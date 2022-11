Lena Dürr en tête, Holdener 5e au terme de la 1re manche

1re manche: Lena Dürr en tête, Holdener 5e Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Lena Dürr a signé le meilleur temps de la première manche du premier slalom de Levi. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener pointe au 5e rang, alors que Michelle Gisin a connu l'élimination. Partie avec le dossard no 1, Lena Dürr a réalisé un temps canon qu'aucune de ses rivales n'est parvenue à approcher. Deuxième, la Suédoise Anna Swenn Lausson a concédé 0''45, l'Américaine Mikaela Shiffrin étant 3e à 0''57. Cinquième à égalité avec la Slovène Ana Bucik, Wendy Holdener accuse pour sa part un retard de 0''61 sur Lena Dürr. La Schwytzoise, épargnée par les blessures durant l'intersaison, vise toujours un premier succès dans la spécialité en Coupe du monde. Elle est aussi en quête d'un 30e podium dans la discipline. Les autres Suissesses en lice n'ont guère brillé. Aline Danioth et Camille Rast, qui ont perdu respectivement 2''05 et 2''22 sur Lena Dürr, se retrouvent 23e et 24e après le passage de 40 concurrentes. Quant à Michelle Gisin, elle est partie à la faute dans la triple, seule véritable difficulté de ce premier parcours. Déjà éliminée lors de trois des quatre derniers slaloms de la saison 2021/22, l'Owaldienne aura l'occasion de se reprendre dès dimanche sur la neige finlandaise. Tout comme Mélanie Meillard et Nicole Good, elles aussi victimes d'une sortie de piste sur cette première manche.

Infantino se sent "migrant" et fustige les "leçons de morale" Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Le président de la FIFA Gianni Infantino a affirmé samedi se sentir "arabe", "gay", "travailleur migrant". Il a critiqué vivement, à la veille du coup d'envoi du Mondial 2022, les "leçons de morale" des détracteurs du Qatar. Celles-ci relèvent selon lui de "l'hypocrisie". Dans une conférence de presse entamée par un long monologue très théâtral, le dirigeant valaisan a mis en avant ses origines italiennes pour assurer se sentir proche des migrants venus travailler à Doha dans des conditions fustigées par les organisations de défense des droits humains. "Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", a-t-il récité dans cette anaphore introductive. "Cela me renvoie à mon histoire personnelle, parce que je suis le fils de travailleurs migrants", a-t-il lancé. "Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé, en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé (en Suisse) parce que j'étais roux et que j'avais des taches de rousseur, j'étais Italien, je parlais mal l'allemand." "Nous l'avons fait" Face aux nombreuses critiques dont la FIFA a été la cible en raison des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers du Mondial, Gianni Infantino a affirmé que la fédération internationale était l'une des rares à se soucier de leur sort. "Parmi les grandes entreprises qui gagnent des milliards au Qatar, combien ont réglé la question du sort des travailleurs migrants? Aucune, parce qu'un changement de législation veut dire moins de profits. Mais nous, nous l'avons fait", a-t-il lancé, avant de s'interroger: "Pourquoi personne ne reconnaît ces progrès?" Hypocrisie Le Qatar est régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, de la sécurité et du travail domestique, ainsi que des personnes LGBTQ+. Ces accusations sont vigoureusement rejetées par les autorités, qui soulignent avoir réformé leurs lois sur le travail, et par les organisateurs qataris du Mondial, qui assurent que les membres de la communauté LGBTQ+ seront accueillis sans discrimination, en dépit des lois criminalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe dans le pays. "Ces leçons de morale, biaisées, sont juste de l'hypocrisie", a asséné Gianni Infantino, à la tête de l'instance suprême du football mondial depuis 2016 et seul candidat à sa succession en 2023. "Pour tout ce que nous, les Européens, avons fait pendant 3000 ans, nous devrions nous excuser pendant les 3000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens", a-t-il ajouté. Sur les droits des LGBTQ+, le dirigeant a assuré que les autorités qataries lui avaient donné la garantie que "tout le monde" était "le bienvenu" pendant le tournoi (20 novembre-18 décembre).

