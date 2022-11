Le LHC l'emporte ++ Fribourg et Genève battus

Lausanne remporte trois points précieux, Fribourg et Genève battus Joie certaine dans les rangs lausannois Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lausanne a sauvé l'honneur romand en National League. Le club vaudois a dominé Ambri 3-2 en Léventine, alors que Fribourg, Genève, Bienne et Ajoie ont tous perdu. Lausanne se devait de montrer un autre visage que celui affiché samedi contre Fribourg. Et les Vaudois avaient surtout impérativement besoin de trois points. Le LHC a eu la chance avec lui durant le tiers initial. Cette chance qui semble le fuir depuis le début de la saison. Sur le 1-0 de Fuchs, le gardien Juvonen n'a pas pu bloquer le puck. Sur le 2-0 de la 15e, le lancer de Frick a frappé le poteau puis le dos du portier finlandais. Mais même avec Dame Chance comme alliée, les Lausannois restent un projet fragile. Ambri s'en est bien rendu compte en égalisant assez rapidement au cours de la période médiane. Bürgler à la 23e puis Chlapik à la 27e ont nivelé la marque. Peu vernis cette saison avec les blessures, les Lausannois ont à nouveau dû faire face à un coup dur. Gardien de cristal, Punnenovs a une fois encore dû quitter ses coéquipiers avant la fin de la rencontre. Cette fois c'est à la 30e que le Letton à licence suisse a rejoint prématurément le vestiaire. C'est donc Tobias Stephan qui a pris la relève. Et le vétéran a fait le job en tenant le fort vaudois. Et il le fallait puisque les Lions ont planté le 3-2 à la 34e grâce à Kovacs. Le fait que les hommes de Geoff Ward aient pu tenir le score est clairement positif. Cette victoire permet en outre au LHC de remonter à la 12e place et de laisser les Léventins derrière lui. Fribourg défait La partie entre Gottéron et Zurich ne fut pas prolifique en buts, mais elle fut très plaisante à suivre. Et la série de victoires fribourgeoises s'arrête à quatre puisque les Dragons ont été battus 2-0 par des Zurichois parfois chanceux. Mais les hommes de Grönborg ont eu la chance de posséder en Hrubec un incroyable gardien qui a su faire les arrêts décisifs au bon moment tout en étant parfois aidé par sa bonne étoile. Le leader Genève traverse une passe plus difficile. On ne retrouve pas le GSHC virevoltant. Et aux Vernets, les Aigles ont été battus par Rapperswil 3-2 ap. C'est l'ancien Grenat Tyler Moy qui s'est chargé de donner le deuxième point à son équipe. Dans les rangs genevois, si Filppula et Tömmernes donnent toujours satisfaction, on sent un sérieux coup de mou chez les deux compères Omark et Hartikainen. Les deux hommes devraient peser sur une rencontre, mais ils sont eux aussi plut^to dans un creux qu'au sommet d'une vague. Ceci dit, Genève marque tout de même un point et compte toujours neuf longueurs d'avance sur Bienne. Car après deux succès, Bienne n'a pu en ajouter un troisième. A Davos, les Seelandais se sont inclinés 3-0. Et ce malgré le retour de Gaëtan Haas dans l'alignement. Seulement Bienne a payé cher 70 secondes de flottement entre la 28 et la 29e. Julian Schmutz et Simon Knak ont inscrit deux buts et les Bernois ne s'en sont jamais relevés. Les Grisons ont classé l'affaire à la 50e en marquant le 3-0. Ajoie a pour sa part enregistré une neuvième défaite de rang. A domicile, les Jurassiens ont été battus par Kloten 2-1 ap. C'est Faille qui a crucifié les Ajoulots après 17 secondes en prolongation. Langnau a enlevé le derby bernois en écartant les Ours 4-2, tandis que le champion Zoug s'est à nouveau fait surprendre à domicile, cette fois par Lugano (4-1).

