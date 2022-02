Le Sénégal champion d'Afrique +++ Zakaria buteur avec la Juve

Peng Shuai a rencontré le président du CIO Thomas Bach Dans l'interview, Peng Shaui assure n'avoir "jamais disparu" (archives). Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill La Chinoise Peng Shuai a rencontré le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach samedi dans le cadre des Jeux olympiques de Pékin, affirme-t-elle dans un entretien à L'Equipe. Lors du "dîner", qui a eu lieu "samedi, nous avons pu beaucoup discuter et échanger agréablement", explique la joueuse de tennis dans cette interview publiée sur le site du quotidien français dans la nuit de dimanche à lundi. La Chinoise annonce également sa retraite sportive. "Il m'a demandé si j'envisageais de revenir à la compétition, quels étaient mes projets, ce que j'envisageais, etc.", explique Peng Shuai, rencontrée par deux journalistes de L'Equipe dans un hôtel situé dans la bulle olympique. Elle en profite pour dire qu'elle n'a "jamais disparu". "Simplement, beaucoup de gens, comme mes amis y compris du CIO, m'ont envoyé des messages, et il était tout à fait impossible de répondre à tant de messages. Mais, avec mes amis proches, je suis toujours restée en contact étroit, j'ai discuté avec eux, répondu à leurs emails, j'ai aussi discuté avec la WTA...", ajoute-t-elle. Peng Shuai avait accusé début novembre un ancien dirigeant chinois de l'avoir contrainte à un rapport sexuel lors d'une relation qui a duré plusieurs années. Après ces propos tenus sur un réseau social vite effacé de l'internet chinois, Peng Shuai, ancienne N.1 mondiale en double, avait ensuite disparu, suscitant l'inquiétude du monde du tennis et du sport, jusqu'à ce qu'elle s'entretienne en visioconférence avec Thomas Bach, le 21 novembre. La joueuse était apparue depuis sur des vidéos la montrant en train d'assister à des événements sportifs, sans dissiper les craintes sur sa pleine liberté de mouvement.

Overmars quitte l'Ajax après des messages "inappropriés" Image: KEYSTONE/EPA ANP L'ex-footballeur star des Pays-Bas Marc Overmars a démissionné de son poste de directeur sportif de l'Ajax Amsterdam après une "série de messages inappropriés" envoyés à certaines de ses collègues. Vainqueur de la Ligue des champions avec l'Ajax en 1995, Overmars (48 ans) a fait part de sa "honte", s'est excusé et a reconnu avoir "dépassé les bornes", selon un communiqué du club néerlandais publié dimanche. Ce dernier évoque des messages envoyés à "plusieurs femmes" sur une "période de temps étendue". Le président du conseil d'administration du club Leen Meijaard, cité dans le communiqué, a regretté "une situation dramatique", "dévastatrice pour les femmes qui ont eu à gérer ce comportement". Il a souligné qu'Overmars avait été "probablement le meilleur directeur du football que l'Ajax ait jamais eu", mais que "continuer n'était pas une option". Marc Overmars occupait le poste de directeur sportif depuis 2012 et avait pris une part de responsabilité dans les succès récents du club d'Amsterdam, notamment lors de son épopée européenne en Ligue des champions en 2019 (demi-finale) ou lors de sa finale en Ligue Europa en 2017. Il avait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, alors que l'Ajax vit une nouvelle saison quasi parfaite, avec une première place en championnat et une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Ailier de renom dans les années 1990 lorsqu'il était joueur, Marc Overmars avait soulevé le plus grand trophée européen avec l'Ajax en 1995, ainsi que trois titres de champion des Pays-Bas. Transféré en Angleterre, à Arsenal, il a remporté le titre en Premier League en 1998, avant d'être cédé au FC Barcelone en 2000. Avec l'équipe nationale des Pays-Bas, il a disputé la Coupe du monde 1994 et celle de 1998, terminée au 4e rang. Il compte 17 buts en 86 sélections avec la sélection "Oranje".

CAN 2022: le Sénégal vainqueur d'une finale décevante Image: KEYSTONE/AP/Sunday Alamba Le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois de son histoire. En finale à Yaoundé, Sadio Mané et ses collègues ont battu l'Egypte 0-0 ap, 4-2 tab au terme d'un match bien décevant. Mané, qui avait manqué un penalty à la 7e, s'est racheté en transformant le tir au but décisif. Avant lui, Bouna Sarr avait manqué le sien, mais deux Egyptiens ont également raté. Mo Salah, qui devait tirer le cinquième pour les Pharaons, n'en a pas eu le loisir. Comme trop souvent, cette finale s'est conclue aux tirs au but après 120 minutes stériles et hâchées. C'était la septième fois de l'histoire de la compétition après 1986, 1992, 2002, 2006, 2012 et 2015. Hasard du tirage au sort, les deux pays seront à nouveau opposés en mars dans le cadre des barrages de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. L'Egypte espère prendre sa revanche.

