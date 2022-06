Leclerc lourdement pénalisé +++ Bouchard snobe Wimbledon

Bouchard fait l'impasse à cause de l'absence de points Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Eugenie Bouchard, finaliste de Wimbledon en 2014, a annoncé qu'elle ne participerait pas au tournoi londonien cette année. La Canadienne a pris cette décision après que la WTA a annoncé ne pas y attribuer de points pour le classement mondial. En mai, la WTA comme l'ATP ont annoncé qu'ils ne distribueraient pas de points aux joueurs participant au Majeur londonien: une mesure de rétorsion à la décision du All England Club d'exclure Russes et Bélarusses en raison de l'invasion de l'Ukraine, décision qui, selon les deux organismes, constitue une rupture d'équité entre joueurs. Blessée à l'épaule depuis le tournoi mexicain de Guadalajara, en mars 2021, Eugenie Bouchard (28 ans) est depuis éloignée des courts. "En raison de mon opération à l'épaule, je ne dispose que d'un nombre limité d'entrées au classement protégé", a expliqué l'ex-no 5 mondial sur ses réseaux sociaux. "Aucun sens" "Même si j'aime Wimbledon et que de ne pas y participer me rend triste, utiliser une entrée protégée dans un tournoi sans point de classement n'a aucun sens", a poursuivi la Canadienne. "Je dois utiliser judicieusement mes entrées protégées, a-t-elle insisté, et choisir des tournois qui m'aideront à revenir là où je veux être". Eugenie Bouchard a précisé qu'elle prévoyait de revenir à la compétition cet été, et qu'elle utiliserait ses cartouches en Grand Chelem à l'US Open (29 août - 11 septembre) et à l'Open d'Australie en début d'année prochaine.

Leclerc pénalisé de dix places au départ Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE Le Monégasque Charles Leclerc partira avec dix places de pénalité au Grand Prix du Canada de Formule 1 dimanche. Ferrari a en effet décidé de changer vendredi un élément de sa monoplace au-delà du quota autorisé par saison. Après la casse-moteur du GP d'Azerbaïdjan dimanche dernier, Ferrari a dû changer plusieurs pièces de l'unité de puissance de Charles Leclerc, jugée "irréparable". Vendredi, avant la première session d'essais libres, une première batterie de changements avait été annoncée sur la monoplace du 3e du championnat. Ces nouvelles pièces entraient dans les limites autorisées au long d'une saison. Mais en fin de journée, alors que Leclerc avait signé le 2e temps de la deuxième séance derrière le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull), une note de la FIA faisait état d'un nouveau changement pour la Ferrari, concernant l'électronique de contrôle du moteur. Or, cet élément est le troisième du genre utilisé par la Scuderia depuis le début de saison, au-delà des deux autorisés par saison. Pour cette infraction, le règlement prévoit dix places de pénalité. Si un autre élément est changé au-delà des limites avant dimanche, Leclerc pourrait encore reculer sur la grille. "Il est évident que nous ne sommes pas dans la meilleure situation possible", avait relevé Leclerc vendredi matin concernant cette pénalité qui planait au-dessus de son casque. Le Monégasque compte 34 points de retard sur Verstappen avant la 9e des 22 manches du championnat du monde. La faute notamment à deux abandons sur problème mécanique en Espagne et à Bakou.

