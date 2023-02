Le Real impitoyable à Anfield ++ Superbe opération du LHC

Une victoire qui fera date pour Leandro Riedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leandro Riedi (ATP 133) tient sa première victoire sur le front de l'ATP Tour. Le Zurichois accompagne Stan Wawrinka et Alexander Ritschard en huitième de finale du tournoi de Marseille. Leandro Riedi a battu 6-3 6-4 Arthur Rinderknecht (ATP 72) en 1h22'. Intraitable sur son service avec ses 8 aces et ses 74% de points gagnés derrière sa première balle, il a ravi à deux reprises le service du Français pour cueillir un succès qui fera date. Il traduit bien la progression d'un joueur de 21 ans qui avait brillé depuis le mois de novembre sur le front des Challengers avant de se blesser au pied en janvier. En huitième de finale, sa tâche s'annonce bien ardue. Il affrontera, en effet, la tête de série no 1 du tableau Hubert Hurkacz (ATP 11). Huitième de finaliste à Melbourne mais éliminé au deuxième tour la semaine dernière à Rotterdam, le Polonais devra toutefois se méfier d'un adversaire dont on ne connait pas encore vraiment les limites.

Le Real renverse Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le Real Madrid est bien le seul mort qui respire encore ! A Anfield Road face à Liverpool, les Champions d'Europe et du monde ont cueilli une nouvelle victoire bien improbable. Menés 2-0 après moins d'un quart d'heure de jeu en raison notamment d'une bourde incroyable de Thibaut Courtois, les Madrilènes se sont imposés 5-2 dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui est, bien sûr, la revanche de la finale de l'an dernier remportée 1-0 par le Real. Une revanche qui a finalement tourné au cauchemar pour les Reds. Trahi également par son gardien - Alisson a littéralement donné le 2-2 au Real -, Liverpool a été désarmé par la vista de Luka Modric qui a gagné la bataille du milieu du terrain et par le génie du duo formé par Vinicius et par Karim Benzema. Tous deux auteurs d'un doublé, le Brésilien et le Français ont réalisé un véritable festival face à une défense de Liverpool dépassée à l'image de Joe Gomez qui a sans doute connu la soirée la plus cruelle de sa carrière. Le tournant de la rencontre fut très certainement la réduction du score de Vinicius à la 21e minute. Agressés comme jamais par le pressing adverse depuis le coup d'envoi, le Real a pu sortir la tête de l'eau grâce à une frappe de son ailier gauche qui trouvait le petit filet après un relais avec Karim Benzema. Ce duo semble bien parti pour vivre le même printemps royal que l'an dernier. Victoire du Napoli à Francfort Cette soirée a également apporté la confirmation que Napoli pouvait bien nourrir les plus grands espoirs dans cette Ligue des Champions. Le souverain leader de la Serie A a gagné 2-0 à Francfort face à l'Eintracht de Djibril Sow après avoir pourtant raté un penalty alors que le score était encore nul et vierge. Victor Osimhen a ouvert la marque à la 40e pour conclure une rupture qui avait été provoquée par une perte de balle de Mario Götze. Le 2-0 tombait à la 65e par le capitaine Giovanni Di Lorenzo alors que les Allemands évoluaient à dix depuis l'expulsion de Randal Kolo Muani à la 58e. Le Français a eu le tort de ne pas retenir son pied sur un contact avec Zambo Anguissa.

