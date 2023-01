Le Graët s'excuse envers Zidane ++ Bencic et Teichmann victorieuses

France: le président de la FFF présente ses excuses à Zidane Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Noël Le Graët a reconnu "des propos maladroits qui ont créé un malentendu" concernant Zinédine Zidane. Il a tenu "à présenter (ses) excuses" personnelles, a-t-il affirmé. "Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu", affirme le président de la Fédération française (FFF). Noël Le Graët s'est exprimé au lendemain de déclarations polémiques portant sur l'ancien no 10 des Bleus et ex-entraîneur du Real Madrid. Invité dimanche sur RMC, Le Graët s'est montré désinvolte au moment d'être interrogé sur Zidane, présenté dans la presse comme un candidat au poste de sélectionneur des Bleus occupé par Didier Deschamps, finalement prolongé la veille jusqu'en 2026. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier?". "Rien à secouer" A une question sur un intérêt supposé du Brésil pour Zidane, il a ajouté: "Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club". Sa sortie médiatique, non planifiée par la Fédération, a fait réagir jusqu'au gouvernement. Dès dimanche, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a dénoncé des "déclarations à nouveau hors-sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux" et réclamé des excuses. "J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder, car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu", a réagi Le Graët. "Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français", a-t-il ajouté.

La maîtrise absolue de Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Belinda Bencic (WTA 13) n'a pas failli. Comme Jil Teichmann quelques heures plus tôt, la Championne olympique a témoigné d'une maîtrise absolue lors de son premier tour à Adelaide. Belinda Bencic s'est imposée 6-3 6-4 devant Garbine Muguruza (WTA 48). Impériale derrière son service - elle n'a pas concédé la moindre balle de break sur l'ensemble de la rencontre -, elle a ravi à deux reprises l'engagement de son adversaire, au deuxième jeu du premier set et au neuvième du second. Elle signe ainsi une troisième victoire en quatre rencontres face à l'ancienne championne de Roland-Garros et de Wimbledon. "J'ai vraiment très bien servi, se félicite Belinda Bencic. Le travail effectué à l'intersaison avec Dmitry Tursunov commence à payer." Tête de série no 8 du tableau, Belinda Bencic affrontera mercredi la gagnante de la rencontre entre la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 18) et la Russe Anna Kalinskaya (WTA 64).

La première victoire suisse pour Henri Laaksonen Image: KEYSTONE/AP/DOLORES OCHOA Henri Laaksonen (ATP 187) a signé le premier succès suisse à l'Open d'Australie 2023. Le Schaffhousois a entamé victorieusement son parcours dans les qualifications. Il s'est imposé 6-4 6-4 devant l'Italien Ricardo Bonadio (ATP 189) en seulement 1h15'. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre le Russe Pavel Kotov (ATP 118) et l'Argentin Genaro Olivieri (ATP 227). Alexander Ritschard (ATP 174) a été moins heureux contre autre joueur transalpin, Matteo Arnaldi (ATP 134) en l'occurrence. Le Zurichois s'est incliné 6-3 7-5. Dans le simple dames, Ylena In-Albon (WTA 126) a été battue 6-4 6-4 par la Néerlandaise Arianne Hortono (WTA 148). Alexander Ritschard et Ylena In-Albon n'ont toutefois pas fait le voyage pour rien avec un chèque de quelques 14'000 francs attribué aux perdants de ce premier tour des qualifications.

Un cinquième but pour Philipp Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Philipp Kurashev a inscrit son cinquième but de la saison lors du succès 4-3 en prolongation de Chicago face à Calgary. Un succès qui donne du baume au coeur au cancre de la Ligue. L'attaquant zurichois a conclu une rupture à deux contre un pour marquer le 3-1 à la 21e. Les Blackhawks devaient toutefois concéder l'égalisation avant la fin de ce deuxième tiers. Malgré l'absence de l'ex-Biennois Patrick Kane, ils ont toutefois arraché leur 10e succès en 39 matches grâce au but de Max Domi après 69'' de jeu dans la prolongation.

Une deuxième victoire en Californie pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Atlanta a conclu son périple californien sur une deuxième victoire en quatre rencontres. Les Hawks se sont imposés 112-108 à Los Angeles face aux Clippers. Toujours sans Clint Capela pour un septième match de suite - le Genevois est touché au mollet -, Atlanta a vécu bien des émotions avant de s'imposer sur la ligne d'arrivée. Les Hawks ont, en effet, compté un avantage de 17 points (59-42) juste avant la pause avant d'être menés 102-91 dans l'ultime quarter. Mais un partiel de 17-4 les a remis dans le bon sens de la marche. Auteur de 30 points, dont 14 dans l'ultime quarter, Trae Young a été l'homme du match. Battus pour la sixième fois de suite, les Clippers ont souffert de l'absence de Paul George, touché à une cuisse.

