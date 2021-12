Les Hawks battus pour le retour de Capela ++ La NHL reprendra mardi

Les Hawks battus pour le retour de Capela Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Clint Capela a vécu un retour aux affaires compliqué samedi au Madison Square Garden, où les Hawks ont été battus 101-87 par les New York Knicks. L'intérieur d'Atlanta a cumulé 6 points et 9 rebonds lors de la première des cinq parties programmées en NBA le jour de Noël. Sorti du protocole Covid quelques heures à peine avant un match qui a démarré dès midi heure de l'Est, Clint Capela a manqué ses cinq premiers shoots. Le Meyrinois a terminé cette rencontre avec un piètre 2/7 au tir et n'a rentré que 2 des 6 lancers-francs dont il a bénéficié, en 28' passées sur le mythique parquet new-yorkais. Les Hawks, qui restaient sur six victoires consécutives à l'extérieur, ne se sont jamais véritablement remis d'un début de match cauchemardesque. John Collins (20 points, 8 rebonds samedi) et ses équipiers étaient en effet menés 19-3 après 4'12'', et 30-16 à 40'' de la fin du premier quart-temps. Atlanta - dont pas moins de huit joueurs restent soumis au protocole Covid - a certes pu recoller à six longueurs des Knicks à la 28e minute (65-59). Mais la franchise géorgienne a encaissé dans la foulée un partiel de 8-0 pour lâcher définitivement prise face aux Knicks de Julius Randle (25 points, 12 rebonds).

Cleveland prolonge le contrat de son entraîneur Les Cavs misent sur J.B Bickerstaff Image: KEYSTONE/AP/Tony Dejak L'entraîneur des Cleveland Cavaliers, J.B. Bickerstaff, a signé une prolongation de contrat portant "sur plusieurs années", a annoncé samedi le directeur général de la franchise, Koby Altman. La durée exacte de cette prolongation n'a pas été communiquée, mais selon ESPN, elle court jusqu'à la saison 2026-2027. "J.B. Bickerstaff est, sans aucun doute, le bon entraîneur pour mener cette franchise vers ce que nous croyons être un avenir très prometteur", a déclaré Koby Altman. "La décision de prolonger J.B. n'est pas basée uniquement sur les premiers succès de cette saison, mais plutôt sur l'ensemble de son travail depuis son arrivée à Cleveland." Entraîneur de Cleveland depuis le 19 février 2020, Bickerstaff (42 ans) avait initialement rejoint les Cavaliers en tant qu'entraîneur adjoint avant la saison 2019/20. Il a conduit cette saison les Cavaliers au cinquième meilleur bilan de la Conférence Est, avec 19 victoires et 13 défaites, transformant complètement cette équipe qui n'avait remporté que 19 matches au total en 2019/20 et 22 en 2020/21.

Le Covid-19 ruine la Coupe Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Coupe Spengler, qui devait débuter ce dimanche à Davos, n'aura pas lieu. Cette annulation est due aux... 17 tests positifs au Covid-19 enregistrés dans les rangs du HC Davos. Cette annulation constitue un nouveau coup dur pour les finances du HC Davos. Le club grison avait déjà été privé de la manne de Coupe Spengler l'an dernier. Elle intervient cette fois à la veille des trois coups du tournoi. Les organisateurs avaient pourtant tout tenté pour sauver cette édition. Après les forfaits du Team Canada et d'Ambri-Piotta entérinés en début de semaine, ils avaient pu faire appel au Slovan Bratislava et à une sélection bernoise pour conserver un plateau de six équipes. L'apparition du nouveau variant omicron ne cesse de bouleverser le calendrier du hockey sur glace dans le monde entier. La NHL doit observer une pause forcée qui l'a conduit à ne pas autoriser ses joueurs à disputer les prochains Jeux de Pékin. En Suisse, les 17 tests positifs dans les rangs du HC Davos auront également des conséquences sur le bon déroulement de la saison régulière.