Supere opération pour le Lausanne HC Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le Lausanne HC a réussi une belle opération dans sa lutte pour accéder aux pré-playoff. Les Vaudois ont obtenu la victoire à Davos (2-0). Dans le même temps, Lugano s'est incliné à Rapperswil (2-6). Dans les Grisons, le LHC n'a pas hésité à prendre le match à bras-le-corps, dominant d'emblée les débats. Les Vaudois ont cependant longuement manqué de précision avant d'ouvrir la marque par Cody Almond (34e), sous les yeux de l'ancien footballeur allemand Miroslav Klose (ex-Bayern Munich, Lazio). Davantage en difficulté dans la troisième période, le LHC a alors pu compter sur un excellent Eetu Laurikainen, blanchi pour la troisième fois de la saison. A la 48e, Daniel Audette a été prompt à profiter d'une mauvaise relance grisonne pour classer l'affaire. Genève-Servette chute Le leader Genève-Servette est rentré bredouille de son déplacement à Zurich (5-6). Pourtant, le meilleur power-play de National Legue aura permis aux Aigles de rapidement effacer leur but initial de retard face aux Lions, Henrik Tömmerness (9e) répondant à Alexandre Texier (2e). Les choses se sont ensuite progressivement compliquées pour le leader lorsque ce même Texier (13e) puis Juha Lammikko (20e) ont fait preuve d'une réussite rarement observée depuis le retour de Mark Crawford sur le banc (3 buts en 8 tirs cadrés). Dès le deuxième tiers, l'écart a constamment varié entre un et deux buts d'avance en faveur des Zurichois. Les réussites de Tanner Richard (23e), Linus Omark (34e) et Teemu Hartikainen (52e et 59e) n'auront pas permis aux Genevois d'éviter la défaite, au terme d'une partie spectaculaire. Lugano pris à froid Dans l'ultime rencontre de la soirée, Rapperswil a retrouvé le chemin de la victoire à domicile face à Lugano (6-2), quatre jours après une première défaite concédée en 2023 sur sa glace contre Davos. Les Saint-Gallois ont poussé l'entraîneur des Tessinois, Luca Gianinazzi à prendre son temps-mort dès la 5e minute, soit juste après les buts de Dominic Lammer (4e) et d'Andrew Rowe (5e). Les Lakers ont ensuite aisément géré le reste de la rencontre.

Alexander Ritschard n'a pas laissé passer l'occasion Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Alexander Ritschard (ATP 187) n'a pas raté le coche. Grandissime favori de son premier tour, le Zurichois disputera bien comme Stan Wawrinka les huitièmes de finale du tournoi de Marseille. Issu des qualifications, Alexander Ritschard s'est logiquement imposé 7-5 6-3 devant Pablo Andujar (ATP 211). A 37 ans, ce spécialiste de la terre battue - il avait battu Roger Federer en 2021 au Geneva Open - s'est presque égaré dans la cité phocéenne tant le tennis en indoor lui a toujours été étranger. Malgré un break réussi d'entre, l'Espagnol a été constamment débordé par son adversaire. Alexander Ritschard a, ainsi, cueilli sa deuxième victoire dans un tournoi ATP Tour après celle remportée l'an dernier à Gstaad. Son adversaire jeudi sera l'Australien Alex de Minaur (ATP 23). Quant à Stan Wawrinka (ATP 105), il aura à nouveau les honneurs de la night session, ce mercredi face à Richard Gasquet (ATP 43). Les deux hommes avaient été opposés la semaine dernière à Rotterdam pour une victoire 6-3 6-3 de Stan Wawrinka.

Toujours pas de victoire pour Inka Grings Encore un nul pour la Suisse d'Inka Grints. Image: KEYSTONE/EFE/A. Carrasco Ragel L'équipe de Suisse d'Inka Grings n'a pas trouvé la clé à Marbella face à la Pologne. Après le 0-0 de vendredi, les Suissesses ont été contraintes à un nouveau partage des points (1-1). Julia Stierli, coupable sur l'ouverture du score des Polonaises, a inscrit le premier but de l'ère Grings. La joueuse du FC Zurich a repris de la tête un coup franc de Géraldine Reuterler pour le 1-1 de la 78e minute. Huit minutes plus tôt, Julia Stierli et Viola Callligaris avaient laissé filer Ewa Pagor vers le but. La meilleure joueuse polonaise n'a pas manqué l'aubaine pour inscrire son 53e but en 75 sélections. Ce partage des points reflète bien la physionomie de la rencontre entre la 21e équipe du classement FIFA - la Suisse - contre la 30e. La grande satisfaction pour Inka Grings réside sans doute dans la performance de Liva Peng. Pour sa première sélection, la gardienne de 20 ans a été irréprochable. La préparation de l'équipe de Suisse pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande se poursuivra au début avril avec un match amical à Zurich contre l'Islande

