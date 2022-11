Le LHC coule à pic ++ Tottenham et Eintracht Francfort passent

Fin de parcours pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/EPA L'aventure de Marc-Andrea Hüsler (ATP 61) à Paris-Bercy a pris fin au deuxième tour. Issu des qualifications, le gaucher est tombé devant Karen Khachanov (ATP 19). Au lendemain de son succès sur Jannik Sinner, Marc-Andrea Hüsler s'est incliné 6-3 4-6 6-4 face au vainqueur de l'édition 2018 de ce tournoi parisien. Il a concédé le break décisif du troisième set au neuvième jeu sur une attaque de coup droit trop longue. Malgré ce revers, le no 1 suisse peut tirer un bilan très positif de son séjour parisien. Il a confirmé tous les progrès réalisés ces derniers mois. Par ailleurs, ses trois victoires lui permettront de figurer lundi parmi les 60 meilleurs mondiaux. Ce classement lui assurera un certain confort pour attaquer la prochaine année. Les statistiques de cette rencontre livrent, par ailleurs, un enseignement utile pour l'avenir. Le Zurichois a, en effet, perdu les trois balles de break qu'il a concédées sur l'ensemble de la rencontre. Le prochain palier passe donc par un plus grand relâchement sur les points qui comptent double.

National League: Lausanne coule à pic Les joueurs de Rapperswil ont eu du plaisir Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Lausanne n'en finit plus de perdre après sa défaite mardi contre Rapperwil-Jona Lakers 7-4. Une dynamique négative que connaît également Ajoie défait à Berne 4-2. Le ciel est tombé sur la tête du Lausanne HC sur les rives saint-galloises. Les Vaudois menaient pourtant 4-1 après 20 minutes de jeu et se dirigeaient vers une soirée tranquille. Mais la sortie sur blessure du portier Ivars Punnenovs, remplacé par Tobias Stephan, a perturbé cet équilibre fragile. Dans la deuxième période, les hommes de John Fust ont encaissé cinq buts, dont quatre entre la 23e et la 32e minute. Le LHC concède ainsi une sixième défaite de rang et reste scotché à la dernière place. Juste devant les Vaudois, on retrouve Ajoie qui a concédé son deuxième revers consécutif. Face à Berne, les Jurassiens avaient pourtant ouvert la marque grâce à T.J Brennan au quart d'heure. Une avance insuffisante notamment dans le deuxième tiers où les Bernois ont inscrit deux buts pour s'envoler en tête. Bienne puissance 9 Le HC Bienne a pris la mesure de Zurich 5-4 et aligne un neuvième succès de suite, une première dans l'histoire récente du club seelandais. Face aux Lions, le HCB a notamment pu compter sur un doublé de son sniper finlandais Toni Rajala (2-1 et 3-2) pour l'emporter. Ce succès permet aux Biennois de se rapprocher de la première place détenue par Genève-Servette. Les Genevois ont peut-être perdu plus que trois points face à Langnau. Battus 4-3 après prolongations dans l'Emmental, les Aigles ont également perdu leur portier Gauthier Descloux, touché à la tête après un choc avec un adversaire après huit minutes de jeu. Le malheureux a été évacué sur une civière et remplacé par Robert Mayer. Fribourg trébuche Sale soirée également pour Fribourg-Gottéron qui est tombé dans le piège tendu par Kloten, vainqueur 3-1. Malgré l'ouverture du score de Schmid (27e), les Dragons ont été rejoints en début de troisième période et ont craqué à quarante secondes de la sirène finale sur une réussite d'Axel Simic et voient ainsi leur série de trois victoires de rang prendre fin. Lugano s'est donné de l'air en remportant le derby tessinois contre Ambri-Piotta 3-2 et Zoug a poursuivi son léger regain de forme en battant difficilement Davos 4-3 après prolongations.

