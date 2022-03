Le ski suisse finit la saison en beauté

Finales: Gisin 2e de la première manche du slalom Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin peut rêver d'un deuxième succès en Coupe du monde. L'Obwaldienne a signé le 2e temps de la première manche du slalom des finales samedi à Méribel. Partie avec le dossard no 1, Michelle Gisin a concédé 0''37 à la leader provisoire, l'Allemande Lena Dürr, sur une piste qui a rapidement marqué en raison de la chaleur. Les cinq premières places sont ainsi occupées par les cinq premières partantes, Mikaela Shiffrin étant 5e à 0''66. Troisième du super-G de ces finales jeudi à Courchevel, Michelle Gisin vise un deuxième podium consécutif en slalom après sa 3e place obtenue à Are une semaine plus tôt. La lutte s'annonce toutefois intense en deuxième manche dès 13h30: Ana Bucik est 3e à 0''03 de l'Obwaldienne et Petra Vlhova 4e à 0''09. Toutes deux blessées lors du géant d'Are huit jours plus tôt, Wendy Holdener et Camille Rast ne devraient en revanche pas pouvoir signer d'exploit. La Schwytzoise pointe au 7e rang, à 1''01 de Lena Dürr, la Valaisanne ayant réalisé le 21e temps à 2''84. Camille Rast bénéficiera toutefois de conditions idéales sur le deuxième parcours.

Selina Gasparin dit stop Selina Gasparin prend sa retraite sportive Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Selina Gasparin mettra fin à sa carrière au terme de la saison. La Grisonne de 37 ans, 2e de l'inviduel des JO de Sotchi en 2014, demeure la seule médaillée olympique de l'histoire du biathlon helvétique. Pionnière de la discipline en Suisse, Selina Gasparin a disputé quatre Jeux olympiques et 12 championnats du monde. Outre sa médaille décrochée à Sotchi, elle affiche à son palmarès quatre podiums en Coupe du monde dont deux succès. Victorieuse des sprints de Hochfilzen et du Grand-Bornand en 2013/14, la Grisonne est d'ailleurs la seule Suissesse à avoir triomphé à ce niveau. "Je considère la fin de cette saison olympique comme le moment idéal pour terminer le long chapitre de ma carrière de biathlète", explique-t-elle dans un communiqué diffusé par Swiss-Ski. "Je suis fière du chemin parcouru durant ma carrière et d'avoir contribué au développement du biathlon en Suisse durant près de deux décennies", poursuit l'aînée des soeurs Gasparin, qui a également contribué aux trois premiers podiums d'un relais suisse lors de la saison 2019/20. Selina Gasparin, qui fut longtemps la seule biathlète suisse de haut niveau, a effectué ses débuts en Coupe du monde en novembre 2005. Elle disputera sa dernière course au début du mois d'avril, dans le cadre des Championnats de Suisse à Realp.

Finales: Odermatt remporte la 1re manche du géant Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt a signé le meilleur chrono de la première manche dans le géant des finales de la Coupe du monde. Le Nidwaldien a devancé de 0''20 le Norvégien Lucas Braathen samedi matin à Méribel. En quête d'un huitième podium en huit géants disputés cet hiver, Marco Odermatt a forcé la décision sur le bas du parcours tracé sur la piste du Roc de Fer. Le champion olympique de la discipline accusait ainsi 0''29 de retard sur Lucas Braathen au troisième et dernier pointage intermédiaire, après 46 secondes de course. Les Suisses ont réussi un très beau tir groupé dans le sillage de leur leader. Hors du top 10 à Kranjska Gora une semaine plus tôt, Justin Murisier pointe au 3e rang, à 0''50 de Marco Odermatt. Loïc Meillard est 4e à 0''55, alors que Gino Caviezel a réussi le 7e temps à 0''75 du vainqueur du gros Globe de cristal. Marco Odermatt est par ailleurs "débarrassé" de son principal rival. Vainqueur des trois autres géants disputés jusqu'ici cette saison, Henrik Kristoffersen a en effet connu l'élimination sur ce premier tracé. Le Norvégien avait signé le doublé à Kranjska Gora le week-end précédent.

Quartararo signe sa première pole de l'année Image: KEYSTONE/AP/Achmad Ibrahim Le champion du monde en titre Fabio Quartararo (Yamaha) a signé samedi sa première pole position en 2022. Le Français partira devant Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) dimanche au GP d'Indonésie, deuxième manche de la saison de MotoGP. Fabio Quartararo a devancé l'Espagnol Jorge Martin de 0''213 pour signer la 19e pole position de sa carrière, la 16e dans la catégorie-reine mais la première depuis juin dernier. Johann Zarco a pour sa part concédé 0''311 sur son compatriote en Q2. Le sextuple champion de MotoGP, Marc Marquez, a quant à lui chuté deux fois coup sur coup en première partie des qualifications. L'Espagnol ne partira que 15e pour le Grand Prix.

