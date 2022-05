Le réveil d'Olympic +++ YB assomme Saint-Gall

Les Suns reprennent la main Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Phoenix a magistralement repris la main. Après deux défaites au Texas, les Suns ont battu Dallas 110-80 pour mener 3-2 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Emmené par Devin Booker (28 points), Phoenix a forcé la décision dans un troisième quarter remporté 33-14. Les Suns devaient signer un partiel de 11-4 à la reprise grâce notamment à deux tirs primés de Booker pour mener 61-50. Malgré les 28 points et les 11 rebonds de Luka Doncic, Dallas a lâché prise bien brutalement. Les 12 ballons perdus lors de ce troisième quarter ont pesé lourd. A l'Est, Miami s'est également imposé très largement pour reprendre le commandement dans sa série face à Philadelphia. Le Heat a remporté 120-85 l'acte V. Grand artisan du succès des 76ers lors du quatrième match avec ses 31 points, James Harden a connu une soirée bien sombre avec un 5 sur 13 au tir pour un total de 14 points.

Une victoire sans doute cruciale pour Carolina Image: KEYSTONE/FR7226 AP Nino Niderreiter et Kevin Fiala ont connu des fortunes diverses lors de l'acte V du 1er tour des play-off. El Nino est à une victoire de la qualification, Fiala à une défaite de l'élimination. Sur sa glace de Raleigh, Carolina s'est imposé 5-1 devant Boston pour reprendre la main dans cette série. Auteur de 4 points lors des quatre premiers matches, Nino Niederreiter est resté muet lors d'une rencontre marquée par le triplé de Vadimir Tarasenko dans l'ultime période. A Saint-Paul face à St. Louis, Kevin Fiala a délivré deux assists, mais il n'a pas pu empêcher une défaite 5-2 qui place Minnesota le dos au mur. Le Wild, qui menait 2-1 après la première période, a été crucifié par un doublé en l'espace de 88'' de Vladimir Tarasenko au début du troisième tiers. Les statistiques de la NHL parlent en faveur de Nino Niederreiter et soulignent combien la tâche de Kevin Fiala s'annonce rude. Sur les 277 séries qui ont proposé un score de 2-2, le vainqueur du cinquième match s'est qualifié à 219 reprises, soit 79,1% de chance pour El Nino de passer le tour contre 21,9% pour Kevin Fiala.

Belle réaction des Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont consolidé leur 3e place en dominant St-Gall 4-1 dans l'antépénultième journée de Super League. Après leur défaite de samedi à Lugano, les Bernois ont bien réagi. Comme souvent, YB s'est montré séduisant mais aussi efficace, malgré l'absence de Siebatcheu. Les joueurs de Vanetta ont ouvert le score dès la 7e par le véloce Elia. St-Gall a égalisé par Guillemenot (51e), mais Kanga sur penalty, puis Fassnacht et encore une fois Elia ont marqué trois fois dans les dix-sept minutes qui ont suivi. Les Young Boys avaient bien besoin de ce succès, eux qui piétinaient depuis une quinzaine de matches. Quant aux St-Gallois, ils auront raté leur répétition générale avant leur finale de Coupe de dimanche dans le même Stade de Suisse, contre Lugano. Pas forcément un mauvais signe. En Championnat, les "Brodeurs" n'ont plus gagné depuis 2005 dans la capitale. Et c'était au Neufeld.

Le réveil d'Olympic, la réaction d'Union Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fribourg Olympic a remis les pendules à l'heure. Après leur défaite de samedi contre les Lions de Genève (62-63), les Fribourgeois ont survolé l'Acte II des demi-finales des play-off de SBL (81-53). Les hommes de Petar Aleksic reviennent ainsi à 1-1 dans la série. A domicile mardi, ils ont su surmonter la blessure de Davonta Jordan. En délicatesse avec un mollet, l'arrière américain n'a pu jouer qu'une minute et demie avant de jeter l'éponge, boitillant. Ses coéquipiers ont parfaitement pris le relais. Dans la foulée de Miljanic (19 pts), Cotture, Natan Jurkovitz et Zinn ont enquillé respectivement 16, 11 et 11 points. Les 5 rebonds défensifs de Jankovic ont aussi été précieux. Olympic a su resserrer les boulons après sa défaite du premier match. L'équipe s'est appliquée au tir et a fait preuve de créativité pour déjouer la défense de zone des Lions. Ceux-ci tenteront de rugir vendredi lors du 3e match, le premier dans leur salle des Pommiers dans cette demi-finale. Dans l'autre demi-finale, Union Neuchâtel a créé une petite surprise en égalisant à 1-1 dans sa série contre Massagno grâce à sa victoire au Tessin (87-91). La partie a été serrée de bout en bout. A 27 secondes du terme, Dusan Mladjan (Massagno) a manqué deux lancers francs alors que le score était de 87-88. Ce fut fatal pour les Tessinois. Côté neuchâtelois, trois artilleurs ont fait la différence: Fofana, Morris et Colon, tous auteurs de plus de 20 points. Plus constant, Union s'est détaché lors du 3e quart (30-22) pour résister jusqu'au bout.

