Les Américaines ont eu raison des Suissesses ++ Teichmann s'impose à Cincinnati

Shaqiri pas aligné contre Burnley ce samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri ne figure pas dans l'équipe de Liverpool alignée par Jürgen Klopp ce samedi pour la réception de Burnley. Pas plus que Divock Origi et Alex Oxlade-Chamberlain, qui seraient sur le départ tout comme Shaqiri. Comme l'a annoncé "L'Equipe" il y a une dizaine de jours, le transfert de Xherdan Shaqiri à Lyon est probable. Le club rhodanien et l'international suisse ont trouvé un terrain d'entente. Mais l'OL doit encore parvenir un accord avec Liverpool. Xherdan Shaqiri est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec les Reds.

Logique défaite des Suissesses face aux Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Les Suissesses ont perdu 3-0 leur premier match du Championnat du monde à Calgary, face aux Etats-Unis, quintuples tenants du titre. La sélection de Colin Muller s'est battue avec ses armes. La statistique des tirs au but (10-58 en faveur des Américaines) indique clairement le déroulement des opérations. Brianna Decker (5e), Kendall Coyne Schofield (25e) et Grace Zumwinkle (39e) ont inscrit les trois réussites. La Suisse jouera son deuxième match dès samedi soir, face aux Russes, avant d'en découdre avec le Canada et la Finlande. Que de gros morceaux. Mais les Suissesses ont la garantie d'aller en quarts de finale car elles figurent dans le groupe A, celui des meilleures, qui assure à chaque sélection la participation à la phase à élimination directe.

Pas de record pour Sifan Hassan Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Sifan Hassan, double championne olympique à Tokyo, n'a pas battu le record du monde du 5000 m en ouverture du meeting de Ligue de diamant à Eugene. La Néerlandaise s'est imposée en 14'27''89. Hassan est restée loin du record du monde de l'Ethiopienne Letesenbet Gidey (14'06''62). Contrairement à ce qui avait pu être annoncé, elle a semblé "se contenter" de gagner. Ses efforts herculéens de Tokyo - six courses pour trois médailles, l'or sur 5000 et 10'000 m et le bronze sur 1500 m - ont pu laisser quelques traces. Le record personnel de Sifan Hassan est de 14'22''34. A Eugene, elle a devancé l'Ethiopienne Senbere Teferi, 2e en 14'42''25. Le meeting de Eugene démarre véritablement ce samedi, avec notamment un 100 m de feu réunissant toutes les meilleures dont la Bernoise Mujinga Kambundji, à 22h41, heure suisse.

Un derby suisse à sens unique Image: KEYSTONE/AP/Aaron Doster La folle aventure de Jil Teichmann dans l'Ohio continue. Au lendemain de sa victoire sur la no 2 mondiale Naomi Osaka, la gauchère a survolé le derby suisse qui l'opposait à Belinda Bencic (WTA 12). 76e mondiale, Jil Teichmann s'est imposée 6-3 6-2 en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati devant la Saint-Galloise qui restait sur une série de neuf matches sans défaite. La Championne olympique a été désarmée devant la verve de sa rivale qui a sauvé les cinq balles de break qu'elle a concédées lors de cette rencontre, dont trois consécutives lors du premier jeu. Jil Teichmann a, ainsi, gagné 84 % des points joués sur sa première balle pour conclure ce derby en seulement 71 minutes. Avec ses 23 coups gagnants, elle a signé un succès qui ne souffre aucune discussion et qui lui offre ce samedi à 15.00 (21.00 en Suisse) une demi-finale contre la no 4 mondiale Karolina Pliskova. Elle affrontera la Tchèque pour la première fois. "Une joueuse comme les autres" "Je suis sentie très bien dès l'entame de la partie, souligne Jil Teichmann. J'ai bien servi. J'ai été à l'aise sur les balles courtes. J'ai bien défendu, j'ai bien bougé." Elle a su, par ailleurs, parfaitement négocier les particularités d'un tel derby. "Nous nous sommes fait la bise avant la rencontre et après la balle de match. Mais une fois le match lancé, Belinda était une joueuse comme les autres., dit-elle Je suis sûre qu'elle avait la même approche."

