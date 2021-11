Les Anglais écrasent l'Albanie +++ La Suisse M21 victorieuse

"Un bon point" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "C'est un bon point !" Murat Yakin ne dissimulait pas sa satisfaction à l'heure de l'analyse. Ce 1-1 permet à la Suisse de rester en course pour la qualification directe. "La première place du groupe demeure à notre portée. Jouer à Belfast comme le feront les Italiens n'est jamais simple. Nous en avons fait l'amère expérience en septembre, se souvient le sélectionneur. Quant à nous à Lucerne, l'idéal sera de marquer tôt contre les Bulgares pour nous libérer pleinement." Face aux Bulgares, Murat Yakin devra réinventer une défense. Manuel Akanji sera suspendu alors que Ricardo Rodeiguez ressent des douleurs musculaires. "Cela risque d'être trop juste pour Ricardo, précise le sélectionneur. Mais je ne veux pas encore me projeter vers le match de lundi. Laissez-moi encore savourer cette rencontre de Rome. J'ai le sentiment que le nul est équitable. C'est vrai, nous avons eu de la chance sur la fin avec le penalty raté de Jorginho. Mais cette chance, on a eu le mérite de la forcer." Enfin, Murat Yakin a été, bien évidemment, ravi par la performance de Noah Okafor. "Il nous a apporté son dynamisme et sa vitesse, explique-t-il. Il a su, surtout, faire très bon usage du ballon. Il a pleinement justifié la confiance placée en lui." Et, aussi, pris date pour l'avenir après avoir dû patienter plus de deux ans avant de retrouver la sélection. "Nous avons démontré que nous avions bien un plan ce soir. Et que nous avons su le mettre en place !" Xherdan Shaqiri ne pouvait, pour sa part, dissimuler une certaine fierté. "Nous avons vraiment livré un grand match. En face, les Italiens ont su parfaitement revenir dans la partie. Ce soir, on a compris pourquoi les Italiens avaient remporté l'Euro, reconnaît-il. Maintenant, nous avons toujours notre sort entre nos mains. On devra tout donner lundi à Lucerne contre les Bulgares. Avec le public qui va nous porter, tout sera possible."

Les Anglais sont presque au Qatar Harry Kane inscrit le 5-0 juste avant le repos Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton L'Angleterre s'est montrée sans pitié pour l'Albanie à Wembley dans le groupe I des qualifications de la Coupe du monde. Les Three Lions ont gagné 5-0 et sont virtuellement qualifiés pour le Qatar. Il a fallu une mi-temps à l'Angleterre pour faire trembler les filets à cinq reprises. Le capitaine Harry Kane a signé un triplé (18e/33e/45e), les autres réussites étant l'oeuvre de Maguire (9e) et Henderson (28e). Les Anglais devraient assurer leur billet lundi lors de leur dernier match, un déplacement à Saint-Marin qui s'apparente à une formalité. Ils comptent trois points d'avance sur la Pologne, qui s'est pour sa part imposée 4-1 à Andorre. Dans le groupe F, l'Ecosse est assurée de la deuxième place grâce à sa victoire 2-0 en Moldavie. La première place, assortie de la qualification directe, était déjà attribuée au Danemark, lequel a battu les Iles Féroé 3-1

