galères, le slalomeur de 30 ans savoure ces moments. Pas franchement enthousiasmé par les conditions de neige, Daniel Yule a dû "faire au mieux". Le skieur du Val Ferret a quelque peu rétrogradé au classement après sa 9e place lors du tracé initial pour prendre la 11e place. Le vainqueur du slalom de Madonna doit tout de même regretter de ne pas avoir pu reprendre davantage de points à Henrik Kristoffersen, coupable d'une immense faute lors de la première manche. Cinquième Suisse classé, Luca Aerni a fini 22e. 19e à Garmsich, Tanguy Nef a en revanche une fois encore offert son plus mauvais visage en sortant lors de la deuxième manche.

Kranjska Gora: Lara Gut-Behrami 3e, Shiffrin écrit l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Lara Gut-Behrami a pris la 3e place du deuxième géant de Kranjska Gora. Un géant remporté par Mikaela Shiffrin qui signe sa 82e victoire en Coupe du monde et égale Lindsey Vonn. La Tessinoise s'est bien battue pour aller chercher le 68e podium de sa carrière, son 17e dans la discipline où elle est championne du monde en titre. Mais il faut bien reconnaître que deux femmes ont mieux négocié cette course que la skieuse de Comano. Il y a tout d'abord Federica Brignone, bonne deuxième et qui a réussi un joli week-end en Slovénie après sa 4e place de la veille. Et puis surtout Mikaela Shiffrin, impériale après avoir du se contenter du 6e rang samedi. L'Américaine a dominé les débats pour s'imposer avec 0''77 de marge sur l'Italienne et rejoindre dans les livres d'histoire sa compatriote Lindsey Vonn avec 82 victoires en Coupe du monde. Désormais, la skieuse de Vail a les yeux fixés sur le dernier objectif qui reste: le record d'Ingemar Stenmark et ses 86 succès. Largement en tête du classement général de la Coupe du monde, Shiffrin revient aussi dans la course au globe de géant puisque Marta Bassino n'a pris "que" le 5e rang. Lara Gut-Behrami est 3e de ce classement et elle a aussi grappillé quelques points à la Transalpine. Dans le camp suisse, on peut aussi se satisfaire de la bonne performance d'Andrea Ellenberger. 29e au terme du parcours matinal, la Nidwaldienne de 29 ans a profité d'une piste "propre" pour revenir dans le top 15 (12e). Elle a presque égalé sa meilleure marque en Coupe du monde qui reste une 11e place. Quatre autres Suissesses ont marqué des points. Camille Rast s'est classée 22e, Wendy Holdener 23e et Simone Wild 27e. Toujours en proie à des soucis de confiance avec son matériel, Michelle Gisin ne s'est pas vraiment rassurée. 20e de la première manche, l'Obwaldienne a rétrogradé au 28e rang en proposant un ski bien trop prudent.

Djokovic sacré après avoir sauvé une balle de match Djokovic a conquis dimanche son 92e titre ATP Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Novak Djokovic a souffert bien plus qu'attendu dimanche en finale à Adelaide. Le no 5 mondial a dû écarter une balle de match face à l'étonnant Sebastian Korda (ATP 33). Le Serbe, qui s'avance d'ores et déjà comme le grandissime favori de l'Open d'Australie, s'est imposé 6-7 (8/10) 7-6 (7/3) 6-4 devant l'espoir américain pour cueillir son 92e titre sur l'ATP Tour. Il s'est retrouvé à un point de la défaite à 5-6 30/40 sur son service dans la deuxième manche. Fils de l'ex-no 2 mondial Petr Korda, Sebastian Korda (22 ans) a sorti le grand jeu pour sa cinquième finale sur le circuit principal. Auteur de 15 aces, l'Américain a effacé 5 des 7 balles de break auxquelles il a fait face, concédant une deuxième fois son service dans le dernier jeu d'une partie qui a duré 3h09'. Invaincu depuis désormais 34 matches en Australie, Novak Djokovic remporte pour la 16e fois une rencontre après avoir effacé une balle de match. Il réussit ce tour de force pour la troisième fois en finale, son dernier exploit du genre ayant été signé face à Roger Federer à Wimbledon en 2019. Au total, il a conquis huit trophées après être passé à un point de la défaite en course de tournoi.