Belinda Bencic gagne un match de 3h27' Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 9) a sué peut-être comme jamais pour cueillir son 15e succès de l'année. La Championne olympique l'a arraché à Dubai face à Marta Kostyuk (WTA 55) après 3h27' de lutte. Belinda Bencic s'est imposée 6-7 (7/9) 7-6 (7/5) 6-4 devant l'Ukrainienne pour remporter un septième match de rang et pour obtenir le droit de défier ce mercredi en huitième de finale de ce tournoi WTA 1000 qu'elle avait remporté en 2019 Karolina Muchova (WTA 112). La Saint-Galloise mène, certes, 2-0 dans ses face-à-face avec la Tchèque, mais la question est de savoir si ce premier match ne lui a pas coûté trop de forces. On rappellera qu'elle avait renoncé la semaine dernière à Doha de disputer son quart de finale contre la no 1 mondiale Iga Swiatek en raison d'une trop grande fatigue. Après ses 2h42' contre Victoria Azarenka à Doha et ses 2h48' face à Liudmila Samsonova à Abu Dhabi, Belinda Bencic a, ainsi, eu droit à son troisième marathon en ce mois de février aux Emirats. Tout aurait été sans doute plus simple devant Marta Kostyuk si elle avait fait ce qu'il fallait au moment de service pour le gain de la première manche à 5-4. Elle fut ensuite dans les cordes lorsqu'elle fut menée 7-6 3-1. Mais une fois de plus, Belinda Bencic a témoigné d'une réelle force de caractère pour renverser le cours de la partie. Et pour s'offrir une quinzième victoire en dix-sept rencontres en 2023.

Une défaite sans appel pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les semaines commencent à se suivre et à se ressembler malheureusement pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 48). Comme à Rotterdam, le Zurchois n'a pas passé le cap du premier tour à Marseille. Le gaucher s'est incliné 6-3 6-2 en à peine une heure devant Grégoire Barrère (ATP 58). Face à un Français qui traverse sans doute la plus belle période de sa carrière, Marc-Andrea Hüsler est resté très loin du compte. Il ne s'est ainsi procuré aucune balle de break sur les onze jeux de service de son adversaire. Il a concédé son engagement à trois reprises, au deuxième jeu du premier set, à 2-2 et à 2-4 dans le second. Stan Wawrinka demeure pour l'instant le seul Suisse qualifié pour les huitièmes de finale. Leandro Riedi et Alexander Ritschard tenteront de le rejoindre en soirée.

Julie Zogg devant Ladina Jenny en slalom parallèle Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les snowboardeuses alpines suisses ont brillé aux Mondiaux à Bakouriani en Géorgie. Julie Zogg a remporté le titre en battant en finale sa compatriote Ladina Jenny dans l'épreuve de slalom parallèle. Julie Zogg a assumé son rôle de favorite après avoir réalisé le meilleur temps de la qualification. La Saint-Galloise de 30 ans avait déjà enlevé le titre dans la même discipline en 2019 à Park City. Ladina Jenny, Saint-Galloise également, a réalisé le meilleur résultat de sa carrière. En 2019, elle avait décroché le bronze aux Etats-Unis dans le géant parallèle. La délégation suisse compte déjà trois médailles depuis le début des Mondiaux. Dario Caviezel, médaillé d'argent en géant dimanche, a cette fois été éliminé en quarts de finale.

La Suisse privée de son capitaine Jovan Djokic pour l'Euro Jovan Djokic, de dos, doit faire une croix sur le Championnat d'Europe. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI L'équipe de Suisse sera privée de son attaquant et capitaine Jovan Djokic à l'occasion du Championnat d'Europe en Italie à la fin de l'été. Dans le cadre de ses études pédagogiques, le joueur de Chênois est tenu d'effectuer un stage dans une école secondaire fin août. Il manquera ainsi la dernière phase de préparation ainsi que le championnat d'Europe en Italie. Comme il est impossible de reporter le stage, Jovan devra l'effectuer et donc renoncer à l'Euro à la fin de l'été. Après sa blessure avant les qualifications pour l'Euro, auxquelles Djokic n'a pas pu participer, il se réjouissait de pouvoir mener l'équipe nationale suisse sur le terrain en Italie en tant que capitaine."Je suis très déçu de ne pas pouvoir vivre cette expérience avec mes coéquipiers. Et je suis encore plus triste de finir mon aventure en équipe nationale sur une grave blessure. Mais ça fait partie du sport et je dois l’accepter", a expliqué Jovan dans un communiqué de la Fédération suisse. D'ici là, Djokic veut continuer à se concentrer sur la guérison de son pied: "De mon côté, je prendrai le temps de reposer ma cheville qui me pose actuellement beaucoup de problèmes." Un retour en équipe nationale après l'Euro est improbable.