NHL: Henrik Lundqvist dit stop Image: KEYSTONE/EPA Henrik Lundqvist (39 ans) a annoncé la fin de sa carrière. Le gardien suédois a joué durant 15 ans en NHL avec les New York Rangers. Il avait été transféré aux Washington Capitals l'an passé, mais n'a pas pu jouer le moindre match en raison d'un problème cardiaque. Lundqvist a dû subir une opération à coeur ouvert. Il a indiqué qu'il était temps pour lui de s'éloigner du sport qu'il aime et de commencer un nouveau chapitre. Champion olympique Lundqvist n'a pas réussi à gagner la Coupe Stanley. Il a perdu une finale en 2014 contre les Los Angeles Kings. Avec l'équipe de Suède, le gardien a notamment été champion olympique à Turin en 2006 et champion du monde en 2017.

Tour d'Espagne: Storer gagne la 7e étape, Roglic reste en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque La 7e étape de la Vuelta a été gagnée par Michael Storer (DSM). L'Australien s'est imposé en solitaire au Balcon de Alicante au terme de 152 km d'un parcours montagneux. Storer (24 ans) a signé le plus beau succès de sa jeune carrière. Il s'était récemment révélé en remportant le Tour de l'Ain voici trois semaines. Le coureur australien a devancé de 21'' l'Espagnol Carlos Verona et de 59'' le Russe Pavel Sivakov. Tous trois faisaient partie de l'échappée du jour. Roglic sauve son maillot Au général, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reste en rouge avec 8'' d'avance sur l'Autrichien Felix Grossschartner, qui s'était aussi glissé dans l'échappée forte d'une cinquantaine de coureurs et qui a fini 7e de l'étape à 1'32. Roglic a dû cravacher dans l'ultime montée pour sauver sa tunique. L'étape a été marquée par la chute spectaculaire du vétéran Alejandro Valverde (41 ans) dans un virage en descente à 41 km de l'arrivée. Après avoir tenté de repartir, l'ancien champion du monde, visiblement touché à une épaule, a dû abandonner peu après en larmes pour ce qui était peut-être sa dernière Vuelta.

MotoGP: divorce immédiat entre Yamaha et Maverick Vinales Maverick Vinales ne chevauchera plus la Yamaha officielle Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Maverick Vinales va quitter l'écurie Yamaha avec effet immédiat. La décision a été prise à la suite des désaccords survenus entre le pilote espagnol de MotoGP et la marque japonaise, a-t-elle indiqué. "A l'issue du Grand Prix des Pays-Bas le 28 juin, il avait été annoncé que Yamaha et Maverick Vinales mettraient un terme à la fin de la saison actuelle au contrat de deux ans les unissant pour la période 2021-2022. En raison des récents évènements lors du GP de Styrie, et après longue réflexion par les deux parties, celles-ci sont arrivées à la conclusion mutuelle de se séparer avec effet immédiat", indique Yamaha. Remplacé par Crutchlow Vinales (26 ans) est le coéquipier du Français Fabio Quartararo, actuellement en tête du championnat du monde, dans l'écurie d'usine Yamaha engagée en MotoGP. Il sera remplacé pour le prochain Grand-Prix de Grande-Bretagne à la fin du mois par le Britannique Cal Crutchlow, a annoncé ce dernier sur Twitter. Actuellement 7e du championnat du monde, l'Espagnol avait invoqué une litanie de problèmes techniques pendant le GP de Styrie. Parti pour prendre la dernière place pour la deuxième fois en trois courses, il avait fini par rentrer au garage à un tour de la fin. Excuses Yamaha avait ensuite suspendu le pilote, lui reprochant "une utilisation non conforme et inexpliquée de sa moto" qui aurait pu causer à l'engin des dommages importants. Vinales avait en conséquence été privé par Yamaha du Grand Prix suivant, le week-end dernier en Autriche, et avait présenté des excuses à l'écurie japonaise. Il a annoncé depuis qu'il avait signé un contrat avec la marque italienne Aprilia pour courir en MotoGP à partir de la saison prochaine.

Rafael Nadal met fin à sa saison Rafael Nadal dit stop pour 2021. Image: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO Rafael Nadal a annoncé mettre un terme à sa saison en raison d'une douleur au pied. Celle-ci l'a déjà contraint à ne jouer qu'un seul tournoi depuis son élimination en demi-finale de Roland-Garros. "Bonjour à tous: je voulais vous dire que malheureusement, je dois mettre un terme à ma saison 2021. Sincèrement, je traverse une année où je souffre beaucoup plus du pied que je ne devrais", écrit l'Espagnol de 34 ans (ATP 4) sur son compte Twitter.

