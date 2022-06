Leclerc en très grande forme ++ Golubic battue

Ditaji Kambundji franchit un palier Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Ditaji Kambundji a signé le 4e chrono européen de la saison sur 100 m haies et décroché ses minima pour les Mondiaux lors du meeting de Genève. En 12''81, la soeur cadette de Mujinga Kambundji a retranché 13 centièmes à son record personnel sur les haies basses, établi un an plus tôt dans le même stade. "On peut commencer la saison", souriait la championne d'Europe juniors à l'arrivée, après sa 3e place. Ce chrono, en effet, la lance magnifiquement en vue des Championnats d'Europe de Munich (15-21 août) mais aussi pour les Mondiaux de Eugene (USA) dans cinq semaines. La perspective de pouvoir participer à un Championnat majeur avec sa grande soeur (qui doit courir le relais et les sprints) l'enchante. Relayeuses en concurrence Huit des dix meilleures sprinteuses suisses étaient présentes à Genève. Les places pour faire partie du relais 4x100 m à Eugene et à Munich sont chères, et la concurrence bat son plein. A ce jeu, Sarah Atcho a marqué quelques points en courant le 100 m en 11''42. La Vaudoise qui s'entraîne désormais au LC Zurich tente un come-back. Une myocardite consécutive à l'administration du vaccin contre le Covid-19 - un lien de cause à effet avéré selon elle - l'a empêchée de s'entraîner pendant plus de deux mois cet hiver. "Aujourd'hui encore, je ne peux toujours pas effectuer de séances dures de résistance. J'ai régulièrement des palpitations et des crampes au niveau de la poitrine", dit-elle. Atcho a aussi couru avec le relais 4x100 m, qui s'est imposé en 43''04, à une seconde du record de Suisse. Un chrono très honorable en l'absence de Mujinga Kambundji, et un succès de prestige devant les Néerlandaises. Sans un dernier passage délicat entre Salomé Kora et Ajla Del Ponte, les relayeuses auraient sans doute gagné 2 ou 3 dixièmes. Les deux premiers tronçons ont été parcourus par Géraldine Frey et Atcho. Werro s'affirme Ajla Del Ponte, sur 100 m, a signé son meilleur chrono de la saison (1re en 11''16, devant Frey en 11''26), qui ne sera malheureusement pas homologué en raison du vent un peu trop fort. Mais la Tessinoise, blessée durant l'hiver, retrouve ses sensations et courra mardi à Berne (sur 200 m), puis à Paris en Ligue de diamant sur 100 m. "J'ai besoin de courses", relève-t-elle. A la hauteur, le vice-champion du monde indoor Loïc Gasch a signé une belle victoire avec 2m27. L'exploit romand féminin a jailli des jambes puissantes d'Audrey Werro sur 800 m. La Fribourgeoise de 18 ans a pulvérisé le record de Suisse juniors en 2'00'28 et battu toutes les "grandes", à commencer par la favorite Lore Hoffmann (3e). La meilleure performance du meeting a été réussie par l'Américain Cravont Charleston, qui a fusé en 9''98 sur 100 m.

La paix des braves avant Suisse - Portugal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ce fut l'une des plus belles interprétations de la paix des braves. A la veille de retrouver le Portugal, Murat Yakin et Granit Xhaka ont, devant la presse, réalisé l'union sacrée. "Je n'ai aucun problème avec Murat Yakin. Je n'ai porté aucune attaque à son encontre, lance ainsi Granit Xhaka. Notre relation est bonne. Chaque entraîneur amène une nouvelle philosophie. Il exige de nouvelles choses. Nous devons l'accepter." Quant au sélectionneur, il avait encore un discours plus fort. "Granit est le chef sur le terrain. Et il le restera, affirme sans détour Murat Yakin. Il l'a démontré jeudi contre l'Espagne. Il a vraiment livré une très grande performance lors de cette rencontre. Nous sommes, Granit et moi, deux hommes de caractère. Nous échangeons beaucoup. Nous recherchons tous les deux le succès. Nous savons aussi que l'équipe de Suisse est au-dessus de tout. Je ne tolère pas que l'on puisse remettre en question notre relation. C'est inadmissible." Le sélectionneur et son capitaine savent toutefois que le juge de paix immédiat sera le résultat de ce match de dimanche à Genève contre le Portugal, un Portugal qui évoluera sans Cristiano Ronaldo, ménagé. Les deux hommes espèrent que la Suisse montrera le visage de la deuxième mi-temps contre l'Espagne. "Nous avons dominé la Roja après le repos. Il faut désormais être capable de jouer 90 minutes avec la même intensité", souligne Murat Yakin. Omlin dans les buts Il espère le faire avec sa meilleure équipe possible. Le retour de Nico Elvedi lui permettrait ainsi d'aligner sa meilleure charnière en défense. Titulaire jeudi contre l'Espagne après avoir été absent en République tchèque et au Portugal, Manuel Akanji a bien rappelé qui était le patron de la défense. Son association avec Nico Elvedi est celle qui offre le plus de garanties. Un changement est d'ores et déjà entériné. Yann Sommer laissera sa place à Jonas Omlin dans la cage. Après avoir fait le job en mars dernier à Wembley contre l'Angleterre, le portier de Montpellier a l'occasion de s'affirmer comme le no 2 dimanche. La copie rendue par Gregor Kobel dimanche dernier à Lisbonne fut, on s'en souvient, médiocre.

