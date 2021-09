Le LHC bat enfin Genève dans sa patinoire +++ Servette et le LS passent

Jason Fuchs, premier héros du LHC cette saison Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Buteur décisif en prolongation, Jason Fuchs a réussi ses débuts en championnat à Malley. Avec cette première victoire (2-1 ap) contre Genève, le LHC doit maintenant lancer sa saison. "C'est incroyable comme sensation, note le héros du jour à l'interview. On avait besoin de cette victoire, surtout dans un derby. On méritait peut-être un peu mieux, comme contre Zoug, mais maintenant on peut construire sur ce succès." Pendant que l'ancien Biennois répond à la presse, les deux kops n'ont pas quitté leur place. Les chants s'enchaînent, comme pour célébrer ce retour à une soirée de National League traditionnelle, à une époque où le mot covid n'avait pas fait son entrée dans le Robert et dans la vie de tout le monde. "Les gens en avaient marre de ne plus pouvoir venir à la patinoire et de ne pas gagner de derby, appuie-t-il. Il y avait cette euphorie à quoi s'ajoute l'année difficile qu'on a vécue. Il y avait besoin de sortir toutes les émotions. De voir les fans encore là de nombreuses minutes après le match, c'est ce dont on a besoin en tant que joueur." Au-delà des deux points glanés, d'une première victoire cette saison et contre Genève dans leur nouvelle enceinte après tant de revers, les Lausannois ont présenté une prestation solide. Dans la lignée de la partie à Zoug, avec un soutien constant des défenseurs, les Lions ont en outre offert un bel effort défensif. "Il faudra qu'on arrive à marquer plus, analyse Jason Fuchs. Il faudra qu'on arrive aussi à faire fonctionner ce power-play. C'est une condition essentielle si l'on veut remporter d'autres matches dans le futur. Je pense qu'on a une équipe capable de créer quelque chose cette année, il va juste falloir trouver les automatismes." Peut-être pour la partie de samedi soir face à Rapperswil.

Beau succès de Bienne à Lugano Image: KEYSTONE/Ti-Press Bienne a réussi un joli coup en National League en allant s'imposer 5-3 sur la glace de Lugano. De son côté, Ajoie a concédé sa troisième défaite 5-2 chez les Zurich Lions. Damien Brunner s'est rappelé au public de la Resega de la meilleure des manières. L'attaquant seelandais a réussi un triplé, le sixième de sa carrière en National League. Les Tessinois de Chris Mc Sorley sont restés dans le match grâce à un doublé de Luca Fazzini et à une pénalité de match d'Elvis Schläpfer pour un piqué du bout de la canne. Ajoie s'est, certes, incliné contre les Zurich Lions mais les Jurassiens ont bien terminé la rencontre en remportant le dernier tiers-temps (2-1). Frossard et Schmutz ont réussi à battre le portier Flüeler. Belle réaction des joueurs de Gary Sheehan qui ont été privés des services de leur défenseur canadien Jérôme-Gauthier Leduc tôt dans le match. Le CP Berne tient enfin sa première victoire de la saison au terme de son cinquième match. Les joueurs de la capitale ont profité du derby contre les Langnau Tigers pour se refaire une santé (8-1). L'Allemand Dominik Kahun a réussi un doublé en 52'' pour ses premiers buts dans le Championnat helvétique. Davos a comme attendu battu les Rapperswil-Jona Lakers (5-3). C'est la neuvième victoire consécutive des Grisons face aux St-Gallois, la 15e lors des seize derniers duels entre les deux équipes. Depuis ses exploits en play-off la saison dernière contre Bienne et Lugano, les Lakers n'ont gagné qu'un de leurs sept derniers matches. Classement: 1. Zoug 5/14 (21-11). 2. Bienne 5/14 (21-13). 3. Ambri-Piotta 4/8 (12-8). 4. Zurich Lions 4/8 (14-11). 5. Fribourg-Gottéron 4/7 (14-14). 6. Davos 3/6 (9-9). 7. Lugano 4/6 (13-11). 8. Genève-Servette 4/6 (11-11). 9. Langnau Tigers 4/4 (10-17). 10. Berne 5/3 (16-16). 11. Lausanne 3/2 (5-7). 12. Ajoie 3/0 (5-15). 13. Rapperswil-Jona Lakers 4/0 (8-16).