La Suisse n'a rien volé à Rome Le penalty de Jorginho qui part dans le ciel de Rome... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La route directe vers le Qatar est toujours ouverte pour la Suisse. Elle a cueilli à Rome le point de l'espoir face à l'Italie (1-1) dans une rencontre qu'elle a su emballer magnifiquement. Cette finalissima a épousé un scénario bien improbable en fin de rencontre. L'arbitre Anthony Taylor a, avec l'aide de la VAR, accordé, en effet, un penalty à l'Italie pour une faute d'Ulisses Garcia sur Donenico Berardi. Mais comme en septembre dernier, Jorginho ne le transformait pas. A Bâle, Yann Sommer avait deviné les intentions du joueur de Chelsea. A Rome, le malheureux Jorginho a expédié sa frappe de la 90e minute dans les étoiles. La donne est désormais limpide. Pour éviter la case des barrages, la Suisse doit remonter les deux buts de retard qu'elle accuse sur l'Italie lundi lors de la dernière journée. Elle recevra la Bulgarie à Lucerne alors que la "Squadra Azzurra" se déplacera en Irlande du Nord où l'on ne gagne que très rarement très largement. Privée d'un sixième titulaire en puissance en raison de la suspension de Manuel Akanji, la Suisse devra réussir un véritable festival offensif pour se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe du monde 2022. On l'en croit capable si Xherdan Shaqiri et Noah Okafor témoignent à Lucerne du même brio qu'à Rome. Les deux Bâlois furent les meilleurs atouts d'une équipe qui repart de Rome avec la fierté d'avoir pu regarder les yeux dans les yeux la meilleure équipe d'Europe. Un but magnifique La Suisse était vraiment prête pour cette finalissima comme l'avait promis la veille Murat Yakin. Dans un Olimpico incrédule, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont attaqué ce match comme des morts de faim pour ouvrir le score à la 11e minute presque le plus logiquement du monde même si l'adversaire en face était bien le champion d'Europe en titre. Sur une longue ouverture de Shaqiri, Noah Okafor abusait Francesco Acerbi pour offrir un ballon en or à Silvan Widmer dont la frappe de mule ne laissait aucune chance à Gianluigi Donnarumma. Avec ce but, l'Argvien a rappelé à toute l'Italie qu'il fut un très bel acteur du Calcio sous les couleurs de l'Udinese. La Suisse devait encore se créer trois belles possibilités pour doubler la mise, dont la plus belle à la 18e minute fut pour Shaqiri sur un nouveau service d'Okafor. Seulement, le ballon est venu sur le pied droit du capitaine qui n'a pas été capable de cadrer. Complètement dépassée en ce début de rencontre, la "Squadra Azzurra" pouvait enfin relever la tête à la 22e minute avec une frappe presque à bout pourtant de Nikcolo Barella détournée par Yann Sommer. Auteur d'un véritable miracle sur cette action, le Bâlois était bien plus malheureux à la 36e minute. Il sortait à vide sur un centre de Lorenzo Insigne pour permettre à Giovanni Di Lorenzo d'égaliser. C'est Fabian Schär qui avait commis la faute qui a amené ce coup-franc fatal. Avec aucun temps de jeu à Newcastle depuis la fin août, le Saint-Gallois fut le maillon faible de cette équipe de Suisse emballante. Comme on pouvait le redouter, l'absence de Nico Elvedi était bien la pesante pour Murat Yakin. Une solidarité sans faille A la reprise, Roberto Mancini était le plus prompt à jouer la carte du coaching avec les introductions à la 58e minute de Sandro Tonalin et de Domenico Berardi. Murat Yakin, pour sa part, attendait la 69e pour lancer Ulisses Garcia à la place de Ricardo Rodriguez et... Kastriot Imeri pour Renato Steffen. La confiance accordée au Servettien renforce encore ce sentiment que Murat Yakin est un sélectionneur presque atypique et qui, surtout, n'a peur de rien. Comme lancer dans la grande bataille un néophyte dont le club reste sur une série noire de six défaites de rang... Imeri est entré alors que la Suisse traversait son moment le plus délicat de la soirée. Elle ne parvenait plus vraiment à tenir le ballon. Elle payait aussi le tribut à des erreurs individuelles qui plombaient vraiment son jeu. Mais elle a toujours pu s'appuyer sur une solidarité sans faille pour tenir jusqu'au coup de sifflet final ce résultat nul qui l'aurait laissé en vie dans cette lutte pour la première place du groupe. A la 80e minute, Murat Yakin en faisait plus mystère d ses intentions. Il sortait Okafor et Shaqiri pour fermer encore davantage la boutique avec Faban Frei et Djibril Sow. Avant, sans doute, de pousser un immense ouf de soulagement après le nouveau penalty raté de Jorginho.

GP du Brésil: Hamilton partira en tête de la course sprint Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA Lewis Hamilton (Mercedes) partira en tête de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil samedi. Le Britannique a été le plus rapide lors des qualifications à Interlagos. Hamilton, qui sera pénalisé de cinq places dimanche au départ de la course pour un cinquième changement de moteur, a dominé toutes les séances vendredi. En Q3, il a signé un chrono de 1'07''954, laissant Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 0''438. Le Néerlandais compte 19 points d'avance sur le septuple champion du monde avant les quatre dernières courses. Valtteri Bottas (Mercedes) sera en deuxième ligne avec Sergio Perez (Red Bull-Honda). Le Finlandais a concédé 0''535 par rapport au meilleur temps, le Mexicain étant lui à 0''549. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) se partageront la troisième ligne.

