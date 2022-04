Leclerc devant Verstappen +++ Tiger Woods en forme

Leclerc devant Verstappen en essais libres 2 Image: KEYSTONE/AP Le leader du championnat du monde Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du GP d'Australie de F1 vendredi. En 1'18''978, Charles Leclerc a devancé son rival annoncé pour la saison, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), champion du monde en titre, 245 millièmes. Derrière le duo, Carlos Sainz, à 0''398 de son coéquipier monégasque, complète le top 3. La séance a été interrompue par un drapeau rouge à moins de 15 minutes du terme quand Lance Stroll (Aston Martin) a laissé échapper un morceau d'enjoliveur sur la piste. Son coéquipier Sebastian Vettel, qui commence enfin sa saison 2022 après avoir raté les deux premières manches à cause du Covid, n'a lui pas participé à cette deuxième séance d'essais: l'Allemand a été contraint d'abandonner lors des essais libres 1 en raison d'un problème moteur. Carlos Sainz Jr avait quant à lui réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Avec un chrono de 1'19''806, l'Espagnol a devancé Charles Leclerc de 0''571. Les Red Bull de Sergio Perez et de Max Verstappen pointaient aux 3e et 4e rangs, respectivement à 0''593 et 0''820. Les Mercedes à la peine A la peine, les Mercedes ont souffert lors de cette première journée d'essais: le septuple champion du monde de la catégorie Lewis Hamilton n'a réalisé que les 7e et 13e temps et son coéquipier George Russel les 12e et 11e chronos, concédant à chaque fois plus d'une seconde sur le meilleur temps.

Woods boucle le 1er tour à 4 coups du leader Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Tiger Woods a bouclé le premier tour du Masters d'Augusta avec un score de -1, à quatre longueurs du leader, le Sud-Coréen Sung-jae Im. "Je suis exactement là où je voulais être", a résumé l'Américain de 46 ans après une première journée, durant laquelle il n'a trahi aucun signe de faiblesse, à la fois physiquement et dans son jeu, pour se placer en dixième position, partagée avec sept concurrents. "J'ai fait deux erreurs stupides au no 8, après une légère perte de concentration. Mais je me suis battu pour revenir dans le coup", a-t-il ajouté, avant d'aller prendre un bain de glace pour éviter que sa jambe ne gonfle trop après l'effort. "Je me gèle à mort. Cela fait partie du processus (...) L'idée c'est de continuer à pousser, tout en étant capable de bien récupérer tous les soirs. C'est la partie la plus difficile", a ajouté Tiger Woods qui, hormis ce bogey, s'est montré très solide sur son premier neuf. Le no 1 mondial en embuscade L'ex-no 1 mondial a donc fait bien plus que participer à ce premier tour, il a été compétitif. "Je ne me présente pas à un tournoi si je ne pense pas pouvoir le gagner", avait prévenu cette semaine le 973e mondial le plus scruté et le plus craint de l'histoire. Le Tiger n'a pas menti. Le voilà à quatre coups derrière Sung-jae Im, en quête de son premier Majeur et qui a rendu une carte de 67 (-5) grâce notamment à un eagle au no 13. Longtemps, l'Australien Cameron Smith était juste devant lui, mais un double bogey au no 18 l'a fait rétrograder à la 2e place (-4). Le no 1 mondial Scottie Scheffler et l'ancien vainqueur (2020) Dustin Johnson sont en embuscade à la 3e place (-3).

