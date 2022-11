Le LHC change de coach et de chef des opérations hockey

LHC: Fust remplace Svoboda et quitte son poste d'entraîneur Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI C'est l'heure du grand chambardement au Lausanne HC, l'actuelle lanterne rouge de National League. Chef des opérations hockey, Petr Svoboda a été démis de ses fonctions et est remplacé par l'actuel entraîneur John Fust. Ce dernier doit désigner son successeur au poste de coach principal d'ici dimanche. John Fust endossera donc un nouveau costume au LHC. Le Canado-Suisse de 50 ans était l'entraîneur principal du club depuis le début de la saison 2021/22 après en avoir été le manager général et le coach assistant en 2020/21. Le Tchèque Petr Svoboda était quant à lui en poste depuis l'été 2020.

Miles Bridges évite la prison après des violences conjugales Image: KEYSTONE/FR171784 AP Miles Bridges évite la prison ferme. L'ailier des Charlotte Hornets a été condamné à trois ans de mise à l'épreuve après avoir renoncé à contester les violences conjugales dont l'accuse sa femme, ont annoncé jeudi des procureurs à Los Angeles. Bridges avait dans un premier temps plaidé non coupable en juillet pour trois accusations de violence conjugale et de maltraitance d'enfants, qui découlaient d'une agression présumée de sa femme devant leurs deux enfants dans la ville de Californie en juin. Le basketteur s'était rendu à la police puis avait été libéré sous caution. Dans la foulée, sa femme, Mychelle Johnson, a publié sur Instagram des photos qui semblaient montrer des blessures au visage et au corps. En renonçant à contester les accusations, Bridges n'a pas admis de culpabilité mais a accepté la condamnation et la peine. Au cours des trois ans de mise à l'épreuve, l'ailier de 24 ans devra suivre pendant 52 semaines des cours d'éducation parentale et de conseil en matière de violence conjugale et effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général. Il lui sera également interdit de posséder des armes dangereuses, et il devra se soumettre à des tests hebdomadaires de dépistage de stupéfiants, a précisé le bureau du procureur. En outre, pendant 10 ans, il n'aura pas le droit de contacter la victime ou de se trouver à moins d'une centaine de mètres d'elle.

Les Nets suspendent Kyrie Irving Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Kyrie Irving a été suspendu pour au moins cinq matches jeudi par les Brooklyn Nets, premiers à dégainer tardivement une sanction réclamée par beaucoup à la NBA, étonnante de passivité. Le meneur est sanctionné pour son refus persistant de s'excuser après avoir promu un film à caractère antisémite. Si la NBA a bien fini par déplorer, condamner l'agissement et l'attitude de la star, une semaine tout de même après les faits, par la voix de son patron Adam Silver, la franchise de Brooklyn a elle décidé de passer à l'action avec une sanction. "Nous avons été consternés (jeudi), lorsque l'opportunité lui a été donnée devant la presse, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu'il n'a pas de croyances antisémites, ni de reconnaître le contenu haineux spécifique au film", a déploré la franchise de Brooklyn dans un communiqué. "Un tel manquement à désavouer l'antisémitisme est profondément troublant, va à l'encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l'équipe", ont ajouté les Nets pour qui il ne peut donc décemment "plus être associé au club". Cette suspension "se prolongera tant que le joueur ne remédiera pas à l'impact négatif de sa conduite", ont-ils conclu. Une décision "imprudente" Jeudi dernier, la star de Brooklyn avait diffusé sur Twitter et Instagram une affiche de "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" avec un lien vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter. Réalisé en 2018, ce documentaire est adapté d'un livre éponyme datant de 2015 dans lequel il est écrit que "de nombreux juifs célèbres de haut rang" ont "admis" avoir "adoré Satan ou Lucifer". "Kyrie a pris une décision imprudente en postant un lien vers un film contenant des idées antisémites profondément offensantes", l'avait blâmé plus tôt Adam Silver, se disant "déçu qu'il n'ait pas présenté des excuses sans réserve et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible véhiculé par le film qu'il a choisi de rendre public". L'intéressé qui a depuis retiré ses posts controversés, a simplement répondu en disant qu'il en prenait "la responsabilité", reconnaissant que "certaines choses étaient douteuses là-dedans, fausses". "Je ne voulais pas faire de mal. Mais je ne suis pas celui qui a fait le documentaire", s'est-il défendu, avant de se montrer plus offensif: "Où étiez-vous quand j'étais enfant et que j'apprenais les événements traumatisants de mon histoire familiale?". "Impact négatif" Mercredi, il s'était contenté, dans un communiqué, d'admettre que sa démarche avait eu un "impact négatif" sur la communauté juive, tout en s'engageant à faire un don de 500'000 dollars à des associations, parmi lesquelles l'ADL, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre toute forme d'antisémitisme. Or cette dernière a refusé son argent, jeudi soir.

