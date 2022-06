Le sprinter suisse Alex Wilson suspendu 4 ans pour dopage

Le condamné doit en outre prendre en charge une amende, les frais de procédure ainsi que les dépens de Swiss Sport Integrity pour un montant total de 13'750 francs. La décision n’est pas encore entrée en vigueur. Les parties impliquées peuvent faire appel auprès du TAS dans les 21 jours suivant la notification écrite de la décision motivée. L’Agence mondiale antidopage et la Fédération internationale peuvent également contester la décision auprès du TAS.

Au terme de ces enquêtes, Swiss Sport Integrity a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire ordinaire. La CD est parvenue à la conclusion qu’Alex Wilson avait intentionnellement utilisé la substance trenbolone à des fins de dopage et l'a condamné à une suspension de 4 ans, à compter de la suspension provisoire du 28 avril 2021.

La CD a alors levé la suspension le 18 mai 2021. L'Agence mondiale antidopage et World Athletics, avec le soutien actif de Swiss Sport Integrity, ont contesté cette décision devant la Chambre ad hoc du Tribunal arbitral du sport (TAS). Celle-ci a rétabli la suspension provisoire d’Alex Wilson (31 ans) le 27 juillet 2021, peu avant sa participation prévue aux Jeux olympiques de Tokyo. Dans sa sentence, le TAS a conclu que l'athlète n'avait pas pu démontrer que son contrôle antidopage positif était dû à l'ingestion de viande contaminée.

Aux Etats-Unis comme dans d'autres pays, le trenbolone ou le clenbutérol - également interdit - est autorisé pour favoriser la croissance des bêtes d'élevage. A l'appui de sa version, Wilson avait présenté des documents écrits et un témoignage sous serment du propriétaire du restaurant, attestant de la consommation de l'athlète.

Cette décision fait suite à un contrôle antidopage effectué par Swiss Sport Integrity le 15 mars 2021 hors compétition. L'échantillon d'urine du détenteur des records de Suisse du 100 m (10''08) et du 200 (19''98) a révélé la présence d’un métabolite de la trenbolone, ce qui a rendu l'échantillon positif.

La Chambre disciplinaire du sport suisse (CD) a condamné le sprinter Alex Wilson à une suspension de 4 ans pour dopage intentionnel avec la substance trenbolone et à un paiement de 13'750 francs.

"J'ai besoin de quelques semaines de rééducation et d'entraînement pour récupérer", a expliqué sur son compte twitter Kwiatkowski, qui souffre d'une déchirure. "Ce sera vraiment difficile d'encourager les Ineos Grenadiers depuis le canapé mais je ferai de mon mieux".

"Avec Adam (Yates), Dani (Martinez) et Geraint (Thomas), nous avons trois formidables coureurs du classement général qui peuvent relever un véritable défi. Ils ont prouvé leur condition tout au long de la saison et s'alignent à Copenhague en pleine forme", a estimé Rod Ellingworth, l'adjoint de Brailsford.

La formation dirigée par Dave Brailsford présente un groupe expérimenté avec deux habitués, l'Espagnol Jonathan Castroviejo et le Britannique Luke Rowe, ainsi que le vainqueur du dernier Paris-Roubaix, le Néerlandais Dylan van Baarle.

Le Britannique Geraint Thomas, vainqueur en 2018 et lauréat du récent Tour de Suisse, conduira l'équipe avec, à ses côtés, le Colombien Daniel Felipe Martinez et le Britannique Adam Yates.

Kyrie Irving restera chez les Nets la saison prochaine

Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Le meneur star des Brooklyn Nets Kyrie Irving a annoncé qu'il allait lever l'option pour rester une saison de plus au sein de la franchise NBA.

Le joueur avait deux jours pour lever cette option qui lui garantit un contrat de 37 millions de dollars (35 millions de francs) pour une quatrième année chez les Nets.

"Les gens normaux font avancer le monde, mais ceux qui osent être différents nous conduisent vers demain. J'ai pris ma décision de lever l'option. Rendez-vous à l'automne", a déclaré Irving à The Athletic.

Arrivé en 2019 en provenance des Boston Celtics, Irving (30 ans) n'a jamais réussi à briller chez les Nets. Le meneur américain, qui tourne depuis trois saisons à une moyenne de 27,1 points et 6 passes décisives par match, n'a disputé que 103 rencontres avec Brooklyn en raison de diverses blessures et son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Le protocole sanitaire en vigueur à New York jusqu'en mars 2022 interdisait aux non-vaccinés de pénétrer dans une salle de sport.

Qualifiés pour les play-offs cette saison, les Nets ont été balayés par les Celtics 4-0 au premier tour.

La décision d'Irving pourrait influer sur l'avenir de l'autre star de l'équipe, Kevin Durant, qui souhaitait attendre le choix de son coéquipier avant de décider de rester ou non à Brooklyn.