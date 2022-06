Le NUC doit renoncer à la Ligue des champions +++ Mityukov qualifié

Désillusion pour les épéistes suisses Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Les Suisses se sont inclinés contre l'Italie en quarts de finale de la compétition par équipes à l'épée aux Championnats d'Europe à Antalya (TUR). La bonne prestation d'Alexis Bayard n'a pas suffi. Le Valaisan, co-médaillé de bronze dimanche avec le Schwytzois Max Heinzer dans l'épreuve individuelle, a permis à la Suisse de prendre quatre touches d'avance en dominant 9-2 Federico Vismara dans son dernier duel. Las, le dernier tireur, Max Heinzer, a craqué en perdant 11-3 son dernier combat. Au final, les Helvètes se sont inclinés 45-41. En 8es de finale, ils avaient éliminé la Suède (45-34), et Heinzer s'était montré impeccable. Outre Bayard - excellent contre l'Italie avec quatre duels gagnés sur cinq - et Heinzer, l'équipe s'est alignée avec Lucas Malcotti et Hadrien Favre, Valaisans comme Bayard. Favre (20 ans) a disputé deux duels contre les Italiens, à la place de Malcotti. La dernière médaille suisse dans l'épreuve par équipes remonte aux Européens à Montreux il y a sept ans (bronze).

Mityukov et Mamié qualifiés pour les demi-finales Roman Mityukov poursuit son parcours. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov, sur 200 m dos, et Lisa Mamié, sur 200 m brasse, ont assuré l'essentiel mercredi matin aux Mondiaux de Budapest en se qualifiant pour les demi-finales. Mais le Genevois et la Zurichoise devront se montrer bien plus performants dans la session du soir pour se hisser en finale. Eliminé dès les séries du 100 m libre la veille, Roman Mityukov a signé le 12e temps des séries du 200 m dos. Le Genevois, médaillé de bronze aux Européens 2021 dans la spécialité, a réalisé son meilleur temps de l'année (1'58''61). Il devra certainement s'approcher de son record de Suisse (1'56''33) en demi-finales (dès 19h36) pour faire partie des huit finalistes. Le constat est le même pour la vice-championne d'Europe 2021 du 200 m brasse Lisa Mamié. Forfait pour le 100 m brasse dans ces joutes en raison d'une douleur à une cuisse, la Zurichoise a elle aussi terminé 12e des séries avec un chrono modeste (2'27''28). Elle devra faire beaucoup mieux en demi-finales (dès 19h22) pour accéder à la finale prévue jeudi. Troisième représentante de Swiss Aquatics engagée mercredi matin dans le grand bassin de la Duna Arena, Maria Ugolkova a quant à elle échoué dès les séries du 100 m libre. La nageuse d'origine russe a terminé 18e avec un temps de 54''78 (son meilleur chrono de l'année), manquant pour 0''22 une place dans le top 16.

Le NUC doit dire non à La Ligue des champions Les joueuses du NUC se rabattront sur la CEV Cup la saison prochaine. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le NUC renonce à disputer la Ligue des champions féminine la saison prochaine. Les dirigeants du club neuchâtelois préfèrent ne pas s'engager dans cette aventure dévoreuse de ressources en termes financiers, logistiques et humains. Le comité central tire ainsi "les leçons de la participation à la phase qualificative de la Ligue des champions la saison passée", selon un communiqué du club champion de Suisse publié mercredi notamment dans Arcinfo. "La structure du club et les infrastructures de la ville ne permettent pas actuellement de respecter le cahier des charges" pour disputer la prestigieuse compétition. En cas de qualification pour la phase de groupes, l'équipe aurait dû disputer ses matches en dehors du canton. A la place, le NUC jouera la CEV Cup (2e compétition européenne), dont le tirage au sort aura lieu le 28 juin.

