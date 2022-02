Le PSG perd à Nantes +++ Le LS battu à Bâle

Le PSG tombe à Nantes Image: KEYSTONE/EPA/Yoan Valat Quatre jours après son succès face au Real Madrid (1-0) en C1, le Paris SG a lourdement chuté à Nantes (3-1) samedi, lors de la 25e journée de Ligue 1. Le leader, qui concède sa deuxième défaite en championnat de la saison, s'est montré dépassé en première période, encaissant des buts de Kolo Muani (4e), Merlin (16e) et Blas sur penalty (45+6). A la reprise, Neymar a réduit le score (47e), mais le Brésilien s'est heurté à Lafont sur penalty à l'heure de jeu.

L'AC Milan, leader, perd deux points chez la lanterne rouge Image: KEYSTONE/EPA/MASSIMO PICA L'AC Milan, leader de Serie A, s'est fait surprendre sur le terrain de la lanterne rouge, la Salernitana (2-2), en abandonnant deux points qui pourraient valoir cher dans la quête du scudetto. Les Rossoneri voient désormais leur fauteuil de leader en danger: ils peuvent être dépassés dimanche par l'Inter Milan (2e à 2 points), qui accueille Sassuolo, et rejoints lundi par Naples (3e à 3 pts), en déplacement à Cagliari. La Salernitana, à l'image de son capitaine Franck Ribéry au four et au moulin jusqu'à sa sortie sur blessure (69e), s'est battue bec et ongles pour arracher ce point synonyme d'espoir, pour la première de Davide Nicola, troisième entraîneur de la saison à Salerne. Anton Rebic a égalisé pour les Milanais à la 77e.

Le Lausanne-Sport ne répond plus Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne-Sport n'a toujours pas pris le moindre point depuis le début de l'année. Les Vaudois se sont inclinés 3-0 contre Bâle samedi soir au Parc Saint-Jacques et restent derniers de Super League. La dernière fois que le LS avait glané un point en championnat, c'était le 5 décembre dernier au Parc Saint Saint-Jacques justement (1-1). Depuis, les Lausannois ont enchaîné cinq défaites et ce malgré l'arrivée d'Alain Casanova sur le banc La malchance du dernier Le coach français avait, pour la première fois depuis son arrivée, bénéficié d'une semaine complète d'entraînement pour tenter d'inculquer ses principes. Cela s'est vu en première mi-temps ou Lausanne a été solide défensivement et s'est même procuré quelques occasions. Au retour des vestiaires, c'est pourtant Bâle qui a ouvert le score grâce un but marqué à la limite du hors-jeu par Michael Lang (50e). Les Rhénans ont ensuite manqué un penalty dans la foulée, mais le nouvel attaquant hongrois du FCB, Szalai a permis aux siens de se mettre définitivement à l'abri pour sa première en Suisse. (65e). Le 3-0 est venu de la tête de l'Allemand Katterbach en fin de match Le LS reste ainsi englué à la dernière place du classement et devra espérer un faux pas de Lucerne dimanche face au Servette FC pour ne pas être largué dans la course au maintien.

Coup d'arrêt pour Manchester City, battu par Tottenham Harry Kane a fait le malheur de Manchester City. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Tottenham a infligé un coup d'arrêt à Manchester City en allant s'imposer 3-2 sur le fil samedi à l'Ettihad, un résultat qui relance la course au titre dans le championnat d'Angleterre. Les joueurs de Pep Guardiola pensaient avoir fait le plus dur en égalisant par Riyad Mahrez dans le temps additionnel. Mais Harry Kane, déjà auteur d'un but à l'heure de jeu, s'est offert un doublé à la 90+5 au terme d'une partie emballante. Avec cette première défaite en 16 journées, City voit Liverpool, vainqueur 3-1 de Norwich, revenir dangereusement: les Reds ne comptent plus que six points de débours, avec un match en retard à jouer mercredi à domicile face à Leeds. Arsenal, avec Granit Xhaka pendant tout le match, a pris le meilleur 2-1 sur Brentford. Les Londoniens sont cinquièmes du classement.