Jil Teichmann implacable dans le "money time" Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Jil Teichmann (WTA 35) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du deuxième tournoi WTA 500 d'Adelaide. La gauchère s'est imposée 7-5 6-4 devant Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 365). Issue des qualifications, Jil Teichmann a forcé la décision grâce à deux breaks, les deux seuls du match, à 6-5 au premier set et à 5-4 au second. En la personne de la Russe, finaliste à Roland-Garros en 2021, Jil Teichmann affrontait une adversaire qui revenait à la compétition après huit mois d'arrêt en raison d'une blessure au genou. Au prochain tour, Jil Teichmann sera opposée à l'Américaine Danielle Collins (WTA 14) contre laquelle elle reste sur une défaite, concédée en 2021 à Montréal. Tête de série no 8 Belinda Bencic (WTA 13) sera également en lice ce lundi à Adelaide. La Championne olympique affronte Garbine Muguruza (WTA 58).

"Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", tacle Le Graët Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA "Zinédine Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a déclaré sur RMC, cinglant, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Une sortie effectuée au lendemain de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Interrogé pour savoir si Zidane, qui faisait office d'option no 1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Deschamps, l'avait appelé ces derniers jours, Noël Le Graët s'est montré très cassant envers l'ancien no 10, champion du monde en 1998 sous le maillot tricolore. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? +Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier+ ?". Le patron de la FFF, âgé de 81 ans, a également répondu sèchement aux rumeurs faisant état de l'intérêt de Zidane pour la sélection du Brésil. "Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas, a-t-il affirmé. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne." Cette sortie de Noël le Graët n'a pas été du goût de la star des Bleus, Kylian Mbappé. "Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça...", a ainsi écrit l'attaquant du PSG sur Twitter. Samedi, le contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France avait été prolongé jusqu'en 2026 et le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, bouchant l'horizon immédiat de Zidane en bleu.

Kloten donne un coup d'arrêt à Zoug Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Kloten s'est imposé 4-2 contre Zoug lors de l'unique match de National League de dimanche. Au classement, les Zurichois passent devant leur adversaire du jour à la 8e place. Ce match entre le néo-promu et le champion en titre aurait pu être déséquilibré si l'on s'était retrouvé à la première journée du Championnat. Mais après plus de 30 matches, le constat est là, accablant pour Zoug, flatteur pour Kloten. Les Zurichois ont parfaitement su maîtriser des Zougois, qui semblaient pourtant en reprise après leurs deux succès fleuves face aux Romands Ajoie (8-1) et Lausanne (6-0). Ces deux victoires depuis la reprise avaient suivi une inquiétante série de cinq revers avant la pause. Cette défaite concédée à Kloten ne laisse rien présager de bon pour les coéquipiers de Jan Kovar. Les hommes de l'entraîneur Dan Tangnes avaient pourtant ouvert le score à 5 contre 4 par Gregory Hofmann (5e), auteur d'un doublé. Tout s'est écoulé au cours d'une deuxième période où les Zurichois ont marqué à quatre reprises par Ekesthal-Jonsson, Ruotsalainen - quel numéro pour un but en back-hand - Aaaltonen et Marc Marchon. La soirée était difficile pour le portier Lucas Hollenstein, qui remplaçait pour la première fois Leonardo Genoni, titulaire lors des treize derniers matches. De l'autre côté, le gardien Juha Metsola a été une pièce maîtresse du succès de Kloten avec ses 25 arrêts.

Yann Sommer, objet de toutes les rumeurs Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Ces derniers jours, Yann Sommer se retrouve tiré de tous les côtés. Borussia Mönchengladbach veut absolument le garder, Bayern Munich veut absolument l'engager. La fenêtre des transferts se ferme en Allemagne le 31 janvier. Jusque-là - et deux journées de Bundesliga auront eu lieu - le caroussel autour du portier international suisse va se poursuivre. Ensuite, Sommer sera soit toujours un "Poulain" ou soit un nouveau joueur du Bayern. A Mönchengladbach, Sommer serait comme auparavant l'indiscutable no 1. Au Bayern, il serait certainement entre les poteaux aussi longtemps que la blessure à la jambe de Manuel Neuer ne sera pas guérie. Que se passera-t-il après ? Il faudra voir. Sommer pourrait se retrouver éventuellement sur le banc comme meilleur gardien remplaçant du monde. L'été prochain, le contrat de Sommer avec Mönchengladbach, dont il porte les couleurs depuis bientôt neuf ans, sera échu. Le Borussia pourrait dégager quelques millions en le cédant dès le mois de janvier. Pour celui qui a fêté ses 34 ans en décembre, on estime qu'une indemnité de transfert se monterait aux environs de 5 millions. Les rumeurs se sont succédées tout au long du week-end. D'un côté, il était question du refus de toutes les offres du Bayern. Dimanche, le bruit courait que Sommer avait demandé à être libéré par son club. La chaîne TV Sky a annoncé que Sommer avait demandé sa libération personnellement à Rainer Bonhof, membre du comité directeur de Mönchengladbach. "Yann Sommer est type attaché à son club et un professionnel absolu. Il ne va pas suivre ce chemin", a répondu Bonhof. Cela ne garantit pas que le Borussia ne se montre pas finalement intéressé par l'offre financière du Bayern...