Swiatek qualifiée pour les demi-finales Iga Swiatek est en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/AP/Ron Jenkins Iga Swiatek (no 1) a tenu son rang en accédant aux demi-finales du Masters WTA jeudi. La Polonaise a dominé Caroline Garcia (no 6), qui jouera sa qualification contre Daria Kasatkina (no 8) lors de la 3e journée du groupe Tracy Austin. Elle rejoint Maria Sakkari (no 5) dans le dernier carré. Favorite de ce tournoi, Iga Swiatek est assurée de finir première de cette poule et donc d'affronter dimanche la deuxième de l'autre groupe. La patronne du circuit féminin, forte de huit titres remportés en 2022 (dont Roland-Garros et l'US Open), s'est encore montrée impressionnante pour vaincre Caroline Garcia 6-3 6-2. Sans jamais démériter, en tentant d'agresser constamment la Polonaise, Caroline Garcia n'en a pas moins été impuissante. Sa rivale a répondu par sa défense acharnée, sa capacité à couvrir le terrain, à mieux lire le jeu, avec un sens aiguisé du contre-pied, tout en sachant aussi placer des accélérations. Daria Kasatkina s'est pour sa part offert le droit d'espérer poursuivre l'aventure texane, en disposant 7-6 (8/6) 6-3 d'une Coco Gauff (no 4) quelque peu décevante pour ce qui était, pour elle aussi, une première dans cette épreuve. Mais la Russe ne partira pas favorite samedi face à Caroline Garcia.

Les Devils renversent les Oilers en 7 secondes Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON New Jersey a cueilli un cinquième succès consécutif en NHL jeudi. Les Devils se sont imposés 4-3 sur la glace d'Edmonton, grâce à deux buts marqués en l'espace de sept secondes à la 57e minute. Menés 3-1 après deux tiers, les Devils ont égalisé à 3-3 à 3'15'' de la fin. Sept secondes plus tard, après un engagement gagné par le capitaine Nico Hischier, l'homme en forme Jesper Bratt profitait d'une passe laser de John Marino pour sceller le score en signant son 17e point de la saison. L'attaquant suédois détient ainsi seul le record de la franchise avec au moins un point inscrit lors de 11 matches consécutifs. Crédité d'un assist sur ce but, Nico Hischier en est quant à lui à 11 points réussis en 10 parties jouées cette saison. Solide défensivement, Jonas Siegenthaler est resté "muet" jeudi. Cette victoire est la huitième en onze sorties pour les Devils, qui avaient perdu leurs deux premières parties. Ils ont pourtant dû composer avec la sortie sur blessure de leur portier Mackenzie Blackwood, qui a cédé sa place à Vitek Vanecek à la 29e soit quelques secondes avant le 3-1. Josi et Meier marquent Roman Josi et Timo Meier ont par ailleurs tous deux marqué en supériorité numérique jeudi. Mais si le défenseur bernois a connu les joies de la victoire avec Nashville (4-1 à Calgary), l'attaquant appenzellois n'a pas pu éviter une nouvelle défaite des Sharks, qui se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face aux Florida Panthers. Alex Ovechkin a également trouvé la faille jeudi, pour la... 786e fois sous le maillot de Washington en saison régulière. Le Russe a ainsi égalé le record du nombre de buts marqués pour la même franchise, détenu par Gordie Howe. Mais sa réussite n'a pas empêché les Capitals de s'incliner 3-1 face aux Red Wings de Pius Suter.