Ligue des champions: Tottenham et Eintracht Francfort passent Perisic et Tottenham ont franchi l'obstacle Kabore et OM Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le suspense a été total dans le groupe D de la Ligue des champions lors de la 6e journée. Au final, Eintracht Francfort et Tottenham ont décroché leur qualification pour les 8es de finale. Les Allemands, avec Djibril Sow, ont réussi un petit exploit en allant s'imposer 2-1 à Lisbonne face au Sporting. Ils étaient menés à la pause, mais ont renversé la situation grâce à Kamada (62e/penalty) et Kolo Muani (72e). Les vainqueurs de l'Europa League ont une fois encore fait preuve d'une mentalité irréprochable. Tottenham a aussi gagné 2-1, mais à Marseille où les Spurs ont pourtant souffert. Dominateur, surtout en première mi-temps, l'OM a pris l'avantage par Mbemba (45e), oublié par la défense londonienne. Les visiteurs ont pris un peu plus de risques à la reprise. Ils ont égalisé par Lenglet (54e). Ensuite, les deux équipes ont eu des occasions de réussir le break. C'est finalement Tottenham qui y est parvenu par Höjbjerg à la 95e. Les Spurs terminent ainsi en tête du groupe devant Francfort. Le Sporting sera reversé en Europa League, alors que l'OM n'a plus que les yeux pour pleurer. Groupe A: Naples battu Naples a égaré ses premiers points après avoir aligné cinq succès. A Anfield Road, les Italiens ont été battus 2-0 par Liverpool qui a marqué par Salah à la 85e et Nunez au bout des arrêts de jeu. Les Napolitains terminent néanmoins en tête du groupe A avec 15 points, tout comme les Reds. Ils restent devant aux confrontations directes, puisqu'ils avaient gagné 4-1 à l'aller. Six sur six pour le Bayern Le Bayern Munich a bouclé son parcours sur un sixième succès dans le groupe C. Les Bavarois ont battu l'Inter Milan 2-0 grâce à Pavard et Choupo-Moting.

Ligue des champions: Porto dépasse Bruges sur le fil Taremi vient d'ouvrir le score pour Porto Image: KEYSTONE/EPA/JOSE COELHO Le FC Porto a fini en tête du groupe B de la Ligue des champions. Les Portugais ont battu l'Atlético Madrid 2-1 lors de la 6e journée. Porto a fait la différence en première période grâce à des buts de Taremi (5e) et Eustaquio (24e). Un autogoal de Marcano a redonné un bref espoir aux Espagnols (95e). Porto devance sur le fil le Club Bruges, qui a été accroché 0-0 en Allemagne par le Bayer Leverkusen. Les Belges étaient déjà qualifiés pour les 8es de finale. Le Bayer sera reversé en Europa League, alors que la saison européenne de l'Atlético est déjà terminée.

Bayern Munich: Pavard interpellé en état d'ébriété Benjamin Pavard: boire ou conduire, il faut choisir... Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Benjamin Pavard a été interpellé en état d'ébriété lors d'un contrôle routier à Munich. Le permis de conduire de l'international français du Bayern a été suspendu pour un mois au minimum. Selon le quotidien Bild, les faits se sont produits il y a six semaines après la victoire du Bayern contre Barcelone en Ligue des champions (2-0). Le taux d'alcoolémie de Pavard (26 ans) se montait à 0,8 g dans le sang, la limite autorisée en Allemagne étant de 0,5. Le Français devra aussi payer une amende de 500 euros et aura deux points retirés sur son permis. Son club n'a pas apprécié et lui a infligé une amende à cinq chiffres.

Stefanie Vögele met un terme à sa carrière Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Stefanie Vögele tire sa revanche. A 32 ans, l'Argovienne a décidé de mettre un terme à sa carrière. Son meilleur classement à la WTA fut une 42e place en novembre 2013. Sélectionnée pour la première fois en Fed Cup à 15 ans en 2005, Stefanie Vögele a disputé 33 tournois du Grand Chelem avec comme meilleur résultat un seizième de finale à Roland-Garros en 2013. Elle a disputé deux finales sur le Circuit, en 2018 à Acapulco et en 2020 à Newport Beach. "J'ai pu accomplir mon rêve pendant 17 ans", se félicite l'Argovienne dans un communiqué. Touchée par le Covid et atteinte d'asthme, elle avoue "avoir eu de plus en plus de mal à se maintenir physiquement au plus haut niveau." Elle tient à remercier son coach Ivo Werner et Swiss Tennis pour leur soutien. Elle entend désormais fonder une famille tout en restant en contact avec son sport.