Le leader Naples se relance contre la Sampdoria Image: KEYSTONE/EPA/Simone Arveda Naples, leader de Serie A, s'est immédiatement relancé après sa première défaite de la saison en s'imposant 2-0 dimanche à Gênes contre Sampdoria, réduite à dix dès la 39e minute. Quatre jours après avoir mordu la poussière à Milan contre l'Inter, vainqueur 1-0, le Napoli préserve sept points d'avance sur la Juventus (2e), son prochain adversaire vendredi, et en compte provisoirement huit sur l'AC Milan (3e). Après que Naples a manqué un penalty d'entrée par Matteo Politano (6e), Victor Osimhen a débloqué la situation sur un service de Mario Rui (19e) pour conforter sa position en tête du classement des buteurs avec son dixième but. Le Nigérian a encore été décisif juste avant la pause en provoquant une vilaine faute du défenseur Tomas Rincon, directement exclu (39e). Kvicha Kvaratskhelia, moins saignant qu'à l'automne, a gâché deux balles de 2-0 (21e, 45+2e), et c'est Eljif Elmas qui a mis Naples a l'abri sur un nouveau penalty obtenu après une main de Ronaldo Vieira (82e).

Slalom d'Adelboden: doublé norvégien, Meillard 4e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a pris la 4e place du slalom d'Adelboden. Le Norvégien Lucas Braathen a devancé son compatriote Atle Lie McGrath pour signer sa 5e victoire en Coupe du monde. Il a manqué un petit quelque chose à Loïc Meillard. Un centième. Avec ce centième, le Valaisan d'origine neuchâteloise aurait été cueillir son quatrième podium de l'hiver, mais il n'a pas eu les centièmes de son côté. "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je n'ai pas fait un bon mur, a expliqué le coureur d'Hérémence au micro de la RTS. Une 4e place, c'est bien, mais à la maison ça fait mal." Troisième du géant la veille, Meillard a peut-être manqué de jus dans les derniers mètres, même s'il continue à livrer d'excellentes performances course après course dans trois disciplines. A 26 ans, il doit encore avoir ce déclic qui lui permettrait d'aller sur la plus haute marche du podium. Un podium que Linus Strasser a donc arraché pour un centième à Meillard et à Vinatzer. Le résultat d'ensemble des Suisses sur le Chuenisbärgli ce dimanche reste très bon. Ramon Zenhäusern a retrouvé de la confiance pour terminer au 8e rang. Excellent 7e à Garmisch, Marc Rochat a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en prenant le 9e rang. Lors des interviews, le Vaudois a exprimé toute sa sensibilité. Après de multiples galères, le slalomeur de 30 ans savoure ces moments. Pas franchement enthousiasmé par les conditions de neige, Daniel Yule a dû "faire au mieux". Le skieur du Val Ferret a quelque peu rétrogradé au classement après sa 9e place lors du tracé initial pour prendre la 11e place. Le vainqueur du slalom de Madonna doit tout de même regretter de ne pas avoir pu reprendre davantage de points à Henrik Kristoffersen, coupable d'une immense faute lors de la première manche. Cinquième Suisse classé, Luca Aerni a fini 22e. 19e à Garmsich, Tanguy Nef a en revanche une fois encore offert son plus mauvais visage en sortant lors de la deuxième manche.

