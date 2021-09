Le SLO atomise Sion en Coupe +++ City accroché

Beat Forster passe la barre des 1000 matches Beat Forster, un roc aux 1000 matches. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le défenseur du HC Bienne, Beat Forster (38 ans) a passé la barre des 1000 matches en National League à l'occasion de la rencontre face à son ancien club Davos. Le solide Appenzellois est le quatorzième joueur à passer cette marque symbolique. Il a joué pour Davos, les Zurich Lions et Bienne. Le record est détenu par le défenseur du CP Berne, Beat Gerber, qui compte 1168 matches. Parmi les joueurs encore actifs dans cette liste, il y a l'attaquant emblématique de Davos, Andres Ambühl.

Le Stade Lausanne-Ouchy écrase Sion 4-0 Image: KEYSTONE/ROBERT HRADIL Une grosse surprise a été enregistrée lors des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le FC Sion a en effet été sorti très sèchement 4-0 à la Pontaise par Stade Lausanne-Ouchy. Le pensionnaire de Challenge League n'a pas fait le moindre complexe face aux Valaisans, membres de l'élite. Très déterminés, les Vaudois ont crânement joué leur chance et dominé leurs adversaires dans le jeu, l'envie et les idées. L'addition aurait pu être plus salée Le SLO a marqué par Chader (13e), Hadji (36e), Ajdini (49e) et Bayard (89e). Et sans quelques parades de Fayulu, l'addition aurait même pu être encore plus salée. A l'opposé, Sion ne s'est quasiment jamais montré dangereux. Ce cinglant revers contre une équipe d'une division inférieure va sans doute faire grincer des dents en Valais. On doute fort que le président Constantin ait apprécié la production de ses protégés. La Coupe constitue en effet chaque année un objectif majeur pour le FC Sion, qui attend une quatorzième victoire dans son épreuve fétiche depuis 2015.

Movistar se sépare de Miguel Angel Lopez Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque L'équipe Movistar a annoncé samedi qu'elle se séparait de Miguel Angel Lopez, deux semaines après l'abandon controversé du coureur colombien au Tour d'Espagne. Durant l'avant-dernière étape, "Superman" avait abandonné à 60 kilomètres de l'arrivée alors qu'il occupait la troisième place du classement général. Il avait posé le pied à terre après avoir été décramponné du groupe des favoris, en dépit des réprimandes de ses dirigeants courroucés. Lopez, vainqueur cette saison du Tour d'Andalousie et du Mont Ventoux Dénivelé, s'était ensuite excusé. Movistar avait pourtant annoncé en août la prolongation jusqu'en 2023 du Colombien, qui compte à son palmarès trois victoires d'étapes dans la Vuelta. La séparation, décidée "d'un commun accord" selon l'équipe, prendra effet le 1er octobre.

Premier League: Liverpool gagne, Manchester City accroché Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool s'est installé en tête de la Premier League. Lors de la 5e journée, les Reds ont battu Crystal Palace 3-0 grâce à Mané (43e), Salah (78e) et Keita (89e). Mané a établi un record en marquant pour la neuvième fois consécutive contre Crystal Palace, un exploit jamais encore réalisé en Premier League. Il s'agissait aussi de son centième but avec Liverpool. Jour sans pour City Manchester City a égaré deux points en concédant un décevant nul 0-0 à domicile contre Southampton. Les Citizens, qui ont connu un jour sans, comptent ainsi trois points de retard sur Liverpool. Arsenal, sans Granit Xhaka suspendu, a obtenu un précieux succès 1-0 sur la pelouse de Burnley. Un coup franc d'Odegaard à la 30e a été décisif pour les Gunners.

Bundesliga: un nouveau record pour Lewandowski Lewandowski n'en finit pas de battre des records Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich s'est bien amusé lors de la 5e journée de Bundesliga. A domicile, les Bavarois ont écrasé le VfL Bochum 7-0. Auteur d'un but, Robert Lewandowski a établi un nouveau record. L'attaquant polonais a inscrit le 5-0 à la 61e. Il a ainsi marqué à domicile pour la treizième fois consécutive, ce que personne n'avait encore réussi dans l'histoire de la Bundesliga. Dans un derby suisse entre clubs mal classés, Augsburg a battu Borussia Mönchengladbach 1-0. Ruben Vargas a donné l'assist sur la réussite de Niederlechner (80e), qui avait relayé Andi Zeqiri à la 66e. En face, Yann Sommer, Nico Elvedi et Denis Zakaria étaient titulaires alors que Breel Embolo est entré à la 81e.