La montée en puissance de Clint Capela Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Malgré l'absence de ses deux meilleurs scoreurs Trae Young et John Collins, Atlanta a fait le job. Sur leur parquet, les Hawks se sont imposés 120-105 devant Memphis. Ce succès, le quatrième lors des cinq derniers matches, permet à Atlanta d'égaliser une nouvelle fois son bilan avec 35 victoires contre 35 défaites. Avec Bogdan Bogdanovic, auteur de 30 points en sortant du banc, Clint Capela a tenu un rôle déterminant. Le pivot genevois a, ainsi, inscrit 18 points avec un 9 sur 10 au tir et a cueilli 7 rebonds. Crédité d'un différentiel de +12, il ne s'était pas montré aussi prolifique devant le panier adverse depuis le 4 janvier lorsqu'il avait inscrit 22 points contre Portland. Déjà auteur de 17 points quarante-huit heures plus tôt à Charlotte, Clint Capela monte en puissance au bon moment.

Iga Swiatek a une marche d'un nouveau titre Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La finale du WTA 1000 d'Indian Wells opposera dimanche Iga Swiatek (WTA 4) à Maria Sakkari (WTA 6). Victorieuse au début du mois à Doha, Iga Swiatek aura les faveurs du pronostic. La Polonaise s'est imposée 7-6 (8/6) 6-4 devant Simona Halep (WTA 26) pour se hisser en finale. Elle a su garder le contrôle de ses nerfs dans le jeu décisif de la première manche au cours duquel elle a dû écarter deux balles de set. Pour sa part, Maria Sakkari a dû aller à la limite des trois sets face à la tenante du titre Paolo Badosa (WTA 7). La Grecque a su imposer sa puissance au fil des minutes pour disputer sa première finale d'un tournoi WTA 1000. Dans le simple messieurs, la demi-finale du bas du tableau opposera aujourd'hui dès 13.00 (21.00 en Suisse) Andrey Rublev (ATP 7) à Talyor Fritz (ATP 20). Elle sera suivie du derby espagnol entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz qui promet tant.

Lausanne et Genève piégés par les Tessinois Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Lausanne et Genève ont commencé les pré-play-off par un revers. Dans cette série en best of 3, les Vaudois se sont inclinés 2-1 chez eux contre Ambri, alors que les Aigles ont perdu 2-1 devant Lugano. C'était le pire des scénarios pour le LHC. Commencer cette petite série par une défaite et devoir se déplacer dimanche au Tessin avec l'interdiction de perdre. Eh bien les Vaudois devront aller chercher une victoire chez les Biancoblu s'ils n'entendent pas terminer leur saison dimanche. Lausanne aurait mérité mieux. Lausanne aurait dû gagner. Mais Lausanne n'a pas su profiter de ses occasions. Miele a attrapé le poteau, Genazzi a manqué une cage vide, Sekac l'a imité en tout début de troisième tiers. Et Bertschy a vu son 2-1 refusé pour un hors jeu. Appliquant un fore-check très haut, Ambri a ennuyé Lausanne dans les premières minutes de la rencontre. Et sur une erreur de placement de Bertschy, c'est Pestoni qui a pu ouvrir la marque sur un bout de power-play à la 7e. Outsiders, les Léventins ont accueilli cette réussite avec une joie non dissimulée, bien conscients que leur survie dans cette série passerait par ce genre d'actions. Et les Vaudois ont été fort bien inspirés d'égaliser rapidement grâce à Ken Jäger, particulièrement en verve ces dernières semaines. Mais voilà, à force de ne pas concrétiser, les Lausannois se sont retrouvés à la merci d'une erreur. Celle-ci est arrivée à la 52e lorsque Brendan McMillan a pu battre Tobias Stephan. A noter que le portier des Lions n'a pas sorti sa meilleure copie sur ce lancer. Lausanne va donc se rendre dimanche à la Gottardo Arena avec l'obligation de gagner devant un public bouillant acquis à la cause des Léventins. John Fust devra trouver les bons mots. Genève dans le même cas Le constat est similaire pour les Genevois. Eux aussi ont encaissé l'ouverture du score. Un but d'Arcobello à la 9e inscrit en infériorité numérique. Eux aussi ont égalisé lors du tiers initial. C'est Sami Vatanen qui a nivelé la marque en power-play à la 20e. Les Bianconeri ont repris l'avantage à la 26e grâce à Daniel Carr. C'est Mike Völlmin qui s'est un peu mélangé les pinceaux derrière le but de Descloux et qui a permis aux Tessinois de prendre l'avantage. Et durant ce tiers intermédiaire, les joueurs de Chris McSorley se sont montrés plus dangereux que ceux de Jan Cadieux. Les Grenat ont bien entendu tout tenté dans le dernier tiers pour renverser la vapeur ou au moins accrocher une prolongation, mais la défense tessinoise a bien tenu autour de Niklas Schlegel. Comme les Vaudois, les Genevois se trouvent maintenant dans une situation inconfortable avec une épée de Damoclès sur la tête pour leur déplacement dimanche au Tessin. Dans ces séries courtes, ce ne sont pas les meilleures formations qui l'emportent mais celles qui sont les plus opportunistes. On l'avait d'ailleurs bien vu l'année passée avec l'aventure de Rapperswil qui était allé en demi-finale après avoir écarté Bienne puis Lugano.