Fribourg Olympic au sommet, Union enlève le derby Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La 18e journée de LNA messieurs à souris aux Romands, Fribour Olympics, les Lions de Genève, Union Neuchâtel et le BBC Monthey-Chablais ont tous goûté aux joies de la victoire. Le leader Fribourg Olympic s'est imposé sur le fil face à son dauphin Massagno 76-75. Menés de dix points à la pause, les hommes de Petar Aleskic ont livré un troisième quart-temps de feu avant de contenir les Tessinois pour remporter ce choc au sommet. Union Neuchâtel a pris la mesure de Boncourt 80-59 dans le derby de l'Arc jurassien. Devant leur public, les Unionistes ont passé un match tranquille pour signer un troisième succès consécutif. Les Lions de Genève ont livré un récital face à Starwings pour s'imposer 72-31. Comptant déjà 13 points d'avance à la mi-temps, les Genevois ont fait le spectacle après la pause pour donner une allure encore plus sévère au score. Il fallait avait le coeur bien accroché pour suivre la victoire du BBC Monthey-Chablais face à Lugano. Les deux équipes ont eu besoin de deux prolongations pour se départager et ce sont les Valaisans qui ont raflé les trois points en s'imposant 98-91. Dans le même temps, Nyon a subi la loi Swiss Central 79-68 en terres alémaniques.

Saint-Gall poursuit sur sa lancée Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Transcendés par une campagne de transfert rondement menée cet hiver, St-Gall a signé samedi un quatrième match sans défaite en Super League en battant Lugano 2-0. La troupe de Peter Zeidler a très vite pris les devants en ouvrant le score grâce à Kwadwo Duah à la cinquième minute. Les débats se sont alors équilibrés et les Tessinois ont mis le portier Zigi plusieurs fois à contribution, sans succès. Lugano aurait dû profiter de sa supériorité numérique après l'expulsion du Saint-Gallois Quintilla suite à une faute grossière, mais la maladresse des Bianconeri en a décidé autrement. C'est même les Brodeurs qui ont inscrit le 2-0 en toute fin de rencontre grâce à un penalty de Lukas Görtler. Avec ce succès. Saint-Gall occupe le 7e rang au classement avec 12 points d'avance sur le barragiste Lucerne. De son côté, Lugano lâche du lest dans la course à l'Europe.

Djokovic va faire sa rentrée contre le jeune Italien Musetti Novak Djokovic va enfin lancer sa saison 2022. Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, va lancer sa saison 2022 à Dubaï en début de semaine prochaine contre le jeune Italien Lorenzo Musetti. Un retour, un mois après avoir été expulsé de Melbourne sans avoir pu défendre son titre à l'Open d'Australie. Ce sera le premier match officiel de Djokovic depuis la Coupe Davis en décembre à Madrid, car il n'avait pas pu jouer à Melbourne, seulement s'entraîner, n'étant pas vacciné contre le coronavirus. Son visa avait été définitivement annulé après 15 jours d'une polémique inédite, sur fond de protocoles sanitaires. Il s'agira de retrouvailles avec le jeune Musetti, 19 ans, qui avait mené deux sets à zéro contre le Serbe lors du dernier Roland Garros, en 8es de finale. Il avait finalement abandonné alors que "Djoko" avait bien redressé la barre et menait 6-7 (7/9) 6-7 (2/7) 6-1 6-0 4-0. Djokovic a ensuite remporté son 19e titre en Grand Chelem, puis le 20e à Wimbledon un mois plus tard. "Je suis excité de revenir et de jouer lundi", a dit Djokovic, 34 ans, aux médias locaux jeudi. "Le tennis me manque après tout ce qui s'est passé", a-t-il ajouté, en référence à cet Open d'Australie remporté par son grand rival espagnol Rafael Nadal, seul en tête désormais chez les hommes avec 21 Grands Chelems, devant Djokovic et Roger Federer (20). Vaccin pas obligatoire Djokovic a déjà remporté cinq fois ce tournoi de Dubaï dans lequel est également inscrit Andy Murray, l'ex-numéro 1 mondial écossais. Le numéro 1 mondial peut participer au tournoi car un vaccin contre le coronavirus n'est pas obligatoire pour entrer aux Emirats Arabes Unis, où 895 nouveaux cas ont été annoncés jeudi. Il pourrait bien être en mesure de jouer aussi, plus tard cette année, Roland Garros et Wimbledon, car les autorités sanitaires des deux pays sont en train de réduire progressivement les restrictions sanitaires. En revanche, rien n'est encore fait pour l'US Open, en septembre à New York, où un certificat de vaccination est toujours requis. Djokovic figure toutefois dans la liste des engagés pour le Masters 1000 d'Indian Wells (7-20 mars). Le Serbe n'est pas fondamentalement "anti-vax" mais veut garder le contrôle de ce qui est injecté dans son corps, a-t-il expliqué cette semaine à la BBC, dans sa première interview depuis qu'il a quitté l'Australie.