Pas de deuxième Norris Trophy pour Josi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Ses 96 points inscrits en saison régulière n'auront pas suffi. Désigné meilleur défenseur de la saison 2019/20, Roman Josi n'a pas été récompensé par un deuxième Norris Trophy dans cet exercice 2021/22. Le Bernois a terminé au 2e rang du vote des journalistes spécialisés, derrière l'arrière de Colorado Cale Makar. Il s'en est fallu d'un rien pour que Roman Josi ne signe le doublé. Le capitaine des Nashville Predators a hérité de 1606 points, contre 1631 pour Cale Makar. Maigre consolation, il a été placé au 1er rang à 98 reprises, contre 92 pour Cale Makar. Il fait en outre partie du All Star Team, en compagne de Makar, Auston Matthews, Johnny Gaudreau, Mitch Marner et du portier des Rangers Igor Shesterkin. Ancien joueur des Zurich Lions, Auston Matthews a par ailleurs été désigné MVP de la saison régulière (Hart Trophy). L'attaquant de Toronto, auteur de 60 buts durant la phase préliminaire du championnat, a devancé Connor McDavid (Edmonton) et Igor Shesterkin. Le centre de 24 ans a également reçu le Ted Lindsay Award, attribué au meilleur joueur de la saison selon le vote de ses pairs.

Pas de finale pour Desplanches sur 200 m 4 nages Pas de finale pour Desplanches sur 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Déception pour Jérémy Desplanches aux Mondiaux de Budapest. Le vice-champion du monde 2019 n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 200 m 4 nages. Les craintes du Genevois étaient donc fondées. Dans le dur depuis qu'il a rejoint le groupe d'entraînement de Philippe Lucas l'automne dernier, il n'était pas encore prêt à en découdre au plus haut niveau. Ces Mondiaux, ajoutés au calendrier en février, constituaient bien un "cadeau" empoisonné pour lui. Jérémy Desplanches avait entretenu la flamme lors des séries, signant le 3e temps avec son meilleur chrono de l'année (1'58''29). Il a dû se contenter de 1'58''31 en demi-finales, terminant à la 11e place, à 0''57 de la huitième et dernière place qualificative.

Mondiaux de Budapest: Ponti 4e du 200 m papillon Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Noè Ponti n'a pas signé d'exploit en finale du 200 m papillon mardi aux Mondiaux de Budapest. Le Tessinois a dû se contenter de la pire des places, la 4e. La course a été remportée par le grandissime favori Kristof Milak, auteur d'un nouveau record du monde (1'50''34). Ponti, médaillé de bronze olympique du 100 m papillon, a échoué à 0''68 de la troisième marche du podium, occupée par le Japonais Tomoru Honda. Après avoir battu son record de Suisse tant en séries (2e en 1'54''75) qu'en demi-finales (3e en 1'54''20) la veille, il n'a pu faire mieux que 1'54''29. Noè Ponti rêvait forcément de conquérir une nouvelle médaille dans la discipline, après s'être paré d'argent lors des Mondiaux en petit bassin l'hiver dernier. Mais il n'en avait pas fait un objectif. Il aura qui plus est l'occasion de se refaire dans ces joutes, sur 100 m papillon, dont les séries sont programmées jeudi.

Tour de Suisse dames: succès final d'une Néerlandaise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Néerlandaise Lucinda Brand a fait coup double à Lenzerheide au terme de la 4e et dernière étape du Tour de Suisse dames. Elle a remporté l'étape et le classement général. Dans l'ultime montée, Brand a dépassé l'Américaine Kristen Faulkner, qui portait le maillot jaune. Sous une pluie battante, Faulkner est revenu dans la roue de la Néerlandaise, avant de chuter à 150 m de la ligne dans un virage serré à gauche. Malgré cette mésaventure, elle a sauvé la 2e place de l'étape et aussi du général. Avant cette dernière étape, Brand (32 ans) accusait un retard de quatre secondes sur Faulkner. Au final, la coureuse du Team Trek-Segafredo l'a emporté avec 17 secondes de marge sur l'Américaine. Une autre Néerlandaise, Pauliena Rooijakkers, a complété le podium, à 1'19 de sa compatriote. Jolanda Neff 5e Côté suisse, Jolanda Neff a conclu la boucle nationale au 5e rang final, à un peu plus de trois minutes de la gagnante. La championne olympique de VTT s'est classée 10e de l'étape. A 17 km de l'arrivée, elle s'était échappée avec Brand dans une descente. Le duo a compté jusqu'à 55 secondes d'avance. La Saint-Galloise a par contre un peu coincé dans la dernière montée. En l'absence de Marlen Reusser et Elise Chabbey, deux des meilleures cyclistes du pays, la deuxième Suissesse la mieux classée a été Alessandra Keller, 14e du général final à 5'22.