Révolution de palais à Aarau Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Stephan Keller n'est plus l'entraîneur du FC Aarau. L'ancien international et le club du Brügglifed se sont séparés d'un "commun accord". Sixième du classement de la Challenge League à 8 points de la deuxième place, le FC Aarau n'a pas obtenu depuis le début de saison les résultats espérés. On rappellera que les Argoviens avaient raté la promotion directe en Super League la saison dernière en raison d'une défaite 2-1 à domicile devant Vaduz lors de l'ultime ronde du 21 mai. Agé de 43 ans, Stephan Keller dirigeait le FC Aarau depuis juillet 2020. Son successeur n'a pas encore été désigné.

Un nouvel entraîneur pour Mujinga et Ditaji Kambundji Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Adrian Rothenbühler n'est plus l'entraîneur des soeurs Kambundji ! Mujinga et sa cadette Ditaji ont, en effet, décidé de ne plus collaborer avec l'entraîneur national du relais. C'est Florian Clivaz qui sera désormais le nouveau mentor du "Team Kambundji". Ancien sprinter de pointe, le Valaisan figurait déjà dans l'entourage des soeurs. Mujinga et Ditaji Kambundji, qui viennent de reprendre l'entraînement, espèrent que ce changement insufflera un élan bénéfique à leur carrière qui a pris une nouvelle dimension en 2022. Cette année, Mujinga Kambundji a été sacrée Championne du monde du 60 m, Championne d'Europe du 200 m et vice-Championne d'Europe du 100 m. Elle a battu, par ailleurs, les records de Suisse du 100 m et du 200 m. Quant à Ditaji Kambundji, elle a cueilli le bronze du 100 m haies lors des Championnats d'Europe de Munich.

Ons Jabeur se saborde Ons Jabeur se demandera encore longtemps comment elle a pu perdre son premier match au Masters... Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Ons Jabeur ne gardera pas un souvenir lumineux de sa grande première au Masters. La Tunisienne a, en effet, concédé une défaite bien improbable à Fort Worth. Devant les gradins vides de la cité texane qui avait été le théâtre il y a trente ans de l'inoubliable finale de la Coupe Davis entre les Etats-Unis et la Suisse, Ons Jabeur s'est inclinée 3-6 7-6 (7/5) 7-5 devant Aryna Sabalenka. La finaliste de Wimbledon et de l'US Open est passée à deux points du match à 5/3 en sa faveur au jeu décisif de la deuxième manche avant de galvauder deux balles de double break au troisième set qui lui auraient permis de servir pour le gain de la rencontre à 5-2. "Cette victoire tient du miracle", reconnaît la Bélarusse. Dans la première rencontre de ce groupe Nancy Richey, Maria Sakkari s'est imposée 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) devant Jessica Pegula. Une belle revanche pour la Grecque qui avait été battue 6-2 6-3 par l'Américaine huit jours plus tôt en finale du tournoi de Guadalajara.

Trois assists et la première étoile pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Kevin Fiala est bien le joueur suisse le plus percutant en ce début de saison. Le Saint-Gallois a sorti une fois de plus le grand jeu lors du succès 5-1 de Los Angeles à St. Louis. Le transfuge de Minnesota a délivré trois passes décisives pour obtenir la première étoile. Il a été impliqué sur l'ouverture du score de Gabriel Vilardi et sur le doublé de Carl Gundström pour le 2-0 et le 5-0. Il comptabilise désormais 12 points - 2 buts et 10 assists - en onze rencontres. On rappellera qu'il sort d'une saison à 85 points (33 buts/52 assists). Kevin Fiala et ses coéquipiers tenteront ce mardi de signer un troisième succès de rang. Les Kings se déplacent à Dallas, le leader de la Central Division.

Les Hawks boivent la tasse Image: KEYSTONE/AP/Arlyn McAdorey Deuxième défaite de rang pour Atlanta ! Battus samedi à Milwaukee, les Hawks ont bu la tasse à Toronto. Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 139-109 pour concéder leur troisième revers en sept rencontres. Avec ses 31 points et ses 12 rebonds, le Camérounais Pascal Siakam a mené les Raptors vers cette - très - large victoire. Crédité de 13 points et de 5 rebonds pour un différentiel de -24, Clint Capela n'a rien pu faire pour endiguer la vague adverse. Les Hawks ont, il est vrai, commis 18 turnovers pour faciliter grandement la tâche de l'adversaire. "Nous leur avons donné trop de munitions", déplore le Genevois. Ce match s'est joué juste avant la pause avec un partiel de 16-4 de Toronto qui pouvait ainsi compter un avantage de 11 points à la mi-temps (64-53).

