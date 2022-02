Les curleuses suisses ont tout gagné +++ Woods veut revenir

Les Suissesses font le plein de confiance Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique féminin, le CC Aarau a pris la mesure jeudi du Japon 8-4 dans sa dernière partie du Round Robin. Les Helvètes bouclent ces qualifications avec un bilan de huit victoires en neuf rencontres. Face à la formation nippone, la skip Silvanna Tirinzoni et ses coéquipières dont la remplaçante Carole Howald, qui disputait ses premières pierres sur la glace chinoise, ont su attendre leur heure pour faire la différence. Les Argoviennes ont marqué trois points lors du neuvième end pour prendre une avance décisive et obliger les Japonaises à prendre tous les risques dans l'ultime reprise. Cette dernière n'a d'ailleurs même pas été disputée jusqu'au bout tant le retard du Japon était trop conséquent pour être rattrapé. Les curleuses à croix blanche terminent ce tour préliminaire à la première place et feront office d'épouvantail. La Suisse retrouvera d'ailleurs vendredi le Japon en demi-finale. L'autre affiche des demies opposera la Suède à la Grande-Bretagne, vendredi également.

Tiger Woods se sent en mesure de revenir sur le circuit Image: KEYSTONE/AP/Ryan Kang Tiger Woods se sent capable de revenir un jour sur le circuit professionnel, à 46 ans, mais il n'a aucune idée de la date à laquelle ce serait possible, un an après son grave accident de voiture. "Je suis en mesure de revenir, oui", a dit l'ancien numéro 1 mondial mercredi, la veille du 1er tour du Genesis Invitational dont il est l'un des parrains au Riviera Country Club. "J'aimerais pouvoir vous dire quand je rejouerai, j'aimerais le savoir, mais je ne le sais pas", a aussitôt ajouté le vainqueur de quinze Majeurs, grièvement blessé à une jambe en février 2021. "Mes activités golfiques sont très limitées. Je peux jouer des coups d'approche et putter très bien, taper des fers courts très bien aussi, mais je ne peux pas encore frapper loin, parce que je dois plus solliciter ma jambe", a-t-il précisé. "Beaucoup de chance" De quoi calmer les fans les plus enthousiastes qui rêvaient d'un retour de Woods au prochain Masters, en avril à Augusta. Il était déjà réapparu en public en décembre, avec son fils Charlie, prenant la 2e place du PNC Championship en Floride, une compétition en famille. "J'ai eu vraiment beaucoup de chance", a-t-il également rappelé, lui qui avait failli perdre l'usage de sa jambe droite dans son accident de la route. C'était plus facile qu'un tournoi du PGA Tour, car Tiger se déplaçait dans une voiturette de golf. Rien à voir avec un tournoi du circuit professionnel, qui semble pour l'instant un objectif trop compliqué, en jouant plusieurs tours d'affilée à pied. "Je continue à travailler sur la partie marche, sur la force (de mes jambes). Ça prend du temps", a aussi dit Woods. "Ce qui est frustrant, c'est que je ne peux pas fixer la feuille de route. J'aimerais être à un certain point, mais je n'y suis pas. Il faut juste que je continue à travailler". "Je progresse, oui, mais pas à la vitesse que je souhaite. Il y a aussi le facteur de l'âge. Je ne guéris pas aussi vite qu'avant, et c'est frustrant", a aussi regretté le Tigre, 46 ans.

Fanny Smith privée du bronze par le jury, Näslund titrée Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Terrible désillusion pour Fanny Smith. Troisième de la finale de skicross, la Vaudoise a été privée du bronze par les officiels pour, selon eux, une faute de ski. Sous la neige de Zhangjiakou, le titre est revenu à la Suédoise Sandra Näslund, l'argent à la Canadienne Marielle Thompson et donc le bronze à l'Allemande Daniela Maier. Après de longues minutes à revisionner la fin du run, le jury a estimé que Fanny Smith avait volontairement gêné Daniela Maier dans la dernière ligne droite. Elle-même gênée par Marielle Thompson, la Vaudoise a plaidé son cas en disant qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Sans succès. Deuxième Suissesse encore en lice au stade des quarts de finale, Talina Gantenbein a connu l'élimination, terminant 3e de sa série. Saskja Lack n'a quant à elle pas passé le cap des 8es de finale.