Serie A: débuts de rêve pour Zakaria avec la Juve Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Denis Zakaria a connu des débuts de rêve avec la Juventus. Pour son premier match, l'international suisse a été titularisé et il a inscrit le deuxième but de son équipe, qui a battu Hellas Vérone 2-0. Arrivé du Borussia Mönchengladbach durant le mercato, Zakaria s'est tout de suite illustré avec son nouvel employeur. Sur son but de la 61e, il a été servi en profondeur par Morata et n'a pas tremblé devant le gardien. Le Suisse, légèrement touché, a été remplacé à la 83e. Autre débutant avec le maillot de la Juve, le Serbe Dusan Vlahovic avait ouvert le score de belle manière dès la 12e, sur passe de Dybala. Ce succès permet au club turinois de s'emparer de la 4e place de la Serie A, à huit points du leader Inter Milan.

Nouvel exploit de Nottingham Forest en Coupe d'Angleterre Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Nottingham Forest a réussi un nouvel exploit en Coupe d'Angleterre. En 16es de finale, le club de 2e division a éliminé Leicester, tenant du trophée, sur le score sans appel de 4-1. Nottingham a construit son succès en une dizaine de minutes. Trois buts ont en effet été inscrits entre la 23e et la 32e par Zinckernagel, Johnson et Worrall. Les Foxes ont repris espoir avant la pause par Iheanacho (40e), mais Spence (61e) a tué tout suspense avec le 4-1 final. Au tour précédent, Nottingham avait déjà sorti un "gros", en l'occurrence Arsenal. Le stade du City Ground n'avait pas autant vibré depuis longtemps, peut-être depuis l'époque glorieuse du Forest champion d'Angleterre (1978) et double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980).

Super League: mauvaise affaire pour les Young Boys Les deux buts de Siebatcheu n'ont pas suffi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Young Boys ont galvaudé une avance de trois buts à Saint-Gall! Les Brodeurs ont ainsi arraché un point inespéré (3-3) lors de la 20e journée de Super League. YB, qui n'a plus que le championnat comme objectif, espère bien être sacré pour la cinquième fois consécutive. Mais pour y parvenir, l'équipe de David Wagner n'a plus droit à l'erreur. Tout semblait bien parti après les réussites de Fassnacht (25e) et de Siebatcheu (44e/50e). Erreur coupable de Racioppi Saint-Gall, avec beaucoup de volonté, est parvenu à revenir dans le match. Duah (61e) et Besio (85e) ont rallumé la flamme de l'espoir, avant l'égalisation de Duah encore (92e), avec l'aide de Racioppi, coupable sur ce but qui laisse YB à dix points du leader Zurich. Les hommes de Peter Zeidler stagnent ainsi au 8e rang, avec toutefois une avance confortable de huit points sur le Lausanne-Sport et de neuf sur Lucerne. La lanterne rouge a été battue 2-1 au Cornaredo par Lugano. Lavanchy (20e) et Haile-Selassie (83e) ont inscrit les buts tessinois. Dräger (45e) avait égalisé pour les visiteurs. Mario Frick a subi une deuxième défaite en autant de matches depuis son arrivée sur le banc lucernois.

Bundesliga: le Borussia Dortmund chute à domicile Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Le Borussia Dortmund a perdu gros lors de la 21e journée de Bundesliga. Battu 5-2 à domicile par le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane, le BVB accuse neuf points de retard sur le Bayern Munich. Manuel Akanji, auteur d'un malheureux autogoal (10e), et Gregor Kobel ont participé à cette défaite qui compromet les espoirs de Dortmund d'aller titiller le leader bavarois. L'absence du buteur norvégien Haaland a été durement ressentie. Le Bayer Leverkusen a mérité sa victoire, ses contres rapides mettant souvent au supplice la défense du Borussia. Il occupe le 3e rang du classement à cinq longueurs de sa victime dominicale.

La marche était trop haute pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/MARK CRISTINO L'équipe de Suisse a été balayée dimanche par les États-Unis 8-0 lors de son troisième match du tournoi féminin des JO de Pékin. Même si elle a livré une prestation honorable, la sélection de Colin Muller concède une troisième défaite en autant de rencontres. Malgré l'ouverture du score rapide des Américaines (6e) par Knight, la Suisse a fait preuve d'une belle résilience jusqu'au quart d'heure. Néanmoins, la sélection à croix blanche a connu un relâchement coupable qu'elle a payé au centuple face à l'une des deux meilleures équipes du monde. En l'espace d'un peu plus de cinq minutes, les États-Unis ont inscrit quatre buts pour faire passer le score à 5-0 avant la première sirène. La messe était ainsi dite et les quarante dernières minutes ont fait office de remplissage. Elles ont néanmoins permis aux Suissesses de se rassurer en défense en n'encaissant que trois réussites face à l'armada offensive américaine. La troupe de Colin Muller aura l'occasion lundi de marquer ses premiers points dans le tournoi olympique. Elle affrontera la Finlande, un adversaire considéré à sa portée. Pour rappel, la Suisse est sûre de disputer les quarts de finale, comme toutes les équipes du groupe A.