Europa League: courte défaite du FCZ à Londres contre Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La marche était un peu trop haute: le FC Zurich n'a pas réussi l'exploit qui lui était nécessaire à Londres. Il s'est incliné 1-0 face à Arsenal et est ainsi éliminé de l'Europa League. Les Gunners, qui avaient laissé plusieurs cadres au repos et pour qui Granit Xhaka était suspendu, ont dominé assez nettement jusqu'à l'amorce du dernier quart d'heure, mais ils ont manqué de tranchant et de précision dans le dernier geste. Seul le défenseur Tierney a trouvé la faille d'une belle frappe à la 17e. Brecher solide Le portier du FCZ Yannick Brecher a réussi plusieurs parades qui ont permis à son équipe de rester dans le match. Dans la phase finale de la rencontre, les champions de Suisse ont bénéficié de deux ou trois occasions intéressantes qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Les Zurichois terminent ainsi au quatrième et dernier rang du groupe A. Leur saison européenne prend ainsi fin.

National League: pas de miracle pour Ajoie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie n'a rien pu faire face aux Zurich Lions jeudi à Porrentruy en National League. Les visiteurs se sont imposés en toute logique 6-3 sur la glace jurassienne. Les locaux ont pu rêver durant un court instant. Menés à l'issue de la première période, ils ont pris l'avantage en moins d'une minute par Bakos (21'42) et Schmutz (22'36). Mais l'euphorie a été de courte durée: les Lions ont inscrit quatre buts avant la deuxième sirène, pliant ainsi le match. Les réussites des visiteurs ont été l'oeuvre d'Hollenstein (20e), Riedi (25e), Weber (31e), Azevedo (32e), Kukan (36e) et Sigrist (58e). Hazan a scellé le score final à la 60e.

Conference League: mission accomplie pour le FC Bâle Image: KEYSTONE/AP/Hakob Berberyan Le FC Bâle sera encore européen en février prochain. Les Rhénans ont fait le job en allant s'imposer 2-1 en Arménie face au Pyunik Erevan lors de la 6e journée du groupe H. Les données étaient claires: le FCB devait éviter la défaite pour être certain de poursuivre son parcours en Conference League. La mission a donc été accomplie, surtout grâce à une bonne première mi-temps. Males (17e) et Kade (29e) ont en effet donné deux longueurs d'avance aux rotblau. Expulsion sévère Mais la sévère expulsion de Ndoye (53e) pour un second avertissement, brandi en raison d'une supposée simulation, a changé les choses. A dix, les hommes d'Alex Frei ont davantage souffert. Leurs adversaires ont même repris espoir à la 72e quand Juricic a réduit l'écart. Mais le Pyunik n'est pas parvenu à inscrire les deux autres buts qui lui auraient permis de se qualifier aux dépens des Bâlois. Le FCB termine à la deuxième place du groupe derrière Slovan Bratislava. Il devra donc jouer un barrage contre un troisième d'Europa League, le vainqueur passant alors en 8es de finale de Conference League.

FC Barcelone: Gerard Piqué range ses crampons Image: KEYSTONE/EPA/Biel Alino Le défenseur Gerard Piqué (35 ans) va ranger ses crampons. L'Espagnol a gagné trois Ligues des champions avec le FC Barcelone, ainsi que la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012 avec l'Espagne. "Le match de samedi (contre Almeria, NDLR) sera mon dernier au Camp Nou", a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. "Je voulais vous dire que j'ai décidé que le moment était venu de mettre fin à ce voyage", a-t-il annoncé dans ce film d'un peu plus de deux minutes montrant des images de lui petit garçon, avec le maillot du Barça ou à la course aux autographes des stars du club. "Il n'y aura pas d'autre équipe après le Barça", a-t-il ajouté. "Je vais devenir un fan de plus, et je vais supporter l'équipe et je transmettrai mon amour du Barça à mon fils. Et tôt ou tard, je reviendrai", a conclu Piqué. Palmarès impressionnant Arrivé au Barça à l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la Catalogne de 2004 à 2008 pour l'Académie de Manchester United, où il a remporté une première Ligue des champions (2008), avant de revenir dans le club de son coeur. Piqué a remporté huit titres de champion d'Espagne, sept Copas del Rey (Coupe d'Espagne) et surtout trois Ligues des champions, en 2009, 2011 et 2015. Star en Espagne, Piqué a aussi figuré dans les pages "people" pour avoir partagé la vie de la chanteuse colombienne Shakira. Le couple, aujourd'hui séparé, a eu deux enfants. Entrepreneur, Piqué s'est aussi lancé dans les affaires, dans la société de droits du sport Kosmos, qui a notamment réformé la Coupe Davis de tennis.