Djokovic en 8es, possiblement face à Wawrinka Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Le no 1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié sans forcer pour les 8e de finale du Masters 1000 de Rome en dominant mardi pour son entrée en lice le Russe Aslan Karatsev (35e) 6-3 6-2 en 1h30'. "Nole", quintuple vainqueur à Rome et finaliste sortant, rencontrera au prochain tour soit son compatriote Laslo Djere (59e), qu'il a péniblement battu le mois dernier à Belgrade, soit Stan Wawrinka (361e). Le Vaudois a remporté lundi face à Reilly Opelka (USA) sa première victoire depuis quinze mois après une longue absence consécutive à sa double opération au pied l'an dernier. En manque de repères A moins de deux semaines de Roland-Garros (22 mai-5 juin), Djokovic est encore un peu en quête de repères après un premier trimestre quasiment à l'arrêt marqué par son expulsion d'Australie: en témoignent quelques problèmes d'adhérence et de positionnement. Mais le Serbe, qui doit atteindre les demi-finales s'il veut conserver sa place de no 1 mondial convoitée par Daniil Medvedev, n'a pas puisé dans ses réserves pour écarter Karatsev, qui l'avait battu en avril 2021 à Belgrade lors de leur précédente et seule confrontation sur l'ocre jusqu'à ce jour. Djokovic est monté en régime lors du premier set. Après avoir perdu son service après un premier break en sa faveur, le Serbe a repris de nouveau la mise en jeu du Russe pour mener 5-3 en profitant d'un smash totalement manqué de celui-ci. Celui qui voit Rome comme sa "deuxième maison" a conclu la première manche en régalant le public au filet, avant de dérouler pour conclure 6-2 la seconde manche.

L'Allemand Kämna vainqueur de l'Etna Image: KEYSTONE/EPA POOL L'Allemand Lennard Kämna a enlevé la 4e étape du Giro, mardi, sur les hauteurs du volcan sicilien de l'Etna. Il a précédé l'Espagnol Juan Pedro Lopez, nouveau maillot rose. A l'altitude de 1892 m, Kämna (Bora) a devancé au sprint Lopez (Trek), son dernier compagnon d'une échappée lancée de loin. Le peloton des favoris, avec notamment le Britannique Simon Yates, l'Equatorien Richard Carapaz et le Français Romain Bardet, s'est présenté avec un retard supérieur à deux minutes et demie. Kämna, 25 ans, a remporté la 6e victoire de sa carrière. Il s'était déjà imposé dans le Tour de France 2020 en gagnant l'étape de Villard-de-Lans. Le porteur du maillot rose, le Néerlandais Mathieu van der Poel, a décroché sur les premières rampes de la longue ascension de l'Etna (22,8 km à 5,9 %). Principales victimes du jour, le Néerlandais Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, a été distancé à près de 10 kilomètres du sommet. Par la suite, un autre ancien lauréat, l'Italien Vincenzo Nibali, a lui aussi lâché prise. Pendant cette journée ensoleillée, le Giro a été privé dès son quatrième jour de l'un des outsiders, Miguel Angel Lopez, qui a abandonné dès la première heure de course. Troisième de l'édition 2018, le grimpeur colombien souffrait d'une douleur à la hanche gauche. Mercredi, la course reste en Sicile pour la 5e étape longue de 174 km entre Catane et Messine. Un col est situé avant la mi-parcours mais le final est favorable aux sprinters.

