Le NUC en finale sans jouer +++ Irving marque 60 points

Le NUC en finale sans jouer, Covid oblige Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le NUC est qualifié pour la finale des play-off de LNA sans devoir jouer un 4e match. Quatre joueuses de l'équipe neuchâteloise ont été placées en isolement à cause du Covid, si bien que le NUC gagne sa demi-finale 2 victoires à 1 contre Guin, la série étant arrêtée précocement. En vertu du règlement, dans le cas d'espèce, la série se joue exceptionnellement au "meilleur des 3" et non plus en "best of 5", si bien que le score acquis jusqu'à présent (2-1) est validé définitivement. La règle prévoit qu'en cas de mesures de quarantaine ou d'isolement entre le 13 et le 16 mars, la série soit raccourcie, rappelle mecredi Swiss Volley. Ce point avait été accepté par les équipes avant les play-off. Le NUC affrontera Aesch-Pfeffingen en finale.

60 points aussi pour Kyrie Irving Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Moins de 24 heures après les 60 points marqués par Karl-Anthony Towns, Kyrie Irving a égalé ce record de la saison. Il a signé cet exploit lors de l'écrasante victoire de Brooklyn à Orlando (150-108). Peut-être parce qu'il n'a le droit de jouer qu'un match sur deux, toujours empêché à New York car non vacciné, et que ça le frustre autant qu'à son équipe, qui a besoin de lui dans la dernière ligne droite avant les play-offs, Kyrie Irving s'est dit qu'il allait mettre les bouchées doubles en Floride. Les chiffres sont étourdissants, surtout ceux de la première période, bouclée avec 41 points dans la musette, à 14 sur 19 au tir dont 6 sur 7 à 3 points. Il a levé le pied ensuite et une fois les 60 unités atteintes au début du dernier quart-temps, il a rejoint le banc sans demander à rester plus longtemps sur le parquet, malgré les "We want Kyrie!" ("On veut Kyrie!") scandés par les spectateurs.

Une nouvelle démonstration de Roman Josi Image: KEYSTONE/FR170793 AP On n'arrête plus Roman Josi ! Après ses deux buts et ses deux assists de dimanche face à Minnesota, le Bernois a comptabilisé trois points de plus lors du succès 4-1 de Nashville devant Pittsburgh. Auteur de trois assists contre l'équipe de Sidney Crosby, Roman Josi est devenu le meilleur compteur suisse de l'histoire en saison régulière avec ses 69 points. Il a signé son 18e match de la saison à plus d'un point et reste désormais sur une série de sept matches de rang avec au moins un point à son actif. On voit mal désormais comment le capitaine des Predators ne gagnera pas un deuxième Norris Trophy qui récompense le meilleur défenseur de la Ligue. Il l'avait remporté en 2020. Elu homme du match Roman Josi a mené les siens vers une victoire précieuse dans la course aux play-off. Les Predators occupent désormais la troisième place de la Central Division avec deux longueurs d'avance sur Minnesota qui compte toutefois deux matches de moins. Alex Ovechkin: un but de plus que Jaromir Jagr L'autre grand homme de la soirée fut Alex Ovechkin. Le Russe est devenu l'unique troisième meilleur compteur de l'histoire grâce à un 767e but inscrit lors du succès 4-3 de Washington devant les Islanders. Il devance désormais Jaromir Jagr d'une réussite derrière les 894 buts de Wayne Gretzky et les 801 de Gordie Howe. Timo Meier accuse désormais 11 points de retard sur Roman Josi dans la lutte pour le meilleur compteur suisse de la saison qu'il a longtemps menée. L'Appenzelois a comptabilisé un 58e point avec un assist lors de la défaite 3-2 en prolongation de San Jose face à Florida. Enfin à Vancouver, Nico Hischier est revenu aux affaires après avoir raté les trois derniers matches des Devils en raison d'une blessure au bas du corps. Sans Jonas Siegenthaler blessé à l'échauffement, New Jersey s'est incliné 6-3.