Super League: le FC Bâle égare deux points Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a abandonné deux points à domicile qui pourraient lui coûter cher. Les Rhénans ont en effet été accrochés 3-3 au Parc Saint-Jacques par un valeureux FC Sion, qui n'a rien volé. Les Valaisans, qui attendent un succès sur les bords du Rhin depuis le siècle passé (2 août 1997), ne sont pas passés loin de mettre fin à cette longue attente. Ils ont causé beaucoup de problèmes aux Bâlois tout au long de cette rencontre spectaculaire. Coup franc superbe Sion a ouvert le score dès la 11e par Itaitinga, d'une superbe bicyclette. Le FCB a réagi grâce à des buts de Stocker (23e) et Dan Ndoye (35e), les deux fois sur service de Males. Les visiteurs sont revenus à 2-2, Grgic transformant un coup franc de magnifique manière (56e). Dans la foulée, Sion a manqué deux grosses occasions par Bua et Stojilkovic. Et quand Millar a redonné l'avantage aux Bâlois (69e), on a pu croire que les Sédunois avaient laissé passer leur chance. Malheureux Djiga Un penalty - sévère - causé par Djiga quelques secondes après son entrée en jeu a permis à Grgic d'égaliser une fois encore (83e). Il a fallu ensuite une parade de Lindner pour empêcher Wesley de créer la sensation (88e). Bâle perd gros avec ce dixième nul de la saison. Les Rhénans se retrouvent à neuf longueurs du FC Z

Kobayashi en maître, dur apprentissage pour Peier Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Les Suisses n'ont pas répondu présent lors du concours olympique au petit tremplin. Ils n'étaient pas assez forts pour maîtriser le vent capricieux, contrairement au médaillé d'or Ryoyu Kobayashi. Le Japonais a eu des nerfs d'acier. Il s'est imposé avec des sauts de 104,5 m et 99,5, le tout agrémenté de notes de style à la hauteur de sa précision en vol. En première manche, comme tous les favoris, il a pourtant dû affronter un vent devenu soudain défavorable. Mais le double vainqueur de la Tournée des Quatre-Tremplins a tenu bon, pendant que ses principaux rivaux cet hiver sombraient. Le Nippon est monté du même coup pour la première fois de sa carrière sur un podium majeur, lui qui n'avait brillé jusqu'à présent qu'en Coupe du monde, et a réalisé le très rare enchaînement Quatre-Tremplins-JO. L'Autrichien Manuel Fettner, jamais mieux classé que 12e en individuel dans une compétition majeure à ce jour, a décroché une inattendue médaille d'argent (à 4,2 pts de Kobayashi). Le bronze est revenu au Polonais Dawid Kubacki. La hiérarchie, hormis Kobayashi, s'est retrouvée chamboulée. Peier n'y était pas Côté suisse, ce fut plutôt la soupe à la grimace. Surtout pour Killian Peier, 37e seulement avec un saut de 90,5 m en 1re manche, qui ne lui a pas permis d'accéder à la finale. Le Vaudois, dès son arrivée en Chine, n'a pas trouvé ses marques sur ce tremplin d'altitude, à Zhangjiakou. En plus, le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 au grand tremplin s'est élancé à un moment défavorable sur le plan météorologique. Dur, pour ses premiers JO, lui qui avait retrouvé cet hiver son meilleur niveau. Simon Ammann, pour ses 4es Jeux, s'est classé 25e. le Saint-Gallois, tout heureux d'être là, n'a pas perdu son sourire. Sorti 7e des qualifications, le Lucernois Gregor Deschwanden espérait mieux que sa 17e place. Le Zurichois Dominik Peter (35e) n'a pour sa part pas franchi le cut après la 1re manche.