1re manche du slalom: Meillard 2e, Braathen en tête Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a confirmé l'excellente de sa forme dimanche à Adelboden. Troisième du géant samedi, le skieur d'Hérémence a signé le 2e temps de la première manche du slalom derrière Lucas Braathen. Troisième en slalom à Val d'Isère en décembre, Loïc Meillard a concédé 0''52 à un impressionnant Lucas Braathen, sans avoir pris de gros risques. Auteur du 3e chrono sur ce premier parcours, l'Allemand Linus Strasser pointe à 0''60 du Norvégien, alors que le 4e Manuel Feller a lâché 0''82. Les espoirs de podium helvétique reposent vraisemblablement sur les épaules du seul Loïc Meillard, qui est en quête d'un deuxième succès en Coupe du monde (après le géant parallèle de Chamonix en 2020). Troisième du classement de la spécialité, Daniel Yule a lâché 1''46 pour se retrouver 9e. Dixième à 1''63, Ramon Zenhäusern a en revanche réalisé un excellent parcours avec son dossard 23. Marc Rochat, 7e à Garmisch mercredi, est pour sa part 14e à 2''06 de Lucas Braathen. Luca Aerni (23e après 40 passages) et Tanguy Nef (24e) devraient également décrocher leur ticket pour la manche finale (13h30). Cette première manche a fait des dégâts. Porteur du dossard no 1 et impressionnant vainqueur à Garmisch, Henrik Kristoffersen a commis une grosse faute. Il est reparti, mais a concédé au final 4''12 et ne sera pas de la partie en deuxième manche. Deuxième à l'élancer et 3e à Garmisch, Clément Noël a quant à lui été éliminé.

1re manche: Gut-Behrami 5e, Shiffrin en tête Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Cinquième samedi, Lara Gut-Behrami occupe le même rang à l'issue de la première manche du deuxième géant de Kranjska Gora. La Tessinoise a concédé 0''77 à Mikaela Shiffrin, qui pointe en tête. Le podium est à portée de la championne du monde 2021 de géant, qui accuse 0''53 de retard sur Federica Brignone (2e) et 0''38 sur gagnante de la veille Valérie Grenier (3e). Leader du classement de la discipline, Marta Bassino est 4e à 0''73 de Shiffrin. Lara Gut-Behrami est pour l'heure la seule Suissesse susceptible de briller en géant. Non qualifiée pour la deuxième manche samedi, Simone Wild a néanmoins redressé la barre en réussissant le 17e temps, à 1''97 de l'Américaine. Même si elle se rapproche de son meilleur niveau, Michelle Gisin n'a pu faire mieux que 20e (à 2''08). L'Obwaldienne devance de peu Camille Rast (25e après 38 passages à 2''21), Andrea Ellenberger (26e à 2''30) et Wendy Holdener (27e à 2''31), qui devraient aussi être de la partie en deuxième manche dès 12h30. Seulement 6e samedi alors qu'elle visait un sixième succès d'affilée sur le Cirque blanc, Mikaela Shiffrin est pour sa part idéalement placée pour égaler le record féminin du nombre de victoires en Coupe du monde. Elle en est à 81, soit une de moins que sa compatriote Lindsey Vonn.

La Team USA bat l'Italie en finale Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Les Etats-Unis ont remporté la première édition de la United Cup, épreuve par équipes mixtes organisée conjointement par l'ATP et la WTA. La Team USA a dominé l'Italie en finale dimanche à Sydney. Les Américains ont forcé la décision en trois matches, sans concéder le moindre set. C'est Taylor Fritz (ATP 9) qui a glané le point du titre en battant Matteo Berrettini (ATP 16) 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) dans le troisième simple. Le demi-finaliste du dernier Masters ATP a gagné quatre des cinq matches qu'il a livrés dans cette épreuve. Jessica Pegula, qui avait vaincu la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) vendredi dans le cadre des demi-finales, avait placé les Etats-Unis sur les bons rails en s'imposant 6-4 6-2 face à Martina Trevisan (WTA 27). Frances Tiafoe (ATP 19) a profité dans le deuxième simple de l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 23) après le premier set (6-2).

Huit Suisses en qualifications, Riedi pas verni Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT Pas moins de huit représentants de Swiss Tennis - cinq hommes et trois femmes - seront en lice dans les qualifications de l'Open d'Australie qui démarrent lundi. L'homme en forme du moment, Leandro Riedi, aura la tâche particulièrement ardue. Le Zurichois, qui reste sur trois finales consécutives en Challenger (deux titres en novembre, une finale perdue samedi à Canberra), en découdra avec Tim van Rijthoven (ATP 111). Le Néerlandais s'est révélé l'été dernier sur gazon, conquérant le titre à Bois-le-Duc avant de se hisser en 8es de finale à Wimbledon. En lice pour la deuxième fois dans les qualifications d'un tournoi majeur, Antoine Bellier a également droit à un 1er tour compliqué. Le gaucher genevois affrontera pour la première fois le Français Laurent Lokoli, finaliste cette semaine du Challenger de Nouméa où il a bénéficié d'une balle de titre. Tête de série no 12 des qualifications, le Bernois Dominic Stricker se frottera quant à lui à au vétéran allemand Cedrik-Marcel Stebe (32 ans). Alexander Ritschard et Henri Laaksonen se mesureront tous deux à un Italien, Matteo Arnaldi et respectivement Riccardo Bonadio. In-Albon face à une Néerlandaise Chez les dames, la Valaisanne Ylena In-Albon aura un 1er tour à sa portée lundi, face à la Néerlandaise Arianne Hortano. Simona Waltert se mesurera à la Belge Greet Minnen, alors que Joanne Züger défiera la tête de série no 8 Diana Shnaider (WTA 109).