Leclerc encore devant en qualification Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Le Monégasque Charles Leclerc sur Ferrari a réussi la pole-position de la qualification du GP d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou. C'est la sixième fois de la saison qu'il se montre le plus rapide. Pour sa quatrième pole de rang, le pilote Ferrari a devancé les deux Red Bull du Mexicain Sergio Perez et du Néerlandais Max Verstappen. A l'occasion de son meilleur tour, Leclerc s'est montré près de trois dixièmes de seconde plus rapide que Perez. A l'occasion de la huitième course de la saison, Leclerc partira donc pour la sixième fois de la meilleure place sur la grille de départ. Il y a deux semaines, le Monégasque avait laissé la concurrence derrière à l'occasion de "son" GP de Monaco. Mais une erreur tactique de son écurie lors de la course lui avait fait perdre toute chance de victoire au profit de Perez. Pour l'écurie Alfa Romeo, la qualification fut décevante. Zhou Guanyu ainsi que Valtteri Bottas ont été éliminés en deuxième phase. Le Chinois et le Finlandais partiront dimanche (13h00) des 14e et 15e places sur la grille.

Golubic battue en trois sets Image: KEYSTONE/AP/MARTA LAVANDIER Viktorija Golubic a été éliminée en demi-finale du tournoi sur herbe de Nottingham (GBR). La Zurichoise s'est inclinée 6-3 4-6 6-3 face à l'Américaine Alison Riske, tête de série no 6. Golubic (WTA 55) disputait sa première demi-finale de la saison et a affiché une forme ascendante lors de cette semaine anglaise qui doit la lancer vers Wimbledon. Mais Riske (WTA 40) ne lui a pas permis de poser la cerise sur le gâteau, à savoir accéder pour la première fois de sa carrière à une finale sur herbe. L'Américaine a mieux négocié les points importants, parvenant à écarter neuf des 14 balles de break contre elle (5/12 "seulement" pour la Suissesse). Golubic a été freinée au plus mauvais moment. Elle a fait le break pour mener 5-4 au 2e set et remporter la manche dans la foulée, puis le premier jeu du troisième set. Mais le match a ensuite été interrompu durant près de deux heures par la pluie, et Riske a pu reprendre la main et filer en finale.

Primoz Roglic au pouvoir après la 7e étape Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a pris les commandes du Critérium du Dauphiné après la 7e et avant-dernière étape gagnée par l'Espagnol Carlos Verona (Movistar), samedi à Vaujany. Roglic est revenu à 13 secondes de Verona, rescapé d'une longue échappée, dans cette étape de 134,8 kilomètres qui franchissait deux cols hors catégorie, le Galibier et la Croix-de-Fer. Le Slovène, favori numéro un de l'épreuve, a précédé d'une douzaine de secondes son coéquipier danois Jonas Vingegaard et l'Australien Ben O'Connor. Dans la montée finale vers la station de Vaujany, Verona s'est présenté au pied en compagnie du Français Kenny Elissonde qu'il a distancé sur les premières pentes, à quelque 5,5 kilomètres de l'arrivée. Au classement général, Roglic compte désormais 44 secondes d'avance sur Vingegaard et 1'24'' sur O'Connor. Verona, qui est âgé de 29 ans, a enlevé son premier succès depuis ses débuts dans le WorldTour en 2013. Le Belge Wout van Aert, qui portait le maillot jaune, a cédé dans le groupe des favoris à deux kilomètres du sommet de la Croix-de-Fer et a terminé attardé. Dimanche, la dernière étape se termine au Plateau de Solaison, une dure ascension de 11,3 kilomètres (à 9,2 %), en conclusion d'un parcours de 138,8 kilomètres qui franchit aussi Plainpalais et la Colombière, deux cols de première catégorie.