La marche était trop haute pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Fin de parcours pour Viktorija Golubic (WTA 51) à Indian Wells ! La Zurichoise a été battue 7-6 (7/5) 6-2 en huitième de finale par Elena Rybakina (WTA 20). Viktorija Golubic a été désarmée devant l'efficacité au service de la joueuse du Kazakhstan. Même si elle fut la première à lui ravir son engagement depuis le début du tournoi, elle n'a pas vraiment trouvé la clé à la relance. Elle ne devait se procurer, ainsi, que deux balles de break sur l'ensemble de la rencontre. Malgré cette défaite, Viktorija Gilubic peut tirer un bilan positif de son séjour en Californie. Pour la première fois depuis le tournoi 250 de Melbourne au début janvier, elle a gagné deux matches de suite. Ses succès en trois sets devant Yulia Puntintseva et Jasmine Paolini peuvent remettre la quart de finaliste de Wimbledon sur les bons rails. La confirmation est attendue la semaine prochaine à Miami. Finaliste cette année à Sydbey face à la no 1 mondiale Asgleigh Barty avant de se blesser au pied à l'Open d'Australie et de contracter le Covid en février, Eleny Rybakina est, pour sa part, vraiment de retour aux affaires. Elle défiera la Grecque Maria Sakkari (WTA 6) au prochain tour.

Ligue des champions: deux succès des clubs en déplacement Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson L'Atlético Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en allant gagner 1-0 à Old Trafford contre Manchester United. Il y avait eu 1-1 au match aller. Les Colchoneros ont marqué par Renan Lodi à la 41e, bien servi par Griezmann sur l'une des rares attaques des visiteurs. Pour le reste, l'équipe de Diego Simeone s'est appuyée sur sa science défensive et aussi, évidemment, sur l'excellent gardien Oblak. Un arrêt de la tête Le portier slovène a effectué plusieurs parades décisives, confirmant une fois encore être l'un des meilleurs spécialistes à son poste. Il a en plus été accompagné par la chance sur une reprise de près d'Elanga (12e) qu'il a renvoyé... de la tête. Ralf Rangnick a eu beau aligner les forces offensives dans la dernière demi-heure, rien n'y a fait. Les clubs anglais ne seront donc pas à quatre en quarts de finale. Liverpool et Manchester City ont obtenu leur qualification la semaine dernière, alors que Chelsea est en position favorable avant le retour mercredi à Lille (2-0 à l'aller). La surprise Benfica Benfica Lisbonne a pour sa part crée une certaine surprise en allant décrocher son billet en s'imposant 1-0 à Amsterdam contre l'Ajax. Les deux équipes avaient fait 2-2 à l'aller. Dominés durant toute la partie, les Portugais ont fait le dos rond, avec une grosse discipline défensive. Leur tactique attentiste a finalement porté ses fruits face à un adversaire qui n'a pas livré le festival offensif attendu. Le Benfica marqué par Nunez sur une balle arrêtée (77e) et son seul tir cadré de la rencontre. Les Néerlandais ont beaucoup tenté, mais il leur a manqué la précision dans la dernière passe. Ils n'ont pas réussi à créer des chances de but nettes malgré toute leur volonté.