Morikawa et Dahmen prennent les devants Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Collin Morikawa, double vainqueur en Gran Chelem, et l'inattendu Joel Dahmen, 130e mondial, occupaient conjointement la tête de l'US Open après le 2e tour vendredi à Brookline. Les co-leaders étaient suivis de près notamment par Rory McIlroy et Jon Rahm, tenant du titre. En rendant une carte de 66 (cinq birdies, un bogey) soit quatre coups sous le par, Morikawa, 7e mondial, a fait un bond de treize place pour totaliser -5. S'il s'impose dimanche, il deviendra le premier joueur à remporter trois tournois majeurs différents en autant d'années depuis Tiger Woods. "Jusqu'à présent, personne n'a réussi à vraiment s'échapper. Mais vous savez quoi, en ce moment, mon jeu est vraiment bon. Ces derniers jours m'ont permis de gagner en confiance pour ce week-end, et j'espère pouvoir faire la différence d'une manière ou d'une autre", s'est félicité l'Américain de 25 ans, vainqueur du Championnat PGA en 2020 et du British Open l'an passé. McIlroy "en bonne position" Morikawa a longtemps pensé être seul au sommet du classement. Mais son compatriote Joel Dahmen, qui était déjà bien placé en deuxième position la veille, l'a rejoint en réussissant son 4e birdie du jour (contre deux bogeys) au no 15 grâce à un putt impressionnant de 18 mètres. Ce duo devançait d'un coup un quintett, emmené par Rahm (2e mondial) et McIlroy (3e). Le Nord-Irlandais a connu une journée en montagnes russes, débutant par un double bogey au troisième trou, qui a précédé deux bogeys aux nos 6 et 10. Mais il s'est rattrapé avec cinq birdies assurés par une solidité au putt "Je suis dans une bonne position. Je suis vraiment heureux de la façon dont je joue et je pense que c'est la chose la plus importante", a commenté McIlroy, qui court après son premier Grand Chelem depuis 2014 et reste sur une victoire à l'Open du Canada, la semaine dernière à Toronto. Mickelson out Trois Américains, Aaron Wise, Beau Hossler et l'inconnu Hayden Buckley complétaient ce groupe à la 2e place. Un autre quintett, se partageant la 8e place, suivait à deux unités des leaders. Le no 1 mondial et vainqueur du dernier Masters, Scottie Scheffler, en fait partie. Lui aussi s'est distingué avec un eagle sur le no 14 entre deux birdies sur les six derniers trous. Phil Mickelson, de retour en compétition aux Etats-Unis après quatre mois d'absence, a lui échoué à passer le cut. Le sextuple vainqueur de majeurs, banni du PGA Tour jusqu'à nouvel ordre du fait de son adhésion à la Ligue dissidente LIV financée par des fonds saoudiens, a fini avec un total de +11.

Verstappen prend les commandes d'entrée aux essais Max Verstappen devant aux essais Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Max Verstappen (Red Bull) a remporté la 1re séance d'essais du GP du Canada. Le Néerlandais a devancé Carlos Sainz (Ferrari) de 0''246 et Fernando Alonso (Alpine) de 0''373. Pour cette première heure d'essais, l'écurie leader du championnat a vu son autre pilote, Sergio Pérez, prendre le 4e temps, devançant le rival déclaré de Verstappen pour le titre, Charles Leclerc (Ferrari). Leclerc utilise un nouveau moteur, son unité de puissance de dimanche dernier à Bakou étant "irréparable" selon la Scuderia. En Azerbaïdjan, Ferrari a connu une nouvelle désillusion avec un double abandon sur problèmes mécaniques. L'équipe italienne travaille sur des "contre-mesures pour renforcer le package" moteur, a-t-elle expliqué, assurant que la situation était "sous contrôle". Leclerc n'est pour le moment pas pénalisé sur la grille de départ dimanche, n'ayant pas - encore - dépassé le nombre de composants moteur autorisés par saison. Cela pourrait changer si Ferrari décide de monter un 4e turbocompresseur sur la monoplace du Monégasque, qui prendrait alors 10 places de pénalité. Pour le Japonais Yuki Tsunoda, dont l'AlphaTauri est dotée d'un quatrième moteur, au-delà de la limite, le couperet est déjà tombé: il partira en fond de grille dimanche. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton ont pris les 6e et 8e temps. Les deux pilotes Alfa Romeo-Ferrari, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, sont pour l'heure 16e et 17e.

Nico Denz remporte la 6e étape, Küng se bat bien Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'Allemand Nico Denz (Team DSM) a remporté la 6e étape du Tour de Suisse entre Locarno et Moosalp dans le Haut-Valais sur 177,5 km. Il a fallu la photo-finish pour déterminer le vainqueur. Cela s'est joué sur la ligne à plus de 2000 m d'altitude avec Clément Champoussin. Pour sa première victoire sur le World Tour, Denz a su prendre l'intérieur dans les derniers mètres de course. C'est la 27e victoire d'un Allemand sur la boucle helvétique, douze ans après celle de Marcus Burghardt. Dans une étape courue sous une chaleur de plomb avec le passage du mythique col du Nufenen, les favoris n'ont pas souhaité trop se montrer et Jakob Fuglsang a conservé le maillot de leader avec une seconde de bonus sur Geraint Thomas. 7e du général à 49'', Stefan Küng a réalisé une superbe montée et n'a perdu que 29'' sur les meilleurs. Si le covid ne s'attaque pas au peloton restant, la 7e étape conduira samedi les coureurs d'Ambri à Malbun au Liechtenstein sur 194,6 km avec le col du Lukmanier et la sèche montée sur Malbun, seule station de ski de la Principauté.