Accord entre Manchester City et Dortmund pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Manchester City et le Borussia Dortmund ont annoncé mardi avoir trouvé un accord pour le transfert d'Erling Haaland. L'attaquant norvégien porterait le maillot du club anglais à partir de la saison prochaine, une fois son contrat signé. Le buteur âgé de 21 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, a inscrit 21 buts en 23 rencontres de Bundesliga cette saison.

La C1 débutera par un mini-championnat à 36 équipes Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La Ligue des champions débutera à partir de 2024-2025 par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre 32 clubs disputant aujourd'hui la phase de groupes sur 6 journées. Cette réforme controversée, décidée mardi par l'UEFA, est censée proposer davantage de matches aux diffuseurs. A l'issue de son Comité exécutif à Vienne, l'instance européenne a adopté les contours de cette refonte, avec également deux places additionnelles attribuées aux deux meilleures nations européennes sur la saison précédente, sorte de filet de rattrapage pour les cadors, et un troisième club qualifié pour la cinquième nation à l'indice UEFA, actuellement la France.

Teichmann commence par une victoire à Rome Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Jil Teichmann (WTA 29) prouve qu'elle est en forme au tournoi WTA 1000 de Rome. La gauchère s'est imposée sans trop de difficultés au 1er tour 6-3 6-2 contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 55). Au 2e tour, la tâche sera nettement plus difficile face à la numéro 6 mondiale Karolina Pliskova. La Tchèque a remporté le tournoi en 2019 et a atteint la finale les deux dernières années. Le seul duel entre les deux a toutefois été remporté par la Biennoise il y a un an en demi-finale à Cincinnati. Teichmann a eu besoin d'un petit temps de mise en route après sa demi-finale de la semaine dernière à Madrid. Mais après avoir été menée 3-1, la Seelandaise de 24 ans a maîtrisé son sujet à l'occasion de son premier duel avec Paolini. Elle a breaké son adversaire à quatre reprises pour signer un succès en 80 minutes.

Les Warriors en route vers la finale de Conférence Un grand Stephen Curry dans cet acte IV. Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar Grâce à... 8 lancers francs réussis par Stephen Curry dans les 45 dernières secondes, Golden State a fait un pas décisif vers la finale de Conférence. Les Warriors mènent désormais 3-1 face à Memphis. Golden State a remporté 101-98 sur son parquet l'acte IV de cette série. Privés de leur coach Steve Kerr positif au Covid 19, les Warriors peuvent remercier Stephen Curry. Avec 32 points et 8 assists, il a sorti le grand jeu face à un adversaire il est vrai privé de son maître à jouer Ja Morant. Blessé au genou, le All-Star est incertain pour l'acte V de mercredi à Memphis. A l'Est, Boston s'est imposé 116-108 à Milwaukee pour égaliser à 2-2 dans la série et pour reprendre l'avantage du terrain. Les Celtics ont signé un partiel de 14-2 dans l'ultime quarter pour forcer la décision. Malgré les 34 points et les 18 rebonds de Giannis Antetokounmpo, le Champion en titre a cédé devant le collectif adverse.

Roman Josi peut mettre le cap sur la Finlande Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Il n'y aura pas de folle remontada pour Roman Josi et Nashville. Battus 5-3 par Colorado, les Predators ont, pour la première fois de leur histoire, perdu 4-0 une série. Ce premier tour des play-off a tourné au cauchemar pour Nashville. Privés de leur gardien titulaire Juuse Saros blessé, le capitaine Josi et ses équipiers n'ont pas été en mesure d'inquiéter l'Avalanche. Même si les Predators ont eu leur chance dans l'acte IV après le 3-2 inscrit par Filip Forsberg à la 44e. Colorado devait toutefois renverser la situation grâce à des réussites de Devon Toewns (49e), Valeri Nichushkin (53e) et Nathan MacKinnon (60e). Aligné durant 27'32'', Roman Josi n'a comptabilisé aucun point pour accuser un bilan de -1. L'homme aux 96 points en saison régulière est désormais disponible pour une nouvelle aventure avec l'équipe de Suisse. Le Bernois devrait rejoindre ces prochains jours la sélection de Patrick Fischer qui entrera en lice ce samedi à Helsinki face à l'Italie un Championnat du monde qu'elle entend tout simplement remporter. Première équipe qualifiée pour les quarts de finale, Colorado affrontera le vainqueur de la série entre St. Louis et Minnesota.