Servette et Lausanne passent, Xamax s'arrête Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Servette et Lausanne ont passé le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse face à Concordia Bâle (4-1) et Bulle (3-2 ap). En revanche, Neuchatel Xamax a échoué contre Lugano (0-1). Loin de proposer le même festival que dimanche contre St-Gall, Servette a souffert pour imposer sa loi sur la pelouse de Concordia Bâle, pensionnaire de 2e ligue interrégionale. Un triplé du Néerlandais Alex Schalk a permis aux Genevois de se débarrasser un adversaire coriace. Schalk avait donc ouvert la marque dès la 10e minute mais les Bâlois sont rapidement revenus au score grâce à Alessio, qui a trompé Omeragic, titularisé dans la cage à la place de Frick. Rodelin en début de second période et le doublé de Schalk en fin de partie ont permis aux Genevois de franchir l'obstacle. Lausanne-Sport a été poussé jusqu'aux prolongations par le FC Bulle, qui évolue en 1re ligue. Les Vaudois ont concédé l'égalisation 2-2 à la 83e suite à une invraisemblable scène confuse qui s'est terminée par un autogoal de Zohouri. En prolongation, Amdouni a donné la victoire aux Lausannois (94e), qui s'en sortent finalement bien au terme d'un match tendu. Cruelle désillusion pour Neuchâtel Xamax. Opposés à Lugano, les Romands ont craqué à la 89e minute sur une réussite de Lungoyi. De son côté, le FC Zurich s'est imposé par la plus petite marge face à Kriens (1-0). C'est un coup franc d'Antonio Marchesano à la 19e minute, qui a décidé de l'issue de ce duel déséquilibré entre le leader de la Super League et la lanterne rouge de la Challenge League. Les Lucernois ont obtenu une chance en or d'égaliser par Albion Avdijaj à la 86e minute, mais l'attaquant a mal frappé le ballon qui est passé à côté du poteau.

Fuchs donne la victoire à Lausanne contre Genève-Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Particulièrement plaisant à suivre, le premier derby lémanique de la saison a vu Lausanne s'imposer 2-1 ap. Un but de Fuchs a offert un succès d'estime aux Vaudois. Il a fallu attendre deux ans pour voir Lausanne battre Genève dans sa nouvelle enceinte. Enfin, diront les statisticiens et les fans lausannois, vexés de ne pas parvenir à prendre le meilleur sur les Aigles à domicile. Il y avait comme un air de fête pour cette première rencontre de la saison à Malley. Alors bien sûr, l'affiche assurait une belle chambrée, mais au temps du covid, on ne jure plus de rien. Mais à Lausanne ce vendredi, il y avait des airs d'avant. Comme si le public - 7007 spectateurs - était plus qu'heureux de retrouver le chemin de la patinoire. Le LHC a directement appuyé sur l'accélérateur en mettant beaucoup de rythme. Dans l'esprit de ce que les Vaudois avaient montré mardi à Zoug. Emmerton a bien pensé ouvrir le score à la 4e sur un beau débordement de Glauser, mais le Canadien a trouvé Gauthier Descloux sur son chemin pour un arrêt miraculeux. Les Lions ont trouvé l'ouverture à la 18e à la suite d'un dégagement de Stephan. Douay a pu servir Gernat qui a allumé la lucarne genevoise. Un but mérité pour des Lausannois bien dans leurs patins. Alors que la période initiale n'avait connu qu'un ou deux arrêts de jeu, le tiers médian fut plus haché et un rien moins fertile en occasions. Enfin, Emmerton a eu le puck du 2-0 sur sa palette à la 38e, mais Descloux s'est une fois encore montré décisif. Très heureux d'arriver à ce score au terme des quarante premières minutes, les Genevois ont attendu leur heure. Celle-ci est arrivée à la 42e dans un 3 contre 3 magnifiquement négocié par Winnik. Les Grenat pensaient bien pouvoir ajouter un ou deux points supplémentaires lorsqu'ils ont bénéficié d'une supériorité en toute fin de troisième tiers et pour débuter la prolongation. Mais ce sont finalement les Vaudois qui ont eu ce surplus de chance. Hormis la défaite, la poisse colle aux lames genevoises en ce début d'exercice. Privés de Richard et Pouliot, les Aigles ont dû composer sans leur capitaine Noah Rod, victime d'une charge de Marti et touché à un genou au cours du troisième tiers.