Accusé de viol, Dani Alves reste en détention provisoire Dani Alves doit rester en prison. Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER Accusé de viol, le Brésilien Dani Alves va rester en détention provisoire en Espagne, son recours ayant été rejeté mardi par un tribunal barcelonais en raison d'un "risque élevé de fuite". "Le tribunal confirme la détention provisoire" et "rejette le recours présenté par la défense", a-t-il indiqué dans un communiqué publié par les autorités judiciaires de Catalogne (nord-est). Le tribunal met en avant "le risque élevé de fuite" de Dani Alves "lié à la peine élevée qui peut lui être imposée dans cette affaire" et à ses moyens financiers "qui pourraient lui permettre de quitter l'Espagne à tout moment" pour se rendre au Brésil d'où il ne pourrait pas être extradé. Le joueur de 39 ans est accusé par une jeune femme de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque à la mode de Barcelone. Il est incarcéré depuis le 20 janvier dans le complexe pénitentiaire de Brians, située à une quarantaine de kilomètres de Barcelone. Quelques heures après l'annonce de son inculpation, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu'il mettait fin au contrat de l'ex-joueur du Barça ou du PSG, prévu initialement pour durer jusqu'à juin 2023.

Fracture de la malléole pour Arcobello Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Coup dur pour Lugano alors que la qualification de la National League entre dans le "money time". Les Tessinois seront privés pendant six semaines de leur attaquant américain Mark Arcobello. Arcobello s'est blessé dimanche au cours de la deuxième période du match contre Berne (2-1 tab). L'attaquant de 34 ans s'est fracturé la malléole au-dessus de la cheville gauche. Il a renoncé à une intervention chirugicale. Son absence est évaluée à six semaines. Le début des pré-play-off est agendé au 7 mars. L'Américain ne sera pas disponible avant début avril. Il a peut-être terminé sa saison.

Golubic battue d'entrée à Merida Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Hernandez Viktorija Golubic (WTA 85) a connu l'élimination d'entrée lundi soir dans le tournoi WTA 250 de Merida, comme Simona Waltert (WTA 124) quelques heures plus tôt. La Zurichoise s'est inclinée 6-0 6-3 devant Elisabetta Cocciaretto (WTA 54). Déjà battue dès le 1er tour à Adelaide, Hobart, Melbourne et Lyon, Viktorija Golubic est donc toujours en quête d'un premier succès sur le circuit principal en 2023. Elle a bien remporté deux matches cette saison, mais c'était en qualifications à Adelaide. La Zurichoise, brillante l'automne dernier durant la phase finale de la Billie Jean King Cup gagnée par la Suisse, fut une nouvelle fois trop vulnérable sur son engagement lundi dans la péninsule du Yucatan. Elle a concédé pas moins de six fois son service dans une partie dont elle a perdu les huit premiers jeux.

Meier manque son premier match de la saison Timo Meier a manqué lundi son premier match de la saison en NHL, alors que l'Appenzellois pourrait bien être échangé par les Sharks dans les jours à venir. Mais c'est une blessure au haut du corps qui a été évoquée pour justifier son absence face au Seattle Kraken. Deuxième meilleur marqueur des Sharks avec 52 points en 57 parties, Timo Meier n'a donc pas participé à la large victoire de son équipe (4-0). L'homme du match fut le gardien James Reimer, auteur de 26 arrêts pour son deuxième blanchissage de la saison après été malade et avoir manqué sept matches. L'ex-pigiste du GSHC Logan Couture s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist, tout comme Evgeny Shevchnikov. Meilleur pointeur des Sharks, le défenseur Erik Karlsson a quant à lui signé deux assists pour afficher désormais 76 points à son compteur 2022/23.

Décès du légendaire hurdler légendaire Greg Foster à 64 ans Image: KEYSTONE/STR Le triple champion du monde du 110 m haies et vice-champion olympique américain Greg Foster est mort dimanche à 64 ans, a annoncé l'UCLA lundi. Il luttait depuis plusieurs années contre l'amyloïdose. Cette maladie rare, dans laquelle une accumulation de protéines provoque des dommages aux organes, a amené la légende des haies américaines à subir une transplantation cardiaque en 2020. Après une brillante carrière universitaire à l'UCLA au cours de laquelle il a remporté le titre national sur 110 m haies en 1978 et 1980, Foster a gagné un total de 10 titres nationaux américains sur les haies en salle et en plein air de 1981 à 1991. Foster a remporté l'or aux 110 m haies lors des trois premiers championnats du monde d'athlétisme en 1983, 1987 et 1991, en plus d'une médaille d'argent aux jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 dans sa spécialité.