Le Canada tient sa revanche Les Canadiennes ont reconquis l'or olympique jeudi Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong L'équipe féminine du Canada a reconquis l'or olympique jeudi à Pékin. Les joueuses à la feuille d'érable se sont imposées 3-2 en finale face aux Etats-Unis, prenant ainsi leur revanche sur la défaite subie face à leurs éternelles rivales au même stade de la compétition il y a quatre ans à PyeongChang. Le Canada a forcé la décision durant la première moitié de cette finale, menant 3-0 à la 30e. La Team USA a sorti la tête de l'eau grâce à une réussite en infériorité numérique de Hilary Knight à la 37e minute, mais son deuxième but est tombé bien trop tard - à 13''5 de la fin - pour espérer renverser la vapeur. Tombeur de la Suisse en demi-finales (10-3), le Canada a pu compter sur l'excellente Marie-Philip Poulin (2 buts et 1 assist) pour faire la différence dans cette finale. La patrie du hockey-roi s'est ainsi offert son cinquième titre olympique chez les dames après ceux conquis en 2002, 2006, 2010 et 2014.

Fantastique doublé Gisin-Holdener en combiné Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Michelle Gisin est bien la reine du combiné. L'Obwaldienne conserve son titre olympique de Pyeongchang en devançant Wendy Holdener pour un fantastique doublé suisse. Deuxième médaille dans ces Jeux pour Michelle Gisin. Après le bronze en Super-G, la soeur de Dominique a maîtrisé le combiné avec une manche de slalom absolument parfaite pour dominer sa collègue d'1''05. Victime d'une mononucléose l'été passé, l'Obwaldienne a lutté pour revenir au plus haut niveau. Federica Brignone a pris la 3e place à 1''85. Cinquième de la descente et favorite de la compétition avec une manche de slalom piquetée par son entraîneur Mike Day, Mikaela Shiffrin n'a pas passé dix piquets! L'Américaine, en lice dans les cinq disciplines, repartira de Chine sans médaille individuelle. Troisième Suisse en lice dans ce combiné, Priska Nufer a été éliminée lors de la manche de slalom.

Briguet en finale, Kreienbühl éliminé Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Robin Briguet disputera la finale du half-pipe samedi aux JO de Pékin. Deuxième Suisse en lice dans les qualifications, Rafael Kreienbühl a en revanche échoué. Crédité de 72,25 points pour son premier run, Robin Briguet a décroché le 11e des 12 tickets disponibles pour la finale. Le Valaisan de 22 ans - qui a perdu un ski à la réception de son premier saut en deuxième manche - devra réussir le run de sa vie samedi pour s'offrir le droit de rêver. Rafael Kreienbühl n'a pu faire mieux qu'une 15e place dans ces qualifications, remportées par l'Américain Aaron Blunck. Egalement victime d'un problème de fixation en deuxième manche, le Grison a obtenu 60,50 points pour son premier passage, alors qu'il en fallait 71 pour passer en finale. Ces qualifications ont été marquées par deux lourdes chutes. Lors de la première manche, le Finlandais Jon Sallinen a heurté un caméraman après avoir coupé sa trajectoire. Lors de la deuxième, le Néo-Zélandais Ben Harrington a perdu l'équilibre en préparant un trick et a heurté violemment le coping. Il a pu se relever après avoir été brièvement soigné, le visage tuméfié.

Un bilan de -4 pour Fiala mercredi face aux Jets Kevin Fiala (22) et le Wild ont souffert face aux Jets mercredi Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Kevin Fiala a passé une soirée difficile mercredi en NHL. L'attaquant saint-gallois du Wild affichait en effet un bilan de -4 à l'issue d'un match perdu 6-3 par Minnesota à Winnipeg. Auteur d'au moins un point lors de 14 de ses 15 précédents matches, Kevin Fiala est resté "muet" pour la deuxième fois seulement depuis le 20 décembre. Pour le Wild, il s'agit simplement de la quatrième défaite subie en 15 parties disputées depuis le 1er janvier. Nino Niederreiter a également connu la défaite mercredi avec Carolina, qui s'est incliné 3-2 après prolongation face aux Florida Panthers. L'attaquant grison a néanmoins signé un assist, son 10e de la saison pour un total de 24 points.