Mujinga Kambundji Championne du monde du 60 m Mujinga Kambundji: un titre mondial sur 60 m. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fantastique Mujinga Kambundji ! La Bernoise a enlevé le titre mondial du 60 m aux Championnats du monde en salle de Belgrade. Elle s'est imposée en 6''96. Au couloir no 8, Mujunga Kambundji a réussi la course parfaite. Elle su très vite trouver les bons appuis après son départ pour dominer très clairement cette finale. Elle a abaissé de 0''07 le record de Suisse qu'elle détenait conjointement avec Ajla Del Ponte. Elle a devancé de 0''03 l'Américaine Mikia Brisco. Le bronze est revenu à une autre Américaine, Marybeth Sant-Price en 7''04. Mujinga Kambundji a cueilli une deuxième médaille dans des Championnats du monde en salle, quatre ans après sa troisième place en 2018 à Birmingham Par ailleurs, Simon Ehammer est bien parti pour cueillir une médaille dans l'heptathlon. L'Appenzellois occupe la deuxième place du classement après quatre disciplines grâce notamment à ses deux records personnels sur le 60 m (6''71) et à la hauteur (2,05 m).

Federer offre 500'000 dollars pour les enfants ukrainiens Roger Federer et sa fondation vont donner 500'000 dollars pour les enfants ukrainiens Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Comme d'autres stars du sport, Roger Federer s'engage en faveur des victimes de la guerre en Ukraine. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem veut offrir son aide aux enfants concernés. Avec la Roger Federer Foundation, il soutiendra "War Child Holland" via un don d'un demi-million de dollars, a fait savoir Federer sur Twitter: "Ma famille et moi sommes horrifiés quand nous voyons les images d'Ukraine."

Finales de Coupe du monde: la Suisse remporte le team event Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse s'est imposée lors du team event des finales de Coupe du monde à Courchevel. En finale, le jeune quatuor helvétique a battu les champions olympiques autrichiens 3-1. L'équipe de Suisse était composée de la géantiste Andrea Ellenberger (28 ans) ainsi que de trois éléments rarement ou jamais encore engagés en Coupe du monde. Il s'agissait de la Valaisanne Delphine Darbellay et des Grisons Fadri Janutin et Livio Simonet. Janutin (22 ans) a pris douze départs en Coupe du monde, alors que Simonet (23 ans) en compte trois. Delphine Darbellay (19 ans) n'avait pour sa part jamais encore skié à ce niveau. Les Suisses ont battu le Canada 4-0 au premier tour. En demi-finale, ils ont sorti l'Allemagne 3-1.

Ligue des champions: double duel anglo-espagnol en quarts de finale Image: KEYSTONE/EPA/ATIENZA Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a débouché sur un double duel anglo-espagnol. Tenant du titre, Chelsea affrontera le Real Madrid, club le plus titré dans l'épreuve. Cette confrontation entre deux anciens vainqueurs - 2 fois pour Chelsea, 13 pour le Real - constitue sans doute l'affiche de ces quarts de finale. Malgré la présence de trois clubs anglais et autant de représentants espagnols, il n'y aura aucun affrontement entre formations du même pays. Les Blues sont perturbés en coulisses par les sanctions qui ont été prises contre leur futur ex-propriétaire Roman Abramovitch en raison de ses liens avec le pouvoir russe. Mais sur le terrain, l'équipe londonienne reste redoutable. Elle aura cependant fort à faire contre le Real, qui a impressionné en sortant le Paris Saint-Germain grâce à un triplé de Benzema. L'Atlético contre un autre club mancunien Manchester City, qui attend toujours un premier sacre en C1, se mesurera à l'Atlético Madrid. Les Anglais, finalistes malheureux en 2021, se méfieront des Colchoneros. Ceux-ci viennent d'éliminer un autre club de Manchester, United en l'occurrence. Après son exploit contre la Juventus, Villarreal a hérité d'un morceau encore plus gros. Le "sous-marin jaune" sera aux prises avec le Bayern Munich, qui a marqué les esprits avec le 7-1 infligé au RB Salzbourg en 8e de finale retour. Les Reds pas mécontents Le dernier quart de finale opposera le Benfica Lisbonne à Liverpool, deux anciens vainqueurs (2 titres pour les Portugais, 6 pour les Anglais). Les Reds partiront avec les faveurs du pronostic contre l'équipe d'Haris Seferovic, actuellement blessé. Ils auront l'avantage de jouer le retour dans leur antre d'Anfield Road.

