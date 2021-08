Le monde du foot rêve de voir ces trois génies du foot alignés avec le PSG

MotoGP: Quartararo en patron Fabio Quartararo, taille patron. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le Français Fabio Quartararo a conforté sa 1re place au Championnat du monde de MotoGP en remportant le GP de Silverstone (GBR). Il a assez largement dominé la course et obtenu son 5e succès en 2021. Devant des tribunes pleines, Quartararo (Yamaha) a devancé les Espagnols Alex Rins sur Suzuki et Aleix Espargaro sur Ducati. Ce dernier a offert à la marque italienne son premier podium depuis son retour dans la catégorie en 2015. Les six premières places sont occupées par des pilotes de six marques différentes. Quartararo, 22 ans, s'est assez rapidement détaché en compagnie des frères Pol et Aleix Espargaro. Puis il n'a plus été inquiété, sur un circuit où il s'était révélé en 2019. Le Niçois a signé son 5e succès de la saison et creuse l'écart au classement du championnat du monde. Il compte désormais 65 points d'avance sur l'Espagnol Joan Mir (Suzuki). En Moto3, l'Italien Romano Fenati (Husqvarna) a remporté depuis la pole position son premier Grand Prix de la saison. En tête de toutes les séances ce week-end et pendant toute la course, Fenati a partagé le podium avec ses compatriotes Niccolo Antonelli (KTM) et Dennis Foggia (Honda).

Le bronze pour Camille Balanche en descente Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Neuchâteloise Camille Balanche a remporté la médaille de bronze en descente aux Mondiaux de Val di Sole (ITA). L'ancienne hockeyeuse âgée de 31 ans était tenante du titre. Balanche a été devancée dans l'ordre par les Françaises Myriam Nicole et Marine Cabirou. Elle avait pris le départ un peu diminuée après s'être blessée à un mollet en chutant quelques heures avant le départ. Camille Balanche, initiée à la discipline par sa compagne Emilie Siegenthaler, était devenue l'an dernier en Autriche la première Suissesse championne du monde de descente (downhill). Elle est la fille de l'ancien sauteur à ski Gérard Balanche. Emilie Siegenthaler, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, s'est classée 10e dimanche. A 34 ans, la fille de Nicolas Siegenthaler, le coach du nonuple champion du monde de cross-country Nino Schurter, a ainsi accroché un le top 10 pour la huitième fois à des Mondiaux.

L'or et le record pour Manuela Schär Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Les athlètes suisses continuent à briller aux JO paralympiques de Tokyo. Manuela Schär a décroché l'or sur 800m en fauteuil roulant (T54), avec un record paralympique à la clé (1'42''81). La Lucernoise avait remporté deux jours plus tôt l'argent sur 5000 m. La championne de 36 ans compte désormais cinq médailles paralympiques à son palmarès, dont deux remontent à 2004 déjà. Celle de dimanche à Tokyo, devant l'Américaine Tatyana McFadden, est sa première en or. Et ce n'est sans doute pas fini puisque Manuela Schär a encore trois courses au programme à Tokyo, dont le marathon. Dans la catégorie T53 (fauteuil roulant également), sur 800 m toujours, la Thurgovienne Catherine Debrunner a obtenu la médaille de bronze. Une suite logique pour celle qui avait été championne du monde du 400 m en 2019. En 2016 aux Paralympiques de Rio, Debrunner s'était classée 9e sur le double tour de piste. Après l'or la veille de Marcel Hug sur 5000 m et l'argent de Manuela Schär sur la même distance, ces deux nouveaux podiums portent à quatre le nombre de médailles suisses à ce jour à Tokyo.

Record du monde pour l'Ethiopienne Yehualaw Image: KEYSTONE/EPA EFE/EMILIO NARANJO L'Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw a amélioré de 19 secondes le record du monde du semi-marathon, à Antrim, en Irlande du Nord. Elle a couru en 1h03'42 pour devenir la première femme sous 1h04'. L'ancien record était détenu depuis le 21 avril par la Kényane Ruth Chepngetich en 1h04'02. En dix ans, depuis les 1h05'50 de la Kényane Mary Keitany en 2011 aux Emirath arabes unis, le record du monde sur les 21,097 km a progressé de plus de deux minutes, une évolution assez phénoménale. Yalemzerf Yehualaw, âgée de 22 ans, avait remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde de la discipline l'an dernier en Pologne. Son meilleur chrono avant ce dimanche était de 1h04'40. Cette nouvelle meilleure marque sur le "semi" laisse penser que le record du monde du marathon (2h14'04 par Brigid Kosgei) est menacé. La course masculine à Antrim a été remportée par l'Ethiopien Jemal Yimer, en 1h00'31.