Deuxième succès en 24 heures pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Vainqueurs de Cleveland la veille, les Hawks ont enchaîné un deuxième succès en 24 heures en NBA. Atlanta s'est imposé 130-109 sur le parquet d'Orlando mercredi soir. Ce succès, le 28e en 58 matches disputés cette saison par la franchise géorgienne, s'est dessiné en première mi-temps. Les Hawks, qui menaient 37-25 à l'issue du premier quart, ont en effet atteint la pause avec une marge de 19 points (72-53). Ménagé comme les autres joueurs du cinq majeur d'Atlanta, Clint Capela a été aligné durant 23 minutes face au Magic. Le pivot genevois a réussi 8 points, 9 rebonds, 2 contres et 1 assist, pour un différentiel de +14. Le meilleur marqueur des Hawks fut Bogdan Bogdanovic, auteur de 23 points en sortant du banc.

Fanny Smith semble ne pas trop souffrir Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fanny Smith a signé un prometteur 2e temps dans les qualifications du skicross olympique La Vaudoise n'a été battue que par la grande favorite Sandra Näslund, qui l'a devancée de 1''85 dans une manche qui servait à désigner les têtes de série de la phase à élimination directe. Victime d'une contusion osseuse au plateau tibial lors d'une chute à Nakiska il y a tout juste un mois, Fanny Smith n'a pas semblé souffrir lors de cette "Seeding Run". Mais la médaillée de bronze des JO 2018 devra enchaîner les efforts à partir de 7h heure suisse, avec quatre courses à disputer pour se hisser sur le podium. Deux autres Suissesses sont engagées dans cette épreuve. Talina Gantenbein a réussi le 9e temps des qualifications, Saskja Lack le 13e. Aucune d'entre elles ne figure dans le même 8e de finale que Fanny Smith.

Le CC Genève s'offre un succès de prestige pour terminer Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Le CC Genève a conclu son tournoi olympique sur une note positive. Eliminée de la course aux demi-finales, la Team de Cruz a battu la Suède 10-8 dans le dernier tour du Round Robin jeudi. Ce succès, plus inutile que prestigieux face aux favoris du tournoi, s'est dessiné dans les trois derniers ends. Peter de Cruz et ses coéquipiers ont réussi un coup de deux dans la huitième manche puis un coup de trois dans la dixième, alors qu'ils étaient menés 7-5 après sept ends par la formation du skip Niklas Edin. A noter que le CC Genève a aligné son remplaçant Pablo Lachat pour la deuxième moitié de cette partie sans enjeu, la Suède ayant pour sa part déjà son ticket pour les demi-finales en poche. Lachat a pris la place de Sven Michel pour la fin du match.

Mikaela Shiffrin bien placée pour s'adjuger le combiné Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Wendy Holdener et Michelle Gisin ont concédé du terrain à la favorite Mikaela Shiffrin lors de la descente du combiné olympique. La Schwytzoise et l'Obwaldienne ont perdu respectivement 0''43 et 0''44 sur l'Américaine. En quête d'une première médaille dans ces Jeux, Mikaela Shiffrin a signé le 5e temps de cette manche de descente. L'Américaine n'a perdu que 0''56 sur l'Autrichienne Christine Scheyer, qui ouvrira donc le bal à 7h (heure suisse) pour le slalom de ce combiné. Wendy Holdener (11e de la descente), qui a perdu beaucoup de temps sur les parties de glisse, et Michelle Gisin (12e) devront donc sortir le grand jeu en slalom pour lutter pour le titre. Elles ont notamment fait moins bien que l'outsider Federica Brignone, 8e à 0''13 de Mikaela Shiffrin. Troisième Suisse en lice dans ce combiné, Priska Nufer a terminé 10e de la descente à 0''73 de Christine Scheyer.