Une arrivée d'étape à Lausanne en 2022 La Grande Boucle, toujours un spectacle. Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Le Tour de France 2022 fera étape en Suisse romande l’année prochaine, a annoncé la RTS vendredi dans son journal de midi. Les coureurs arriveront à Lausanne le 9 juillet. A moins d'un revirement de dernière minute, le parcours suisse de la caravane sera confirmé lors de la présentation officielle du Tour prévue à mi-octobre à Paris. Selon la RTS, une étape partant du Jura français arrivera à Lausanne le samedi 9 juillet. Le lendemain, la course s'élancera depuis Aigle pour se diriger vers la France, avant le jour de repos. Un concept d’étape entre le siège de l’Union cycliste internationale (UCI) à Aigle et celui du Comité international olympique (CIO) à Lausanne avait initialement été soumis aux organisateurs français.

Arrivée de la flamme à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Yuichi Yamazaki Le flamme paralympique est arrivée dans la capitale japonaise vendredi, et le logo des Jeux paralympiques (24 août-5 septembre) a été installé au bord de la baie de Tokyo. Pendant ce temps, le pays fait face à un nombre record de cas de Covid-19, à quatre jours de la cérémonie d'ouverture. Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé les 25'000 au niveau national pour la première fois jeudi, le nombre de patients en état grave atteignant également des sommets dans l'Archipel. Face à cette situation, les organisateurs des Jeux paralympiques ont appelé les participants à suivre scrupuleusement les strictes mesures sanitaires mises en place, et à ne pas relâcher leur vigilance. Les sportifs paralympiques présenteraient de plus grands risques que les athlètes olympiques de présenter des symptômes graves de la maladie Covid-19. Des cérémonies d'allumage de flammes ont eu lieu sans spectateurs à Tokyo vendredi après des événements similaires dans tout le pays au cours des dernières semaines, l'habituel relais ayant été annulé par crainte de la propagation du virus. Les flammes seront combinées vendredi soir lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre nippon, Yoshihide Suga. Les Jeux paralympiques, qui doivent s'ouvrir mardi et verront 4400 sportifs concourir dans 22 sports, se tiendront majoritairement à huis clos.

Nouveau report Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'Ironman de Hawaï n'aura pas lieu cette année mais est repoussé au 5 février 2022, en raison du Covid-19. Cette épreuve traditionnellement prévue à l'automne n'avait déjà pas pu se dérouler en 2020. Les spécialistes de cette course d'ultra-endurance, comme la Soleuroise Daniela Ryf, quadruple gagnante, doivent donc encore ronger leur frein.

Une dernière couronne avant la présidence pour Pacquiao ? Manny Pacquiao, "roi" des Philippines. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Après deux ans d'inactivité, le légendaire Manny Pacquiao fait à 42 ans son retour sur les rings, samedi à Las Vegas face au Cubain Yordenis Ugas, champion WBA des welters. Il rêve de décrocher un énième titre, avant de se lancer peut-être dans la course à la présidence des Philippines. Rien ni personne ne peut faire douter "Pac-Man", sacré dans six catégories de poids différentes et vainqueur dans sa longue carrière de 62 combats (dont 39 avant la limite) pour sept défaites et deux nuls. Même un changement d'adversaire en dernière minute ne perturbe pas le placide boxeur philippin, icône nationale dans son pays. "Il m'a fallu deux jours seulement pour m'ajuster, j'ai affronté beaucoup de droitiers dans ma carrière (...) Il n'y a aucune raison de s'inquiéter", a-t-il martelé. Yordenis Ugas a accepté de relever le défi en dernière minute: à 35 ans, le Cubain n'est pas un faire-valoir avec à son palmarès une médaille de bronze olympique en 2008, un titre mondial chez les amateurs et depuis ses débuts chez les pros 26 victoires (dont 12 avant la limite) pour quatre défaites. Esprit de revanche Le Cubain détient depuis septembre 2020 le titre WBA des welters qui a été retiré à Pacquiao en raison de son inactivité. Une décision que le Philippin n'a toujours pas digérée et qu'il entend bien rectifier avec ses poings. Son entraîneur Freddie Roach n'a aucun doute sur l'issue du combat: "Il s'entraîne toujours autant et aussi bien qu'il y a vingt ans. Je m'attends à ce que combat se termine sur un k.-o." Alors qu'on lui prête l'ambition de se lancer en 2022 dans la course à l'élection présidentielle pour succéder au controversé Rodrigo Duterte, Pacquiao a, comme souvent dans sa carrière, pris un malin plaisir à brouiller les cartes. "Je me sens jeune. Je ne sais pas s'il s'agit de mon dernier combat, je prends les combats les uns après les autres", a-t-il dit.