Coupe du monde 2022: Timo Werner forfait sur blessure Une mauvaise nouvelle pour Timo Werner et l'Allemagne L'avant-centre de l'Allemagne Timo Werner a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Il s'est blessé à la cheville gauche mercredi soir en Ligue des champions avec le RB Leipzig. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Hansi Flick, qui doit annoncer dans une semaine sa liste de 26 joueurs retenus pour le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Timo Werner (55 sélections, 24 buts) était son attaquant titulaire ces derniers mois à la pointe de la Nationalmannschaft. Les examens réalisés jeudi à Leipzig ont révélé une lésion au niveau de la cheville. "Timo Werner sera absent pour le reste de l'année", a expliqué le club de l'est de l'Allemagne, officialisant le forfait de l'avant-centre pour la Coupe du monde. Tacle trop appuyé A la 13e minute de la rencontre face aux Ukrainiens de Donetsk mercredi soir à Varsovie, Timo Werner s'est immédiatement touché la cheville gauche sur un tacle trop appuyé du capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko. L'attaquant de Leipzig a tenté de poursuivre la rencontre, mais a rapidement fait signe à son banc qu'il devait être remplacé quelques minutes plus tard. "Cette nouvelle est très amère. Pour Timo personnellement ça me fait de la peine, parce qu'il va rater le Mondial qu'il voulait absolument jouer. Mais avant tout pour l'équipe, l'absence de Timo est une perte lourde", a réagi Hansi Flick. "Nous lui souhaitons tous qu'il revienne vite en forme". Transféré cet été de Chelsea à Leipzig, Werner était revenu dans le club où il a explosé au haut niveau de 2016 à 2020, pour retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde.

Coupe du monde: Tiril Eckhoff ne va pas bien et fait une pause Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER La Norvégienne Tiril Eckhoff, double championne olympique et triple championne du monde en individuel, va faire une pause. Elle a traversé "une période difficile." "Tiril Eckhoff a traversé une période difficile ces derniers temps et ne va pas tout à fait bien", a indiqué la fédération norvégienne dans un communiqué. "Elle ne peut par conséquent participer ni aux entraînements ni aux compétitions dans un avenir proche", a-t-elle ajouté. La fédération n'a pas précisé la nature des problèmes qui affectent l'athlète âgée de 32 ans. "Quand reviendra-t-elle? Nous ne le savons pas à l'heure actuelle. Elle est bien suivie et reçoit toute l'aide qu'elle peut obtenir. Nous espérons bien sûr que Tiril se sentira bientôt mieux", a commenté la responsable médicale de l'équipe nationale norvégienne, Aasne Fenne Hoksrud, citée dans le communiqué. Tiril Eckhoff a remporté huit médailles olympiques, dont deux d'or en relais mixte en 2014 et 2022, dix championnats du monde, dont trois en individuel, ainsi que la Coupe du monde en 2020-2021.

