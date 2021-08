Les Etats-Unis sortent l'Espagne +++ Paire suisse en demi-finale

"Ça a été la plus grande course de l'histoire des Jeux olympiques. Je pense que même les 9''5 de Bolt (9''58 réalisés en fait aux Mondiaux en 2009) ne peuvent rivaliser", a estimé Rai Benjamin.

Le volcanique Karsten Warholm et le placide Rai Benjamin ont offert ce qui se fait de mieux sur la plus grande scène du monde. En 45''94, le Norvégien a pulvérisé son propre record du monde (46''70) établi le 2 juillet à Oslo, emmenant dans sa foulée l'Américain (46''17) pour deux chronos insensés.

Auteur du 14e temps des séries, William Reais a rempli son objectif en atteignant les demi-finales. Ses chances de qualification pour la finale sont extrêmement minces, mais il devrait pouvoir courir de manière plus relâchée et se rapprocher ainsi de son record personnel (20''24).

L'époux de l'athlète, Arseni Zdanevitch, a dit avoir rejoint l'Ukraine à cause du conflit entre son épouse et les autorités bélarusses, qui menaçait la "sécurité" du couple. Il compte la rejoindre en Pologne.

La sprinteuse dit craindre d'être emprisonnée si elle retourne dans son pays. Des milliers d'arrestations et d'exils forcés d'opposants y ont été enregistrés, ainsi que la liquidation de nombre d'ONG et médias indépendants.

Cette affaire, qui secoue depuis dimanche les JO, intervient après près d'un an de répression féroce de toute contestation au Bélarus. Cette ex-république soviétique nichée entre Russie et UE est dirigée d'une main de fer depuis 1994 par le président Alexandre Loukachenko.

JO 2021: accueil triomphal pour six médaillés suisses

Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Six médaillés suisses ont touché le sol helvétique lundi après-midi à Kloten. Ils ont été accueillis par leurs familles, amis et supporters, dans une ambiance festive et colorée.

Les tenniswomen Belinda Bencic (or en simple, argent en double) et Viktorija Goluvic (argent en double) ont été particulièrement fêtées, avec notamment une grande banderole où était écrit en rouge et blanc "Bravo Belinda & Viktoria". D'autres héros suisses ont débarqué de l'avion, comme la tireuse Nina Christen (une médaille d'or et une de bronze), les nageurs Jérémy Desplanches et Noè Ponti ainsi que la spécialiste de BMX Nikita Ducarroz. Tous trois ont décroché une médaille de bronze dans la capitale japonaise.