Berrettini, Thiem, Ruud et Wawrinka de la partie Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le tournoi ATP 250 de Gstaad (17 au 24 juillet) aura fière allure. Les organisateurs annoncent la présence de Casper Ruud (ATP 5), tenant du titre, Matteo Berrettini et Dominic Thiem, entre autres. Berrettini (ATP 11) sera en vedette, avec Ruud. L'Italien fut finaliste à Wimbledon en 2021 et vient de gagner les tournois sur gazon de Stuttgart et du Queens. Le Norvégien Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros, se profile comme l'autre favori, d'autant qu'il a remporté les trois derniers tournois sur terre battue disputés en Suisse (Gstaad 2021 et Genève 2021 et 2022). Il visera un quatrième titre d'affilée dans l'Oberland bernois. Le public suivra par ailleurs de près les efforts de l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de l'édition 2015 à Gstaad et de l'US Open 2020, qui tente un difficile retour au premier plan après une longue blessure. Le vainqueur de 2019, l'Espagnol Albert Ramos Viñolas (ATP 41), Roberto Bautista Agut (ATP 20), Lorenzo Sonego (ATP 32), Sebastian Baez (ATP 36), le Français Hugo Gaston (ATP 65) et ses compatriotes Richard Gasquet (ATP 69) et Benoît Paire (ATP 76) seront également de la partie. Côté suisse, Stan Wawrinka et Dominic Stricker (tous deux titulaires d'une wild card) avaient déjà confirmé leur participation au préalable.

Une sélection avec seize mercenaires et trois Romandes Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Seize joueuses évoluant dans des clubs étrangers ont été retenues dans la sélection suisse pour l'Euro en Angleterre le mois prochain. Trois Romandes y figurent. Le sélectionneur national, le Danois Nils Nielsen, a annoncé mardi à Zurich la sélection officielle, dans laquelle se trouvent trois gardiennes, neuf défenseures, six milieux de terrain et cinq attaquantes. Plus de la moitié de ces joueuses (14) avaient déjà pris part à l'Euro 2017 aux Pays-Bas. "La bonne phase de préparation ne m'a pas facilité la sélection", a expliqué Nils Nielsen dans un communiqué de l'ASF. "Nous avons constitué un cadre de joueuses qui apportent des forces et des qualités différentes. Cela nous aide à être le mieux préparés possible pour affronter différents adversaires à l'Euro." Thalmann, Mauron, Maendly La troisième phase finale de la préparation pour l'Euro débutera le mardi 21 juin à Zurich avec 22 joueuses. Fabienne Humm ne rejoindra l'équipe qu'après le match international contre l'Allemagne. Le test contre l'équipe de Martina Voss-Tecklenburg (ex-sélectionneuse de la Suisse) aura lieu le vendredi 24 juin à Erfurt. Les trois Romandes de l'équipe sont les joueuses de milieu de terrain Sandy Maendly (Servette Chênois), Sandrine Mauron (Servette Chênois) et la gardienne Gaëlle Thalmann (Real Bétis Feminas). Pour son dernier match international avant l'Euro, l'équipe de Nielsen recevra l'Angleterre, hôte de cette compétition, le jeudi 30 juin au Letzigrund de Zurich. L'équipe suisse se rendra en Angleterre le lundi 4 juillet et s'installera à Leeds dans son camp de base. Son premier match à l'Euro sera contre le Portugal, le 9 juillet à Leigh. Suivront les parties contre la Suède, le 13 juillet, et les Pays-Bas, le 17 juillet.