Olympic manque sa qualification pour la Ligue des champions Petar Aleksic et Olympic ne disputeront pas la Ligue des champions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Olympic ne disputera pas la Ligue des champions 2021/22. Les hommes du coach Petar Aleksic se sont inclinés 77-64 face à Cluj-Napoca en finale du tournoi de qualification de Peristeri. Tombeur de Split mercredi, le triple champion de Suisse en titre n'est pas parvenu à signer un deuxième exploit consécutif sur le parquet grec. Olympic, qui a compté jusqu'à 7 points d'avance dans le premier quart (21-14, 9e), a tenu le choc jusqu'à la 22e minute avant de concéder un partiel de 13-2 qui allait s'avérer fatal. Les Fribourgeois n'ont alors pas inscrit le moindre point pendant 6'01'', après que Boris Mbala leur avait permis de prendre une dernière fois l'avantage (43-41 après 21'07''). Menés 48-58 après 30' de jeu, ils ont recollé à 6 points à 3'21'' du "buzzer" (61-67) avant de lâcher définitivement prise. Cette défaite marque donc, sauf revirement de dernière minute, la fin de l'aventure européenne pour Olympic cette saison. Les Fribourgeois auraient pu être reversés en Europe Cup, mais la participation à l'édition 2020/21 de cette compétition avait trop pesé sur leurs finances.

Les Suissesses s'imposent d'entrée contre la Lituanie La Suissesse Coumba Sow a inscrit le 2-0. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse dames a entamé les qualifications pour la Coupe du monde avec une victoire. La sélection helvétique s'est imposée 4-1 contre la Lituanie à Thoune. Alisha Lehmann (15e), Coumba Sow (33e), Ramona Bachmann (65e) et Svenja Fölmli (92e) ont inscrit les buts suisses devant plus de 2000 spectateurs. Malgré tout, la sélection helvétique a manqué l'occasion de fêter une victoire fleuve à l'image des nombreuses opportunités qu'elle s'est créées. L'avenir dira si ce manque d'efficacité ne se paiera pas au moment du décompte final alors que la différence de buts sera déterminante en cas d'égalité de points. Les Lituaniennes ont inscrit leur but sur leur seule occasion (2-1/50e). Le coach de l'équipe de Suisse Nils Nielsen a profité de cette partie contre la 106e sélection du classement mondial pour tenter quelques essais. Il a joué pour la première fois avec une défense à trois et a permis à Stefanie da Eira et à Sally Julini d'effectuer leurs débuts sous le maillot national. Les Suissesses disputeront leur prochain match mardi en Moldavie.