Ligue des champions: le Bayern freiné, Liverpool gagne encore Image: KEYSTONE/AP/Alexandra Beier Le RB Salzbourg a crée la surprise lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions. Les Autrichiens ont tenu le nul 1-1 contre le Bayern Munich. Liverpool a gagné 2-0 à Milan contre l'Inter. Noah Okafor, l'un des atouts offensifs des Autrichiens, n'a pas eu de chance. Touché à une cuisse dans un choc, l'international suisse a dû céder son poste dès la 12e. Son remplaçant, l'ancien Saint-Gallois Adamu, a ouvert le score à la 21e, après un excellent travail d'Adeyemi. La vitesse de ce dernier a posé, comme on pouvait le pressentir, de sérieux problèmes à la défense bavaroise. Un gardien suisse brillant Un autre Suisse, le gardien Philipp Köhn, a brillé. Il a notamment sauvé son équipe sur un essai de Sané, puis sur le rebond de Gnabry (76e). Il n'a rien pu faire sur la tardive égalisation adverse par Coman à la 90e. Globalement, le Bayern a déçu et manqué d'idées malgré la présence d'une impressionnante armada offensive sur la pelouse. Le retour à Munich ne sera pas une formalité pour le "Rekordmeister". Liverpool invaincu Liverpool a conquis un succès important à San Siro, où les Reds ont pourtant été souvent bousculés par les champions d'Italie. Comme souvent, les hommes de Jürgen Klopp ont fait la différence sur les balles arrêtées. Firmino a ouvert le score de la tête sur un corner botté par Robertson (75e). Salah, pourtant effacé durant ce match, a ajouté le numéro deux après un coup franc d'Alexander-Arnold et une remise de la tête de Van Dijk (83e). Les nerazzurri, qui ont touché la barre sur un tir de Calhanoglu (16e), peuvent se sentir mal payés de leurs efforts. Ils ont poussé les Anglais dans leurs derniers retranchements en début de seconde période. Il a fallu un Van Dijk infranchissable pour que Liverpool garde sa cage inviolée. Le gardien Alisson, malgré la pression adverse, n'a pas eu de vrai arrêt difficile à effectuer. Les Reds, après avoir remporté leurs six matches en phase de poules, restent donc invaincus dans la compétition. Ils sont en tout cas idéalement placés pour voir les quarts de finale en avril.

Ambühl: "On a facilité la tâche des Finlandais" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Auteur du seul but suisse lors de la défaite 5-1 de la Suisse en 1/4 de finale du tournoi olympique de hockey face à la Finlande, Andres Ambühl regrette les trop nombreuses pertes de pucks. Interview. -Quelle fut la principale différence entre les deux équipes dans ce match? "Ils ont simplement joué de manière plus intelligente que nous. Nous leur avons donné des revirements faciles et ils en ont profité. On ne peut pas faire ça contre une équipe comme la Finlande." -Surtout qu'il y avait 3-0 après 24 minutes... "Personne n'aime être mené 3-0, surtout si l'on regarde la façon dont la Finlande a marqué ses buts. Nous leur avons donné ces occasions entre nos pertes de puck et nos erreurs." -Le 3-1 en fin de deuxième période a dû vous donner un petit coup de boost? "Je pense que nous sommes bien entrés dans le troisième tiers. Nous avons essayé d'amener le puck au filet et de marquer ce deuxième but. Sans succès. Clair qu'après avec les deux goals dans la cage vide, l'affaire était entendue." -Avez-vous été surpris par le jeu finlandais? "Même si c'était serré, nous savions qu'ils allaient rester derrière et attendre leurs chances. Du coup c'est un peu ch... de leur avoir facilité la tâche avec nos pertes de pucks. Nous aurions dû mettre le puck en fond de zone. Au lieu de ça, ils ont profité de nos turnovers pour marquer." -Quel bilan tirez-vous de ces JO? "Les trois premiers matches ne se sont pas déroulés comme nous le voulions ou l'espérions, puis le dernier match contre la République tchèque pour passer en quarts de finale a été bon. Aujourd'hui on perd de nouveau, ce qui nous fait un bilan d'une victoire pour quatre défaites. On ne peut pas en être satisfait." -Est-ce qu'on peut vous imaginer encore en équipe nationale en 2026 à Milan pour les prochains JO? "Je ne sais pas, mais je suppose que si je devais être encore là pour mes 6es Olympiades à 42 ans, ce ne serait pas un bon signe pour le hockey suisse."

Le relais canadien sacré sur 5000 m Charles Hamelin en or avec les relayeurs canadiens. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le relais masculin canadien a été sacré sur 5000 m, devant la Corée du Sud et l'Italie, aux Jeux de Pékin mercredi. Le quatuor canadien a conclu sa course en 6'41''257, devant la Corée du Sud à 4 dixièmes et l'Italie à 4 secondes. Côté canadien, il s'agissait de la dernière course olympique de Charles Hamelin, 37 ans, conclue par une sixième médaille (dont quatre en or) en cinq JO depuis Turin en 2006. Le porte-drapeau de sa délégation devient ainsi le Canadien le plus décoré de l'histoire des JO d'hiver. Chez les dames, la Corée du Sud s'est imposée devant l'Italie et les Pays-Bas.