Kranjska Gora: Lara Gut-Behrami 3e, Shiffrin écrit l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Lara Gut-Behrami a pris la 3e place du deuxième géant de Kranjska Gora. Un géant remporté par Mikaela Shiffrin qui signe sa 82e victoire en Coupe du monde et égale Lindsey Vonn. La Tessinoise s'est bien battue pour aller chercher le 68e podium de sa carrière, son 17e dans la discipline où elle est championne du monde en titre. Mais il faut bien reconnaître que deux femmes ont mieux négocié cette course que la skieuse de Comano. Il y a tout d'abord Federica Brignone, bonne deuxième et qui a réussi un joli week-end en Slovénie après sa 4e place de la veille. Et puis surtout Mikaela Shiffrin, impériale après avoir du se contenter du 6e rang samedi. L'Américaine a dominé les débats pour s'imposer avec 0''77 de marge sur l'Italienne et rejoindre dans les livres d'histoire sa compatriote Lindsey Vonn avec 82 victoires en Coupe du monde. Désormais, la skieuse de Vail a les yeux fixés sur le dernier objectif qui reste: le record d'Ingemar Stenmark et ses 86 succès. Largement en tête du classement général de la Coupe du monde, Shiffrin revient aussi dans la course au globe de géant puisque Marta Bassino n'a pris "que" le 5e rang. Lara Gut-Behrami est 3e de ce classement et elle a aussi grappillé quelques points à la Transalpine. Dans le camp suisse, on peut aussi se satisfaire de la bonne performance d'Andrea Ellenberger. 29e au terme du parcours matinal, la Nidwaldienne de 29 ans a profité d'une piste "propre" pour revenir dans le top 15 (12e). Elle a presque égalé sa meilleure marque en Coupe du monde qui reste une 11e place. Quatre autres Suissesses ont marqué des points. Camille Rast s'est classée 22e, Wendy Holdener 23e et Simone Wild 27e. Toujours en proie à des soucis de confiance avec son matériel, Michelle Gisin ne s'est pas vraiment rassurée. 20e de la première manche, l'Obwaldienne a rétrogradé au 28e rang en proposant un ski bien trop prudent.

Djokovic sacré après avoir sauvé une balle de match Djokovic a conquis dimanche son 92e titre ATP Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Novak Djokovic a souffert bien plus qu'attendu dimanche en finale à Adelaide. Le no 5 mondial a dû écarter une balle de match face à l'étonnant Sebastian Korda (ATP 33). Le Serbe, qui s'avance d'ores et déjà comme le grandissime favori de l'Open d'Australie, s'est imposé 6-7 (8/10) 7-6 (7/3) 6-4 devant l'espoir américain pour cueillir son 92e titre sur l'ATP Tour. Il s'est retrouvé à un point de la défaite à 5-6 30/40 sur son service dans la deuxième manche. Fils de l'ex-no 2 mondial Petr Korda, Sebastian Korda (22 ans) a sorti le grand jeu pour sa cinquième finale sur le circuit principal. Auteur de 15 aces, l'Américain a effacé 5 des 7 balles de break auxquelles il a fait face, concédant une deuxième fois son service dans le dernier jeu d'une partie qui a duré 3h09'. Invaincu depuis désormais 34 matches en Australie, Novak Djokovic remporte pour la 16e fois une rencontre après avoir effacé une balle de match. Il réussit ce tour de force pour la troisième fois en finale, son dernier exploit du genre ayant été signé face à Roger Federer à Wimbledon en 2019. Au total, il a conquis huit trophées après être passé à un point de la défaite en course de tournoi.

1re manche du slalom: Meillard 2e, Braathen en tête Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a confirmé l'excellente de sa forme dimanche à Adelboden. Troisième du géant samedi, le skieur d'Hérémence a signé le 2e temps de la première manche du slalom derrière Lucas Braathen. Troisième en slalom à Val d'Isère en décembre, Loïc Meillard a concédé 0''52 à un impressionnant Lucas Braathen, sans avoir pris de gros risques. Auteur du 3e chrono sur ce premier parcours, l'Allemand Linus Strasser pointe à 0''60 du Norvégien, alors que le 4e Manuel Feller a lâché 0''82. Les espoirs de podium helvétique reposent vraisemblablement sur les épaules du seul Loïc Meillard, qui est en quête d'un deuxième succès en Coupe du monde (après le géant parallèle de Chamonix en 2020). Troisième du classement de la spécialité, Daniel Yule a lâché 1''46 pour se retrouver 9e. Dixième à 1''63, Ramon Zenhäusern a en revanche réalisé un excellent parcours avec son dossard 23. Marc Rochat, 7e à Garmisch mercredi, est pour sa part 14e à 2''06 de Lucas Braathen. Luca Aerni (23e après 40 passages) et Tanguy Nef (24e) devraient également décrocher leur ticket pour la manche finale (13h30). Cette première manche a fait des dégâts. Porteur du dossard no 1 et impressionnant vainqueur à Garmisch, Henrik Kristoffersen a commis une grosse faute. Il est reparti, mais a concédé au final 4''12 et ne sera pas de la partie en deuxième manche. Deuxième à l'élancer et 3e à Garmisch, Clément Noël a quant à lui été éliminé.