Stan Warrinka jouera au Parc des Eaux-Vives Stan Wawrinka a remport Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le tableau du du Geneva Open, qui débutera le 14 mai, s'enrichit encore. La deuxième wild-card a, en effet, été attribuée à Stan Wawrinka. La première a été offerte au no 2 mondial Daniil Medvedev. Titré en 2016 et en 2017 au Parc des Eaux-Vives, le Vaudois sera le troisième vainqueur en Grand Chelem qui sera présent cette année au Geneva Open avec Daniil Medvedev et Dominic Thiem. On rappellera par ailleurs que les deux finalistes de l'édition 2021, le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) qui a remporté le titre, et le Canadien Denis Shapovalov (ATP 16) seront également de la partie. Blessé aux tendons, Stan Wawrinka a dû subir deux interventions chirurgicales en 2021. Il est revenu à la compétition à la fin mars à l'occasion du Challenger de Marbella. Ce lundi à Rome, le Vaudois a fêté son premier succès de l'année avec sa victoire en trois sets - 3-6 7-5 6-2 - devant l'Américain Reilly Opelka (ATP 17). A Genève où il a cueilli deux des seize titres de sa carrière., il retrouvera un cadre et une ambiance qu'il apprécie énormément. Stan Wawrinka a toujours insisté au cours de sa carrière sur les sensations uniques qu'il peut ressentir à chaque fois qu'il joue devant "son" public. Les organisateurs du Geneva Open bénéficient encore d'une wild card qu'ils délivreront d'ici vendredi, date du tirage au sort du tableau.

Une entame en douceur pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Belinda Bencic (WTA 14) n'a pas été inquiétée lors de son premier tour à Rome. Au Foro Italico, la Championne olympique s'est imposée 6-4 6-2 devant l'Italienne Elisabetta Cociaretto (WTA 159). Belinda Bencic a conclu tranquillement cette rencontre sans histoire sur un service gagnant après 1h27' de jeu. Face à la joueuse d'Ancona qui était au bénéfice d'une wild card, la Saint-Galloise disposait d'une très grande marge. Le fait d'être menée 3-1 après un début de rencontre hésitant ne l'a pas vraiment inquiétée. Elle devait ainsi très vitre trouver ses marques pour enlever onze des quatorze derniers jeux de la rencontre. Au deuxième tour, Belinda Bencic affrontera une joueuse bien plus dangereuse. Sa prochaine adversaire sera la gagnante de la rencontre entre la Tchèque Tereza Martincova (WTA 53) et l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 32).

Loeffel et Rod écartés par Fischer Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer a effectué une dernière vague de coupes en vue du Championnat du monde qui débute vendredi en Finlande. Romain Loeffel, Noah Rod, Andre Heim et Mike Künzle ont été écartés. C'est avec une certaine surprise de voir Romain Loeffel et Noah Rod écartés au dernier moment. Présent lors de cinq Mondiaux et de deux JO, le futur défenseur de Berne n'a donc pas trouvé grâce aux yeux de Fischer cette année. Le capitaine de Genève-Servette avait lui été des trois dernières campagnes. Parmi les surprises, on retrouve les attaquants Marco Miranda et Nando Eggenberger. Cela fait donc 25 noms avec 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. La liste n'est toutefois pas définitive puisque la Suisse a les yeux rivés sur Nashville avec l'espoir de voir les Predators éliminés par Colorado (l'Avalanche mène 3-0 dans la série) et Roman Josi prendre l'avion pour rejoindre la capitale finlandaise. Engagé avec les Hershey Bears en AHL, le défenseur Tobias Geisser pourrait être une option en cas d'élimination. Quant aux deux attaquants Nino Niederreiter (Carolina) et Kevin Fiala (Minnesota), rappelons qu'ils sont en fin de contrat. Cela signifie que la fédération suisse doit contracter une assurance - plutôt onéreuse - en cas de blessure. Le directeur des équipes nationales Lars Weibel précise d'ailleurs que la sélection n'est pas définitive et que l'on en saura davantage en fin de semaine.