Le Qatar au bout d'un chemin cahoteux Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Il y a douze ans le Qatar obtenait à la surprise générale l'organisation du Mondial 2022. Critiques, doutes et controverses auront jalonné ce long chemin jusqu'au bout. Quand le Brésil de Neymar atterrira samedi soir, à quelques heures de Qatar-Equateur (dimanche 17h00), tous les acteurs seront là, prêts à animer un des plus grands événements planétaires: plus d'un milliard de téléspectateurs sont attendus pour la finale le 18 décembre dans le superbe stade Lusail, coquille dorée posée aux portes du désert. Les 31 autres équipes auront précédé la Seleçao, dont les autres favoris: les tenants du titre français, diminués par les blessures mais dont l'effectif reste impressionnant, puis les Argentins qui rêvent d'offrir le sacre suprême à Lionel Messi, 35 ans, et le faire rejoindre Diego Maradona dans la légende albiceleste, pour sa cinquième et ultime tentative. Les Anglais, inventeurs du jeu mais en interminable quête de titre depuis 1966, les Espagnols ou les Allemands rajeunis et talentueux, voire les Pays-Bas de l'expérimenté Louis van Gaal, font également figure de postulants crédibles. Sans doute plus qu'une Belgique en déclin ou le Portugal dont la tête d'affiche, Cristiano Ronaldo, a été l'acteur du traditionnel feuilleton d'avant-Mondial, son divorce retentissant avec Manchester United. Dans l'histoire Quel que soit le spectacle qu'offriront les géants du jeu, ce Mondial 2022 restera dans l'histoire. C'est le premier dans le monde arabe; le premier aussi à interrompre une saison de football professionnel, programmé à la fin de l'automne pour éviter les chaleurs insupportables de ce pays désertique minuscule, grand comme Chypre ou la région parisienne. Surtout, jamais un pays organisateur n'avait eu à affronter à un tel flot ininterrompu de critiques: il y eut d'abord les accusations de corruption pour emporter sur le fil la décision de la FIFA en 2010 face au géant américain. Puis vinrent les critiques sur l'impact environnemental d'un événement qui, selon diverses estimations, aurait coûté plus de 200 milliards d'euros, et nécessité des infrastructures pharaoniques, avec la construction ex nihilo de sept stades et la rénovation du huitième. Surtout, il y eut la question des droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+, dans un pays où homosexualité et relations sexuelles hors mariage sont des délits. Que feront les capitaines des huit sélections - parmi lesquels la Suisse - qui ont annoncé leur intention de porter un brassard multicolore lors de leurs rencontres ? Le Français Hugo Lloris a finalement renoncé à cette initiative qui déplaisait beaucoup au président de la FIFA Gianni Infantino, lequel a sèchement demandé aux 32 sélections de "se concentrer sur le football". Travailleurs migrants Le sort réservé aux travailleurs migrants, qui font fonctionner ce pays de moins de 3 millions d'habitants (dont près de 90% d'étrangers), a également été pointé du doigt dans les pays occidentaux. Le Qatar, qui dit déceler du "racisme" derrière ces attaques, insiste sur les progrès apportés à sa législation sociale en un temps record et dément avec force que des milliers d'ouvriers aient trouvé la mort sur ses chantiers. Amnesty International et Human Rights Watch ont demandé à la FIFA la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour ces employés. Une question qui sera à coup sûr posée à Gianni Infantino lors de sa première conférence de presse samedi. "Dire qu'on ne devrait pas se concentrer sur les droits humains à l'occasion du Mondial, cela m'a vraiment irrité", a dit vendredi le président de la Fédération allemande (DFB) Bernd Neuendorf, prêt "à payer des amendes" sur la question. Les autorités qataries ont à plusieurs reprises promis que tous seraient accueillis "sans discrimination" tout en appelant le million de visiteurs attendus à respecter culture et sensibilités locales. Une interdiction qui soulève des questions La volte-face des autorités qataries, qui ont subitement interdit la vente d'alcool près des stades, pose aussi question. Pour la FSA, l'association des supporters anglais dont des milliers sont attendus lundi pour le match des Three Lions contre l'Iran, si les autorités "peuvent changer d'avis d'un coup d'un seul" sur ce sujet, "les supporters nourriront des inquiétudes compréhensibles sur leur capacité à respecter leurs promesses sur d'autres questions". Comment réagiront les forces de sécurité, dont de nombreux policiers étrangers venus pour l'occasion, devant l'apparition d'un drapeau arc-en-ciel, une manifestation de militants LGBTQ+, un couple s'embrassant sur la voix publique, ou des supporters en état d'ébriété ? L'ouverture samedi en début de soirée de la Fan-zone de la FIFA, où l'alcool est autorisé, sera à cet égard un test. Les organisateurs en passeront un autre pour le match d'ouverture dimanche et surtout lundi, avec trois matches à Doha dans la journée: il faudra convoyer des dizaines de milliers de supporters dans les stades, une gestion de flux de foule inédite au Qatar. L'Iran observé Autre sujet qui pourrait faire passer le sport au second plan dans ce Mondial à nul autre pareil, le comportement des joueurs iraniens. Exprimeront-ils leur soutien aux manifestations contre le régime et leur rejet de la répression ? Ce sera une "décision personnelle", a répondu cette semaine leur capitaine Alireza Jahanbakhsh. Leurs débuts contre l'Angleterre lundi et surtout leur match contre les Etats-Unis le 29, revanche de la rencontre historique du Mondial 1998, seront au centre de l'attention.