Genève-Servette privé de Rod 3 à 4 semaines Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette sera privé de son capitaine Noah Rod pour une période de trois à quatre semaines. L'attaquant n'a pas terminé la partie vendredi contre Lausanne HC (1-2 ap). Il a subi un choc à la jambe dans un contact avec le défenseur lausannois Aurélien Marti. Le club annonce qu'il a subi des examens et qu'il est blessé au bas du corps sans donner plus de précisions.

GP de Saint-Marin Moto2: Lüthi s'élancera en cinquième ligne Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Thomas Lüthi (Kalex) a signé le 14e temps des qualifications du GP de Saint-Marin. Sur le circuit de Misano, en Italie, le vétéran suisse partira donc en cinquième ligne dimanche à 12h20. Lüthi, qui avait été le plus rapide vendredi sous la pluie, a été moins à l'aise samedi lors de la dernière séance d'essais libres. Classé 20e, le Bernois a dû passer par Q1. Il a réussi de justesse à s'en extraire en signant le 4e temps. En Q2, il a laissé quatre pilotes derrière lui. Le futur retraité espère pouvoir marquer quelques points lors de la course dominicale. La pole position est revenue à l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex). Bagnaia encore En MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché sa 2e pole position en deux semaines. L'Italien partira dimanche devant l'Australien Jack Miller (Ducati) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat. Comme au GP d'Aragon (Espagne) la semaine dernière, Bagnaia a battu le record de la piste en 1'31''065. Essayant de devancer son rival dans les dernières secondes des qualifications, Quartararo a chuté, mais sans gravité.

Hüsler/Stricker offrent la victoire à la Suisse Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse disputera les barrages du groupe mondial I de Coupe Davis en 2022. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker ont fini le travail dès le double face à l'Estonie, s'imposant 6-4 7-6 (7/4) samedi à Bienne face au duo Vladimir Ivanov/Mattias Siimar pour offrir un troisième point décisif à leur équipe. Ce barrage du groupe II s'annonçait déséquilibré, et il le fut. Dominic Stricker (ATP 287), brillant en simple pour son baptême du feu dans la compétition, et Henri Laaksonen (ATP 119) ont rempli leur mission vendredi en ne laissant pas la moindre ouverture à des joueurs nettement moins bien classés. Un départ idéal Sacrés à la surprise générale cet été sur la terre battue de Gstaad, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker n'ont pas non plus connu de difficulté majeure samedi. Les deux gauchers ont eu besoin de 80' pour prendre la mesure de Vladimir Ivanov (ATP 717) et Mattias Siimar (ATP 1041), qui avaient déjà été alignés en simple. Le Zurichois (25 ans) et le Bernois (19 ans) ont démarré cette partie de manière idéale, signant le break dès le premier jeu et remportant les huit premiers points. Ils ont dû se montrer plus patients dans la deuxième manche, faisant la différence au jeu décisif après avoir manqué une balle de break à 3-3. La route est encore longue L'équipe de Suisse, qui restait sur une défaite sur la terre battue péruvienne en mars 2020, retrouvera donc l'an prochain le groupe I de la Coupe Davis. Elle a mis ce week-end un terme à une série de cinq défaites dans la compétition, sa dernière victoire remontant à l'automne 2017. Un succès dans son prochain play-off, prévu au printemps 2022 face à un adversaire sans doute mieux coté que l'Estonie, lui offrirait un ticket pour les qualifications à la finale de la Coupe Davis 2023. La route est donc encore longue pour l'équipe du capitaine Severin Lüthi.

Frehner prolonge à Davos Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Yannick Frehner reste fidèle à Davos. L'attaquant de 23 ans a prolongé jusqu'en 2025 un contrat qui le liait initialement au HCD jusqu'au terme du présent championnat. Auteur de 18 points (10 buts) durant l'exercice 2020/21, le Grison dispute actuellement sa cinquième saison en National League.