Mondial 2022: l'Angleterre et les Etats-Unis qualifiés Rashford ouvre le score sur coup franc Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino L'Angleterre a fini en tête du groupe B du Mondial 2022 au Qatar. Les Three Lions ont battu le Pays de Galles 3-0. Les Etats-Unis se sont aussi qualifiés pour les 8es de finale en dominant l'Iran 1-0. Sans particulièrement briller, surtout en première mi-temps, les Anglais ont fait le travail contre leurs cousins gallois au niveau bien limité. Gareth Bale, la vedette des Dragons, a traversé le match comme une ombre et a même été remplacé à la pause. Les hommes de Gareth Southgate ont fait la différence en seconde période grâce à des réussites de Rashford (50e/68e) et Foden (51e). L'Angleterre affrontera le Sénégal dimanche, un adversaire qui sera autrement plus redoutable. Car contre les Gallois, la défense anglaise n'a jamais été sollicitée et il est donc difficile d'estimer sa véritable valeur. Pulisic décisif Les Etats-Unis ont pour leur part gagné 1-0 face à l'Iran, qui n'a pas pu tenir le nul qui lui aurait permis de continuer le tournoi pour la première fois de son histoire. Les Américains ont pris les choses en main et ont été récompensés de leurs efforts sur un but de Pulisic (38e). Le joueur de Chelsea, sans doute le meilleur élément de son équipe, a toutefois été touché sur l'action du but. Il n'est pas réapparu sur la pelouse en seconde mi-temps. Au prochain tour samedi, les jeunes protégés de Gregg Berhalter seront aux prises avec les Pays-Bas. Sauvetage sur la ligne L'Iran a jeté toutes ses forces dans la bataille en fin de rencontre, mais sans pouvoir inscrire le but qui les aurait propulsés au prochain tour. Ils ont bénéficié de quelques occasions, et le défenseur Zimmermann a dû sauver sur sa ligne dans les arrêts de jeu.

Mondial 2022: les Pays-Bas et le Sénégal émergent du groupe A Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le groupe A du Mondial 2022 a rendu son verdict. Les Pays-Bas et le Sénégal iront en 8es de finale, alors que l'Equateur et le Qatar quittent le tournoi. Les Pays-Bas ont obtenu le succès attendu face au Qatar, qui a ainsi bouclé sa Coupe du monde sur une troisième défaite, devenant ainsi le pire pays organisateur de l'histoire de la compétition. Les Néerlandais ont gagné facilement 2-0 grâce à des réussites de Gakpo (26e) et Frenkie De Jong (49e). L'autre match, qui s'apparentait à un 16e de finale, a été bien plus disputé. Le Sénégal, qui devait absolument l'emporter, a pris l'initiative du jeu. Les champions d'Afrique ont ouvert le score par Sarr, qui a obtenu et converti un penalty à la 44e. Le joueur de Watford a été l'un des meilleurs éléments de son équipe. Moment bien choisi L'Equateur a dû prendre des risques ensuite. Les Sud-Américains ont égalisé par Caicedo après un corner (68e), mais ils n'ont pas eu le temps de rêver. Koulibaly a redonné un avantage décisif aux Lions de la Teranga (70e) suite à un coup franc. Il s'agissait du premier but en sélection pour le défenseur de Chelsea, qui a bien choisi son moment. Comme un hommage, ce deuxième ticket de l'histoire du Sénégal en match à élimination directe a été composté deux ans jour pour jour après le décès de Pape Bouba Diop. Ce dernier avait été l'un des héros de la Coupe du monde 2002 que les Lions avaient fini en quart de finale. A contrario, cette élimination peut donner des regrets aux Equatoriens. Après avoir fait jeu égal avec les Oranje, ils ont cette fois donné l'impression de penser avant tout à défendre le point du nul qui leur aurait suffi pour se qualifier.

Le Suisse Hartweg sur le podium à Kontiolahti Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Suisse Niklas Hartweg a provoqué une petite sensation avec sa deuxième place à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du monde à Kontiolahti en Finlande. Le Schwytzois de 22 ans n'a commis aucune faute au tir sur l'épreuve individuel des 20 km. Il n'a été battu que par le Suédois Martin Ponsiluoma. Hartweg est seulement le deuxième biathlète suisse, après Benjamin Weger, à se classer dans le top 3 en Coupe du monde. Le Valaisan, qui s'est retiré le printemps dernier, avait fêté la dernière de ses cinq places sur le podium en janvier 2021 lors d'une course en ligne à Oberhof.

