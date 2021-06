Le Pays de Galles s'impose face à la Turquie +++ Federer éliminé à Halle

Chez les dames, la favorite Marlen Reusser a fêté son troisième titre de rang dans l'exercice, son quatrième au total. La médaillée d'argent des Mondiaux d'Imola a laissé sa dauphine, Melanie Maurer à une bonne minute et demie. Le bronze est revenu à Fabienne Buri. "Le circuit demandait beaucoup d'engagement et j'aime ça. Physiquement, ce n'était pas simple parce que j'ai reçu la deuxième injection antiCovid et je ne me sentais pas encore à 100%", relevait la Bernoise de 29 ans.

Cette victoire est d'autant plus probante que le champion d'Europe de Plouay a dû composer avec des ennuis techniques. A un moment donné, l'une de ses roues s'est, en effet, dégonflée. Et il a également connu des problèmes avec sa radio.

En l'absence de son plus dangereux rival Stefan Bisegger, qui s'est soumis à un vaccin anti-Covid après le Tour de Suisse, Stefan Küng a devancé de 2'28'' le Bernois Marc Hirschi et de 3'11'' le Vaudois Théry Schir. "Pour moi dans l'optique des prochains grands rendez-vous, c'était un contre-la-montre très précieux sur un tracé très exigeant", relevait le rouleur de l'équipe Groupama-FDJ.

La Bernoise et le Thurgovien ont cueilli respectivement leurs troisième et cinquième titres consécutifs.

"Je n'avais pas la bonne attitude"

Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

"Je n'avais pas la bonne attitude aujourd'hui !" Roger Federer a pris son temps avant de se présenter devant la presse pour expliquer les raisons de sa défaite devant Felix Auger-Aliassime.

"Je n'étais pas bien sur le court. Et je n'ai pas trouvé le moyen de m'en sortir, a-t-il expliqué dans une conférence de presse qu'il a tenue exclusivement en anglais. Les difficultés que je rencontre depuis mon retour me pèsent. Aujourd'hui, j'avais le sentiment de devoir pousser sur chaque point. Ce n'était pas mon jour. Mon approche est devenue de plus en plus négative et cela ne m'est vraiment pas coutumier. Je n'en suis ni heureux et ni fier."

"Mais je sais que ce genre de match peut arriver, poursuit-il. J'en ai joué 1500 et je peux passer quelques fois au travers. Le positif, c'est que je sais que je n'en enchainerai pas deux comme celui-ci avant longtemps. J'ai voulu prendre du temps avant de venir devant la presse pour ne pas dire à chaud des choses que j'aurais pu regretter plus tard. J'ai parlé avec Ivan (ndlr: Ljubicic). Je vais relever la tête, regarder vers l'avant. Et rester positif avant Wimbledon qui est clairement le prochain objectif."