Roman Josi dans l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Justin Tang Roman Josi est entré dans l'histoire. A la faveur de ses trois assists lors du succès 3-2 de Nashville à Ottawa, le Bernois est devenu le meilleur compteur absolu des Predators. Avec 87 points, il bat le record des 85 points de Paul Kariya établi lors de la saison 2005/2006. Avec ses 19 buts et ses 68 passes décisives, le huitième compteur de la Ligue s'approche surtout de plus en plus de la marque magique des 100 points en saison régulière. Il lui reste douze matches pour l'atteindre. "Les chiffres parlent d'eux-mêmes, lâche le coach des Predators John Hynaes. Roman est un homme, un joueur et un leader hors normes. Ses coaches, ses coéquipiers et ses fans en sont pleinement conscients. Il a un immense talent, c'est vrai. Mais cela ne lui suffit pas. Il cherche sans cesse à améliorer son jeu." Elu homme du match, Roman Josi a été à l'origine du 1-0 de Matt Duchene (9e), du 2-2 de Tanner Jeannot (48e) et du 3-2 de Ryan Johansson (53e). Avec cette victoire, les Predators comptent une marge de 4 points sur la barre. Il serait tout de même bien regrettable que Roman Josi ne soit pas au rendez-vous des séries finales après une telle saison. Record égalé pour Nico Hischier Nico Hischier ne verra pas, pour sa part, les play-off. Battus 7-4 à domicile par Montréal, le Valaisan et New Jersey ont concédé une cinquième défaite de rang. Auteur de deux passes décisives, Nico Hischier a atteint le total de 52 points (19 buts/33 assists) pour égaler son record de sa saison de rookie en 2017/2018. Une maigre consolation pour le capitaine d'une équipe à la dérive. Nino Niederreiter peut, en revanche, avoir le sourire. El Nino et Carolina ont assuré leur place en play-off après leur victoire 5-3 devant Buffalo. Les Hurricanes s'invitent ainsi dans les séries finales pour une quatrième année de rang.

Une victoire précieuse pour la Suisse La satisfaction du travail bien fait pour les Suisses. Image: KEYSTONE/AP/John Locher La Suisse a su rebondir au Championnat du monde de Las Vegas. Après ses défaites contre les Pays-Bas et les Etats-Unis, elle a battu 9-7 la Corée du Sud. Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner et Yannick Schwaller ont signé un succès sans bavure. Les Bernois ont réussi un coup de deux lors de quatre ends de suite pour bénéficier de l'avantage de la dernière pierre. Avec cette victoire, la Suisse a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale avant les deux ultimes rencontres du round robin contre l'Allemagne et l'Ecosse.

Bencic domine Keys en deux sets Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Belinda Bencic (WTA 21) a enchaîné un troisième succès sur la terre battue de Charleston. La St-Galloise s'est hissée en quart de finale en battant Madison Keys (WTA 24) 6-4 6-4 jeudi. La championne olympique de simple disputera vendredi son deuxième quart de finale sur cette surface depuis la reprise du circuit après la longue pause provoquée par le Covid-19 en 2020. Elle avait joué le premier au printemps dernier à Madrid, où elle avait subi la loi de Paula Badosa. Belinda Bencic pourrait d'ailleurs bien retrouver au tour suivant l'Espagnole, désormais 3e la hiérarchie mondiale. Paula Badosa, qui devait affronter l'Américaine Claire Liu (WTA 89) en 8e de finale, a remporté les trois duels livrés face à la St-Galloise. Dont un disputé l'an passé à Charleston, au 2e tour. Un seul break concédé Mais c'est en pleine confiance que Belinda Bencic abordera son quart de finale en Caroline du Sud. Elle s'est montrée particulièrement solide face à Madison Keys, qui avait conquis le titre en 2019 à Charleston. Même la longue interruption due à la pluie, à la fin du premier set, ne l'a pas trop perturbée. Belinda Bencic a certes concédé le premier break enregistré dans la deuxième manche, se retrouvant menée 2-4. Mais sa réaction fut immédiate. La St-Galloise a ainsi remporté les quatre derniers jeux d'un match dans lequel elle n'aura perdu qu'une seule fois son service.