Federer vise la Laver Cup et les Swiss Indoors Roger Federer devrait revenir au jeu fin septembre. Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Dans une interview sur la chaîne suisse SRF, Roger Federer a nommé ou confirmé ses prochains objectifs, qu'il entend atteindre cette saison après sa guérison. Ce sont des événements dans lesquels Federer est largement impliqué et qui lui tiennent à coeur: la Laver Cup et les Swiss Indoors à Bâle. La Laver Cup, qui oppose une sélection européenne au "reste du monde" à Londres, débutera le 23 septembre, les Swiss Indoors le 22 octobre à la halle St-Jacques. Federer a admis au cours de l'interview TV que le processus de guérison après sa troisième opération du genou en août prend du temps. Mais les progrès sont continus.

Toni Nadal pense que Rafael jouera à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Toni Nadal pense que son neveu Rafael sera en mesure de jouer à Wimbledon, même si son pied est toujours sous traitement. "Oui, Rafael va jouer à Wimbledon", a déclaré Toni Nadal, toujours très proche de son neveu, en marge du tournoi ATP de Stuttgart. "S'il a une petite chance, il jouera". "Quand nous avons parlé hier (vendredi), il m'a dit que ça allait beaucoup mieux, il veut s'entraîner", a précisé l'oncle du Majorquin, qui affirme que le joueur de 36 ans - qui a remporté la semaine dernière son 14e tournoi de Roland-Garros - va reprendre la raquette la semaine prochaine. Nadal souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. Le champion espagnol a révélé qu'il avait dû jouer la finale de Roland-Garros avec le pied anesthésié mais qu'il n'était pas prêt à renouveler l'expérience à Wimbledon.

Tchouaméni, le Real Madrid pour devenir incontournable Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic A 22 ans, l'international français Aurélien Tchouaméni, qui va s'engager pour six ans avec le Real Madrid, a gravi les échelons à vitesse +grand V+. Sa trajectoire est aussi linéaire que fulgurante. Talent précoce débauché à Bordeaux pour 20 millions d'euros par Monaco en janvier 2020, le milieu axial quitte donc la Principauté pour un contrat jusqu'en juin 2028 chez le club champion d'Europe en titre. Les deux clubs ont indiqué samedi à la mi-journée avoir trouvé un accord pour ce transfert qui doit être scellé mardi, après la visite médicale du joueur. Tchouaméni doit être présenté dans la foulée (12h00) au club champion d'Europe et d'Espagne. Monaco réalise une forte plus-value avec un transfert estimé à 80 M EUR plus 20 M EUR de bonus, selon différentes sources proches du dossiers interrogées par l'AFP et différents médias. Dix pourcents de cette plus-value, soit 6 millions d'euros hors bonus, sont à reverser à Bordeaux, selon ses mêmes sources. Si Tchouaméni a choisi Madrid, c'est qu'il se sent prêt et assez fort pour assouvir ses ambitions profondes: devenir titulaire chez un très grand d'Europe pour l'être aussi en Bleu, afin de viser les plus grands trophées.

Camille Balanche s'impose en Autriche Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Camille Balanche commence fort la saison. Elle a remporté samedi la descente de Coupe du monde de VTT à Leogang (AUT). La Neuchâteloise s'était déjà imposée en ouverture de saison à Lourdes (FRA) puis avait pris la 2e place de l'étape de Fort William (SCO). La championne du monde 2020 et médaillée de bronze des Mondiaux 2021 a devancé à Leogang la championne du monde en titre, la Française Myriam Nicole, 2e à 11 secondes. La prochaine étape a lieu dans un mois à Lenzerheide, dans les Grisons.

Stan Wawrinka: un premier tour contre Frances Tiafoe Stan Wawrinka sera-t-il plus heureux sur le gazon londonien que sur la terre battue parisienne ? Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Stan Wawrinka (ATP 258) sera en lice cette semaine au tournoi ATP-500 du Queen's. Sur le gazon londonien, il affrontera au premier tour Frances Tiafoe (ATP 27). Le Vaudois a remporté les deux matches qui l'ont opposé par le passé à l'Américain, en 2019 à Bâle et en 2020 à Acapulco. Le Queen's sera le cinquième tournoi que disputera Stan Wawrinka depuis son retour aux affaires. Son bilan se chiffre à un troisième tour à Rome et à trois éliminations au premier tour. Stan Wawrinka a fait valoir son classement protégé pour figurer dans le tableau principal dont les deux premières têtes de série sont Casper Ruud (ATP 6), récent finaliste à Roland-Garros, et le tenant du titre Matteo Berrettini (ATP 10).