Stade de France: l'UEFA démonte les chiffres du gouvernement Image: KEYSTONE/EPA/PIOTR PEDZISZEWSKI L'UEFA, qui a commencé son enquête sur le fiasco sécuritaire de la finale de Ligue des champions, a évoqué mardi un chaos lié à des "causes multiples" au Stade de France. L'instance a démonté devant le Sénat les chiffres de faux billets avancés par les autorités françaises. Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait maintenu devant les sénateurs le chiffre controversé de "35'000 supporters" munis, selon lui, de billets falsifiés ou dépourvus de billet, un responsable de l'UEFA, instance organisatrice de la Ligue des champions, a battu en brèche ce total. "On sait qu'on a eu autour de 2600 billets apportés au tourniquet qui étaient faux", a dit Martin Kallen, directeur général d'UEFA Events, filiale de l'instance européenne chargée des opérations commerciales événementielles. "Mais beaucoup de faux billets ne sont jamais arrivés aux tourniquets (...) Combien ? on ne sait pas, on ne pouvait pas vraiment vérifier. On ne croit pas que c'était le chiffre mentionné après les premiers jours en France, soit plus ou moins 30'000 à 40'000", a-t-il asséné, tout en évoquant "plusieurs milliers de billets qui étaient faux". Dans les premières heures après cette finale houleuse entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents, évoquant une "fraude massive" sur la billetterie et suscitant la colère des associations de supporters. Devant les sénateurs le 1er juin, le ministre de l'Intérieur a ensuite esquissé un mea culpa sur l'organisation de la finale lors de son audition, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets. Des supporters de Liverpool et du Real Madrid doivent être à leur tour auditionnés par le Sénat mardi après-midi. "Délinquants présents" Entendu mardi matin devant les sénateurs, Martin Kallen est revenu sur le rôle dans cette finale de l'UEFA, qui garde en particulier la main sur la billetterie. Pour le dirigeant suisse, les billets papiers, plus aisément falsifiables, étaient moins opportuns que les billets électroniques certifiés. Mais "ce n'est pas seulement les billets papiers qui ont créé le chaos devant les portes", a-t-il fait valoir. "Les causes sont multiples: grève des transports, mauvaises réactions des stadiers, des forces de l'ordre, il y a eu des délinquants (dans le périmètre, ndlr), un flux extrêmement grand devant le stade sans billet ou avec des faux billets", a-t-il développé, avant de formuler quelques recommandations pour l'avenir. Comme par exemple "travailler le plus possible avec des billets électroniques", "avoir plus de travail sur les périmètres" de sécurité autour du stade, ou "avoir une meilleure communication avec les acteurs en place pour être informés sur la situation à l'intérieur et l'extérieur du stade". Il a précisé que l'UEFA allait prendre "quelques mesures" qu'elle communiquerait ultérieurement, en attendant l'enquête indépendante qu'elle a commandité fin mai, qui a débuté ses travaux "cette semaine" et qui devrait rendre ses conclusions en septembre. "On a pensé que l'enquête prendrait minimum deux ou trois mois. Comme ça commence maintenant, on pourrait dire quelque part en septembre", a-t-il avancé devant la délégation sénatoriale qui planche sur les incidents du Stade de France. L'UEFA a confié cette enquête interne à l'ancien ministre portugais de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Tiago Brandao Rodrigues.

Les mêmes primes que les hommes Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Les joueuses de la sélection nationale recevront dorénavant les mêmes primes que leurs collègues de l'équipe de Suisse masculine, a annoncé l'ASF. L'heure est à l'égalité, comme dans d'autres pays. Cette mise à niveau concerne par exemple les bonus en cas de qualifications pour les compétitions majeures ou de victoires lors de celles-ci. Ce sera le cas lors de l'Euro en Angleterre, en juillet, auquel participeront les Suissesses, a précisé mardi l'ASF. L'augmentation des bonus a été rendue possible par l'engagement du sponsor principal de l'ASF, Credit Suisse. En outre, le numéro 2 bancaire helvétique devient avec effet immédiat partenaire principal de la condidature suisse pour l'organisation de l'Euro féminin 2025.