Suisse: une course contre le temps à gagner Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Xherdan Shaqiri et Noah Okafor, les deux grands absents face au Brésil, seront-ils d'attaque vendredi face à la Serbie ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mardi matin, les Bâlois ont suivi en partie l'entraînement auquel n'ont pas participé les titulaires de la rencontre de lundi soir. Xherdan Shaqiri souffre d'une gêne musculaire à la cuisse, Noah Okafor au mollet. "Nous en saurons davantage demain mercredi, indique le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Nous serons alors à J-2 du match. Il est important qu'ils soient en mesure de participer à la séance collective pour pouvoir jouer vendredi." Le staff de l'ASF voulait toutefois se montrer d'un naturel optimisme quant à la présence des deux attaquants face à la Serbie. Edimilson Fernandes le couteau suisse de Murat Yakin Tel Merlin l'Enchanteur, Murat Yakin sortira peut-être de son chapeau une solution bien improbable pour pallier l'éventuel forfait de Xherdan Shaqiri et de Noah Okafor. Qui peut dire qu'Edimilson Fernandes, crédité d'une bonne rentrée lundi pour ses premiers pas dans la sélection de Murat Yakin, n'aura pas un rôle à jouer face à la Serbie ? "Murat Yakin va très vite comprendre que mon cousin peut jouer à tous les postes", confiait Gelson Fernandes avant le début de la Coupe du monde. A entendre Edimilson, homme de peu de mots, le sélectionneur a mis deux semaines pour comprendre. "Le temps pour apprendre à nous connaître", sourit le joueur de Mayence. No 10 de formation avec le FC Sion qu'il a quitté il y a six ans déjà pour West Ham, Edimilson Fernandes évolue aujourd'hui comme axial droit dans la défense à trois de Mayence. Lundi soir, il est entré pour occuper, dans un premier temps, le flanc gauche avant de basculer à droite. "Devant ou derrière, je suis prêt à jouer partout. Murat Yakin est venu me voir début octobre à Mayence contre Leipzig. Il m'a dit que je serai sur la liste pour cette Coupe du monde", glisse le Valaisan. "La preuve que tout peut aller très vite dans le football" Sur le papier, Edimilson Fernandes est la doublure de Silvan Widmer, son capitaine à Mayence, sur le flanc droit de la défense. Même, si de son propre aveu, il n'a jamais évolué comme latéral droit dans une défense à quatre. Seulement, sa présence s'explique par cette notion de flexibilité si chère au sélectionneur. Et aussi pas la force de caractère qu'il a démontrée pour convaincre à Mayence un entraîneur - le Danois Bo Svensson - qui ne voulait plus de lui l'an dernier. Prêté à l'Arminia Bielefeld puis aux Young Boys, il a attendu vainement cet été un transfert pour quitter Mayence. On connait la suite de l'histoire. Edimilson s'est accroché, a gagné sa place à l'entraînement pour jouer un match de Coupe du monde contre le Brésil. "La preuve que tout peut aller très vite dans le football", lâche-t-il. La preuve aussi que son talent, unanimement reconnu, ne s'exprime que lorsqu'il parvient à évacuer cette forme d'indolence qui l'a trop souvent caractérisé par le passé.