La Slovaquie surprend la Suède et se pare de bronze Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum La Slovaquie s'est parée de bronze aux JO de Pékin. Les joueurs de l'Est ont dominé la Suède 4-0 dans la petite finale. Sans doute au fond du bac après leur défaite aux tirs au but en demi-finale contre la Russie la veille, les Scandinaves n'ont pas attaqué la partie avec un entrain incroyable. Tout le contraire de Slovaques qui ont vu là une belle opportunité de décrocher leur première médaille dans des JO. Les joueurs de Craig Ramsay ont ouvert le score à la 24e lorsque le jeune Juraj Slafkovsky a trouvé la faille dans la défense suédoise d'un tir un peu flottant. Le joueur du TPS Turku, 17 ans, a inscrit son sixième but du tournoi! Le nom de l'attaquant de 192 cm pour près de 100 kilos sera appelé très tôt le 7 juillet lors de la première ronde de la draft NHL à Montréal. Les Slovaques ont doublé la mise à la 33e grâce à Samuel Takac, ancien joueur de Gap et Lyon. Comme lors du premier but, le gardien Lars Johansson n'a pas rendu sa meilleure copie en laissant une ouverture à son poteau. Johan Garpenlöv a sorti son gardien et les Slovaques en ont profité pour scorer à deux reprises. Slafkovsky a eu le temps d'ajouter un septième but à son tournoi. Genève et Davos attendent maintenant avec impatience le retour de leurs imports en vue du match de mardi. Jan Cadieux doit retrouver Tömmernes, Filppula et Vatanen, alors que Christian Wohlvend se réjouit des arrivées de Bromé et Pospisil.

Mélanie Hasler s'offre un nouveau diplôme Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Après sa septième place en monobob, Mélanie Hasler et sa pousseuse Nadja Pasternack ont signé samedi une belle sixième place lors de l'épreuve féminine de bob à deux des JO de Pékin. Septièmes après deux manches, les deux femmes se sont améliorées lors des troisièmes et quatrièmes manches pour glaner une place au classement et fêter un nouveau diplôme pour Hasler. Déception en revanche pour le deuxième équipage helvétique. Martina Fontanive et Irina Strebel n'ont pas réussi de remontée au classement et restent à la 20e et dernière place de cette finale. L'Allemagne puissance deux Laura Nolte est devenue la plus jeune championne olympique de la discipline en devançant sa compatriote, et championne olympique en titre, Mariama Jamanka de 77 centièmes. Le bronze est revenu à l'Américaine Elana Meyers Taylors.

Les Suissesses en chocolat Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse féminine de curling quitte les JO de Pékin avec la médaille en chocolat. Elles ont été battues 9-7 par la Suède dans la partie pour le bronze. Les Suissesses ont clairement manqué le coche lors du 6e end en encaissant un coup de trois. Mais le CC Aarau aurait pu revenir dans la manche suivante. Seulement Alina Pätz n'a pas trouvé une longueur suffisante et la Suisse n'a marqué que deux au lieu de trois voire quatre. Et derrière, nouveau coup de deux des Scandinaves pour reprendre quatre longueurs d'avance. Les Suissesses se sont donné le droit d'y croire encore un peu avec un coup de trois au 9e end, mais le mal était fait. Maillon faible du côté helvétique, Alina Pätz a encore manqué une belle opportunité dans le dernier end que les Suédoises ont fini par remporter 1-0. Comme à Sotchi, curleuses et curleurs repartent les mains vides de ces Olympiades. Le dernier espoir d'une 15e médaille suisse repose désormais sur les skieurs lors du team event dimanche matin.

Sui Wenjing et Han Cong en or chez les couples Sui Wenjing et Han Cong, un couple chinois en or. Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, médaillés d'argent il y a quatre ans, ont été sacrés champions olympiques en couples, offrant au pays hôte des JO 2022 sa 15e et dernière médaille, sa 9e en or. Sui et Han, déjà en tête après le programme court, ont devancé avec leur total de 239,88 points deux couples russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, 2es (239,25), et Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, 3es (237,71). Sui Wenjing et Han Cong, âgés respectivement de 26 et de 29 ans, sont seulement les deuxièmes champions olympiques de l'histoire du patinage artistique chinois, après Shen Xue et Zhao Hongbo, sacrés en 2010 en couples. Ce titre a par ailleurs permis à Chine de passer de la 6e à la 3e place au tableau des médailles, juste devant les Etats-Unis. Avant le dernier jour de compétition dimanche, où la Chine n'a plus aucune chance d'améliorer son bilan, le pays hôte a accru son record de médailles lors d'une édition des Jeux d'hiver, avec quatre unités de plus que le précédent qui datait des JO-2010 (11 médailles, dont 5 en or).