Hamlin reconnaissant pour "l'immense amour" reçu Image: KEYSTONE/AP/Joshua A. Bickel Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin continuait de faire des progrès dans son rétablissement samedi, cinq jours après son arrêt cardiaque pendant un match de la NFL. Au point d'exprimer sa gratitude sur Instagram, pour "l'immense amour" qui lui a été témoigné. "Quand vous faites preuve d'un réel amour dans le monde, il vous revient trois fois plus fort", a écrit le jeune homme de 24 ans. "L'amour a été immense, je suis reconnaissant envers chaque personne qui a prié pour moi et m'a tendu la main. Si vous me connaissez, vous savez que cela ne fait que me rendre plus fort. La route est longue, continuez à prier pour moi !", a-t-il conclu. Ce message a été posté quelques minutes après que les Bills ont fait leur point journalier sur l'évolution de l'état de santé de Hamlin, dont "les fonctions neurologiques sont excellentes" selon ses médecins, même s'il "demeure dans un état critique". Désintubé vendredi En progrès constants, Damar Hamlin a été désintubé dans la nuit de jeudi à vendredi, et, depuis, respire de nouveau seul. Il a même pu parler à ses coéquipiers et à son entraîneur. Il avait été victime d'un arrêt cardiaque lundi, à la suite d'un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, lors du match de saison régulière contre les Bengals. Hamlin, qui s'était écroulé juste après s'être relevé de cette action, avait rapidement été pris en charge et réanimé sur le terrain, avant d'être hospitalisé au centre médical de l'Université de Cincinnati. Hommages Des hommages ont déjà été rendus ce samedi, en marge de la rencontre à Las Vegas entre les Raiders et les Chiefs. Les joueurs et le personnel du stade Allegiant portaient des t-shirts avec l'inscription "Love for #3 Damar" ("de l'amour pour Damar", avec son numéro de maillot). Le quarterback de Kansas City Patrick Mahomes arborait lui un sweat à capuche avec écrit "Hamlin Strong" (Hamlin sois fort) dans le dos et une image du joueur.

Fiala signe son 2e triplé en NHL Fiala (22) a inscrit son 3e but face aux Golden Knights dans une cage vide Image: KEYSTONE/AP/Ellen Schmidt Kevin Fiala a signé un triplé samedi en NHL lors d'un match gagné 5-1 par les Los Angeles Kings sur la glace des Vegas Golden Knights. Cette performance lui a valu la première étoile. Auteur de 6 des 23 tirs cadrés par les Kings, Kevin Fiala a ouvert la marque à la 18e minute, inscrit le 3-0 à la 37e puis scellé le score sur sa 13e réussite de la saison dans un filet désert à 87 secondes de la fin. Il n'avait pas encore pu marquer plus d'un but lors du même match depuis son arrivée à L.A. l'automne dernier. Ce triplé, le deuxième de sa carrière en NHL, permet à Kevin Fiala de passer la barre des 40 points pour afficher désormais 42 unités à son compteur personnel. Le St-Gallois repasse devant Timo Meier (40 points depuis vendredi soir), qui est resté "muet" samedi dans un match perdu 4-2 par les Sharks face à Boston.

Naomi Osaka se retire de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE La double championne de l'Open d'Australie Naomi Osaka s'est retirée dimanche du premier Grand Chelem de l'année à une semaine à peine de son début. Aucune raison pour le retrait de la star japonaise n'a été donnée. "Elle va nous manquer à l'AO2023", ont indiqué les organisateurs du tournoi sur Twitter. "Elle va nous manquer à l'AO2023", a indiqué sur Twitter le tournoi, pour lequel il s'agit d'un autre coup dur après le forfait du no 1 mondial masculin, Carlos Alcaraz, vendredi, en raison d'une blessure à la jambe droite. L'Américaine Venus Williams ne sera pas non plus de la partie après s'être blessée la semaine dernière à Auckland. Championne à Melbourne en 2019 et 2021, Naomi Osaka n'a disputé aucun match de compétition depuis son retrait d'un tournoi à Tokyo en septembre à la suite de douleurs abdominales. Elle a dégringolé à la 42e place du classement mondial. La quadruple vainqueure en Grand Chelem avait auparavant évoqué ses problèmes de santé mentale. Elle a passé toute l'année 2022 en dehors du top 10, subissant des défaites au premier tour à Roland-Garros et à l'US Open. Elle a déclaré forfait pour Wimbledon en raison d'une blessure au talon d'Achille. En Europe S'exprimant lors du Pan Pacific Open en septembre, la joueuse de 25 ans avait admis avoir traversé "plus de bas que de haut" en 2022. "Cette année n'a pas été la meilleure pour moi, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même", a-t-elle déclaré. Selon des rapports publiés la semaine dernière en Australie, Tennis Australia n'a pas été en mesure de savoir où se elle trouvait. Ses comptes sur les réseaux sociaux indiquaient qu'elle a voyagé en Europe avec son petit ami, le rappeur américain Cordae.