Benzema à La Réunion, son cas "n'occupe pas l'esprit" de Deschamps Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La situation de Karim Benzema, arrivé mardi sur l'île de La Réunion, ne fait pas partie "des choses qui occupent mon esprit", a balayé le sélectionneur Didier Deschamps. Le coach français préfère s'"occuper des 24 joueurs qui sont là" au Mondial avec l'équipe de France. Forfait pour la Coupe du monde après une blessure au Qatar contractée à la veille du match d'ouverture, Benzema est arrivé mardi matin vers 09h20 (06h20 à Paris) à La Réunion, selon un correspondant de l'AFP, au lendemain de rumeurs en Espagne sur un possible retour anticipé du joueur à l'entraînement du Real Madrid. Le Ballon d'Or 2022, en visite privée, doit séjourner une semaine dans l'océan Indien, a-t-on appris auprès d'un proche du joueur. Il est arrivé à l'aéroport international Roland-Garros à Sainte-Marie sans faire de déclaration. En tenue décontractée et casquette rouge, il s'est directement engouffré dans un SUV. Interrogé sur le cas du Madrilène, toujours présent administrativement dans la liste officielle des Bleus à la Coupe du monde, Didier Deschamps a évacué la question. "Vous cherchez des trucs là...", a-t-il répondu en conférence de presse avant Tunisie-France, mercredi en clôture du premier tour. "Ce ne sont pas des choses qui occupent mon esprit, je ne sais pas qui dit quoi, où, comment". Une médaille pour lui "J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et le délai pour qu'il se rétablisse. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là. Je vous laisse ça si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien", a-t-il ajouté. Benzema a déclaré forfait le 19 novembre, après avoir été victime d'une blessure à une cuisse à l'entraînement. Son délai de convalescence avait été évalué à trois semaines par la Fédération française. Non remplacé par Deschamps, le Madrilène figure encore dans la liste officielle des Bleus au Mondial. Lors des deux premiers matches, son nom était bien présent sur la feuille de match, avec la mention "absent". Sollicitée par l'AFP, la FIFA a précisé qu'en cas de sacre, elle décernerait une médaille à chaque joueur et que Benzema "aurait droit" à l'une d'elles, mais que la décision de le considérer comme champion du monde revenait en dernier ressort à la sélection française.

Gianluca Ferrero recommandé comme président de la Juventus Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Gianluca Ferrero, un homme d'affaires de 59 ans, a été recommandé comme nouveau président de la Juventus Turin, a annoncé l'actionnaire principal du club italien. Il s'est exprimé au lendemain de la démission de l'ensemble des membres du conseil d'administration. "Exor (la holding contrôlant la formation turinoise, NDLR) annonce qu'il recommandera Gianluca Ferrero au poste de président de la Juventus", club mythique du championnat italien, a indiqué la société détenue par la famille Agnelli dans un communiqué. Cette annonce intervient moins de 24 heures après la démission en bloc du conseil d'administration de la "Vieille Dame", avec à sa tête Andrea Agnelli, alors que le club turinois est plongé dans des problèmes sportifs, financiers et judiciaires. Exor, qui détient 63,8% du capital de la Juventus, assure que Ferrero possède "une expérience significative et les compétences techniques requises" pour diriger la Juve, qualités auxquelles s'ajoute sa "passion pour le club bianconero", ce qui fait de lui "la personne la plus qualifiée pour remplir ce rôle". Fausses informations comptables ? Conseil en entreprise, commissaire aux comptes et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés, Ferrero doit prendre le relais à un moment plus que délicat. Le CA sortant avait demandé un avis juridique indépendant sur une enquête en cours menée depuis plus d'un an par les procureurs de Turin sur des allégations de fausse comptabilité et d'irrégularités dans le transfert et le prêt de joueurs. Les procureurs enquêtent sur la possibilité que la Juve, qui est cotée à la bourse italienne, ait présenté de fausses informations comptables aux investisseurs et produit des factures pour des transactions inexistantes au cours de cette période. Le club a indiqué lundi que le conseil d'administration sortant avait estimé qu'il était "dans le meilleur intérêt social de recommander que la Juventus se dote d'un nouveau conseil d'administration pour traiter ces questions". Mardi matin, le titre du club plongeait de près de 5% à la Bourse de Milan, après avoir perdu plus de 7% peu après l'ouverture, dans un marché en hausse de 0,23%. La prochaine assemblée générale du club turinois est programmée le 18 janvier prochain.