Euro M21: la Suisse a dû patienter pour battre la Moldavie Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse M21 a rempli sa mission à Thoune. Elle a battu son homologue moldave 3-0 dans le groupe E des qualifications de l'Euro après avoir séché durant plus d'une heure. Les hommes de Mauro Lustrinelli ont en effet dû faire preuve de patience pour enfin concrétiser leur écrasante domination face à un adversaire massé en défense. Ils ont marqué grâce à des têtes signées Amdouni (66e) et Husic (76e), deux joueurs qui évoluent au Lausanne-Sport. Entrée décisive Un autre Lausannois, Bares en l'occurrence, s'est fait l'auteur de deux passes décisives alors qu'il était entré au début de la seconde période. Il a servi Amdouni pour l'ouverture du score et Rieder (Young Boys) pour le 3-0 inscrit à la 86e. Les Suisses comptent ainsi quatre succès et un nul dans ces qualifications. Ils occupent la tête de leur groupe. Ils joueront leur prochaine rencontre mardi au Pays de Galles à Newport.

La Suisse avec Noah Okafor Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin n'a pas réservé une surprise du chef. Le coach de l'équipe de Suisse alignera ce soir à Rome contre l'Italie l'équipe attendue avec Noah Okafor à la pointe de l'attaque. Le joueur de Salzbourg sera titularisé pour la première fois en sélection. Il fera la paire avec le capitaine Xhetrdan Shaqiri dans une équipe articulée en 4-4-2 avec Renato Steffen et Ruben Vargas sur les flancs. Dans le camp italien, Roberto Mancini présente, lui aussi, un onze que les journalistes italiens avaient deviné avec le Turinois Andrea Belotti en no 9. La Suisse évoluera dans la composition suivante pour cette "finalissima" du groupe C qui débutera à 20h45. Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez; Steffen, Zakaria, Freuler, Vargas; Shaqiri, Okafor.

F1: Hamilton domine les essais libres au Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Jose Mendez Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du GP du Brésil à Interlagos. Mais le Britannique sera pénalisé au départ de la course. Hamilton, qui compte 19 points de retard sur Max Verstappen (Red Bull-Honda) à quatre épreuves du terme de la saison, a devancé le Néerlandais de 0''367. Suivent sans surprise leurs équipiers, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull-Honda) à 0''442 et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) à 0''517. Exceptionnellement, les qualifications suivront à 20h00 (heure suisse). Le GP du Brésil est en effet le troisième et dernier cette saison (après la Grande-Bretagne en juillet et l'Italie en septembre) à proposer un nouveau format, avec samedi une course sprint qualificative dont les résultats déterminent la grille de départ de dimanche. Les qualifications classiques, elles, fixent la grille de cette course sprint. Par ailleurs, Hamilton sera pénalisé de cinq places au départ du GP dimanche à cause d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

GP de Valence: Lüthi loin des meilleurs lors des essais libres Image: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA Thomas Lüthi (Kalex) a signé le 18e temps des essais libres du GP de Valence Moto2. Le Bernois dispute à cette occasion son dernier week-end en tant que pilote. La séance matinale a été perturbée par la pluie. Les chronos ont été bien plus rapides l'après-midi sur un tracé redevenu sec. Lüthi a concédé 0''804 par rapport au meilleur temps établi par Remy Gardner (Kalex), le leader du championnat du monde. L'Australien a devancé de 0''008 son coéquipier espagnol Raul Fernandez, qui est son dernier rival pour le titre avec 23 points de retard. Miller devant en MotoGP Un autre Australien s'est illustré en MotoGP: Jack Miller (Ducati) s'est en effet montré le plus rapide devant l'Espagnol Pol Espargaro (Honda/à 0''012) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati/à 0''068). Valentino Rossi (Yamaha), qui mettra aussi un terme à sa longue carrière dimanche, a dû se contenter du 21e et dernier temps, avec un retard de 1''358. Le nonuple champion du monde italien, âgé de 42 ans, connaît une dernière saison bien difficile.