Coupe du monde 2022: la France privée de Pogba Image: KEYSTONE/AP LaPresse Paul Pogba a déclaré forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en raison d'une blessure. C'est un nouveau coup dur pour la France, déjà privée de N'Golo Kanté. "Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qatar", a indiqué son avocate Rafaela Pimenta dans un communiqué. Le champion du monde 2018 a donc perdu sa course contre la montre. Opéré d'un ménisque début septembre, il avait repris l'entraînement collectif avec la Juventus ces derniers jours, mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison. Cela rend impossible une sélection dans la liste annoncée le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps. Moments difficiles Des examens réalisés à Turin puis Pittsburgh (États-Unis) ont confirmé l'inéluctable tendance pour la compétition qui démarre le 20 novembre. "Si les voeux pieux pouvaient changer les choses, Paul aurait joué demain. Mais ce qui change les choses, c'est le travail, la résilience et la discipline, qui sont actuellement les seules choses présentes dans son esprit dans ces moments difficiles", a poursuivi Rafaela Pimenta. "Paul va continuer à donner le meilleur de lui-même pour être de retour sur le terrain pour les fans et son équipe le plus tôt possible", a-t-elle ajouté. À 29 ans, Pogba n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril. Son départ cet été de Manchester United pour la Juve lui a fait espérer un renouveau dans sa carrière, mais le milieu tricolore s'est blessé juste avant le début de saison. Affaire extrasportive L'affaire extrasportive impliquant son aîné Mathias Pogba, mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, tout comme quatre autres hommes, a également perturbé la rentrée du champion du monde. Pour les Bleus, c'est un énorme coup dur. Ce forfait s'ajoute à celui de N'Golo Kanté, son binôme du milieu de terrain en 2018. Une paire essentielle dans le système de Didier Deschamps, qui va devoir faire sans elle au Qatar dès le 22 novembre pour le premier match contre l'Australie.

Hüsler s'offre le no 12 mondial à Paris Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Marc-Andrea Hüsler (ATP 61) a signé une performance de choix au 1er tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le vainqueur du récent ATP 250 de Sofia s'est offert le scalp de Jannik Sinner (ATP 12). Issu des qualifications dans la capitale française, Marc-Andrea Hüsler s'est imposé 6-2 6-3 en 69' devant l'Italien pour renouer avec la victoire dans un tableau principal. Il avait en effet été battu dès le 1er tour dans les trois tournois qu'il avait joués depuis son sacre surprise en Bulgarie début octobre. Le gaucher zurichois a nettement dominé les débats face à Jannik Sinner, qui est revenu à la compétition la semaine dernière à Vienne après s'être blessé à une cheville à Sofia. D'une efficacité redoutable, il a converti les trois balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie, la première de sa carrière dans le tableau final d'un Masters 1000. Marc-Andrea Hüsler, qui n'a pour sa part pas concédé son service face à un Jannik Sinner décevant, se mesurera à un autre membre du top 20 au 2e tour à Bercy. Il défiera le vainqueur de l'édition 2018 Karen Khachanov (ATP 19), demi-finaliste du dernier US Open. Il s'était incliné 6-3 7-5 devant le Russe à Bienne en février 2019, dans le cadre de la Coupe Davis, lors de leur seul précédent duel.

Trois mois d'absence pour Reto Berra Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg-Gottéron doit composer pendant Reto Berra pendant trois mois supplémentaires. Le portier des Dragons, qui souffre d'une pathologie lombaire, doit se soumettre à une intervention chirurgicale. Le staff médical du club estime que la rééducation du Zurichois prendra environ trois mois, souligne le communiqué. L'état de santé de Reto Berra - dont la dernière apparition devant le filet fribourgeois remonte au 7 octobre à Davos - sera réévalué en janvier 2023. La charge de défendre la cage des Dragons incombera donc à Connor Hughes et à Jeffrey Meier jusqu'au retour aux affaires de l'international suisse. Prêté par les Zurich Lions, Jeffrey Meier est à disposition de Fribourg-Gottéron jusqu’à fin décembre 2022.