Binotto n'est plus directeur de la Scuderia Ferrari Image: KEYSTONE/EPA/TOM WHITE Ferrari et Binotto, c'est fini: le directeur de l'écurie italienne de Formule 1, en poste depuis 2019, a présenté sa démission mardi, comme largement attendu dans le paddock. "Ferrari annonce avoir accepté la démission de Mattia Binotto qui, le 31 décembre, quittera ses fonctions de +Team Principal+ de l'écurie", a expliqué Ferrari dans un communiqué, sans avoir nommé pour l'instant son remplaçant. L'Italo-Suisse de 53 ans, né à Lausanne, souvent critiqué cette saison, paie son échec à reconquérir le titre mondial malgré une voiture en nette amélioration en 2022. A la tête de la gestion sportive, Binotto a, certes, connu son meilleur résultat cette saison, 2e du championnat pilotes, avec le Monégasque Charles Leclerc, et 2e des constructeurs. Mais il a de nouveau échoué à ramener Ferrari au sommet face à Red Bull et Max Verstappen, sacrés champions du monde. Le nom du successeur de Binotto n'est pas encore connu: "Le processus pour identifier le nouveau +team principal+ a commencé et devrait se conclure au début de l'année prochaine", a simplement indiqué Ferrari. Un nom revient souvent, celui du Français Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Alfa Romeo, motorisée par Ferrari. Et très proche de Jean Todt, le patron français de la Scuderia quand elle gagnait souvent, avec Michael Schumacher au volant.

L'envahisseur de terrain au drapeau arc-en-ciel a été relâché L'Italien avait interrompu le match Uruguay - Portugal. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr L'homme qui a pénétré sur la pelouse du match Portugal-Uruguay au Mondial2022, avec un drapeau arc-en-ciel et un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes et à l'Ukraine, a été rapidement relâché. Aucune mesure ne semble avoir été prise à l'encontre de cet Italien nommé Mario Ferri et surnommé "Le Faucon", selon une source citée par l'AFP. Ferri, né en 1987, est un habitué de ce type d'intrusion dans les stades. Lors du Mondial-2014 au Brésil, il était entré sur le terrain pendant Belgique-Etats-Unis avec un tee-shirt portant les inscriptions "Sauvez les enfants des favelas" et "Ciro Vive", en hommage à un supporter de Naples tué peu de temps auparavant, selon l'agence italienne AGI. Sur son compte Instagram, il a posté des images depuis l'intérieur du stade de Lusail, à Doha, la dernière étant prise à la mi-temps. C'est la première fois qu'un match est marqué par une telle intrusion depuis le début de la compétition organisée au Qatar, en butte aux critiques occidentales concernant le traitement des personnes de la communauté LGBT+. Dans le petit émirat, l'homosexualité est passible de poursuites pénales. À la 52e minute du match, après avoir traversé le terrain en courant pendant une trentaine de secondes devant les joueurs sans réaction, l'homme a été plaqué au sol par un stadier puis escorté calmement par la sécurité hors de la pelouse. Passage furtif à la TV Il portait un tee-shirt frappé sur l'avant du logo de Superman avec une inscription de soutien à l'Ukraine, "Save Ukraine" ("Sauvez l'Ukraine"), et dans le dos un message en faveur des femmes iraniennes ("Respect for Iranian Woman"). La scène n'a été montrée que furtivement à la télévision. "Nous savons ce qui se passe autour de cette Coupe du monde. Bien sûr, nous sommes avec eux, avec l'Iran aussi, les femmes iraniennes. J'espère qu'il n'arrivera rien à ce garçon parce que nous comprenons son message, et je pense que le monde le comprend aussi", avait commenté le Portugais Ruben Neves après le match. Si la Fifa a assuré que drapeaux ou habits aux couleurs de l'arc-en-ciel seraient acceptés dans les stades, dans les faits ceux-ci ont été confisqués à plusieurs reprises par les forces de sécurité.