Messi, Neymar et Mbappé avec le PSG à Reims Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La recrue vedette du PSG, Lionel Messi, figure dans le groupe de 22 joueurs convoqués pour affronter Reims en Ligue 1 dimanche (20h45). Cette première s'accompagne du retour de Neymar et de la présence de Kylian Mbappé, à l'avenir incertain. L'Argentin aux six Ballons d'Or, dont l'arrivée a été officialisée le 10 août, n'avait pas encore été convoqué par l'entraîneur Mauricio Pochettino qui, à deux jours de la clôture du marché des transferts, peut encore compter sur Mbappé malgré ses envies de départ au Real Madrid. Le trio en or du PSG pourrait donc être aligné pour la première, et peut-être la dernière fois, dimanche soir à Auguste-Delaune. A moins que le club parisien ne préfère laisser l'attaquant français sur la touche, comme il l'a fait en août 2019 pour Neymar, alors courtisé par le FC Barcelone. Le Brésilien a de son côté retrouvé une forme qui lui permet de reprendre la compétition, après trois semaines d'entraînement. Messi n'en compte que deux, mais l'Argentin est "très motivé" à l'idée de jouer pour son nouveau club, avait déclaré samedi Pochettino, sans pour autant confirmer la venue de l'ancien milieu du FC Barcelone à Reims. "Nous n'avons pas encore donné le groupe", mais Neymar, Messi et Mbappé "seront sûrement parmi les convoqués, on verra s'ils peuvent jouer d'entrée de match", avait seulement indiqué l'entraîneur argentin.

En attendant Mbappé, le Real mate le Betis Image: KEYSTONE/EPA/JULIO MUNOZ Sans Kylian Mbappé, attendu par tout un club, le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre le Betis Seville pour la 3e journée de Liga. Les Merengue ont été délivrés par le revenant Dani Carvajal. Alors que le transfert attendu du prodige du PSG Kylian Mbappé vers le club madrilène tient en haleine l'Espagne du football depuis plusieurs jours, le Real s'est montré timide sur le terrain du Betis et n'a arraché la victoire que grâce à une reprise de volée salutaire du latéral Dani Carvajal (61e), sur un centre en retrait de Karim Benzema. Sept mois après sa blessure aux ischio-jambiers qui l'a privé d'Euro et tenu éloigné des terrains depuis le début de l'année 2021, Carvajal s'est montré décisif dès son deuxième match. Son dernier but sous le maillot blanc remontait au 30 novembre 2019. Et heureusement que c'est un défenseur qui s'est chargé d'alimenter le tableau de marque côté "Maison blanche". Car en l'absence de "Kyky", le trio d'attaque du Real, composé de Gareth Bale, Karim Benzema et Vinicius, n'a pas su concrétiser les occasions. Plus tôt dans la journée, deux équipes basques se sont imposées sur le plus petit des écarts : l'Athletic Bilbao a arraché la victoire à Vigo grâce à un but d'Iñaki Williams, tandis que la Real Sociedad s'est défaite de Levante 1-0 à domicile.

Première pour Ivashka Ilya Ivashka prend du galon. Image: KEYSTONE/AP/Chris Carlson Le Bélarusse Ilya Ivashka (ATP 63) a remporté le tournoi ATP 250 de Winston-Salem (USA), le premier titre de sa carrière à 27 ans. Il a expédiéle Suédois Mikael Ymer en 56 minutes, 6-0 6-2. Ivashka a dominé de bout en bout son adversaire, qui disputait comme lui sa première finale sur le circuit ATP. Il a notamment été quasi- parfait au service, ne concédant que deux points sur l'ensemble du match. Ymer, 22 ans et 90e mondial, a concédé son service dès le début de chaque set. Svitolina s'impose A Chicago, Elina Svitolina (no 1/WTA 6) a remporté le tournoi WTA 250 en venant à bout de la Française Alizé Cornet 7-5 6-4. A 26 ans, l'Ukrainienne remporte son 16e titre en simple, le premier en 2021, au bout d'un peu plus de deux heures de jeu.

Lausanne piégé au Pays de Galles, la balade zougoise Image: KEYSTONE/EPA/Claus Fisker Lausanne s'est pris les pieds dans le tapis à Cardiff lors de la 2e journée de la Champions League. Les Vaudois se sont inclinés 4-1. Dominer ne suffit pas. Malgré 74 lancers et 72% de chance de l'emporter, les Lausannois ont quitté la patinoire galloise la queue entre les jambes. Parce qu'ils se sont fait surprendre par un adversaire opportuniste en diable. Le LHC a bloqué davantage de tirs, a remporté la majorité des engagements (32-17), mais a perdu au final. L'unique réussite vaudoise est venue de Ken Jäger à la 23e. Zurich s'est ressaisi après sa défaite inaugurale. Les Lions ont battu Frölunda 4-2. Le Suédois Marcus Krüger, auteur du but décisif à la 46e et d'un assist, a été brillant contre ses compatriotes. Et enfin Zoug s'est fait plaisir. Le champion de Suisse a écrasé les Danois de SonderjyskE 10-0 dans leur patinoire. "Il n'y a plus de petites équipes", lit-on et entend-on souvent. Eh bien en Coupe d'Europe de hockey, il y a encore des petites équipes. Les Danois n'ont pas soutenu la comparaison face à des Zougois joueurs. Un 10-0 sous forme de fessée avec des doublés pour Klingberg et Suri. Et dire que Kovar s'est contenté d'un seul but...

