Le Graët sous enquête ++ Croci-Torti prolonge à Lugano

Quart de finaliste sur le gazon de Wimbledon en 2021, Viktorija Golubic est donc toujours en quête d'un premier succès à l'Open d'Australie. La Zurichoise n'a d'ailleurs jamais gagné le moindre match dans un Majeur sur dur: elle a été battue six fois sur six au 1er tour à l'US Open...

Ce match, entamé plus tard que prévu en raison d'une suspension des rencontres due à la chaleur, a été interrompu par... la pluie alors que Viktorija Golubic était menée 6-3 5-3. L'interruption de plus de deux heures n'a rien changé pour la Zurichoise, même si elle a effacé une balle de match sur son service à la reprise.

Cette partie s'est déroulée dans les conditions de l'indoor dans la Rod Laver Arena. Les matches programmés sur les courts non pourvus d'un toit ont en effet tous été suspendus mardi à 14h00 en raison de la chaleur dépassant les 35°. Ils n'ont repris que trois heures plus tard.

Andy Murray (WTA 66) a signé un superbe exploit mardi à l'Open d'Australie. L'ex-no 1 mondial a écarté au 1er tour l'Italien Matteo Berrettini (no 13), non sans avoir écarté une balle de match.

Un 5e succès de suite pour les Devils

Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe

Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont cueilli lundi leur cinquième succès consécutif en NHL. New Jersey est allé s'imposer 4-3 aux tirs au but sur la glace des Sharks de Timo Meier.

Partenaires de ligne en équipe de Suisse, Nico Hischier et Timo Meier ont été respectivement désignés troisième et première étoile à l'issue de cette partie. Le centre des Devils et l'ailier des Sharks ont tous deux réussi un but et un assist, pour porter leur total de la saison à 43 et 45 points.

Passeur décisif sur l'ouverture du score signée Ryan Graves après 29'' de jeu seulement, Nico Hischier a inscrit le 2-2 11'' après l'entame de l'ultime période. Il a ainsi atteint la barre des 20 buts dans ce championnat 2022/23 (en 43 matches), à une unité de son record établi en 2021/22 (21 réussites en 70 apparitions).

Les Devils ont forcé la décision au "shootout" pour décrocher une septième victoire de suite loin de leurs bases, après avoir égalisé à 3-3 à 10'' de la fin du troisième tiers-temps. Timo Meier avait marqué son 25e but de la saison pour permettre aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 17e, avant de réaliser l'assist décisif sur le 2-1 d'Erik Karlsson à 4'' de la fin du tiers initial.

Roman Josi s'est également illustré lundi en NHL. Le capitaine des Predators a montré la voie à suivre face aux Calgary Flames, ouvrant la marque après 8'26'' dans un match gagné 2-1 par Nashville. Le Bernois affiche désormais 35 points (12 buts, 23 assists) à son compteur 2022/23.