Bref retour de Pelé en soins intensifs Image: KEYSTONE/EPA ANSA Pelé, 80 ans, a été transféré brièvement vendredi matin dans une unité de soins intensifs après des difficultés respiratoires, a annoncé en soirée l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. La légende brésilienne du football y a été opéré début septembre. "Après des difficultés respiratoires", Pelé a été "transféré à titre préventif en unité de soins intensifs et, une fois son état stabilisé, le patient a été placé en soins semi-intensifs", a précisé dans un bulletin l'hôpital. Pelé avait été opéré le 4 septembre dans cet établissement d'une tumeur "suspecte" au côlon découverte lors d'examens de routine. Il était resté en soins intensifs jusqu'au 14 septembre, avant d'être transféré dans une chambre normale. La situation de Pelé "est stable d'un point de vue cardiovasculaire et respiratoire", a poursuivi l'hôpital, il "continue de récupérer de sa chirurgie abdominale". Auparavant, l'une de ses filles avait assuré sur Instagram que Pelé "se remet(tait) bien", tentant de rassurer ses nombreux fans après que les chaînes de télévision TV Record et ESPN Brasil ont indiqué que l'ex-star du football était retournée en soins intensifs. "C'est le scénario normal de convalescence pour un homme de son âge. Après une opération comme celle-là, parfois, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Hier, il était fatigué et il a fait un pas en arrière. Aujourd'hui, il a fait deux pas en avant", a écrit Kely Nascimento, sans démentir toutefois que son père ait pu retourner en unité de soins intensifs. "Il se remet bien" "Il se remet bien, dans des conditions normales, c'est promis!", a-t-elle insisté dans ce message illustré d'une photo d'elle à côté de Pelé tout sourire, vêtu d'une doudoune noire sans manches, sur son lit de l'hôpital Albert Einstein où il a été admis le 31 août. "Cette photo a été prise à l'instant. Il porte une doudoune parce qu'il est de Santos (cité balnéaire près de Sao Paulo) et le froid de Sao Paulo le dérange", a plaisanté la fille du "Roi" du football. "Il y a beaucoup d'angoisse dans le monde de nos jours et nous ne voulons pas en rajouter", a-t-elle écrit. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a été fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. La dernière remonte à avril 2019, à Paris, en raison d'une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s'était vu retirer un calcul rénal.

Mathias Flückiger remporte la Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mathias Flückiger a couronné sa saison avec la victoire finale en Coupe du monde. Aux Etats-Unis, le Bernois a pris la 5e place de l'épreuve de short race en cross-country et s'est assuré le trophée. Pour confirmer son succès au classement général avant la course de cross-country de samedi, Flückiger devait se classer dans les douze premiers à Snowshoe dans l'Etat de Virginie de l'Ouest. Le médaillé d'argent des Jeux de Tokyo a facilement rempli sa tâche. Il s'est classé 5e au terme des huit tours. Ainsi, Flückiger rejoint Thomas Frischknecht, Christoph Sauser et Nino Schurter dans la liste des vainqueurs suisses du classement général de la Coupe du monde. "C'est fou, je n'y aurais jamais songé il y a une année. Ce fut une saison parfaite", a résumé le Bernois de 32 ans à l'arrivée. Avec une avance de 299 points, il ne peut plus être délogé de la tête avant la dernière course, où 250 points seront attribués au vainqueur. A l'occasion de la short race, Filippo Colombo est monté sur le podium. Le Tessinois s'est classé troisième d'une course dominée par le Français Victor Koretzky, le vainqueur de Lenzerheide. Lars Forster et Nino Schurter ont pris les 12e et 15e rangs. Chez les femmes, Jolanda Neff a retrouvé le podium. La championne olympique n'a été battue que par la championne du monde britannique Evie Richards. Linda Indergand, Sina Frei et Nicole Koller ont souligné la force collective des Suissesses en classant 4e, 5e et 6e.

Jason Fuchs, premier héros du LHC cette saison Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Buteur décisif en prolongation, Jason Fuchs a réussi ses débuts en championnat à Malley. Avec cette première victoire (2-1 ap) contre Genève, le LHC doit maintenant lancer sa saison. "C'est incroyable comme sensation, note le héros du jour à l'interview. On avait besoin de cette victoire, surtout dans un derby. On méritait peut-être un peu mieux, comme contre Zoug, mais maintenant on peut construire sur ce succès." Pendant que l'ancien Biennois répond à la presse, les deux kops n'ont pas quitté leur place. Les chants s'enchaînent, comme pour célébrer ce retour à une soirée de National League traditionnelle, à une époque où le mot covid n'avait pas fait son entrée dans le Robert et dans la vie de tout le monde. "Les gens en avaient marre de ne plus pouvoir venir à la patinoire et de ne pas gagner de derby, appuie-t-il. Il y avait cette euphorie à quoi s'ajoute l'année difficile qu'on a vécue. Il y avait besoin de sortir toutes les émotions. De voir les fans encore là de nombreuses minutes après le match, c'est ce dont on a besoin en tant que joueur." Au-delà des deux points glanés, d'une première victoire cette saison et contre Genève dans leur nouvelle enceinte après tant de revers, les Lausannois ont présenté une prestation solide. Dans la lignée de la partie à Zoug, avec un soutien constant des défenseurs, les Lions ont en outre offert un bel effort défensif. "Il faudra qu'on arrive à marquer plus, analyse Jason Fuchs. Il faudra qu'on arrive aussi à faire fonctionner ce power-play. C'est une condition essentielle si l'on veut remporter d'autres matches dans le futur. Je pense qu'on a une équipe capable de créer quelque chose cette année, il va juste falloir trouver les automatismes." Peut-être pour la partie de samedi soir face à Rapperswil.