Confusion autour de l'accueil des Marseillais à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'OM déplore la confusion autour de l'accueil de ses fans jeudi à Bâle en 8e de finale retour de Conference League, avec la fermeture du parcage visiteur puis la désignation de tribunes spécifiques. Dans un communiqué publié mardi, le club marseillais a dénoncé "les informations contradictoires du FC Bâle", qui créent "un contexte d'organisation illisible, unique et dangereux". Vendredi dernier, le FCB avait annoncé "la fermeture du parcage visiteur pour le match retour au Parc St-Jacques" sur décision de la police cantonale de Bâle-Ville, "en raison des débordements en marge de OM-FCB". Jeudi soir, avant le match aller remporté 2-1 par l'OM, deux supporters marseillais avaient été interpellés et deux policiers légèrement blessés après quelques affrontements entre ultras des deux camps, quand les Bâlois étaient sortis du métro devant le Stade Vélodrome. Le calme avait été ramené en quelques minutes, mais plusieurs dizaines de fumigènes avaient été allumés dans le parcage visiteurs, où avait pris place une centaine de supporters bâlois, ainsi que dans les tribunes marseillaises. Mais alors que les Marseillais s'interrogeaient sur le sens de cette annonce - interdiction totale de déplacement? -, le FC Bâle a publié lundi après-midi de nouvelles consignes de billetterie, réservant aux visiteurs ses tribunes "B3 à B5". Interrogé dans la foulée par l'AFP pour comprendre quelle liberté d'accès était laissée aux ultras marseillais, et avec quelles mesures de sécurité, le club rhénan n'a pas répondu. "Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n'importe quel déplacement et dans n'importe quel stade d'Europe", a de son côté maintenu l'OM. "Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d'échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d'accueil", ajoute le club marseillais.

Les deux premières têtes d'affiche connues Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Agendée du 14 au 21 mai prochain, la septième édition du Geneva Open tient déjà ses deux premières têtes d'affiche: Casper Ruud (ATP 8) et Denis Shapovalov (ATP 13). Finalistes l'an dernier dans une édition disputée pratiquement à huis clos en raison de la pandémie, le Norvégien et le Canadien, qui sont deux des plus beaux fleurons de la "Next Gen", seront rejoints par d'autres joueurs de premier plan. En raison des liens étroits entretenus par les deux promoteurs du tournoi Ion Tiriac et Rainer Schüttler avec les meilleurs joueurs du Circuit et de la proximité de Roland-Garros, le Geneva Open a toujours attiré depuis 2015 des invités de marque de dernière minute. Une wild card sera, bien sûr, à la disposition de Stan Wawrinka s'il souhaite s'aligner dans un tournoi qu'il a remporté en 2016 et en 2017. Le Vaudois a d'ailleurs cueilli son dernier titre sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Selon les organisateurs, Stan Wawrinka, qui fera son grand retour sur les courts en avril après une absence de plus d'une année, a prévu pour l'instant de ne pas s'aligner durant la semaine du tournoi. Mais ils conservent l'espoir que sa réflexion puisse évoluer. Tenant du titre, Casper Ruud revient à Genève avec l'ambition de signer le même doublé que Stan Wawrinka. Le Norvégien a bien grandi depuis sa victoire 7-6 6-4 sur Denis Shapovalov. Il devait encore enlever quatre tournois en 2021, dont le Swiss Open de Gstaad, avant de se hisser en demi-finale du Masters de Turin. Quant à Denis Shapovalov, il s'est illustré ces derniers mois avec une demi-finale à Wimbledon face à Novak Djokovic et un quart de finale homérique à Melbourne devant Rafael Nadal. Seul tournoi ATP 250 organisé en Suisse romande, le Geneva Open offrira une capacité de 3362 places sur le court central. Il bénéficie du soutien sans faille de ses sponsors et de la Ville de Genève dont le partenariat a été prolongé jusqu'en 2025.

Eriksen de retour en sélection Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Hambury La star danoise Christian Eriksen va faire son retour en sélection nationale, près de neuf mois après son dramatique arrêt cardiaque en plein match durant l'Euro. Le joueur, qui a repris la compétition fin février en Premier League avec son nouveau club de Brentford, figure dans la sélection danoise pour les rencontres amicales contre les Pays-Bas et la Serbie fin mars, a indiqué mardi la fédération du pays scandinave.