Desplanches 3e des séries sur 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a parfaitement négocié les séries du 200 m 4 nages aux Mondiaux de Budapest, signant le 3e temps. Roman Mityukov est en revanche éliminé sur 100 m libre. Vice-champion du monde en titre de la discipline, Jérémy Desplanches a remporté sa série en 1'58''29, son meilleur temps de l'année. "Je ne me suis pas arraché, mais je n'ai pas beaucoup de marge non plus", a expliqué le Genevois, seulement devancé par les Américains Carson Foster (1'57''94) et Chase Kalisz (1'58''25) mardi matin. "Je pars bien et vite. Je me suis simplement arraché en brasse, car j'en avais besoin", a poursuivi le médaillé de bronze des JO 2021. "J'aurai besoin de réussir une bonne course pour aller en finale. Si ça passe, mon but sera atteint, car c'est une année compliquée pour moi", a-t-il rappelé. "J'avais franchement peur de ne pas du tout pouvoir évoluer à mon niveau. Bien sûr, je suis à deux secondes de mon record (1'56''17), mais ça n'est déjà pas si mal. Et ça a suffi pour passer le cap des séries", a encore lâché Jérémy Desplanches, qui disputera les demi-finales mardi soir (dès 19h39). Roman Mityukov a en revanche dû se contenter du 20e temps des séries du 100 m libre. Le Genevois a certes largement battu son meilleur chrono de l'année, réalisant 48''77. Mais il est resté à 0''26 d'une place en demi-finales. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre de David Popovici (47''60), devant Caeleb Dressel (47''95). Leur duel s'annonce somptueux dans la discipline-reine.

Elina Svitolina s'engage pour aider l'Ukraine Elena Svitolina s'engage pour son pays. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER L'Ukrainienne Elina Svitolina, ex-no 3 mondiale, a confié son espoir de retourner un jour dans son pays et revoir sa grand-mèr de 80 ans, piégée à Odessa depuis le début de l'invasion russe. En attendant, elle s'engage, à la tête d'une association. "J'essaye de garder contact avec elle et de l'aider autant que je peux. Elle était trop âgée pour partir", a expliqué Svitolina, une semaine après sa nomination comme ambassadrice de United 24 aux côtés de l'ancien footballeur Andriy Shevchenko, Ballon d'Or 2004. Créée à l'initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 5 mai dernier, cette association vise à collecter des fonds pour satisfaire les besoins engendrés par la guerre en Ukraine: défense, aide médicale et reconstruction du pays, dévasté depuis le lancement de l'offensive russe le 24 février dernier. "C'est difficile pour les personnes âgées de se retrouver dans une nouvelle guerre (...). Le manque de nourriture, rester chez eux ou dans une cave pendant des jours... C'est extrêmement stressant et très dur mentalement", a avoué la joueuse qui est l'épouse du Français Gaël Monfils et qui attend un premier enfant, dont la naissance est prévue en octobre. Bien qu'elle n'ait pas vécu en Ukraine depuis des années, Svitolina, 27 ans, essaye de s'y rendre trois à quatre fois par an et l'affirme: "Je m'y sens comme chez moi". Alors que son compatriote Sergiy Stakhovsky, lui aussi joueur de tennis, et l'entraîneur du club du football Sheriff Tiraspol Yuriy Vernydub se sont engagés dans l'armée, Svitolina entend apporter sa pierre à l'édifice. "Tant de personnes luttent en ce moment, c'est pour cela que j'ai intégré United24. Nous pouvons faire quelque chose pour aider tous les Ukrainiens, les militaires et les enfants qui sont dans le besoin", a-t-elle ajouté.

Aaltonen à Kloten Miro Aaltonen (centre, no 15) lors d'un match contre la Suisse (ici avec Pius Suter) au Mondial 2017. Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Kloten annonce l'engagement de l'attaquant finlandais Miro Aaltonen. Cette fine gâchette, champion olympique avec la Finlande, a réalisé près d'un point par match en moyenne la saison dernière en KHL. Aaltonen (29 ans) est aussi un leader hors de la glace, se réjouit le club zurichois dans un communiqué publié mardi. Il a signé pour deux ans. Il arrive en provenance du HK Vitiaz.