Héroïque, la Suisse se qualifie pour les demi-finales Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse féminine a montré un caractère exceptionnel en quarts de finale du Mondial à Calgary. Elles ont battu la Russie 3-2 ap. Quel retournement de situation! Menées 2-0 à la 49e, les filles de Colin Müller ont renversé la vapeur pour s'offrir une incroyable demi-finale. Privées de leur star Alina Müller, blessée contre les Russes en poule mais présente dans les gradins avec une jambe immobilisée, les Suissesses ont d'abord subi, comme ce fut le cas tout au long de la compétition. Mais dans le troisième tiers, elles ont refait surface en marquant à la 50e par Evelina Raselli, puis en égalisant à la 58e grâce à Phoebe Staenz sur un power-play et après avoir sorti leur gardienne Saskia Maurer. La portière de Bomo Thoune, qui va partir en NCAA la saison à venir, a été un roc durant la prolongation, même si les Suissesses ont globalement dominé ces minutes supplémentaires. L'explosion de joie est intervenue à la 66e lorsque Sinja Lehmann a trouvé la jeune Laura Zimmermann dans le slot pour le 3-2 libérateur. Les Suissesses attendent maintenant avec impatience leurs adversaires qui risquent bien d'être soit le Canada, soit les Etats-Unis.

Le leader Zurich se contente d'un point à St-Gall Antonio Marchesano a inscrit un magnifique coup franc Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Quel match à St-Gall! Le leader Zurich a dû batailler pour obtenir le point du nul 3-3 face aux Brodeurs à l'occasion de la 5e journée de Super League. Par trois fois les joueurs de Peter Zeidler ont pris les devants et par trois fois les Zurichois ont égalisé. Les joueurs du Letzigrund ont sans nul doute laissé échapper deux points supplémentaires, mais au vu des circonstances ils se satisferont de cette seule unité. On pense surtout au 3-2 saint-gallois de Diakité tombé à la 67e et alors que les Zurichois poussaient. Mais ces derniers ont réussi à égaliser à la 76e par Gnonto, là aussi de la tête. Avant ces deux réussites, les spectateurs du KybunPark ont eu droit à deux bijoux. A la 39e, Kempter avait inscrit le 2-1 d'une volée de l'extérieur du gauche dans la lucarne. Et à la 59e, c'est Marchesano qui a déposé le ballon dans la lucarne de Zigi sur un somptueux coup franc. Zurich espère bien conserver sa place au sommet dimanche soir. Pour cela il ne faudrait pas que Bâle batte dans le duel des "Européens".

Pol Espargaro en pole en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/STR L'Espagnol Pol Espargaro a signé le meilleur temps des qualifications de MotoGP en vue du GP de Silverstone (GBR) de dimanche. Sur sa Honda, il a devancé de 0''22 l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati). Il s'agit de la première pole de Pol Espargaro sur Honda. Pourtant, l'Espagnol a passé son tour de décélération à se taper la main contre la jambe. Il pensait avoir été battu par son compatriote Jorge Martin. Mais ce dernier avait coupé une chicane et a été rétrogradé de la 1re à la 4e place. Derrière Pol Espargaro, la première ligne est complétée par Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. En Moto2, le Bernois Thomas Lüthi (Kalex) a réalisé le 17e chrono, à 1''766 de l'Italien Marco Bezzecchi (Kalex).