La consécration pour Edin et la Suède Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Le skip suédois Niklas Edin a couronné sa splendide carrière en remportant le titre olympique avec la Suède. A 36 ans, il ajoute ce sacre à ses cinq titres mondiaux et ses sept couronnes européennes. Au terme d'une finale à suspense, la Suède a battu en finale la Grande-Bretagne du skip Bruce Mouat 5-4 après un end supplémentaire. Edin avait glané la médaille de bronze aux JO 2014 à Sotchi et l'argent en 2018 à Pyeongchang. La Suisse représentée par le CC Genève a bouclé le tournoi au 7e rang.

Déception pour Livio Wenger, 7e de la mass-start Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Livio Wenger, quatre ans après sa 4e place aux JO de Pyeongchang, s'est classé 7e de la finale olympique de la mass-start à Pékin. Le Lucernois a été débordé dans l'emballage final. Ce résultat est honorable pour ce passionné - et seul ambassadeur suisse à haut niveau - de 29 ans au vu de son résultat sur le 5000 m (18e), où les départs sont échelonnés et reflètent plus précisément le potentiel des patineurs. Mais Wenger espérait mieux. En janvier, aux Pays-Bas, il avait décroché la première médaille suisse de l'histoire de sa discipline dans un grand événement (2e de la mass-start). Il visait une médaille à Pékin. Jusqu'à deux tours de la fin, il a été dans le coup mais n'a rien pu faire au sprint. Il y a quatre ans à Pyeongchang, Wenger avait dû sa 4e place aux points engrangés lors de son échappée avec un autre concurrent, mais il n'avait pu à aucun moment jouer la médaille. Fusée belge La victoire samedi à Pékin est revenue au champion d'Europe belge Bart Swings. Il apporte à son pays un premier titre olympique aux JO d'hiver depuis 1948! Il l'a emporté devant les Sud-Coréens Chung Jaewon et Lee Seung-Hoon. Chez les femmes, Nadja Wenger, la sœur de Livio, a été éliminée en demi-finale.

Baroud d'honneur de Cologna (14e), Bolshunov impérial Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Dario Cologna a effectué un joli baroud d'honneur en se classant 14e du 30 km en skating qui clôturait à la fois sa carrière au plus niveau et les épreuves de fond masculines aux JO de Pékin. L'épreuve devait être initialement un 50 km mais elle a été amputée d'une vingtaine de kilomètres en raison du vent et du froid glacial, pour préserver la santé des athlètes. Le Russe sous pavillon neutre Alexander Bolshunov s'est montré impérial. Sans cesse aux avant-postes et à la relance, il a épuisé ses adversaires en plaçant banderille sur banderille pour décrocher son troisième titre à ces Jeux (après le skiathlon et le relais), sa cinquième médaille en deux semaines. Un palmarès incroyable pour le Russe de 26 ans, qui s'ajoute à ses quatre médailles d'il y a quatre ans aux JO de Pyeongchang. L'homme a pris neuf départs dans sa carrière aux Jeux olympiques, pour autant de podiums! L'explication finale face au Norvégien Johannes Klaebo, qui avait lui aussi gagné 4 médailles avant ce 30 km, a ainsi tourné clairement en faveur de Bolshunov. Klaebo, épuisé, a abandonné vers le 20e km. Bolshunov a devancé son compatriote Ivan Yakimushkin de 5''5 et le Norvégien Simen Hegstad Krueger (à 7''), dont le bronze a une saveur particulière puisqu'il avait dû renoncer à toutes les autres courses de ces Jeux après son placement en isolement pour cause de Covid. Le meilleur Suisse a été Roman Furger, 11e, à 1''52. C'est le meilleur résultat individuel suisse dans le camp du fond masculin à ces JO. Cologna est arrivé six secondes après son compatriote, tandis que Jason Rüesch a pris la 17e place et Candide Pralong, la 22e.