Cristiano Ronaldo ne jouera pas Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Cristiano Ronaldo n'affrontera pas la Suisse ce dimanche à Genève. CR7 n'est pas du voyage pour une question de "gestion des efforts" selon le sélectionneur du Portugal Fernando Santos. Auteur d'un doublé dimanche lors du succès 4-0 du Portugal face à l'équipe de Suisse, Cristiano Ronaldo est l'un des trois joueurs ménagés avec Moutinho (Wolverhampton) et Guerrero (Borussia Dortmund). Après trois journées en phase de poules de la Ligue des Nations, le Portugal, avec sept points, devance l'Espagne (5), la République tchèque (4) et la Suisse (0).

Pablo Iglesias directeur du football du FC Sion Pabo Iglesias (au centre) dans les tribunes de Tourbillon le 11 mai dernier. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pablo Iglesias est le nouvel homme fort du FC Sion. L'ancien directeur sportif du Lausanne-Sport sera le directeur du football du FC Sion, un nouveau poste taillé à sa mesure. Agé de 51 ans, Pablo Iglesias sera le responsable de la formation et du développement de toutes les équipes du club. Sa nomination n'a rien d'une surprise. Il était courtisé depuis plusieurs semaines par Christian Constantin qui a dû faire face au départ de son vice-président Gelson Fernandes et de son directeur général Massimo Cosentino. Le FC Sion précise que Pablo Iglesias "jouera désormais un rôle central dans le nouveau cycle qui attend le club". La question est de savoir si son action pourra s'inscrire dans la durée dans un club dont la gouvernance est marquée par une instabilité chronique.

Stephen Curry relance la finale Image: KEYSTONE/AP/Elsa Il ne faut pas bousculer Stephen Curry ! Deux jours après son choc avec Al Horford, l'arrière de Golden State a livré l'un des plus beaux matches de sa carrière pour relancer la finale de la NBA. Auteur de 43 points, Stephen Curry a mené Golden State à la victoire à Boston (107-97) dans l'acte IV. Les Warriors ont ainsi égalisé à 2-2 dans cette finale. Avec cette victoire, Golden State a prolongé une série qui explique son succès ces dernières années. Pour la 26e fois de rang, les Warriors remportent, en effet un match à l'extérieur en play-off. La victoire de vendredi leur permet de bénéficier à nouveau de l'avantage de la salle avec l'acte V lundi et l'éventuel acte VII à San Francisco. Auteur de sa quatrième meilleure performance de sa carrière dans une rencontre de play-off, Stephen Curry, qui a également capté 10 rebonds, a inscrit deux paniers lors d'un partiel de 10-0 qui a permis à Golden State de mener 100-94. Durant cet instant crucial de la rencontre, les Celtics devaient accuser un 0 sur 6 au tir. Auteur seulement de 2 points dans l'ultime quarter, Jayson Tatum a personnifié le désarroi des Celtics dans cette fin de match à sens unique.

Ligue des nations: les Bleus ne gagnent toujours pas Image: KEYSTONE/AP/Michael Gruber La France a dû se contenter du nul 1-1 à Vienne dans le groupe 1 de la Ligue des nations. Après trois matches, les Bleus champions du monde n'ont toujours pas gagné et n'ont que deux points. Ce résultat est toutefois bien flatteur pour l'Autriche de Ralf Rangnick, qui a marqué quasiment sur sa seule occasion par Weimann (37e). Les Français ont par contre été souvent dangereux, mais ils ont souvent manqué de précision dans leurs tirs. Et, surtout, ils se sont brisés sur le gardien Pentz en état de grâce. Rentré en cours de jeu, Mbappé a au moins permis aux siens d'égaliser à la 83e. La star du PSG a ensuite vu une frappe être déviée par le portier autrichien sur la barre. Dans l'autre rencontre du groupe, le Danemark a été surpris chez lui par la Croatie. Les finalistes de la Coupe du monde 2018 se sont imposés 1-0 grâce à un but de Pasalic (69e). Les Danois restent en tête avec six points. L'Autriche et la Croatie en comptent quatre.