Jil Teichmann: sa plus belle victoire Le beau sourire de Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Fantastique Jil Teichmann ! La 76e mondiale a cueilli jeudi soir la plus belle victoire de sa carrière. Elle a éliminé Naomi Osaka au tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Victorieuse 3-6 6-3 6-3 de la no 2 mondiale, Jil Teichmann aura droit un derby suisse ce vendredi en night session. Elle affrontera, en effet, Belinda Bencic (WTA 12) en quart de finale. La Championne olympique s'est imposée avant la limite devant Karolina Muchova (WTA 23). La Tchèque a abandonné après 1h15' de jeu alors qu'elle était menée 7-5 2-1. Les deux Suissesses ont été opposées à une seule reprise par le passé, en 2017 dans un tournoi WTA 125 à Taèiwan où Belinda Bencic avait gagné 6-4 7-5. Jil Teichmann doit son succès à la variation de son jeu pour désarçonner une Naomi Osaka qui, il est vrai, nage en plein doute depuis des semaines. "J'ai bien bougé. J'ai su varier les effets et les hauteurs. J'ai vu qu'elle n'aimait pas cela, souligne Jil Teichmann. L'autre clé fut mon service. Il a parfaitement fonctionné aujourd'hui." Revenue deux fois de l'arrière Menée 6-3 2-1 service Osaka à suivre, Jil Teichmann a gagné alors cinq des six jeux qui ont suivi pour revenir à un set partout. Dans le troisième set, elle est également revenue de l'arrière dans la mesure où Naomi Osaka a mené 2-0 et 0-30 à la relance. Jil Teichmann devait gagner quatre jeux de rang pour prendre la main. Et pour signer sa troisième victoire contre une top ten après ses succès de 2019 devant Kiki Bertens à Palerme et de ce printemps à Madrid face à Elina Svitolina. Blessée à la cheville avant Roland-Garros, elle avait abordé ce rendez-vous de Cincinnati en panne de résultats. Elle n'avait seulement remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches. Jil Teichmann mesure pleinement ce qui l'attend ce vendredi face à Belina Bencic qui débutera à 19.00 (01.00 en Suisse). "J'ai été très heureuse de son parcours aux Jeux. Je l'ai d'ailleurs appelée après chaque match, dit-elle. Ses succès ont fait le plus grand bien au tennis suisse. Nous en avions besoin. Ce soir, cela va être très dur de la stopper. Mais je suis prête. Je saurai savourer ce quart de finale. Il sera chargé d'émotions.". Belinda Bencic reste désormais sur une série de neuf succès de rang. La gagnante de ce derby rencontrera la Tchèqque Karolina Pliskova (WTA 4) ou l'Espagnole Paula Badosa (WTA 29).

24 Heures du Mans: Toyota monopolise la première ligne Image: KEYSTONE/EPA/EDDY LEMAISTRE Les Toyota partiront samedi en première ligne lors des 24 Heures du Mans. La no 7 pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi a été la plus rapide lors de l'hyperpole jeudi soir. Kobayashi - qui partage sa voiture avec le Britannique Mike Conway et l'Argentin Jose Maria Lopez, a tourné en 3'23''900. Il a été plus rapide de 0''295 que le Néo-Zélandais Brendon Hartley sur la no 8. Celle-ci sera aussi aux mains du Vaudois Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima ce week-end en course. Buemi a gagné les trois dernières éditions de la mythique course d'endurance. L'opposition pour les bolides japonais viendra de l'Alpine et des deux Glickenhaus, soit les autres voitures de la catégorie Hypercars. A noter que l'Oreca-Gibson du team WRT, notamment pilotée par le Genevois Louis Delétraz, a signé le 7e temps à 4''570 et fera partie des outsiders.