Equipe de Suisse: pas de surprise dans la sélection de Murat Yakin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Murat Yakin n'a pas réservé de surprise dans sa sélection pour les matches amicaux du 26 mars à Londres contre l'Angleterre et du 29 à Zurich face au Kosovo. Il a retenu 25 joueurs, dont Granit Xhaka. Capitaine de la sélection, Xhaka n'a encore jamais évolué avec la Suisse sous la direction de Yakin. Il avait manqué les rendez-vous de septembre en raison d'une infection au Covid-19. Le milieu d'Arsenal avait ensuite été forfait en octobre et novembre à cause d'une blessure à un genou. Avec Shaqiri Breel Embolo, Steven Zuber et Nico Elvedi effectuent pour leur part leur retour en sélection. Le trio avait raté sur blessure les rencontres de qualification pour la Coupe du monde en novembre 2021 contre l'Italie et la Bulgarie. Xherdan Shaqiri figure aussi parmi les 25 joueurs retenus. Il évolue depuis peu en MLS avec Chicago Fire, où il a retrouvé un temps de jeu intéressant. Toujours blessé, Haris Seferovic n'est pas convoqué. L'attaquant du Benfica Lisbonne n'a pas joué depuis deux mois.

Everton: Frank Lampard se casse la main en fêtant un but Image: KEYSTONE/AP/Richard Sellers Frank Lampard s'est cassé une main en fêtant le but d'Iwobi qui a donné la victoire à Everton contre Newcastle (1-0) en Premier League. Le manager des Toffees avait besoin de ce succès. Iwobi a marqué au bout des arrêts de jeu, à la 99e. "Je n'ai rien tapé, mais j'ai remarqué deux minutes plus tard que ma main tremblait et me faisait mal. Mais cela ne fait rien, l'essentiel est d'avoir les trois points", a déclaré Lampard. Everton a ainsi obtenu seulement une deuxième victoire lors de ses treize derniers matches. Le club, 17e du classement, s'est donné un petit peu d'air par rapport à la zone de relégation. Watford (18e) compte trois points de moins, alors qu'Everton a encore deux matches en retard à rattraper.

Roman Josi: des statistiques de plus en plus "irréelles" Roman Josi affole de plus en plus les statistiques. Image: KEYSTONE/FR170221 AP Même si Roman Josi traverse un mois de mars royal, Nashville n'est à l'abri de rien. Les Predators se sont, ainsi, inclinés 5-4 à Philadelphie dans une rencontre qui leur tendait les bras. Les Flyers ont, ainsi, forcé la décision dans les cinq dernières minutes grâce aux réussites de Kevin Hayes et de Joel Farabee pour célébrer comme il se devait le 1000e match en saison régulière de leur capitaine Claude Giroux. Troisième étoile de la soirée, Roman Josi avait pourtant fait le job pour éviter cette défaite. Le capitaine a, en effet, délivré à nouveau trois assists comme deux jours plus tôt lors du succès 4-1 devant Pittsburgh et pour la dixième fois de sa carrière. Les statistiques de Roman Josi deviennent de plus en plus "irréelles". Le capitaine a toujours comptabilisé au moins un point lors des huit matches qu'il a disputés en ce mois de mars. Il a marqué 3 buts et a réussi 16 passes décisives pour présenter désormais un total de... 72 points. Avec ses 55 assists, Roman Josi a battu le record de la franchise établi par Paul Kariya lors de la saison 2005/2006. Le réveil de Pius Suter Bien loin des standards du défenseur bernois, Pius Suter s'est rappelé au bon souvenir de ses supporters. Après avoir été "muet" pendant onze matches, le Zurichois a inscrit l'unique but de la rencontre entre Detroit et Vancouver. Sa réussite dans la cité olympique a permis aux Red Wings de renouer avec la victoire après une série noire de six défaites de rang.