Bencic prend sa revanche face à Kudermetova Image: KEYSTONE/AP/Wolfgang Kumm Stoppée par Veronika Kudermetova (WTA 24) en quart de finale à Bois-le-Duc sept jours plus tôt, Belinda Bencic (WTA 17) tient sa revanche. La St-Galloise a battu la Russe 3-6 6-3 6-3 vendredi pour se hisser dans le dernier carré du tournoi WTA 500 de Berlin. Finaliste malheureuse l'an dernier sur le gazon de la capitale allemande, Belinda Bencic n'a pas tergiversé après la perte du premier set, face à une joueuse qui l'avait pourtant écrasée 6-4 6-2 aux Pays-Bas. Elle a ainsi mené 5-1 service à suivre dans la deuxième manche, concédant alors un break sans conséquence. Le troisième set a épousé un scénario quasiment identique. La Championne olympique de simple a mené 5-2 service à suivre, manquant alors deux balles de match sur son engagement. Mais elle a su s'éviter de devoir servir une deuxième fois pour le match, signant un sixième break dans la foulée pour conclure après 2h15' de jeu. Belinda Bancic jouera samedi sa troisième demi-finale de l'année, après Miami, où elle avait été battue par Naomi Osaka à ce stade, puis Charleston où elle avait cueilli le titre en avril. Elle défiera la Grecque Maria Sakkari (WTA 6), qui a remporté leur seul précédent duel en février 2020 à St-Pétersbourg (2-6 6-4 6-3).

Nadal a "l'intention" de "tenter de jouer" à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/ATIENZA Rafael Nadal a assuré qu'il avait bien "l'intention de tenter de jouer" au tournoi de Wimbledon (27 juin-10 juillet), malgré ses douleurs au pied gauche. Le gaucher espagnol de 36 ans vient de triompher pour la 14e fois à Roland-Garros. "Mon intention est de tenter de jouer à Wimbledon", a déclaré le gaucher de Manacor vendredi au cours d'une conférence de presse sur son île de Majorque, dans l'archipel des Baléares, où il a effectué ses premiers entraînements sur gazon lundi dernier. Sacré en 2008 et en 2010 sur l'herbe de Wimbledon, Rafael Nadal reste sur deux éliminations au stade des demi-finales, en 2018 face à Novak Djokovic et en 2019 face à Roger Federer. Il avait renoncé à l'édition 2021 - ainsi qu'aux JO de Tokyo - afin de "laisser son corps récupérer". Un nouveau traitement Rafael Nadal souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. L'homme aux 22 titres majeurs a révélé qu'il avait dû jouer Roland-Garros avec le pied anesthésié, mais qu'il n'était pas prêt à renouveler l'expérience à Wimbledon. "Rafa" a commencé un nouveau traitement pour tenter de soigner ses douleurs au pied gauche deux jours après son 14e sacre à Roland-Garros. Il a été soumis dans une clinique de Barcelone à un traitement par radiofréquence pulsée (PRF) qui endort les nerfs dans la région de la blessure dont il souffre.