Après deux ans d'exclusion, l'AMA se penche sur le cas russe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'agence mondiale antidopage (AMA) va conduire un examen approfondi avant la réintégration de l'agence russe (Rusada) après deux années d'exclusion, a annoncé vendredi son président Witold Banka. Géant du sport mondial puni pour une cascade de tricheries, la Russie avait été exclue pour deux ans des grandes compétitions internationales en décembre 2020 par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Lors d'une conférence de presse au siège de l'agence à Montréal, Witold Banka a toutefois précisé que la fin de l'exclusion, le 17 décembre, n'était pas synonyme de réintégration automatique pour la Russie. "Le processus de réintégration ne se termine pas le 17 décembre, en fait, le processus ne commence qu'à cette date", a déclaré Witold Banka qui a évoqué un long processus en trois phases. "La confiance dans le système antidopage de la Russie est encore très faible. Ils ont beaucoup de travail à faire pour rétablir cette confiance, a-t-il ajouté. "Vérifier signifie vérifier" Après le 17 décembre, l'AMA commencera par évaluer "soigneusement" si Rusada a rempli toutes les conditions de réintégration énoncées dans la décision du TAS. Deuxièmement, lorsque la direction de l'AMA considérera que toutes les conditions ont été remplies, elle soumettra l'affaire à l'examen du Comité indépendant de vérification de la conformité (CRC). Enfin, le comité exécutif de l'AMA devra se prononcer. "Nous devrons vérifier chacune des conditions de réintégration et vérifier signifie vérifier - ne pas simplement accepter la parole de quelqu'un", a-t-il martelé. "Nous continuons également à soutenir la recommandation du Comité international olympique et du Comité international paralympique visant à empêcher la participation de la Russie sur la scène sportive internationale", a encore ajouté M. Banka, qui vient d'être réélu pour trois ans. Tensions D'une ampleur inédite dans l'histoire sportive, le contentieux russe dure depuis 2010, implique les services secrets et le ministère russe des Sports, et a attisé les tensions entre Moscou et les instances sportives perçues comme des instruments de domination occidentale. Toutefois, malgré la mise au ban de la Russie, ses athlètes ont pu concourir sous bannière neutre. "Le système antidopage doit encore être renforcé", a également plaidé Witold Banka à l'aube de son nouveau mandat qui commencera en janvier 2023 tout comme celui de la vice-présidente Yang Yang. "Il existe encore des régions et des pays dont le système antidopage est faible ou qui nécessitent clairement des améliorations", a ajouté l'ancien athlète polonais.