Bardet l'emporte en solitaire au sommet du Pico Villuercas Odd Christian Eikingtoujours en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Français Romain Bardet (DSM) a remporté la 14e étape du Tour d'Espagne, disputée entre Don Benito et Pico Villuercas. Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) a conservé son maillot rouge. Bardet a même fait coup double, puisqu'il a ravi à Damiano Carruso (Bahraïn) le maillot de meilleur grimpeur, en empochant les points de la montagne lors de cette 14e étape. Engagé avec 17 autres coureurs dans l'échappée du jour qui a compté entre dix et quinze minutes d'avance sur le peloton durant une bonne partie de l'étape, Bardet est parti en contre dans la longue montée finale vers le Pico Villuercas, et a déposé Andrey Zeits (BikeExchange) et Nicolas Prodhomme (AG2R) à six kilomètres du sommet pour s'envoler vers la victoire. Il s'agit de la première victoire d'étape de Bardet sur le Tour d'Espagne, lui qui a déjà gagné trois fois sur le Tour de France, dont il a terminé meilleur grimpeur en 2019. Pris dans une lourde chute lors de la 5e étape, Bardet ne peut plus lutter pour le général, et se concentre donc sur les étapes de montagne et le maillot de meilleur grimpeur. Jesus Herrada (Cofidis) est arrivé 2e à 44 secondes de Bardet, et Jay Vine (Alpecin-Fenix) 3e dans le même temps, alors qu'il avait chuté lourdement un peu plus tôt. Pas de changement notable au classement général, puisque Primoz Roglic (Jumbo), Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos) et Jack Haig (Bahraïn), favoris de la Vuelta ont franchi la ligne quelques secondes après Miguel Angel Lopez (Movistar), loin derrière Romain Bardet.

Max Verstappen en pole devant George Russell Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Max Verstappen (Red Bull) a pris la pole du GP de Belgique devant le surprenant George Russell (Williams), lors de qualifications retardées puis interrompues à cause de la forte pluie à Spa. Lewis Hamilton (Mercedes), leader du championnat du monde avec huit points d'avance sur Verstappen avant cette 12e manche de l'année, a réalisé le 3e temps devant Daniel Ricciardo (McLaren). C'est la 9e pole, la 6e cette saison, pour Verstappen, déterminé à repasser leader devant Hamilton, qui vise lui une 100e victoire en Grand Prix dimanche. Sebastian Vettel (Aston Martin) et Pierre Gasly (AlphaTauri) figureront en 3e ligne après cette séance de qualifications dont le départ a été donné avec douze minutes de retard à cause des conditions pluvieuses. La séance a ensuite été interrompue au début de la troisième partie réservée aux dix meilleurs temps (Q3), après une averse qui a de nouveau rendu la piste dangereuse. Sous ces conditions, le Britannique de 21 ans Lando Norris a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage en côte du Raidillon. Après un violent choc contre les murs de sécurité, sa monoplace s'est disloquée. Le pilote a pu en sortir, indemne mais en se tenant le coude. Il a rejoint ensuite le centre médical du circuit alors que la voiture et les débris étaient évacués de la piste. La séance a pu reprendre quelque quarante minutes après. Sur une piste qui n'a jamais eu le temps de sécher un instant, George Russell, avec une Williams habituée au fond de grille, a failli créer la surprise. Le Britannique de 23 ans, qui pourrait être pilote Mercedes l'an prochain aux côtés d'Hamilton, a été pendant quelques secondes en pole position virtuelle, avant d'être dépassé de trois dixièmes par Verstappen au dernier moment. C'est le meilleur résultat en qualifications pour Russell. S'il avait déjà réussi une 2e place, en 2020, c'était au volant d'une Mercedes, en remplacement de Lewis Hamilton qui avait déclaré forfait, contaminé par le covid. Cette fois, c'est avec une Williams limitée, alors que son meilleur résultat en qualifications cette saison était une 8e position. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas dépassé Q1. Antonio Giovinazzi a pris la 15e place et Kimi Räikkönen la 18e.

Les outsiders avancent Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Avant le dernier tour de l'Omega European Masters de Crans-Montana, deux outsiders sont en tête: l'Américain Sean Crocker et l'Italien Renato Paratore. Il y a deux ans, lors de la dernière édition du tournoi doté de deux millions d'euros, le Suédois Sebastian Söderberg, quasiment inconnu jusqu'alors, avait battu la superstar nord-irlandaise Rory McIlroy en barrage. La probabilité qu'un outsider puisse revêtir la veste rouge du vainqueur dimanche après-midi est plutôt élevée. Quatorze joueurs sont à quatre coups de la tête après trois tours. Parmi eux, l'Autrichien Bernd Wiesberger, numéro 71 au classement mondial, est le plus connu. Les quatre golfeurs de renom représentés dans les deux tours finaux n'ont pas pu grimper dans la hiérarchie samedi. L'Espagnol Miguel Angel Jimenez, favori du public, et le Suédois Henrik Stenson, ancien champion de l'Open de Grande-Bretagne, sont tous deux à sept coups avant les 18 derniers trous. Les autres anciens vainqueurs de tournois majeurs, l'Italien Francesco Molinari et l'Allemand Martin Kaymer, sont aussi à la peine. Les choses ne se sont pas bien passées pour les deux joueurs suisses figurant dans le tableau final. Le professionnel genevois Raphaël de Sousa et l'amateur zurichois Ronan Kleu ont eu besoin de 75 coups (5 au-dessus du par).