Le choc Young Boys - Zurich pour donner le ton Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La nouvelle saison de Super League débutera le samedi 16 juillet avec le choc Young Boys - Zurich. La 36e et dernière journée aura lieu le Lundi de Pentecôte 29 mai. Outre le choc entre le troisième et le champion en titre, la première journée offrira également un piquant Winterthour - Bâle. Un rendez-vous spécial pour Alex Frei, qui vient de fêter la promotion avec les Zurichois et qui se retrouve à la tête des Rhénans. Pour les deux clubs romands, la reprise ne sera pas facile. Sion entreprendra le déplacement de Lugano tandis que Servette recevra St-Gall, un adversaire qui ne lui a guère réussi ces derniers matches. Comme il n'y a pas assez de stades disponibles aux dates de la première journée de championnat, le match entre Lucerne et Grasshopper doit être reporté au mercredi 10 août. Et le match Lucerne - Bâle, initialement prévu le dimanche 31 juillet, ne pourra pas non plus avoir lieu comme prévu car une manifestation se déroulera le même jour à Lucerne, ce qui, selon les dernières informations, rendra impossible la tenue du match. Une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. En fonction des résultats du FC Zurich lors des matches de qualification pour la Ligue des champions, il se peut en outre que les rencontres impliquant le champion soient inversées lors des journées 4, 5 et 8. Les parties correspondantes qui seraient concernées par un décalage sont marquées d'un astérisque dans le calendrier. Fin de la première partie mi-novembre La première partie de la saison s'interrompera au soir de la 16e journée le 13 novembre pour laisser place à la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 21 novembre. La Super League ne reprendra ses droits qu'après le Nouvel-An avec une 17e journée programmée le week-end des 21 et 22 janvier 2023. En raison du changement de mode décidé avec le passage de la Super League de 10 à 12 clubs pour l’exercice 2023-24, une saison de transition sera disputée en Challenge League, ce qui promet un grand suspense. Ainsi, après 36 tours, les deux premiers (et non plus seulement le premier) seront directement promus dans l’élite, tandis que le troisième disputera les matches de barrage contre le dernier classé de Super League. Le 10e de ChL disputera également deux matches de barrage contre le 3e Super League. Les deux premières journées de Super League et de Challenge League Les deux premières journée de la saison 2022-2023. 1re journée. Samedi 16 juillet. 18h00 Young Boys - Zurich. 20h30 Winterthour - Bâle. Dimanche 17 juillet. 16h30 Lugano - Sion, Servette - St-Gall. 2e journée. Samedi 23 juillet. 18h00 Zurich - Lucerne. 20h30: St-Gall - Winterthour. Dimanche 24 juillet. 14h15 Bâle - Servette. 16h30 Grasshopper - Lugano, Sion - Young Boys.de Promotion League. Challenge League. Les deux premières journées de la saison 2022-2023. 1re journée. Vendredi 15 juillet. 19h30 Schaffhouse - Thoune, Yverdon - Stade Lausanne-Ouchy. 20h15 Aarau - Vaduz. Samedi 16 juillet. 18h00 Bellinzone - Lausanne-Sport. Dimanche 17 juillet: 14h15 Wil - Neuchâtel Xamax. 2e journée Vendredi 22 juillet. 19h30 Neuchâtel Xamax - Aarau. 20h15 Lausanne-Sport - Schaffhouse, Thoune - Bellinzone. Samedi 23 juillet. 18h00 Stade Lausanne-Ouchy - Wil. Dimanche 24 juillet. 14h15 Vaduz - Yverdon.

Vargas manquera une partie de la préparation avec Augsburg Ruben Vargas restera plusieurs semaines sur la touche. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Blessé à la cuisse avec l'équipe de Suisse, Ruben Vargas devra s'astreindre à une longue pause. Comme l'a précisé le directeur sportif d'Augsburg Stefan Reuter dans une interview dans les colonnes du "Augbsurger Allgemein", il s'agit d'une blessure musculaire grave. "Vargas va être absent plusieurs semaines et peut-être même manquer une grande partie de la préparation." Vargas s'était blessé dimanche dernier lors de la victoire 1-0 de la Suisse contre le Portugal en Ligue des nations. Augsburg commencera sa saison le 31 juillet en Coupe contre Blau-Weiss Lohne (D5). La Bundesliga débutera une semaine plus tard.