Une finale Kloten-Olten en Swiss League Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Chaux-de-Fonds ne disputera pas la finale des play-off de Swiss League. Le HCC s'est incliné 4-3 jeudi aux Mélèzes dans l'acte VI de la série l'opposant à Olten. Kloten a également fini le job dans l'autre demi-finale, sortant Thurgovie en six matches. Le miracle ne s'est donc pas produit pour La Chaux-de-Fonds, qui était revenue à 3-2 dans la série après avoir décroché deux succès consécutifs. Les hommes du coach Thierry Paterlini ont pourtant mené deux fois au score jeudi, grâce à des réussites signées Mathias Trettenes (15e, 1-0 à 5 contre 4) et Daniel Carbis (23e, 2-1). Olten a toutefois renversé les Chaux-de-Fonniers en l'espace de 113 secondes au troisième tiers. Les Souris ont inscrit trois buts dans ce laps de temps, dont deux signés Gary Nunn (51e, 2-2/53e, 4-2). Le HCC a recollé à une longueur à 6'20'' de la fin, mais Simon Rytz a ensuite tenu bon devant le filet soleurois. Olten défiera donc le favori Kloten dès lundi prochain en finale. Battus en prolongation mardi en terre zurichoise, les Flyers n'ont pas laissé filer leur deuxième puck de qualification. Vainqueurs 3-2 à Weinfelden, ils ont forcé la décision grâce notamment à un doublé de Marc Marchon et aux 28 arrêts de leur portier Tim Wolf.

Deux défaites de suite pour la Suisse à Vegas Image: KEYSTONE/AP/John Locher L'équipe de Suisse marque le pas dans le championnat du monde messieurs de Las Vegas. Battus 7-4 par les Etats-Unis mercredi, le skip Yannick Schwaller et ses partenaires ont subi une deuxième défaite consécutive jeudi en fin de matinée dans le Nevada. La formation de Berne Zähringen, qui avait auparavant remporté quatre matches d'affilée, s'est inclinée devant l'Italie du skip Joël Retornaz jeudi dans le cadre du 15e tour. Menés 5-3 après le neuvième end, les Bernois ont été déclarés perdants pour avoir dépassé le temps de jeu qui leur était imparti! Sixièmes du classement avec cinq victoires pour quatre défaites au terme du 15e tour, à égalité avec l'Italie et la Norvège, les curleurs suisses pouvaient toujours espérer accéder aux quarts de finale (top 6). Mais ils ont vraisemblablement utilisé leur dernier joker face à l'Italie.

Freuler et l'Atalanta obtiennent le nul à Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Atalanta de Remo Freuler a réussi une bonne opération en quart de finale aller de l'Europa League. Les Bergamasques ont obtenu le nul (1-1) sur le terrain d'un RB Leipzig décevant. Tombeuse au tour précédent d'un autre club allemand, le Bayer Leverkusen, l'Atalanta a ouvert le score par son attaquant colombien Luis Muriel, d'une frappe enroulée splendide (17e). Leipzig a égalisé à la faveur d'un but marqué contre son camp par Davide Zappacosta sur un centre d'Angelino (58e). Leipzig aurait pu égaliser une minute plus tôt sur un penalty sifflé pour une faute du Turc Merih Demiral sur Christopher Nkunku. La frappe du Portugais Andre Silva a toutefois été détournée par Juan Musso, le gardien argentin de l'Atalanta.

Enchères: Une fille de Maradona sème le doute Image: KEYSTONE/AP NY Une des filles de Diego Maradona a assuré que le maillot de son père qui sera vendu aux enchères n'est pas celui avec lequel l'Argentin a marqué deux buts contre l'Angleterre au Mondial 1986. Cette affirmation a été démentie jeudi par la maison de ventes Sotheby's, expertise à l'appui. "Ce n'est pas celui-là. Je ne peux pas révéler qui le détient, mais c'est de la folie. Ce n'est pas cet homme (réd: Steve Hodge, joueur de l'Angleterre ce jour-là)", a assuré Dalma Maradona dans la presse argentine de mercredi. Le maillot en vente, a-t-elle précisé, était porté par son père lors de la première mi-temps du match. Elle a affirmé que Diego Maradona lui avait dit: "Comment je vais lui donner le maillot de ma vie ?", au sujet de ce maillot avec lequel il a marqué deux buts en deuxième période lors de cette victoire historique 2-1, dont un but de la main et le fameux "but du siècle", en dribblant une demi-douzaine de joueurs anglais. Sotheby's réfute Un porte-parole de Sotheby's a réfuté jeudi les affirmations de Dalma Maradona: "Il y a effectivement eu un autre maillot porté par Maradona en première période, mais il y a des différences très nettes entre ce maillot-ci et celui qui a été porté sur les deux buts", a-t-il expliqué. "Donc, avant de mettre ce maillot aux enchères, nous avons eu recours à des recherches scientifiques pour être sûrs que ce maillot avait bien été porté par Maradona en deuxième période, quand il a marqué ces deux buts", a-t-il poursuivi. Expertise sur photos La maison de ventes dit s'appuyer notamment sur une expertise effectuée par une société spécialisée à partir de photographies du match entré dans la légende du football mais aussi sur le récit de la Coupe de monde coécrit par Maradona et le journaliste Daniel Arcucci dans lequel le meneur de jeu argentin "se souvient de l'avoir donné à Hodge à la fin du match". Steve Hodge, qui dit depuis 35 ans avoir échangé son maillot avec Maradona à la fin du match, l'a confié pendant 18 ans au Musée national du football, en Angleterre. "Il n'a jamais été allégué que ce n'était pas le (bon) maillot", a souligné un porte-parole de Sotheby's.

