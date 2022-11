Le Real gagne ++ Basketteurs suisses battus en Pologne

Et on peut dire que la Finlande est montée en puissance tout au long de la partie. La Suisse n'a pas mal appréhendé les quarante dernières minutes, mais force est de constater que ce fut plus dur dans le troisième tiers pour Kukan & Cie. Les Helvètes ont ainsi bénéficié d'un jeu de puissance à la 46e sans toutefois pouvoir en sortir quelque chose de positif. Et juste avant, les Lions finlandais avaient pris l'avantage grâce à Karjalainen (44e) après un tir insidieux de Mikko Lehtonen, le défenseur de Zurich.

Tout avait démarré de manière idéale pour la Suisse, qui menait 2-0 à la 17e grâce à des réussites de Noël Seiler et de Jan Zaugg. Mais les errements du deuxième tiers auraient pu lui coûter plus cher que le but d'Edgars Purins, qui a récupéré la balle derrière la cage helvétique avant d'inscrire le 2-1 (22e).

Dans l'autre groupe, Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas ainsi que les deux Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Le tenant du titre Alexander Zverev s'est gravement blessé au pied en juin à Roland-Garros et n'a plus joué depuis.

Rafael Nadal et Novak Djokovic ne se rencontreront pas dès le 1er tour du Masters à Turin. L'Espagnol, tête de série no 1, et le Serbe, tête de série no 7, ont été placés dans des groupes différents.

Füllkrug réalise une première moitié de championnat en fanfare avec Brême, deuxième meilleur buteur de Bundesliga derrière l'international français Christopher Nkunku, alors que Moukoko, natif de Yaoundé et qui fêtera ses 18 ans le jour du match d'ouverture entre l'Equateur et le Qatar, brille avec les Jaune et Noir de Dortmund.

En attaque, alors que l'avant-centre de la Nationalmannschaft Timo Werner s'est blessé il y a huit jours et a dû renoncer au tournoi au Qatar, Hansi Flick a fait appel à deux novices en sélection: le presque trentenaire du Werder Brême Niclas Füllkrug, et le "teenager" Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund, plus jeune joueur allemand appelé pour disputer un Mondial.

Geoff Ward: "J'aime échanger avec les joueurs"

Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nouveau coach du LHC, Geoff Ward a été présenté à la presse. Sur le site officiel, on peut retrouver les premières impressions de celui qui va diriger l'équipe avec son assistant Peter Andersson.

Bien reposé, le Canadien de 60 ans, qui a signé avec le club vaudois jusqu'en 2025, n'a pas voulu dévoiler sa stratégie pour redresser la situation d'une organisation au potentiel certain, mais qui croupit à la 13e place de National League.

Alors qu'il avoue une certaine fatigue en évoquant le calendrier de NHL et ses 82 parties, Geoff Ward reconnaît aussi que l'idée de revenir en Europe (il a coaché trois saisons en Allemagne) le titillait depuis un moment. Concernant son approche en tant qu'entraîneur, le Canadien semble être un grand communicateur: "Ce que j'aime, c'est aider les joueurs à atteindre leur potentiel. Qu'on travaille ensemble pour arriver au même but. J'aime ce processus. J'aime échanger avec les joueurs."

A la question de la connexion avec John Fust et comment son nom trottait dans la tête du directeur sportif lausannois, Geoff Ward a rembobiné ses souvenirs: "On s'est rencontrés la première fois à Prague lors du Championnat du monde en 2015. (réd: Ward était assistant avec l'Allemagne et Fust avec la Suisse) On avait partagé quelques cafés ensemble à ce moment-là et on avait bien discuté. On ne s'est pas beaucoup reparlé après ça, mais je me réjouis de collaborer avec lui."

La connexion père-fils

Pour aider Ward dans sa tâche, le LHC a engagé le Suédois de 57 ans Peter Andersson. Assistant pendant trois saisons à Lugano (2013 à 2016), le père de Calle et Rasmus a ensuite passé cinq saisons à coacher dans son pays en première division. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de son fils cadet Rasmus que Ward est entré en contact avec Peter Andersson: "Quand je coachais Calgary, il était venu lors du voyage des pères et on avait pas mal discuté les deux. J'ai ensuite beaucoup de gens qui me l'ont recommandé. Et son fils est un excellent joueur de hockey, donc on va dire que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. C'était une décision facile et je pense qu'il va nous apporter beaucoup d'expérience."

L'un des aspects importants pour un coach en Suisse, c'est de connaître le championnat et ses spécificités. Encore en phase d'apprentissage, Ward promet de s'immerger, même s'il possède quelques bases: "Avec l'Allemagne j'ai souvent eu l'occasion d'affronter la Suisse, ce qui fait que je connais certains joueurs. J'ai visionné quelques matches et j'ai entraîné des joueurs suisses durant ma carrière en NHL."

Geoff Ward et Peter Andersson coacheront leur première partie mercredi prochain lors de la réception de Lugano.