Heidrich/Vergé/Dépré dans le dernier carré à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont en demi-finales des Mondiaux de Rome. La Zurichoise et la Bernoise (30 ans toutes les deux) se sont imposées 21-17 21-18 devant les Américaines Sara Hughes/Kelley Kolinske vendredi en quarts de finale. Médaillées de bronze aux JO de Tokyo 2021 et titrées lors des Européens 2020 à Jurmala, Heidrich/Vergé-Dépré peuvent donc rêver d'une troisième médaille en trois ans dans un grand championnat. Elles se mesureront à Duda/Ana Patricia samedi pour une place en finale. Elles restent sur une défaite face aux Brésiliennes, têtes de série no 2 au Foro Italico. La Zurichoise et la Bernoise ont maîtrisé leur sujet face à Sara Hughes/Kelley Kolinske, tombeuses d'une autre paire helvétique (Tanja Hüberli/Nina Brunner) en 8es de finale. Elles ont forcé la décision en gagnant cinq points de suite dans le premier set (de 6-6 à 11-6) et huit d'affilée dans le deuxième (de 7-10 à 15-10). Heidrich/Vergé-Dépré n'ont concédé qu'un seul set en six matches disputés dans ces joutes, face à Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré dans un 16e de finale fratricide. Elles avaient été battues en trois manches par Duda/Ana Patricia (21-9 17-21 15-10) en quart de finale du tournoi Elite16 de Jurmala le 4 juin dernier.

Au tour d'Hirschi d'être positif au Covid Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour de Suisse ce vendredi. Le Bernois a été contrôlé positif au coronavirus et quitte donc la boucle nationale avant la 1re étape de montagne. Son compatriote et compagnon de chambre, Joel Suter a lui aussi été invité à quitter le Tour de Suisse. Le coronavirus n'épargne pas la course helvétique depuis deux jours. Jeudi, neuf coureurs, au moins, avaient été testés positifs au Covid-19 et l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma s'était retirée dans sa globalité. Hirschi est le premier coureur suisse touché par le coronavirus sur cette édition. A l'exception d'Hirschi, tous les coureurs et les membres de l'équipe ont passé des tests négatifs, communique l'équipe UAE Emirates. Suter est considéré comme cas contact à haut risque et a été écarté du Tour de Suisse par précaution. Hirschi ne ressentait que des symptômes faibles, selon UAE Emirates. Jeudi, le Bernois avait rejoint Novazzano avec une minute de retard sur le vainqueur de l'étape et nouveau leader, le Russe Aleksandr Vlasov alors que le tracé de l'étape était dessiné pour lui. Au classement général, Hirschi occupait la 12e place avec un retard de 1'03'' sur le leader. De son côté, Suter, qui dispute sa première saison à ce niveau, se situait à plus d'une heure au classement général. Avec Gino Mäder la veille, c'est donc un deuxième des meilleurs coureurs helvétiques à devoir déclarer forfait. Pour le Bernois de la Bahrain, il s'agissait de problèmes stomacaux et intestinaux.

Sensation canadienne à Brookline Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Un outsider canadien de 34 ans menait le bal jeudi soir au terme du 1er tour du 122e US Open à Brookline, près de Boston. Adam Hadwin, no 105 au classement mondial, a rendu une carte de 66 (-4) pour prendre les commandes. Il ne doit sa participation qu'au forfait de dernière minute de Paul Casey. Vainqueur d'un seul titre sur le circuit américain il y a plus de cinq ans, Adam Hadwin ne possédait qu'une marge étroite sur ses poursuivants au terme de cette première journée. Deuxièmes ex-aequo, l'ex-no 1 mondial Rory McIlroy, Callum Tarren, David Lingmerth, MJ Daffue et Joel Dahmen pointaient ainsi à un coup seulement. Et la plupart des favoris ont également parfaitement négocié ce 1er tour crucial. A deux coups du leader provisoire, on retrouvait ainsi notamment Dustin Johnson, Justin Rose et Matt Fitzpatrick, lequel avait remporté l'US Open amateur sur ce difficile parcours de Brookline en 2013. Parmi les joueurs les plus performants des dernières années, seuls les Américains Jordan Spieth (+2, à 6 coups du leader) et Brooks Koepka (+3) ont lâché des plumes. Phil Mickelson a quant à lui craqué le jour de son 52e anniversaire, rendant une carte de 78 (+8) après s'être fait l'auteur d'un double bogey.