Livio Wenger démarre timidement Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Livio Wenger espérait davantage que sa 18e place en finale olympique du 5000 m, à Pékin. Sur une discipline qui n'est certes pas sa favorite, il a concédé 18'' au vainqueur suédois Nils van der Poel. Le Lucernois a tourné en 6'27''01 sur l'anneau de glace pékinois. C'est 6 secondes plus vite qu'aux Championnats d'Europe aux Pays-Bas le mois dernier mais insuffisant pour rivaliser dans les courses en contre-la-montre. Raison pour laquelle l'Alémanique place encore une fois tous ses espoirs dans la mass-start (départ en ligne), où l'aspect tactique est souvent déterminant. Cette épreuve, qui lui avait permis de finir 4e aux JO 2018 à Pyeongchang, aura lieu le 19 février. "Je me suis peut-être un peu trop concentré sur mes rivaux au lieu de faire ma course", a relevé Wenger dimanche au terme de son 5000 m. "Mon résultat n'est pas très bon mais pas catastrophique non plus. Il faut l'accepter", a-t-il ajouté, en rappelant qu'il avait attrapé le Covid début décembre. Derrière Nils van der Poel, par ailleurs détenteur du titre mondial et du record du monde, le Néerlandais Patrick Roest a décroché l'argent et le Norvégien Hallgeir Engebraaten, le bronze.

Fanny Smith peut s'envoler pour Pékin Soulagement pour Fanny Smith. La médaillée de bronze des JO 2018 a annoncé sur son compte Instagram qu'elle allait pouvoir rejoindre Pékin après avoir obtenu le feu vert médical. "Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis de retour sur les skis", a également écrit sur le réseau social la Vaudoise, qui avait été victime d'une contusion osseuse à un genou à la mi-janvier à Nakiska. Fanny Smith, qui prévoyait de voyager le 9 février, a enchaîné les séances de physiothérapie depuis sa blessure. Les choses sérieuses débuteront le 17 février pour les spécialistes féminines de skicros, avec les qualifications.

Bolshunov emmène un doublé russe, Baumann 15e Alexander Bolshunov intouchable dimanche sur le skiathlon olympique. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Les Russes ont dynamité le skiathlon 30 km des JO de Pékin en réalisant un impressionnant doublé. Alexander Bolshunov, meilleur fondeur des deux derniers hivers, a remporté son premier titre olympique, devant Denis Spitsov. Le Finlandais Iivo Niskanen a glané le bronze, au terme d'une course où il aura eu le mérite d'attaquer très tôt, sur les 15 premiers kilomètres en style classique, suivi seulement par Bolshunov, qui s'est ensuite envolé en skating. Les écarts à l'arrivée sont énormes. Sur un tracé extrêmement exigeant et accidenté en altitude (1700 m), Bolshunov, 25 ans, a devancé son compatriote du même âge de 1'11'' et Niskanen de 2 minutes, tandis que le premier Suisse, Jonas Baumann, finissait 15e - un de ses meilleurs résultats dans une épreuve majeure - à près de quatre minutes et demie. Russes guère ébranlés Bolshunov, qui courait sous la bannière olympique du team ROC, a montré que les affaires de dopage qui n'ont cessé d'ébranler la Russie ces dernières années n'ont guère entamé la belle mécanique du fond russe. Bien qu'assez expérimenté, double vainqueur du général de la Coupe du monde (2020 et 2021) et quadruple médaillé aux JO de Pyongchang 2018 (trois fois l'argent, une fois le bronze), Bolshunov fait partie de la nouvelle garde russe et s'annonce, peut-être, comme la figure marquante de ces JO en fond. Il aura bien d'autres occasions de s'illustrer. Bolshunov, par ailleurs détenteur du titre mondial de skiathlon, revient néanmoins d'assez loin, après deux opérations aux gencives subies juste avant l'ouverture de la saison. Les Norvégiens, les battus du jour, terminent au pied du podium avec Hans Christer Holund (4e) et Paal Golberg (5e). Les Suisses ont skié conformément aux attentes. Un temps à la lutte pour une place dans les douze premiers, Baumann a un peu fléchi sur la fin mais a précédé de sept places le Valaisan Candide Pralong (22e). Ce dernier obtenu son meilleur résultat olympique, quatre ans après une 29e et une 30e place à Pyongchang. Jason Rüesch est arrivé 27e. Dario Cologna n'était pas au départ. Il débutera vendredi sur le 15 km en classique.

Perret/Rios éliminés Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Vice-champions olympiques en 2018, Jenny Perret et Martin Rios ne disputeront pas les demi-finales du double mixte aux Jeux de Pékin. La Seelandaise et le Glaronnais ont subi la défaite de trop dans le 11e tour du Round Robin, s'inclinant 9-6 devant l'Australie dans un match qu'ils ne pensaient même pas devoir disputer. Jenny Perret/Martin Rios pensaient en effet s'imposer par forfait après que plusieurs tests au Covid-19 effectués par Tahil Gill s'étaient avérés positifs. Mais la curleuse de 22 ans, placée à l'isolement dans un premier temps, a finalement été autorisée par le corps médical à disputer cette rencontre. Jenny Perret et Martin Rios ont craqué dans le "money time", concédant six points sur les trois derniers ends. Ils avaient pourtant renversé une situation compromise: menés 3-0 par une paire qui avait perdu ses sept premiers matches, ils semblaient avoir le match en main à 6-3 en leur faveur après cinq ends...