Mondial 2022: journée décisive dans les groupes A et B Les Pays-Bas et l'Angleterre sont bien placés pour se qualifier pour les 8es de finale du Mondial 2022 au Qatar. L'Equateur et l'Iran en rêvent. Qualification, première place importante pour la suite de l'épreuve... Voici les enjeux de ce mardi, qui marque le début de la troisième et dernière journée des phases de poules, avec les groupes A et B. Groupe A Trois équipes peuvent encore prétendre à la qualification, à savoir les Pays-Bas, l'Equateur et le Sénégal. Le Qatar, pays hôte, est déjà éliminé après deux défaites. Les Pays-Bas, après une victoire contre le Sénégal (2-0) et un nul face à l'Equateur (1-1), n'ont besoin que d'un nul contre le Qatar. Ils peuvent même se permettre une improbable défaite contre le pays organisateur si les Equatoriens battent le Sénégal. L'Equateur se qualifiera en cas de succès ou de nul contre le Sénégal. Voire de défaite si les Qataris battent les Néerlandais sur un plus gros score, ce qui relève toutefois de la théorie... La défaite est en revanche interdite pour les Sénégalais, et il leur faut même a priori gagner contre l'Equateur. Un nul pourrait les qualifier, mais à la condition très improbable que les Pays-Bas soient battus par le Qatar. Et par plus d'un but d'écart. Les Pays-Bas, l'Equateur et le Sénégal tous terminer en tête du groupe. Si l'Equateur et les Pays-Bas l'emportent, la première place sera pour celui qui réussira le score le plus large. Plus difficile d'en rêver pour le Sénégal: il lui faudrait gagner et tabler sur un nul ou une défaite des Pays-Bas. Groupe B En théorie, toutes les équipes peuvent se qualifier, même si la tâche s'annonce quasi impossible pour les Gallois et qu'elle est quasiment acquise pour l'Angleterre. Les Anglais sont en effet les mieux placés, seuls leaders avec quatre points et une différence de buts très favorable grâce à leur démonstration contre l'Iran (6-2). Une victoire ou un nul contre leurs voisins gallois les qualifierait à coup sûr. Une défaite par moins de quatre buts d'écart serait également suffisante. L'Iran a son destin en mains grâce à sa victoire sur les Gallois (2-0). S'ils battent les Etats-Unis, les Iraniens seront en 8es pour la première fois de leur histoire. Un nul les qualifierait aussi si l'Angleterre n'est pas battue par le Pays de Galles. En revanche, la défaite leur est interdite. Pour les Américains, pas d'arithmétique compliquée: seule une victoire sur l'Iran les qualifiera. Les Gallois doivent non seulement l'emporter contre les rivaux anglais, mais ils doivent aussi rêver d'un nul dans l'autre rencontre. Sauf à battre l'Angleterre sur un score fleuve, avec quatre buts d'écart. Théoriquement, tout le monde peut accrocher la première place. Mais si elle gagne, l'Angleterre s'en emparera. Même un nul lui suffira si l'Iran ne l'emporte pas.

New Jersey gagne au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo New Jersey a signé un succès de prestige au Madison Square Garden. Les Devils ont battu 5-3 les New York Rangers pour cueillir un seizième succès en... dix-sept rencontres. Menés 2-0 après seulement 3'01'' de jeu, les Devils n'ont jamais paniqué pour revenir au score avant la fin de la période initiale grâce à des réussites de Tomas Tatar et de Yegor Sharangovich. Ils ont ensuite déroulé leur jeu pour le plus grand bonheur de leurs fans qui avait fait le déplacement pour ce derby dans la salle mythique. Nico Hischier a comptabilisé son 25e point de la saison. Le capitaine a délivré l'assist sur le premier but de ses couleurs. Il a rendu un bilan neutre alors que celui de Jonas Siegenthaler fut de +1.

Atlanta tombe à Philadelphie Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le retour aux affaires de Clint Capela, remis de ses maux dentaires, n'a pas permis à Atlanta de renouer avec la victoire. Les Hawks se sont inclinés 104-101 à Philadelphie. L'homme du match fut Joel Embiid. Le futur (?) international français a inscrit 7 de ses 30 points dans l'ultime minute de la rencontre pour donner la victoire aux 76ers. Blessé au pied, le pivot avait raté les quatre derniers matches de son équipe. En l'absence de James Harden toujours sur le flanc, il a su prendre ses responsabilités. Auteur de son dixième double double de la saison avec ses 10 points et ses 16 rebonds, Clint Capela a soigné ses statistiques après avoir dû faire l'impasse sur les rencontres contre Houston et Miami. Les Hawks, qui ont perdu pour la première fois de la saison un troisième match de rang, peuvent se reprocher leurs 20 turnovers qui ont pesé lourd dans la balance.