Les 16 villes révélées, match encore ouvert pour la finale Image: KEYSTONE/EPA/Peter Foley La FIFA a révélé jeudi à New York les 16 villes qui accueilleront des matches de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois dans trois pays (Etats-Unis, Mexique et Canada). Comme prévu, les Etats-Unis se taillent la part du lion avec onze villes (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami, New York). Le Mexique en a trois (Guadalajara, Mexico City et Monterrey) et le Canada deux (Toronto et Vancouver). Le suspense est maintenu pour la finale. Sans surprise, le stade Azteca de Mexico City fait partie de la liste des élus. Il deviendra le premier à accueillir trois phases finales de Coupe du monde, après celles de 1970 et de 1986 où il fut le théâtre des finales remportées par le Brésil de Pelé puis l'Argentine de Maradona. Six villes recalées Six villes ont été recalées, au terme d'un choix "très difficile", a assuré à New York le président de la FIFA Gianni Infantino: Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando et une candidature Washington DC/Baltimore pour les Etats-Unis, ainsi qu'Edmonton au Canada. Quant à la finale, "nous devons encore en discuter, avoir une analyse et nous prendrons une décision le moment venu", a-t-il ajouté au Rockefeller Center, où l'annonce a eu lieu. Les stades auront pour la plupart des capacités d'environ 60'000 places. Distances La Coupe du monde 2026 inaugurera un nouveau format à 48 équipes et 80 matches, contre 32 équipes et 64 rencontres pour le Mondial 2022 cet automne au Qatar. Le patron de la FIFA a promis une réflexion sur les distances parcourues, alors que certaines villes sont éloignées de plus de 4000 km. "Dans une région aussi vaste que l'Amérique du Nord, nous devons nous en préoccuper, pour veiller à ce que les équipes jouent dans des +clusters+, où les supporters n'ont pas à parcourir des distances folles, tout comme les équipes", a déclaré Gianni Infantino. Mais le Valaisan a aussi promis que chaque rencontre pourra se comparer à "un Super Bowl", la finale du championnat de football américain, en termes d'audience et de spectateurs. Il s'est donné comme objectif ambitieux de faire du ballon rond le premier sport en Amérique du nord.

Un 7e titre pour les Warriors Les Warriors ont cueilli le 7e titre de leur histoire Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Les Warriors ont été sacrés champions NBA pour la septième fois de leur histoire jeudi, la quatrième en six finales jouées ces huit dernières saisons. Golden State est allé s'imposer 103-90 à Boston, grâce à Stephen Curry (34 points) et à une défense de fer, pour remporter cette finale 4-2. Les "Dubs" ravivent ainsi une dynastie débutée en 2015, avec un titre glané cette année-là et deux autres en 2017 et 2018, tout en ayant perdu en finales 2016 et 2019. Ils avaient gagné deux premières bagues à l'époque où ils jouaient à Philadelphie (1947 et 1956) et une troisième, sous le maillot de Golden State, en 1975. Déterminant, Stephen Curry a été désigné meilleur joueur de la finale. Agé de 34 ans, le double MVP des saisons régulières en 2015 et 2016 n'avait pas été distingué de la sorte lors des trois titres remportés en 2015, 2017 et 2018. Il affiche des moyennes de 31,2 points, 6 rebonds et 5 assists sur cette ultime série. Auteur de 43 points dans un acte IV capital pour des Warriors menés 2-1 dans la série, Stephen Curry a une nouvelle fois porté son équipe jeudi. Il a réussi 34 points - à 6 sur 11 à 3 points -, 7 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions. Andrew Wiggins a quant à lui cumulé 18 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. 4e sacre des "Splashbrothers" Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andre Iguodala ont tous fêté leur quatrième sacre sous le maillot des Warriors, qui avaient manqué les play-off tant en 2020 qu'en 2021 et affichaient le pire bilan de la Ligue en 2019/20 (15-50). Le retour aux affaires de Thompson en janvier a remis l'équipe sur les bons rails. L'autre "Splashbrother" avait été éloigné des parquets pendant deux ans et demi en raison d'une grave blessure à un genou, survenue lors du dernier match de la finale 2019 perdue face à Toronto. "Tout cela a porté ses fruits", a-t-il lâché. "J'ai versé beaucoup de larmes. On savait que c'était possible, mais c'est fou d'y parvenir."