Andermatt assurera la succession de Murat Yakin à Schaffhouse Martin Andermatt retrouve un banc en Suisse. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Martin Andermatt assurera la succession de Murat Yakin comme entraîneur de Schaffhouse en Challenge League. Le Zougois de 60 ans sera déjà en place samedi pour le match de Coupe contre Bosporus Berne. Andermatt est un nom illustre dans le football suisse. L'ancien international a, entre autres, dirigé Ulm et Eintracht Francfort en Bundesliga. Ensuite, il a également occupé le poste de sélectionneur du Liechtenstein ou d'entraîneur à Young Boys entre autres. Son dernier mandat lui a permis de siéger dans le conseil de surveillance de Hanovre 96. Andermatt est une solution de rechange à Schaffhouse puisque le successeur désigné de Yakin, Artem Shaqiri a connu des problèmes pour se voir accorder un permis de travail. Schaffhouse occupe la 8e place du classement de Challenge League.

Bencic battue dès les quarts de finale Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 12) a échoué dès les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Luxembourg. Tête de série no 1, la St-Galloise s'est inclinée 6-1 6-4 en 73' devant Liudmila Samsonova (WTA 48). La championne olympique subit ainsi la loi de la Russe de 22 ans pour la deuxième fois de l'année. Elle espérait pourtant bien prendre sa revanche sur la défaite subie en juin en finale sur le gazon de Berlin (1-6 6-1 6-3), où Liudmila Samsonova avait créé la sensation après être sortie des qualifications. Mais Belinda Bencic a été largement dominée vendredi. Menée 3-0 après 10' de jeu, elle s'est procuré ses deux seules balles de break alors que Liudmila Samsonova menait déjà 5-1. La St-Galloise aurait même pu perdre plus sèchement, elle qui a écarté une balle de double break à 1-3 dans le deuxième set puis une autre à 2-4. C'est la troisième fois consécutive depuis son titre aux JO que Belinda Bencic connaît l'élimination en quarts de finale, après Cincinnati et l'US Open, et la quatrième de l'année au total. Elle a dépassé ce stade de la compétition à trois reprises cette saison, se hissant à chaque fois jusqu'en finale.

Laaksonen offre un 2e point à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA EFE/GERMAN FALCON L'équipe de Suisse de Coupe Davis a fait un grand pas vers la participation aux prochains barrages du groupe mondial I. Elle mène 2-0 face à l'Estonie à Bienne après les deux premiers simples. Henri Laaksonen (ATP 119) a apporté un deuxième point à la formation du capitaine Severin Lüthi en battant le gaucher Mattias Siimar (ATP 1041) 6-4 6-0. Dominic Stricker avait placé la Suisse sur les bons rails en dominant le no 1 estonien Vladimir Ivanov (ATP 717) 6-3 6-4 dans le match d'ouverture. Seizième de finaliste du récent US Open, Henri Laaksonen s'est montré tout autant impressionnant que le grand espoir bernois vendredi. Il a bien concédé son service dès le premier jeu du match. Mais ce fut la seule alerte de l'après-midi pour le Schaffhousois, qui a effacé immédiatement ce break de retard. Henri Laaksonen n'a perdu au final que 8 points sur son engagement, dont 4 dans le premier jeu. Il a su élever son niveau de jeu dans le "money time" de la première manche, accélérant la cadence à 4-4 pour s'adjuger les huit derniers jeux d'une rencontre qui a duré 54' seulement. La décision dès le double? L'issue de ce barrage du groupe II ne fait plus aucun doute tant Dominic Stricker et Henri Laaksonen ont affiché une nette supériorité vendredi. Le Bernois aura l'occasion d'offrir la victoire à son équipe dès 13h samedi lors du double, qu'il devrait jouer au côté de Marc-Andrea Hüsler.

