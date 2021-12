Le Team Canada renonce à la Coupe Spengler +++ Seferovic buteur

Chelsea accuse, pour sa part, 6 points de retard sur le leader. Les Londoniens ont concédé le nul 0-0 à Wolverhampton ors d'un match joué à contre-coeur après avoir vu une demande de report refusée par la Premier League. Déjà privés de Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner en milieu de semaine contre Everton, les Blues ont évolué dans l'ouest des Midlands sans Ruben Loftus-Cheek, Kaï Havertz et Jorgniho sur la feuille de match, qui ne comptait que six remplaçants au lieu de sept, dont deux gardiens.

Une nouvelle fois, les Ajoulots ont livré un match généreux, mais leur inefficacité devant le but adverse leur coûte une désillusion. Elvis Schläpfer a ouvert la marque (9e) pour les Seelandais, qui évoluaient pour la première fois de la saison avec cinq renforts étrangers, résultante du départ de Janis Moser en NHL et du retour de blessure du Finlandais Lauri Korpikoski.

Odermatt battu par Kristoffersen à Alta Badia

Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti

Marco Odermatt a pris la deuxième place du géant d'Alta Badia. Le Nidwaldien a été battu de 0''31 par un incroyable Henrik Kristoffersen, alors que Manuel Feller complète le podium.

Pas de passe de trois pour Marco Odermatt. Après ses victoires à Sölden et Val d'Isère, le Mozart d'Hergiswil a cette fois dû s'avouer vaincu sur la Gran Risa. Deuxième de la première manche, "Odi" est tombé sur un Henrik Kristoffersen de retour à son meilleur niveau. Septième après le premier parcours, le Norvégien a mieux géré son second run sur une piste où il était de plus en plus difficile de skier proprement.

D'une fluidité rare lors de son premier passage, Odermatt a comme bon nombre de ses rivaux dû recourir au drift pour ne pas sortir à l'occasion de son deuxième effort. Ceci étant, le leader de la discipline a livré une très bonne performance sur la Gran Risa, ce qui lui permet de consolider son dossard rouge de leader en géant et au général.

Solide sur le tracé initial, Justin Murisier a prouvé que la piste italienne était bien son terrain de jeu favori. Mais le premier podium de sa carrière (3e l'an dernier) n'a pas été suivi d'un deuxième cette année. Le Bagnard a pris une belle 7e place.

Seulement 17e de la première manche, Loïc Meillard a limité la casse pour terminer au 13e rang. Plus loin on retrouve Gino Caviezel à la 20e place. Cinquième et dernier Suisse qualifié, Daniel Sette s'est classé 26e.

Tout ce beau monde aura l'occasion de faire mieux lundi avec un deuxième géant au programme.