L'organisateur du vol condamné à 18 mois de prison Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER L'intermédiaire qui a organisé le vol dont le crash a coûté la vie à l'Argentin Emiliano Sala en 2019 a été condamné vendredi à 18 mois de prison. Il avait engagé un pilote qu'il savait non qualifié. Le 28 octobre, après deux semaines d'audience et sept heures de délibéré, le jury populaire d'un tribunal de Cardiff avait déclaré David Henderson (67 ans) coupable d'imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger un appareil. Il avait, par ailleurs, plaidé coupable de transport d'un passager sans autorisation valide, et avait été depuis laissé en liberté. Le petit avion privé à bord duquel se trouvait le joueur de 28 ans et le pilote David Ibbotson s'était abîmé dans la Manche le 21 janvier 2019. L'attaquant du FC Nantes rejoignait le club de Cardiff City, où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros. Le corps du joueur avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote, âgé de 59 ans, n'a pas été retrouvé. Pas la licence adéquate Selon l'accusation, le prévenu devait initialement piloter l'appareil mais, en vacances à Paris avec sa femme, il avait confié le transport à David Ibbotson. Ce dernier n'avait pas de licence de pilote commercial, sa qualification pour ce type d'appareil avait expiré et il n'était pas compétent pour voler de nuit. Produisant des SMS à l'audience, le procureur Martin Goudie avait accusé l'intermédiaire d'avoir agi "dans son intérêt financier" et de savoir pertinemment que le pilote n'était pas qualifié: "Il a ignoré certaines exigences (de sécurité) lorsque cela l'arrangeait, lui et ses intérêts commerciaux". "Paperasse" La propriétaire du Piper Malibu, Fay Keely, avait par ailleurs indiqué lors de son témoignage avoir demandé explicitement par écrit au prévenu de ne plus recourir aux services de David Ibbotson, après plusieurs infractions signalées. La défense de David Henderson avait cependant réfuté toute "imprudence", affirmant que les manquements aux règlements reprochés à son client relevaient "purement d'une question de paperasse" et qu'ils n'avaient pas conduit à mettre réellement le vol en danger. Dans son rapport définitif publié en mars 2020, le bureau d'enquête britannique sur les accidents avait conclu que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manoeuvre effectuée à une vitesse trop élevée, "probablement" destinée à éviter le mauvais temps. L'avion était lancé à une vitesse de 435 km/h au moment de l'impact avec l'eau, ne laissant aucun espoir de survie.

Un 3e succès d'affilée pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey a cueilli jeudi son troisième succès consécutif en NHL. Les Devils ont dominé les New York Islanders 4-0, avec notamment un assist de Nico Hischier. Le centre valaisan s'est illustré sur l'ouverture du score, survenue à la 13e alors que son équipe évoluait en infériorité numérique. Le Finlandais Janne Kuokkanen a alors trompé le gardien des Isles Ilya Sorokin en reprenant le palet après qu'une première tentative de son capitaine avait été contrée par un attaquant des Islanders. Nico Hischier a ainsi réussi au moins un point lors des quatre derniers matches. Il en totalise 8 (2 buts, 6 assists) depuis le début de la saison. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n'a quant à lui pas inscrit de point jeudi, mais il a terminé la partie avec le même bilan de +2 que le Valaisan. L'homme du match fut Mackenzie Blackwood. Le gardien canadien de 24 ans s'est fait l'auteur de 42 arrêts pour signer son premier blanchissage d'une saison dans laquelle les Devils ont sept de leurs douze premiers matches.

Badosa écrase Sabalenka 6-4 6-0 La joie de Paula Badosa, qui a battu Aryna Sabalenka jeudi au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Paula Badosa (no 7) a créé une certaine surprise jeudi à Guadalajara pour le premier match de sa carrière dans un Masters WTA. L'Espagnole a dominé la tête de série no 1 Aryna Sabalenka dans le deuxième match de la poule "Chichen Itza". Qualifiée pour ce rendez-vous grâce à son sacre à Indian Wells le mois dernier, Paula Badosa a confirmé son excellente forme en étrillant la Bélarusse 6-4 6-0 en 1h16'. Elle rejoint en tête du groupe Maria Sakkari (no 4), qui avait battu Iga Swiatek (no 5) 6-2 6-4 plus tôt dans la journée. Si à Cincinnati cet été la lutte avait été serrée pour leur première confrontation, Paula Badosa s'imposant alors au tie-break dans la troisième manche, Aryna Sabalenka n'a cette fois pas opposé la même résistance. Elle a pourtant mené 4-2 dans un premier set assez serré. La favorite de l'épreuve, eu égard à sa place de no 2 mondial, a soudainement baissé de pied, notamment au service. Frustrée, elle n'a jamais su ensuite se remettre dans son match, face à une Paula Badosa qui, dans un contraste saisissant, a réussi tout ce qu'elle entreprenait pour aligner dix jeux d'affilée.