Le TAS rejette le recours de Quintana contre sa disqualification Image: KEYSTONE/EPA POOL Le TAS a rejeté le recours du Colombien Nairo Quintana contre sa disqualification lors du dernier Tour de France. C'était en raison de l'usage d'un antidouleur interdit par le règlement médical. La juridiction sportive a estimé, selon son communiqué, que la présence de tramadol dans le sang du grimpeur de 32 ans, qui s'était classé 6e de la Grande Boucle, suffisait à justifier la sanction infligée par l'UCI le 17 août. D'autant que l'UCI a sévi "pour raison médicale et non pour un motif de dopage", donc dans le cadre "de son pouvoir et sa compétence disciplinaire", poursuit le TAS, qui avait été saisi début septembre par le Colombien. L'instance du cyclisme avait disqualifié le coureur, le condamnant également à 5000 francs d'amende, après l'analyse de deux échantillons de sang séché fournis les 8 (septième étape) et 13 juillet (onzième étape), révélant la présence de ce produit au coeur de débats scientifiques et éthiques dans le monde sportif. Le tramadol, un opiacé de synthèse, a longtemps été "sous surveillance" de l'Agence mondiale antidopage sans figurer sur sa liste des produits interdits, ce qui interdisait aux fédérations sportives de le faire figurer dans leur règlement antidopage. Le 23 septembre dernier, l'AMA a finalement décidé de le bannir de toutes les compétitions à partir de 2024, mettant en avant des études démontrant ses effets sur la performance physique, ainsi que les risques importants de dépendance. Mais l'UCI, constatant l'usage particulièrement répandu de ce produit dans le cyclisme --parmi les échantillons urinaires positifs au tramadol prélevés dans le cadre de 35 sports olympiques, 68% concernaient en 2017 cette discipline--, l'avait interdit début 2019 via son règlement médical. L'instance mondiale du cyclisme invoquait deux risques, la "dépendance progressive" et surtout la somnolence et perte d'attention, "qui majorent le risque de chute en course" dans des pelotons déjà nerveux. Jeudi, dans un communiqué, l'UCI a "salué la décision rendue par le TAS", estimant qu'elle "renforçait la validité de l'interdiction du tramadol pour protéger la santé et la sécurité des coureurs". Le lendemain de sa disqualification, Nairo Quintana avait annoncé qu'il ne participerait pas au Tour d'Espagne, expliquant ne pas avoir "la tête ni le corps à la compétition". Lors du Tour de France 2020, une perquisition avait été menée à l'hôtel d'Arkéa-Samsic, alors que la course faisait étape près de Méribel, dans le cadre d'une enquête ouverte par le pôle santé publique du parquet de Marseille pour des soupçons de dopage. Aucune charge n'a pour l'heure été retenue dans cette affaire.

Sakkari dans le dernier carré du Masters Image: KEYSTONE/AP/Tim Heitman Maria Sakkari (no 5) est la première qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA de Fort Worth. La Grecque a composté son ticket en dominant Aryna Sabalenka (no 7) 6-2 6-4 mercredi dans la poule Nancy Richey. Ce duel entre les gagnantes de la 1re journée a été nettement dominé par Maria Sakkari, qui devait s'imposer en deux sets pour se qualifier mercredi déjà. Elle atteint ainsi le dernier carré de ce Masters pour la deuxième année consécutive. Tout reste en revanche possible pour la 2e place de ce groupe. Battue par Aryna Sabalenka lundi, Ons Jabeur (no 2) a en effet préservé ses chances de qualification en battant Jessica Pegula (no 3) 1-6 6-3 6-3 mercredi. Une Jessica Pegula qui n'est pas éliminée malgré ses deux défaites initiales.

Un assist pour Malgin face aux Flyers Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Denis Malgin a signé son troisième point de la saison mercredi en NHL. L'attaquant soleurois de Toronto s'est fait l'auteur d'un assist lors d'un match remporté 5-2 par les Maple Leafs face à Philadelphie. Buteur dimanche face à Anaheim, Denis Malgin a réussi un assist à la 43e sur le 3-1 inscrit par Zach Aston-Reese. Philadelphie a recollé à 3-2 avant que l'ancien pigiste du CP Berne John Tavares assure la victoire des Maple Leafs en marquant ses deuxième et troisième buts de la soirée. Toronto a ainsi mis un terme à une série de quatre défaites. Avec cinq victoires et 12 points en 11 matches, la franchise canadienne est loin de tourner à plein régime en ce début de saison.