Chute de la moyenne de spectateurs, exception à Fribourg Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La fréquentation dans les patinoires de National League a subi une importante baisse lors de la saison régulière qui vient de s'achever. En cause notamment, le Covid et l'obligation du certificat. Le nombre total de spectateurs a dépassé pour la huitième fois d'affilée - hormis la saison 2020-21 qui s'était déroulée presque à huis clos - la marque des 2 millions (2,05 mio). Mais ce résultat est trompeur, car le nombre de matches a augmenté de plus de 10% (de 300 à 334) en raison de l'arrivée d'un 13e club, Ajoie. Si l'on regarde la moyenne par match, les clubs enregistrent une baisse moyenne de 930 spectateurs par rapport à la saison record 2019-2020, selon les chiffres publiés et compilés mardi. Cette moyenne a atteint 6144 spectateurs par match, soit la plus basse depuis 2008-09. Les clubs les plus touchés sont Berne (-2889 spectateurs) et Lausanne (-2496). Bienne, qui affiche la 7e meilleure affluence, a pu sauver les meubles (-670 par rapport à 2019-20, à 5263). La chute est dure pour Genève Servette, qui a perdu 1209 spectateurs pour tomber à 4833 de moyenne (9e affluence). La lanterne rouge du classement, Ajoie, a logiquement enregistré la moins bonne affluence (3626). Fribourg cartonne Fribourg-Gottéron et Ambri-Piotta en revanche peuvent jubiler. Leurs (très) bons résultats ont entraîné un bond de l'affluence (+2141 à Fribourg et +813 pour les Léventins). Avec une moyenne de 8324 spectateurs par rencontre, Fribourg s'est hissé à la 2e place, derrière Berne. L'équipe de Christian Dubé détrône les Zurich Lions, qui ont perdu 1329 supporters (à 8020). Ambri est passé de la 10e à la 6e place, avec une moyenne de 6017. Malgré son recul, Berne a continué à attirer le plus de monde (13'348 spectateurs en moyenne). Ce chiffre est cependant à considérer avec prudence. Car les clubs comptabilisent les billets d'entrée vendus pour le match ainsi que tous les abonnements de saison. Or, en principe, les détenteurs de ceux-ci n'assistent pas à tous les matches, a fortiori au cours de la saison écoulée. Les restrictions liées au Covid ont fait que même les supporters les plus fidèles sont restés parfois voire même souvent à la maison malgré leur abonnement, un phénomène qui n'était pas présent les années précédentes.

Pour Nadal, les joueurs doivent être "préparés" face aux insultes Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Rafael Nadal a exprimé lundi son empathie à l'égard de Naomi Osaka, qui a craqué en plein match à Indian Wells après avoir été insultée par un spectateur. Il a cependant estimé que les joueurs devraient être "préparés" à faire face à ce type de comportement. "La réponse facile pour moi, ce serait de dire +Je me sens mal par rapport à ce qui est arrivé, ça ne devrait jamais se produire+", a déclaré l'Espagnol après sa victoire au 3e tour du tournoi californien face à Dan Evans, après avoir été interrogé sur les faits survenus samedi. Mais, "dans le monde réel", il arrive que des spectateurs lancent des insultes ou soient hostiles, a poursuivi le vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem: "Même si c'est terrible à entendre, on devrait être préparés à ça, non?" Six mois après ses larmes de détresse devant la presse à l'US Open et neuf mois après son retrait de Roland-Garros, où elle avait refusé de répondre aux questions des médias, Naomi Osaka a de nouveau craqué samedi. En plein match, puis après son élimination au 2e tour à Indian Wells, la Japonaise a pleuré, blessée par une insulte prononcée dans le public - Naomi, tu es nulle!". La Japonaise n'a pu réprimer quelques larmes, après s'être plainte de ce comportement auprès des officiels. La joueuse, en proie à de fréquents problèmes d'anxiété, a ensuite, de façon totalement inattendue, accepté de s'exprimer sur le court après sa défaite, un exercice visiblement éprouvant pour elle, qui a fait couler de nouvelles larmes sur ses joues. "Il faut qu'on sache résister à ce type de problèmes, qui arrivent quand on est face à un public", a poursuivi Nadal. "Je comprends que Naomi a beaucoup souffert de ses soucis de santé mentale. Tout ce que je lui souhaite, c'est de s'en remettre", a-t-il ajouté. "Mais dans la vie, rien n'est parfait, non? On doit être prêt à faire face à l'adversité", a-t-il conclu. Murray embraye Avant Nadal, l'Ecossais Andy Murray avait tenu des propos similaires après son élimination à Indian Wells, dimanche. "Evidemment, je suis désolé pour Naomi, c'est clair que ça la bouleverse énormément", avait dit l'ancien no 1 mondial. "Mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie du sport. Donc il faut être prêt pour ça d'une certaine manière et être capable de le supporter parce que ça arrive fréquemment dans tous les sports", avait-il aussi jugé.