Le Brésil qualifié pour le Qatar Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira C'est fait pour le Brésil! La Seleçao a validé son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant la Colombie 1-0 jeudi, à Sao Paulo, grâce à un but de Paqueta sur une passe de Neymar. La qualification à cinq journées de la fin récompense un parcours quasi parfait pour les quintuples champions du monde, avec 11 victoires en 12 matches, 27 buts marqués et seulement quatre encaissés. Seule nation à avoir disputé toutes les éditions du tournoi, le Brésil rejoint ainsi trois autres sélections déjà qualifiées: l'Allemagne, le Danemark et le Qatar, pays-hôte. "Cette qualification est fruit de tous les efforts fournis depuis longtemps. J'ai pleuré de joie après le but parce que je suis très heureux de vivre ces moments sous le maillot du Brésil et avec l'Olympique Lyonnais", a déclaré Paqueta au micro de TV Globo après le match. Délivrance à la 71e Devant leur public, les Brésiliens ont dû batailler pour trouver la faille face à des vaillants Colombiens qui avaient gardé leur cage inviolée lors des trois dernières rencontres, y compris le match aller contre les hommes de Tite il y a un mois, à Barranquilla. C'est finalement Paqueta qui a libéré le Brésil. Marquinhos a récupéré un mauvais dégagement et a aussitôt servi Neymar, qui a mis le Lyonnais en orbite d'une sublime passe sans contrôle. L'action s'est poursuivie à une touche de balle, Paqueta fusillant Ospina d'une frappe croisée dans la surface (71e). Avec la qualification assurée, la Seleçao peut défier sereinement l'Argentine, mardi à San Juan, pour la revanche de la finale de la dernière Copa America, en juillet dernier, au Maracana (défaite 1-0).

La Suède d'Ibrahimovic chute en Géorgie, l'Espagne vire en tête Image: KEYSTONE/AP/Shakh Aivazov Malgré la présence de Zlatan Ibrahimovic, la Suède a chuté en Géorgie (2-0). Elle a manqué l'occasion de faire un pas vers le Mondial au Qatar lors de l'avant-dernière journée des qualifications. En tête du groupe B avant cette journée, la Suède a été dépassée par l'Espagne qui a battu la Grèce 1-0. Les Espagnols comptent un point de plus avec un match à disputer. Ce sera d'ailleurs une finale à Séville dimanche entre les deux meilleures nations du groupe. Un nul peut suffire à la Roja pour se qualifier directement. Dominateurs en première mi-temps, les Scandinaves ont cédé en seconde période, encaissant un doublé de l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia (61e et 77e). Ibrahimovic, 40 ans, titulaire, a effectué son retour en sélection après sept mois d'absence, mais n'a pas concrétisé ses occasions, notamment une tête en première mi-temps. Dans le groupe A, le Portugal n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 en Irlande. Les Lusitaniens sont premiers avec 17 points juste parce qu'ils ont une meilleure différence de but que les Serbes. Dimanche aura lieu Portugal - Serbie pour décider du premier du groupe.

Un Giro pour grimpeurs, entre Budapest et Vérone Le Giro va retrouver l'Etna Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI L'Etna, le Blockhaus et le passo Fedaia au programme et seulement 26 kilomètres de contre-la-montre: le Giro 2022, qui partira pour la première fois de Hongrie, fera la part belle aux grimpeurs. Quatre arrivées au sommet sont prévues, la première sur l'Etna dès l'arrivée en Sicile après le prélude de trois jours en Hongrie. Le Blockhaus à la fin de la première semaine, Cogne dans le val d'Aoste puis le passo Fedaia dans le massif dolomitique de la Marmolada, seront les autres temps forts en montagne, avec une redoutable étape arrivant à Aprica après le Mortirolo grimpé par son versant sud peu utilisé puis la méconnue Santa Catarina (13,5 km à 8 %). Sept étapes sont dessinées pour les sprinters selon les organisateurs qui ont ciblé six étapes de haute montagne. En revanche, les spécialistes du chronomètre n'auront que deux tests courts en leur faveur, le premier en Hongrie (deuxième étape, dans les rues de Budapest) et le second en conclusion de l'épreuve le 29 mai dans les arènes de Vérone où le Giro revient trois ans après le succès de l'Equatorien Richard Carapaz. Il est assez inhabituel de voir le Giro finir ailleurs qu'à Milan, mais ce n'est pas non plus totalement inédit: Vérone accueillera ainsi sa cinquième arrivée après celles de 1981, 1984, 2010 et 2019. Le parcours, long de 3410,3 kilomètres (nombre sujet à de faibles variations d'ici mai), présente un dénivelé global de 51'000 mètres, un total historiquement élevé qui type ce 105e Giro comme un grand tour pour grimpeurs. Les organisateurs avaient annoncé la semaine dernière que le Giro partirait de Hongrie, comme c'était déjà prévu en 2020 avant que le Tour d'Italie ne soit reporté à l'automne dans une version modifiée en raison de la pandémie de covid. C'est la 14e fois que le Tour d'Italie partira de l'étranger, la précédente remontant à 2018 avec un départ donné de Jérusalem. Le tenant du titre est le Colombien Egan Bernal (Ineos), vainqueur en mai de son premier Giro.