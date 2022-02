Le Team Event en ski alpin repoussé +++ Bobeurs suisses dans le dur

Dario Cologna disputera à cette occasion la dernière course olympique de sa carrière. Trois autres Suisses seront de la partie: Roman Furger, Candide Pralong et Jason Rüesch.

Quatrième en bob à deux, Michael Vogt a concédé au total 1''45 au leader provisoire, l'Allemand Francesco Friedrich, qui est en quête d'un deuxième doublé bob à deux/bob à quatre aux JO. Le Schwytzois et ses partenaires Luca Rolli, Cyril Bieri et Sandro Michel ont gagné un rang lors de la deuxième manche.

Une finale Finlande-Team ROC

Anton Slepyshev et la Russie en finale des JO Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum

La finale du tournoi olympique de hockey sur glace opposera dimanche la Finlande au Team ROC. Les Russes ont battu la Suède 2-1 tab, alors que les Finlandais ont dominé la Slovaquie 2-0.

Les athlètes russes ont eu les nerfs assez solides pour avoir le droit de défendre leur titre. Face à la Suède, ils ont dû aller loin dans une séance de tirs au but stressante pour prendre le meilleur sur le Tre Kronor.

Les Scandinaves peuvent se dire qu'ils sont passés à côté de quelque chose de grand. Surtout après leur égalisation au parfum suisse. A la suite d'une déviation de Tömmernes, c'est le Zougois Anton Lander qui a pu pousser le puck au fond à la 47e et répondre à l'ouverture du score de Slepyshev à la 21e.

Les joueurs de Johan Garpenlöv ont eu les meilleures chances de marquer lors d'une prolongation à 3 contre 3 très fermée et tactique. On a eu l'impression de revivre un peu celle entre les Suisses et les Allemands en quarts de finale du dernier Championnat du monde à Riga. Il a finalement fallu seize (!) penalties pour décider du vainqueur et c'est Arseni Gritsyuk qui a fait chavirer de bonheur la Sbornaïa.

A la recherche d'un premier titre

En finale, les Russes affronteront la Finlande, en quête d'un premier sacre olympique. Tombeuse de la Suisse en quarts de finale, la formation du coach Jukka Jalonen a battu la Slovaquie 2-0 dans la première demi-finale.

La Finlande a dominé les débats, fêtant un succès mérité face à une équipe qu'elle avait écrasé 6-2 lors de la phase préliminaire. Mais elle n'a assuré son succès qu'à 39'' de la fin du temps réglementaire grâce à un but inscrit dans la cage vide par l'attaquant de Langnau Harri Pesonen.

Les "Suisses" s'étaient également illustrés sur l'ouverture du score tombée à la 16e minute. Sakari Manninen fut alors le plus prompt à réagir sur un rebond accordé à la suite d'un tir de Petteri Lindbohm (ex-LHC et Bienne), après un premier assist du défenseur du GSHC Sami Vatanen.

Stoppée par le Canada en quarts de finale en 2018, la Finlande disputera sa deuxième finale olympique après celle perdue en 2006 face à la Suède. Elle avait également obtenu l'argent en 1988 à Calgary lorsque le titre était encore décerné au terme d'une phase finale réunissant six équipes.

Sous ses différents noms, la Russie tentera elle de décrocher une dixième couronne olympique et devancer ainsi le Canada.