Rublev complète le dernier carré Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La troisième tentative fut la bonne pour Andrey Rublev (ATP 7). Sorti dès la phase de poules lors de ses deux premières participations, le Russe s'est qualifié pour la première fois pour les demi-finales du Masters. Andrey Rublev s'est imposé 3-6 6-3 6-2 devant Stefanos Tsitsipas (ATP 3) pour décrocher la 2e place du groupe rouge derrière Novak Djokovic (ATP 8). Il défiera donc le Norvégien Casper Ruud (ATP 4), vainqueur du groupe vert, samedi en demi-finale. Impuissant à la relance dans un premier set où il ne s'est pas procuré la moindre balle de break, Andrey Rublev a dominé les débats dans les deux manches suivantes. Stefanos Tstsipas s'est, il est vrai, montré nettement moins percutant dans les deux derniers sets, notamment au service. Andrey Rublev retrouvera donc samedi Casper Ruud, qu'il a battu à quatre reprises en cinq affrontements. Mais il reste sur une défaite face au Norvégien: celui-ci avait remporté un duel décisif pour une place en demi-finale l'an dernier lors du Masters ATP.

Fribourg se relance, Bienne perd aux penalties Le sourire des Fribourgeois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a inscrit trois points très importants en National League. Dans leur antre, les Dragons ont dominé Davos 4-1. Ce succès permet à Gottéron de revenir à une longueur de Berne, 6e, et de Davos, 7e. Fribourg a sorti ses griffes au cours du tiers médian. Jusque-là, les deux équipes étaient plutôt côte à côte. Mais lors de cette deuxième période, Gottéron a fait la différence. Et avec la manière. C'est tout d'abord Gunderson qui a ouvert la marque à la 26e d'un très joli lancer. Puis à la 36e, Julien Sprunger a vu Rafael Diaz devant le but d'Aeschlimann pour un 2-0 de grande classe. Les Davosiens ont encore encaissé un troisième but 31 secondes avant la deuxième pause sur un penalty impeccable de Marcus Sörensen, qui a inscrit au passage son premier goal sous ses nouvelles couleurs. La réduction du score de Stransky (49e) n'a pas fait dérailler le train fribourgeois. Et c'est finalement Marchon qui a scellé le score à la 58e. Deux gardiens solides A Bienne, c'était un Zoug bien dans ses patins après une belle partie de Champions League qui s'est présenté. Dans une rencontre très serrée, c'est finalement Zoug qui a eu le dernier mot au terme des tirs au but pour une victoire 2-1 tab. Toujours sans Gaëtan Haas, la formation d'Antti Törmänen n'a pas brillé offensivement, mais il faut aussi savoir reconnaître le très bon travail de Genoni et de Säteri de l'autre côté. Les deux gardiens n'ont été battus qu'à une reprise dans le jeu. C'est Herzog qui a débloqué la situation à la 27e sur un coup du sort puisque l'attaquant zougois a vu son envoi repoussé par le gardien finlandais avant que le patin de Lööv ne précipite le puck derrière la ligne. Les Seelandais ont enfin pu battre Genoni à la 47e grâce à Kessler et ils auraient pu prétendre à mieux lors de la prolongation. Aux penalties, Kovar et Senteler ont trouvé la faille pour le seul Olofsson côté biennois. Ajoie récolte un point Ajoie n'a pas démérité mais Ajoie a tout de même quitté la glace battu 4-3 tab par Rapperswil. Après deux tiers plutôt calmes au niveau du pointage avec le seul goal de Frossard à la 22e, la troisième période fut nettement plus animée. Rappi a égalisé puis a vu Ajoie reprendre l'avantage. Mais les Lakers, privés de Cervenka, ont tout de même pu virer en tête à la 53e lorsque Brüschweiler a marqué le 2-3. Seulement les joueurs de Filip Pesan ont pu égaliser 46 secondes plus tard via Kevin Bozon. Durant la séance de tirs au but, Devos fut le seul à marquer, tandis que Schroeder et Wetter ont scoré pour les Lakers. Dans le dernier match de la soirée, Ambri a relevé la tête en profitant de la venue de Kloten. Les Léventins se sont imposés 6-2. Ils avaient fait le plus dur avant la mi-match lorsque Chlapik a planté le 3-0 (28e).