Hirschi abandonne son maillot de leader Image: KEYSTONE/EPA Après avoir porté deux jours le maillot jaune de leader au Tour du Luxembourg, Marc Hirschi a perdu la première place du classement général malgré une bonne performance dans le contre-la-montre. Le Bernois de l'équipe UAE Emirates a pris la sixième place de l'étape de 25,4 kilomètres avec départ et arrivée à Dudelange. Il a concédé 47'' à son plus grand concurrent, le Portugais Joao Almeida. Ce dernier a pris la deuxième place du "chrono", battu de 2'' par son coéquipier de l'équipe Deceuninck, l'Italien Mattia Cattaneo. Almeida, qui ne comptait qu'un retard de 4'' au classement général avant le contre-la-montre, reprend ainsi le maillot jaune de leader. Almeida, qui rejoindra l'équipe d'Hirschi la saison prochaine, précède désormais de 43'' le Bernois. Le Tour du Luxembourg se terminera ce samedi avec une cinquième étape très vallonnée sur 183 km entre Mersch et Luxembourg. Le parcours est très ressemblant à celui de l'étape de mercredi que Marc Hirschi avait remportée légèrement détaché. Il s'agissait de sa première victoire depuis son triomphe fin septembre 2020 à la Flèche Wallonne.

Stricker met la Suisse sur les bons rails Image: KEYSTONE/Manuel Lopez Dominic Stricker (ATP 287) a signé des débuts victorieux en Coupe Davis. Le grand espoir bernois a offert le premier point à la Suisse dans le barrage du groupe mondial II qui l'oppose à l'Estonie sur le Rebound Ace de Bienne. Le champion junior de Roland-Garros 2020 s'est imposé 6-3 6-4 en 75' devant le no 1 estonien Vladimir Ivanov (ATP 717) vendredi. Il a ainsi pleinement justifié la confiance que lui a accordée le capitaine Severin Lüthi, qui l'a titularisé au détriment du plus expérimenté et mieux classé Marc-Andrea Hüsler (ATP 160). 14 aces Quart de finaliste à Genève et à Stuttgart sur le front de l'ATP Tour cette année, Dominic Stricker (19 ans) a nettement dominé les débats face à Vladimir Ivanov, un joueur de 34 ans qui n'a jamais figuré parmi les 300 premiers mondiaux. Auteur de 14 aces, il n'a ainsi perdu que 12 points sur son engagement. Deux breaks - le premier réalisé à 3-2 dans la première manche, le deuxième à 2-2 dans la seconde - lui ont suffi pour forcer la décision. Le gaucher bernois aurait pu faire plus facilement la différence dans le deuxième set, mais Vladimir Ivanov est parvenu à écarter six balles de break pour prolonger quelque peu le suspense. Laaksonen face au 1041e mondial Seizième de finaliste du récent US Open, Henri Laaksonen (ATP 119) a pour mission d'apporter un deuxième point à la Suisse. Le Schaffhousois devrait être à l'abri d'une mauvaise surprise dans le deuxième simple face au no 2 estonien Mattias Siimar (ATP 1041), dont le meilleur classement est un... 1038e rang obtenu en août.

Raphaël Monachon passe la main Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Raphaël Monachon quitte ses fonctions d'entraîneur du relais féminin 4x100 m. Il veut consacrer plus de temps à sa famille et estime qu'un passage de témoin est bienvenu en vue des prochains JO. L'entraîneur du Jura bernois, ancien recordman de Suisse du 110 m et participant aux JO de Sydney en 2000, veut "éviter de faire l'année de trop", a-t-il expliqué en révélant son départ à ATS-Keystone. "Quand j'ai pris mes fonctions à fin 2017, ce sont les relayeuses qui avaient demandé ma venue. Dans mon esprit, je m'engageais pour une durée limitée. Aujourd'hui, l'heure est venue de passer la main." Swiss Athletics est à la recherche d'un (d'une) successeur dès la saison prochaine. L'héritage de Monachon est de qualité: sous sa houlette, les relayeuses ont terminé trois fois quatrièmes dans une compétition majeure, aux Championnats d'Europe 2018, aux Mondiaux 2019 et aux JO 2021. Y a-t-il de la déception pour l'entraîneur d'être resté au pied des podiums? "A Berlin en 2018, cela s'est joué sur des détails, le bilan est mitigé. En revanche, aux Mondiaux de Doha, notre 4e place m'a plutôt surpris en bien. Et aux Jeux de Tokyo, après réflexion, je pense que le résultat correspondait à notre niveau." Pour 2022, année de Championnats d'Europe (à Munich) et du monde (à Eugene) tout à la fois, l'objectif ne peut être que de décrocher deux médailles. "Il faudra que chaque athlète progresse encore individuellement. La personne qui me succédera apportera de nouvelles impulsions, un regard neuf. Les relayeuses avaient fini par trop bien me connaître, j'étais très proche d'elles émotionnellement", confie Monachon.