La victoire et un assist pour Janis Moser Image: KEYSTONE/AP/ROSS D. FRANKLIN Même si son équipe n'a plus la moindre chance de disputer les play-off depuis longtemps, Janis Moser traverse une très belle période avec Arizona. La victoire 5-3 à Ottawa l'a encore embellie. Dans l'Ontario pour l'unique rencontre de NHL de la soirée, le défenseur biennois a délivré un assist pour comptabiliser son douzième point de la saison. Désormais victorieux de cinq de leurs six derniers matches, les Cooyotes ont forcé la décision grâce à la verve de l'ailier Lawson Crouse qui a signé un triplé.

Une victoire sur le fil pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic a su garder son sang-froid dans le money time. Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD Viktorija Golubic (WTA 51) poursuit sa route à Indian Wells. La Zurichoise disputera ce mardi les huitièmes de finale du Masters 1000 californien. Elle s'est qualifiée à la faveur de son succès 7-5 1-6 7-6 (7/4) devant Jasmine Paolini (WTA 46). Cette victoire fut vraiment obtenue sur le fil dans la mesure où l'Italienne a servi à deux reprises le gain du match au troisième set, à 5-4 et à 6-5. Les deux fois, Viktorija Golubic a su garder son sang-froid pour revenir au score sans avoir à sauver une seule balle de match. Avec Elena Rybakina (WTA 20), Viktorija Golubic sera opposée à une joueuse qui évolue dans un tout autre registre que celui de Jasmine Paolini. Portée par l'une des premières balles les plus percutantes du Circuit, la joueuse du Kazakhstan n'a laissé aucune chance lundi à Victoria Azarenka (WTA 15) dans une rencontre marquée par un incident singulier. Battue 6-3 6-4, la Bélarusse s'est, en effet, effondrée en larmes après avoir commis une double faute dans le second set. Après une courte pause, Victoria Azarenka a repris le match. On ignore les raisons de ces pleurs que le contexte géopolitique peut toutefois expliquer. Et de 17 pour Rafael Nadal Dans le simple messieurs, Daniil Medvedev ne fut pas la seule victime de marque lors de cette journée de lundi. Stefanos Tsitsipas (ATP 5) a été battu 1-6 6-3 6-2 par l'Américain Jenson Brooksby (ATP 43), l'une des plus belles promesses du Circuit. Quant à Rafael Nadal (ATP 4), il a cueilli sa 17e victoire de l'année en 17 matches. Le Majorquin s'est imposé 7-5 6-3 devant le Britannique Daniel Evans (ATP 29) qui avait pourtant signé le premier break de la rencontre. Son prochain adversaire sera Reilly Opelka (ATP 17), de plus en plus redoutable du haut de ses 2,11 m.

Deux hommes en état de grâce Encore un grand soir pour Trae Young. Image: KEYSTONE/AP/Brett Davis Victorieux 122-113 de Portland pour une troisième victoire de rang, Atlanta n'est plus dans le négatif. Pour la première fois depuis le 15 décembre, les Hawks présentent un bilan équilibré. Avec 34 victoires contre 34 défaites, Atlanta consolide sa neuvième place dans la Conférence Est, synonyme de participation aux play-in. Face aux Trail Blazers, Trae Young a, à nouveau frappé, un très grand coup. Auteur de 47 points la veille contre Indiana, le meneur a inscrit 46 points pour devenir le premier joueur cette saison à marquer 40 points ou plus deux soirs de suite. Menés de 15 points (73-58) dans le troisième quarter, les Hawks ont renversé la situation grâce à la verve de Trae Young. Dans ce même troisième quarter, il a ainsi marqué 17 des 19 premiers points de son équipe. Dans le sillage de Trae Young, Clint Capela a livré, lui aussi, une très belle performance. Auteur de 8 points, le Genevois fut le maître des airs avec 16 rebonds. Il a été crédité d'un différentiel de + 13. 60 points pour Karl-Anthony Towns Le grand homme du jour sur les parquets de la NBA ne fut toutefois pas Trae Young mais bien Karl-Anthony Towns. A San Antonio, le centre de Minnesota a inscrit 60 points, soit le total le plus élevé de la saison, pour donner la victoire (149-139) aux siens. LeBron James et... Trae Young détenaient le record pour cet exercice 2021/2022 avec 56 points.