Woods a renoué avec la compétition Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Tiger Woods a officiellement repris la compétition jeudi au 86e Masters d'Augusta. L'Américain de 46 ans a tapé sa première balle sur le tee du parcours mythique à 11h04 locales. La légende du golf a démarré son tournoi une demi-heure plus tard que prévu en raison d'orages survenus à l'aube, auxquels a brièvement succédé la bruine. Dans son groupe figurent le Sud-Africain Louis Oosthuizen et le Chilien Joaquin Niemann, qui n'était pas né lorsque Woods s'adjugea son premier Masters en 1997. Vainqueur de 15 titres majeurs, le Tigre a décidé de s'aligner sur cette première levée du Grand Chelem à peine plus de treize mois après l'accident de voiture qui a failli lui coûter la jambe droite. Il tentera d'y remporter un sixième titre pour égaler le record en la matière de son glorieux aîné Jack Nicklaus.

Le fair-play financier réformé, les salaires dans le viseur Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Plus souple, mais plus ciblé: l'UEFA a réformé jeudi son fair-play financier. Ceci permet aux clubs européens un déficit accru tout en leur interdisant de flamber tous leurs revenus en salaires et indemnités de transfert. Comme attendu, le comité exécutif de l'instance a modifié les règles budgétaires introduites en 2010 pour assainir un foot européen lucratif mais qui fait souvent passer les ambitions sportives avant la rigueur financière. "Contrôle des frais" "La principale innovation va être l'introduction d'un contrôle des frais liés à l'équipe", mis en oeuvre progressivement et destiné à limiter l'envol des salaires, a indiqué à la presse le président de l'instance, Aleksander Ceferin. L'UEFA s'éloigne de la stricte logique comptable du fair-play financier première époque, en doublant le déficit admis sur trois ans pour chaque club (à 60 millions d'euros), le portant même à 90 millions d'euros sur la même période pour un club "en bonne santé financière". Mais parallèlement, l'organisation introduit une forme très atténuée de "plafond salarial", règle chère aux franchises sportives nord-américaines, mais qu'il était impossible de transposer à l'identique avec 55 fédérations aux législations distinctes. Concrètement, les clubs devront limiter les salaires de leurs joueurs et entraîneurs, les indemnités de transfert et les commissions d'agent à 70% de leurs revenus à partir de la saison 2025/2026. Amendes et sanctions sportives Si l'échéance est aussi lointaine, c'est parce que les contrats en cours ont une échéance moyenne de près de trois ans, obligeant à une mise en oeuvre progressive: 90% des revenus en 2023/2024, puis 80% des revenus pour la saison 2024/2025. "Avant la pandémie, le ratio moyen était sous les 70%", une majorité de clubs parvenant donc à rester dans les clous, a précisé Andrea Traverso, directeur de la soutenabilité financière au sein de l'UEFA. En amputant d'environ 7 milliards d'euros les revenus du foot européen sur deux saisons, sans ajustement des coûts salariaux, la crise sanitaire a rapproché ce pourcentage des 90%, même s'il devrait mécaniquement redescendre avec le retour des stades pleins, a-t-il ajouté. Rétrogradation à l'étude Les clubs fautifs devront s'acquitter d'amendes préalablement établies selon l'ampleur du dépassement, et qui seront ensuite réparties parmi les clubs vertueux. Par ailleurs, et pour les entorses graves ou répétées, l'UEFA prévoit des sanctions sportives: "interdiction d'utiliser un joueur précis acquis sur le marché, limitation du nombre de joueurs ou retrait de points" lors des "mini-championnats" qui remplaceront les phases de groupes des Coupes d'Europe à partir de 2024, a détaillé Andrea Traverso. La rétrogradation d'une compétition à l'autre, par exemple de la Ligue des champions vers la Ligue Europa, est elle "toujours en discussion", a-t-il poursuivi.