Djokovic au bout de ses forces pour battre Medvedev Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic a puisé au plus profond de ses ressources pour battre Daniil Medvedev 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (7/2). Il reste invaincu dans le groupe rouge avant de jouer les demi-finales des Masters. Cette débauche d'énergie est d'autant plus étonnante que le Serbe était assuré de sa place dans le dernier carré avant même de jouer le match, grâce à ses deux victoires contre Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev. Ces derniers s'affrontent à partir de 21h pour décrocher la deuxième place du groupe qualificative pour les demies. Et plus étrange encore, Djokovic savait avant de débuter son match contre Medvedev qu'il jouerait sa demi-finale le lendemain contre Taylor Fritz qui s'est qualifié jeudi et a eu une journée de repos. Djokovic, actuellement classé 8e mondial après une saison tronquée par son refus du vaccin anticovid, est le seul joueur à pouvoir encore remporter le tournoi en ayant fait le plein de victoires. Il empocherait ainsi le gain record sur le circuit ATP de 4'740'300 dollars en jeu cette année à Turin. Surtout, il vise un sixième titre dans le tournoi des Maîtres pour égaler le record de Roger Federer et un second gros titre cette année, après Wimbledon, pour montrer à la génération émergente qu'à 35 ans il est toujours redoutable.

Mondial 2022: les Suisses doivent s'adapter à la chaleur Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une intensité inférieure à 30 % par rapport à un match "normal": tel est le déficit accusé par les joueurs suisses jeudi dans la fournaise d'Abou Dhabi lors de la défaite 2-0 devant le Ghana. Cette donnée a été livrée au lendemain du match par Markus Tschopp, l'analyste de la performance au sein de l'Association Suisse de Football (ASF). "Ce déficit était attendu, souligne-t-il. La chaleur était vraiment extrême. Il valide aussi notre choix de venir tôt au Qatar pour bénéficier de dix jours de préparation avant notre premier match." Spaghettis matinaux L'horaire inhabituel de la rencontre face au Cameroun avec un coup d'envoi donné à 13h00 (11h00 en Suisse) commande certaines obligations. "Notamment le plat de spaghettis à 09h00 (07h00) du matin", grimace Murat Yakin. Mais pour Markus Tschopp, ce match de 13h00 (11h00) ne sera peut-être pas le plus piégeux du tournoi. "Nous jouerons à 19h00 (17h00) contre le Brésil et à 22h00 (20h00) contre la Serbie. Le match contre le Cameroun se déroulera avec l'air conditionné pour une température qui n'excédera pas 25 degrés selon les assurances de la FIFA, explique-t-il. Il se peut qu'il fasse plus chaud à 19h00 (17h00) ou à 22h00 (20h00)." Choix surprenant Ce "risque" renforce encore, selon Markus Tschopp, la pertinence du choix d'arriver tôt au Qatar. L'approche de l'équipe de Suisse diffère ainsi totalement de celle des Brésiliens. Neymar et ses coéquipiers se sont entraînés cette semaine à... Turin avant de s'envoler samedi à Doha. Comme la Suisse, le Brésil entamera sa Coupe du monde jeudi face à la Serbie dans une rencontre programmée à 22h00 (20h00). "Les Brésiliens ont sans doute de bonnes raisons d'agir ainsi, sourit Markus Tschopp. Mais je trouve leur choix bien... surprenant."