Yulimar Rojas veut doubler triple saut et longueur Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez Championne olympique et recordwoman du monde du triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas veut défendre son titre aux JO de Paris en 2024 mais aussi tenter de décrocher le titre en saut en longueur. "Je suis une athlète de défis. Si cela ne tenait qu'à moi, je participerais à deux épreuves (longueur et triple saut). C'est ce que j'ai prévu. C'est ce à quoi je pense. Il y a de grandes chances que je participe aux deux", a-t-elle dit jeudi au président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une cérémonie en son honneur au palais présidentiel de Caracas. Au triple saut, elle a déjà un palmarès exceptionnel: vice-championne olympique à Rio, championne olympique à Tokyo, records du monde en salle comme en extérieur, double championne du monde en extérieur et en salle, gagnante de la Ligue de Diamant cette année... Selon plusieurs experts, l'athlète de 1m92, qui fêtera ses 26 ans en octobre et qui est basée à Barcelone, peut légitimement rêver d'être compétitive à la longueur. Son entraîneur n'est autre que le légendaire sauteur cubain Ivan Pedroso, champion olympique et quadruple champion du monde de la longueur. Le 13 juin, Rojas avait notamment fait un bond à 7m27, qui n'avait pas été homologué en raison d'un vent favorable de 2,7 m/s.

Bâle, un point c'est tout Image: KEYSTONE/AP/Aziz Karimov Bâle a commencé son épopée en Conference League à Bakou. Opposés à Qarabag, les Rhénans n'ont pu faire mieux qu'un nul 0-0 grâce à leur portier Heinz Lindner. Service minimum pour le FCB en Azerbaïdjan. Bien loin d'être transcendants, les hommes de Patrick Rahmen peuvent même s'estimer heureux de rentrer de Bakou avec quelque chose. Ils peuvent aussi dire un grand merci à leur gardien Heinz Lindner. Pas que l'Autrichien ait été mis à contribution tout au long de la rencontre, mais le dernier rempart bâlois a sorti deux arrêts décisifs en fin de partie. A la 84e, il a repoussé un ballon de Vesovic que Lang a ensuite dégagé loin de la zone de vérité. Et à la 94e, il a eu la main ferme sur une tête à bout portant de Sheydaev qui avait le poids du 1-0 et des trois points pour les Azéris. Au lieu de ça, les RotBlau repartent avec une unité. Leur seule possibilité de réussir le hold-up est venue à la 88e lorsque Cabral, très discret jusqu'ici, s'est créé une belle chance de marquer à partir de pas grand-chose. Dominés, les Rhénans doivent aussi espérer que les blessures de Cömert et Burger ne sont pas trop graves. Les deux hommes ont dû quitter leurs coéquipiers et Rahmen doit déjà composer avec une infirmerie encombrée. Annoncé comme l'adversaire le plus redoutable de ce groupe, Qarabag a tenu son rang. L'expérience des Coupes d'Europe - huit phases de groupe de suite dont une en Ligue des champions - a sans doute aidé les Azéris à ne pas baisser les yeux devant les Bâlois. L'autre rencontre du groupe H entre Omonia Nicosie et Kairat Almaty s'est elle aussi soldée par un match nul et vierge.