Lausanne et Genève en pré-play-off, Bienne dans les 6 Image: KEYSTONE/DANIEL TEUSCHER Le verdict est tombé en National League. Lausanne et Genève devront passer par la case pré-play-off, alors que Bienne et Davos auront droit à quelques jours de repos. Trois heureux et trois déçus. Et parmi ces trois déçus, on retrouve les deux clubs lémaniques. Très en forme ces dernières semaines, les deux équipes ont fait leur travail en battant leur adversaire du soir, mais Davos et Bienne en ont fait de même. Et du coup, aucun changement au classement avec des Grisons qui terminent au cinquième rang et des Seelandais finalement sixièmes, à égalité avec Lausanne, mais devant grâce aux matches à l'extérieur. Lausanne gagne et aide Ambri Dans la capitale, le LHC a fait ce qu'il devait en s'imposant 4-1. Lausanne a ouvert le score à la 17e. Sorti du banc des pénalités, Ken Jäger a confirmé sa belle séquence actuelle en ajustant parfaitement Wüthrich sur un face-à-face maîtrisé. Les hommes de John Fust ont fait mal aux Bernois en inscrivant le 2-0 juste avant la deuxième pause grâce à Paré sur un sublime service de Miele. Et alors que Berne poussait pour égaliser, Miele a douché les espoirs des Ours en marquant le 3-1, avant que Sekac n'ajoute une quatrième réussite. En vain, puisque les Lausannois, 7es, devront se frotter dès vendredi à Ambri, finalement 10es, dans une série au meilleur des trois matches. Car le résultat de la partie entre Vaudois et Bernois avait également une incidence sur la 10e place. En dominant les Ours, Lausanne a aidé Ambri-Piotta à se hisser en pré-play-off. Mais les Léventins ont aussi fait leur part du contrat en écrasant Rapperswil 6-2. Bienne a mérité sa place La dernière place directe en play-off est donc pour Bienne qui a profité de sa rencontre à domicile contre Lugano pour défendre son rang. Les hommes d'Antti Törmänen sont allés chercher cette victoire en mitraillant la cage tessinoise. Après 40 minutes, les Seelandais menaient au chapitre des tirs 40 à 16! Vainqueur 2-0 de Fribourg-Gottéron, Davos a validé son ticket pour les play-off. Bien loin d'être géniaux, les Grisons ont su profiter de Dragons visiblement diminués. Selon la feuille de match, les Fribourgeois ont dû composer sans Diaz, Berra, Rantakari, Jörg et Haussener, malades. A ces hommes il a fallu ajouter encore Dufner et Rossi dans la colonne des absents. Comme bien souvent cette saison, la lumière est venue des importés au sein de la formation dirigée par Christian Wohlwend. A la 24e, c'est Stransky qui a ouvert la marque et à la 55e, c'est Rasmussen qui a ôté un bon poids des épaules de ses coéquipiers. Les Davosiens se déplaceront à Rapperswil en quarts de finale des play-off. A Langnau, Genève-Servette s'est amusé contre des Emmentalois totalement démobilisés. Les Aigles se sont imposés 9-1 en soignant leurs statistiques. Mais ces neuf buts n'auront servi à rien et ils ne seront d'aucune aide en pré-play-off face à Lugano.