Mondial 2022: l'alcool banni autour des stades Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Les autorités du Qatar et la FIFA sont revenues sur la décision de vendre de la bière aux supporters autour des stades du Mondial 2022. L'instance dirigeante l'a dit à deux jours du coup d'envoi. "A la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA", il a été décidé de "supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades." Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette décision. Le communiqué ajoute que les autorités veulent "concentrer la vente de boissons alcoolisées" dans les fans zones et les établissements autorisés. Ce revirement jette une ombre sur les précédents engagements de l'émirat musulman conservateur pour accueillir cette Coupe du monde. Absence de communication et de transparence "Certains supporters aiment avoir une bière au match, d'autres non. Mais la vraie question, c'est que cette volte-face de dernière minute illustre un problème plus large: l'absence totale de communication et de transparence du comité d'organisation envers les supporters", a dénoncé la FSA, l'association des supporters anglais (FSA) dont des milliers sont attendus lundi pour leur premier match contre l'Iran. Il s'agit aussi d'un sujet sensible, car le fabricant de bière Budweiser est un sponsor majeur du tournoi depuis trois décennies. Dans leur communiqué, les organisateurs de la Coupe du monde remercient le groupe AB InBev, dont Budweiser fait partie, pour sa "compréhension" et précisent que la marque conserve la possibilité de vendre des bières sans alcool autour de et dans l'enceinte des stades. Flou maintenu Les organisateurs ont longtemps maintenu le flou concernant la vente d'alcool pendant le Mondial, strictement encadrée en temps normal, donnant lieu à beaucoup de spéculations. Il avait été confirmé début septembre que des stands de bière ouvriraient autour des stades à partir de trois heures et jusqu'à 30 minutes avant le début des matches. Ils devaient rouvrir ensuite pendant une heure après le coup de sifflet final. Seules des bières sans alcool devaient être disponibles dans les stades.

Equipe de Suisse: une promotion pour Gregor Kobel Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin a tranché. Gregor Kobel sera son numéro 2 lors de cette Coupe du monde derrière Yann Sommer. Le portier du Borussia Dortmund a été préféré à Jonas Omlin, qui reste pourtant sur une performance de choix en sélection. Le 12 juin dernier, le joueur de Montpellier avait été, en effet, le grand artisan du succès 1-0 devant le Portugal en Ligue des Nations. Une semaine plus tôt à Lisbonne, Gregor Kobel n'avait, en revanche, pas brillé lors de la défaite 4-0 face à ce même adversaire. Brillant en Bundesliga A bientôt 25 ans - il les fêtera le 6 décembre prochain -, Gregor Kobel est promis à un grand avenir. Formé aux Grasshoppers, il s'est affirmé depuis deux ans comme l'un des meilleurs gardiens de la Bundesliga sous les couleurs du VfB Stuttgart et du Borussia Dortmund. Au Qatar, Gregor Kobel devra toutefois se contenter d'un rôle de réserviste. Malgré sa contre-performance de jeudi contre le Ghana et les doutes suscités par sa blessure à la cheville gauche qui l'a mis sur la touche pendant un mois, Yann Sommer demeure l'inamovible no 1 de l'équipe de Suisse.

New Jersey et Roman Josi inarrêtables Nico Hischier devance William Nylander pour mener les Devils vers une nouvelle victoire. Image: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov Soirée faste pour New Jersey et Roman Josi ! Les Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ont cueilli un onzième succès de rang alors que le Bernois a délivré quatre assists. New Jersey s'est imposé 3-2 à Toronto sur une réussite de Yegor Sharangovich après 57'' de jeu dans la prolongation. Nico Hischier a tenu, une fois de plus, les premiers rôles. Le capitaine valaisan a signé le 2-1 pour son huitième but de la saison. Dans le camp adverse, Denis Malgin est, quant à lui, resté muet pour un huitième match de rang. Battus lors de leurs huit dernières confrontations par Toronto, les Devils savourent une douce revanche. "Nous sommes vraiment devenus une belle équipe, se félicite Nico Hischier. Jouer contre nous ne va pas être simple..." Pour la sixième fois de sa carrière, Roman Josi a réussi un match à quatre points au moins. Impliqué dans quatre des cinq goals des Predators lors de la victoire 5-4 à domicile devant les Islanders, le Bernois a obtenu la deuxième étoile. Auteur du 3-1 sur un service de Josi, Nino Niederreiter a marqué son huitième but de l'exercice. Avec cette troisième victoire de rang, Nashville est en passe d'effacer un début de saison un brin laborieux. Pius Suter a, également, brillé jeudi soir. Le Zurichois a inscrit le sixième but de Detroit qui s'est imposé 7-4 à San Jose. Déjà auteur d'un assists sur le 4-2 de Joe Veleno, l'ancien meilleur compteur de la National League a comptabilisé son quatrième but de la saison.