Beau succès de Bienne à Lugano Image: KEYSTONE/Ti-Press Bienne a réussi un joli coup en National League en allant s'imposer 5-3 sur la glace de Lugano. De son côté, Ajoie a concédé sa troisième défaite 5-2 chez les Zurich Lions. Damien Brunner s'est rappelé au public de la Resega de la meilleure des manières. L'attaquant seelandais a réussi un triplé, le sixième de sa carrière en National League. Les Tessinois de Chris Mc Sorley sont restés dans le match grâce à un doublé de Luca Fazzini et à une pénalité de match d'Elvis Schläpfer pour un piqué du bout de la canne. Ajoie s'est, certes, incliné contre les Zurich Lions mais les Jurassiens ont bien terminé la rencontre en remportant le dernier tiers-temps (2-1). Frossard et Schmutz ont réussi à battre le portier Flüeler. Belle réaction des joueurs de Gary Sheehan qui ont été privés des services de leur défenseur canadien Jérôme-Gauthier Leduc tôt dans le match. Le CP Berne tient enfin sa première victoire de la saison au terme de son cinquième match. Les joueurs de la capitale ont profité du derby contre les Langnau Tigers pour se refaire une santé (8-1). L'Allemand Dominik Kahun a réussi un doublé en 52'' pour ses premiers buts dans le Championnat helvétique. Davos a comme attendu battu les Rapperswil-Jona Lakers (5-3). C'est la neuvième victoire consécutive des Grisons face aux St-Gallois, la 15e lors des seize derniers duels entre les deux équipes. Depuis ses exploits en play-off la saison dernière contre Bienne et Lugano, les Lakers n'ont gagné qu'un de leurs sept derniers matches. Classement: 1. Zoug 5/14 (21-11). 2. Bienne 5/14 (21-13). 3. Ambri-Piotta 4/8 (12-8). 4. Zurich Lions 4/8 (14-11). 5. Fribourg-Gottéron 4/7 (14-14). 6. Davos 3/6 (9-9). 7. Lugano 4/6 (13-11). 8. Genève-Servette 4/6 (11-11). 9. Langnau Tigers 4/4 (10-17). 10. Berne 5/3 (16-16). 11. Lausanne 3/2 (5-7). 12. Ajoie 3/0 (5-15). 13. Rapperswil-Jona Lakers 4/0 (8-16).

Servette et Lausanne passent, Xamax s'arrête Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Servette et Lausanne ont passé le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse face à Concordia Bâle (4-1) et Bulle (3-2 ap). En revanche, Neuchatel Xamax a échoué contre Lugano (0-1). Loin de proposer le même festival que dimanche contre St-Gall, Servette a souffert pour imposer sa loi sur la pelouse de Concordia Bâle, pensionnaire de 2e ligue interrégionale. Un triplé du Néerlandais Alex Schalk a permis aux Genevois de se débarrasser un adversaire coriace. Schalk avait donc ouvert la marque dès la 10e minute mais les Bâlois sont rapidement revenus au score grâce à Alessio, qui a trompé Omeragic, titularisé dans la cage à la place de Frick. Rodelin en début de second période et le doublé de Schalk en fin de partie ont permis aux Genevois de franchir l'obstacle. Lausanne-Sport a été poussé jusqu'aux prolongations par le FC Bulle, qui évolue en 1re ligue. Les Vaudois ont concédé l'égalisation 2-2 à la 83e suite à une invraisemblable scène confuse qui s'est terminée par un autogoal de Zohouri. En prolongation, Amdouni a donné la victoire aux Lausannois (94e), qui s'en sortent finalement bien au terme d'un match tendu. Cruelle désillusion pour Neuchâtel Xamax. Opposés à Lugano, les Romands ont craqué à la 89e minute sur une réussite de Lungoyi. De son côté, le FC Zurich s'est imposé par la plus petite marge face à Kriens (1-0). C'est un coup franc d'Antonio Marchesano à la 19e minute, qui a décidé de l'issue de ce duel déséquilibré entre le leader de la Super League et la lanterne rouge de la Challenge League. Les Lucernois ont obtenu une chance en or d'égaliser par Albion Avdijaj à la 86e minute, mais l'attaquant a mal frappé le ballon qui est passé à côté du poteau.