Fuchs remporte la chasse, Guerdat seulement 25e Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Martin Fuchs a démarré de manière idéale la finale de la Coupe du monde. Le Zurichois a remporté la première des trois épreuves, la chasse, sur Chaplin. Steve Guerdat, qui montait Victorio des Frotards, doit quant à lui se contenter du 25e rang provisoire. Tout reste évidemment à faire dans cette finale, qui se poursuivra vendredi (une manche avec barrage au menu) et dimanche (deux manches au programme). N'empêche que Martin Fuchs a marqué les esprits en s'imposant en 65''11 jeudi après-midi, s'offrant du même coup un chèque de 23'000 euros. Le champion d'Europe individuel de 2019 a signé un sans faute pour devancer de plus d'une seconde son dauphin, l'Autrichien Max Kühner, auteur d'un chrono de 66''19 en selle d'Elektric Blue P. Troisième sur Count Me In, l'Irlandais Conor Swail a quant à lui réalisé 67''06. En quête d'un historique quatrième sacre dans cet officieux championnat du monde en salle, le tenant du titre Steve Guerdat a en revanche manqué son affaire. Le Jurassien et Victorio des Frotards ont commis trois fautes, synonymes de 9 secondes de pénalité. Ils ne figurent même pas parmi les 16 duos officiellement rétribués.

Joren van Pottelberghe absent plusieurs mois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le HC Bienne devra se passer des services de son gardien Joren van Pottelberghe pour plusieurs mois. Le gardien seelandais s'est sérieusement blessé au genou. Le portier d'origine belge, formée à Zoug, s'est blessé le 12 mars contre le même Zoug. La blessure s'est avérée plus grave que supposé dans un premier temps. La lésion du ligament croisé était si importante qu'une opération a été nécessaire, indique le club sur son site internet. Van Pottelberghe sera indisponible pendant 8 à 9 mois et manquera aussi la première partie de la prochaine saison. Il sera également hors course pour le Championnat du monde en Finlande au mois de mai. Le portier biennois avait figuré en tant que troisième gardien dans le cadre suisse aux JO de Pékin. Devant faire face à une situation inattendue, le HC Bienne engagera un gardien supplémentaire pour la saison 2022/23.

Berrettini renonce au début de saison sur terre battue Matteo Berrettini s'octroye une pause. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G MABANGLO Matteo Berrettini, no 6 mondial, a annoncé son forfait pour les tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome après son opération fin mars à la main droite. L'Italien est donc forfait au moins jusqu'à la mi-mai, faisant une croix sur le début de la saison de terre battue après avoir déjà dû renoncer au tournoi de Miami en mars. "Suivant les conseils des experts médicaux, mon équipe et moi avons décidé de ne pas forcer les délais de rétablissement", a expliqué Berrettini, 25 ans, sur Instagram. "Ne pas participer à ces événements, en particulier Rome, a été une décision extrêmement difficile mais que j'estime juste pour pouvoir revenir au meilleur niveau", a-t-il ajouté. Il avait subi le 29 mars "une petite opération" pour "garantir un rétablissement rapide et complet" de sa main droite.