Fritz défiera Djokovic en demi-finale Taylor Fritz (ATP 9) défiera Novak Djokovic (ATP 8) samedi en demi-finale du Masters de Turin. L'Américain a décroché la 2e place du groupe vert, derrière Casper Ruud (ATP 4), en battant Félix Auger-Aliassime (ATP 6) 7-6 (7/4) 6-7 (5/7) 6-2 jeudi soir. Qualifié pour la première fois pour ces ATP Finals à la suite du forfait du no 1 mondial Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a parfaitement su saisir sa chance. Vainqueur en deux sets de Rafael Nadal (ATP 2) dimanche, battu en trois manches par Casper Ruud mardi, il a cependant joué à se faire peur face à Félix Auger-Aliassime. L'Américain de 25 ans aurait en effet pu conclure en deux manches s'il n'avait pas commis une double faute alors qu'il menait 4/2 dans le deuxième tie-break. Mais il a parfaitement su réagir après la perte du deuxième set, forçant la décision en gagnant les quatre derniers jeux d'un match qui a duré 2h44'- Taylor Fritz fera figure d'outsider samedi face à un Novak Djokovic impressionnant dans ses deux premiers matches de poule. Il a perdu les cinq duels livrés face au Serbe. L'autre demi-finale mettra aux prises Casper Ruud au vainqueur du duel qui opposera vendredi Stefanos Tsitsipas (ATP 3) et Andrey Rublev (ATP 7).

Mondial 2022: le Sénégal devra faire sans Mané Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Sadio Mané (30 ans) ne pourra pas disputer la Coupe du monde au Qatar. Blessé au péroné droit, l'attaquant du Bayern Munich est forfait pour la compétition, a annoncé la Fédération sénégalaise. Plus tôt dans la journée, il avait été annoncé que Mané se soignait à Munich et qu'il y avait encore un espoir qu'il puisse rejoindre sa sélection pour son troisième match du groupe A contre l'Equateur le 29 novembre. Mais ceci est désormais hors de question. "Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde", a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal. Mané s'est blessé le 8 novembre avec le Bayern en championnat contre Werder Brême. Le récent deuxième du Ballon d'Or va donc cruellement manquer au Sénégal, qu'il avait mené en février à la victoire en Coupe d'Afrique des Nations.

Mondial 2022: "Je vais te battre", dit Neymar à Messi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Neymar a chambré son coéquipier du PSG Lionel Messi en lançant qu'il allait le battre et être champion du monde au Qatar. Le Brésilien l'a dit au quotidien britannique The Telegraph. "Nous n'en parlons pas beaucoup, mais parfois nous parlons de la possibilité de nous rencontrer en demi-finale ou en finale. Je dis à Messi que je vais être champion et le battre et on se marre", a raconté l'attaquant du Brésil. "Je me sens bien physiquement, je suis heureux, je vis une période très heureuse en club, je me sens donc bien préparé", a ajouté l'un des joueurs vedettes du Paris Saint-Germain avec l'Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé. Tous trois ambitionnent de gagner la Coupe du monde. L'homme le plus heureux "Au cours de ma carrière, j'ai réalisé des choses que je n'avais jamais imaginées. Si ma carrière s'arrêtait aujourd'hui, je serais l'homme le plus heureux du monde", a par ailleurs déclaré Neymar, qui participe à sa troisième Coupe du monde après celles de 2014 et 2018. Neymar sera le leader de la sélection auriverde qui entrera en lice le jeudi 24 novembre face à la Serbie dans le groupe G qui compte aussi la Suisse et le Cameroun.