Démission du conseil d'administration de la Juventus Turin Image: KEYSTONE/EPA ANSA La totalité des membres du conseil d'administration de la Juventus Turin, y compris son président Andrea Agnelli, ont présenté leur démission, a annoncé lundi le club italien. Il est plongé dans des problèmes sportifs, financiers et judiciaires. Le directeur général, Maurizio Arrivabene, a été chargé de rester en place et d'expédier les affaires courantes le temps qu'un nouveau conseil soit constitué, a précisé le club dans un communiqué. La prochaine assemblée générale est programmée le 18 janvier prochain. Le conseil, dont font partie Andrea Agnelli et son vice-président Pavel Nedved, a démissionné en "considérant la centralité et la pertinence des questions juridiques et technico-comptables en suspens", une allusion à l'enquête que mène la justice italienne depuis plus d'un an. Le parquet de Turin s'intéresse à la pratique, que la Juve a multipliée, des "faux échanges" de joueurs: des ventes croisées avec d'autres clubs, sans échange d'argent mais permettant d'inscrire des plus-values dans les bilans. Les magistrats ont chiffré ces plus-values "fictives" à quelque 155 millions d'euros entre 2018 et 2021, selon les médias. Le club, coté en Bourse, aurait en outre caché à ses investisseurs l'existence d'accords privés avec des joueurs, dont l'attaquant vedette portugais Cristiano Ronaldo, pour régler certains salaires en différé. A ces déboires judiciaires s'ajoutent des problèmes financiers. La "Vieille Dame" a été éliminée dès les phases de poule de la Ligue des champions, une sortie prématurée qui va engendrer un manque à gagner de quelque 20 millions d'euros, selon le site Calcio e Finanza. Le club, dans le rouge ces cinq dernières années, avait enregistré la saison dernière 255 M EUR de pertes: un déficit record dans le football italien.

Le Portugal qualifié après son succès sur l'Uruguay Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le Portugal a rejoint la France et le Brésil parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à Doha. Les Lusitaniens ont battu 2-0 l'Uruguay lors de leur deuxième match. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont dominé cette partie. Leur victoire n'est pas imméritée pour avoir réussi à percer le coffre-fort uruguayen. Les Portugais ont toutefois payé un lourd tribu à une nouvelle blessure. Le défenseur du PSG, Nuno Mendes a quitté ses coéquipiers à la 41e minute après s'être blessé tout seul. Il rejoint Danilo et Otavio parmi les éclopés. Les Sud-Américains s'étaient créé la plus belle occasion de la première mi-temps avec un sensationnel solo de Rodrigo Bentancur. Le milieu de terrain de Tottenham est venu se briser sur le portier Diogo Costa (33e) après avoir transpercé la défense centrale portugaise. Les actions de cette classe furent malheureusement rares du côté uruguayen. Dans l'autre camp, le Portugal a fini par asseoir sa domination avec un premier but de Bruno Fernandes. Le capitaine a adressé une sorte de centre-tir qu'a semblé effleurer de la tête Cristiano Ronaldo. L'ancien coéquipier de Fernandes à Manchester United n'a pas hésité à s'approprier le but, mais les divers ralentis de la télévision n'ont pas laissé planer le moindre doute. Il n'avait pas touché la balle. Les coéquipiers d'Edilson Cavani - très discret - ont alors connu une période faste de près de quatre minutes où ils auraient pu égaliser par Maxi Gomez (poteau/75e), Suarez (de peu à côté/78e) et Arrascaeta (sur Diogo Costa/79e). Dans les arrêts de jeu, Bruno Fernandes a réussi un doublé sur penalty après une main de Coates. Dans cette poule, le Ghana est le mieux placé pour décrocher la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale. Il lui suffira d'un match nul contre l'Uruguay vendredi.