Le championnat reprendra mardi Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey La NHL ne reprendra que mardi et non lundi comme initialement prévu. Ce report pour permettre à la fois l'évaluation des résultats des tests Covid-19 et de l'état de préparation des équipes. Les 14 matches prévus lundi soir ont été reportés, portant à 64 le total des rencontres reprogrammées en NHL cette saison à cause du Covid. Les responsables de la NHL avaient déjà avancé la pause de Noël de deux jours, à mercredi dernier au lieu de vendredi, devant le nombre de personnes et d'équipes impactées par le coronavirus. Ces bouleversements dans son calendrier avaient été à l'origine de la décision mercredi par la NHL de renoncer à libérer ses joueurs pour les Jeux olympiques (4-20 février) pour préserver le déroulement de son championnat perturbé par une déferlante de cas positifs de Covid-19. "Notre priorité est et doit rester de mener à bien notre saison régulière et les play-off de la meilleure des façons. C'est pourquoi nous allons utiliser le créneau du 6 au 22 février dévolu initialement à la participation aux Jeux olympiques pour reprogrammer les matches qui ont été reportés ou qui vont l'être", avait alors expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman.

Hanyu rassure pleinement pour son retour en compétition Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Le Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre de patinage artistique, a réussi avec brio son retour en compétition après huit mois d'absence. Ceci à six semaines des JO. Hanyu, qui s'était blessé aux ligaments de la cheville droite lors d'une chute à l'entraînement le mois dernier, a dominé le programme court des Championnats du Japon sur la glace de Saitama. Il a été crédité d'un score de 111,31 points et devance largement Shoma Uno, son dauphin des JO 2018 de Pyeongchang (2e, 101,88 pts) et le vice-champion du monde 2021 Yuma Kagiyama (3e, 95,15 pts). Sur l'air du "Rondo Capriccioso", le patineur de 27 ans, n'a montré aucun signe de gêne et a hoché de la tête en signe d'approbation après sa prestation. "Je me souviens avoir fait une erreur juste au début de mon programme court la dernière fois que j'ai concouru ici, exactement au même endroit de la patinoire", a-t-il confié lors d'une conférence de presse. "J'étais donc nerveux, mais quand j'ai réussi mon quadruple salchow au début cette fois-ci cela m'a rassuré et j'ai pu continuer", a-t-il ajouté. Hanyu a indiqué qu'il allait inclure dans son programme libre dimanche un quadruple axel, ce qui n'a jamais été fait auparavant en compétition. Il y était quasiment arrivé à l'entrainement jeudi et il entend bien y parvenir dimanche. "Mais d'abord, je dois m'assurer jusque dans les dernières minutes d'entrainement de ne pas me blesser. Je dois faire attention à mon corps et garder ma concentration pour que tout se déroule comme prévu", a-t-il prévenu. Hanyu n'était plus apparu en compétition officielle depuis les Championnats du monde 2021 de Stockholm où il s'était classé 3e en mars dernier. Après avoir fait l'impasse sur une partie de la saison à cause de sa blessure, il a rassuré vendredi ses nombreuses supportrices qui redoutaient qu'il fasse l'impasse sur les JO de Pékin où il peut devenir le troisième patineur dans l'histoire, après le Suédois Gillis Grafström et la Norvégienne Sonja Henie, à remporter le titre olympique trois fois de suite En 2018, Hanyu avait préparé les JO dans des conditions assez similaires: une blessure à la cheville gauche, un forfait aux Championnats du Japon et un retour de justesse aux JO de Pyeongchang où il avait triomphé.

Burnley-Everton, troisième match du Boxing Day reporté Image: KEYSTONE/AP/Jon Super La rencontre de Premier League entre Burnley et Everton, prévue le 26 décembre, est devenue le troisième match du Boxing Day à être reporté. Ceci en raison de la pandémie. Des cas de covid dans l'effectif d'Everton avaient amené le club à demander le report de la rencontre jeudi. Mais cette demande initiale a été rejetée, bien que Rafael Benitez, le manager d'Everton, ait déclaré qu'il ne disposait que de neuf joueurs de champ opérationnels pour ce match du Boxing Day, traditionnellement l'une des journées les plus chargées du calendrier du football anglais. Everton a finalement annoncé vendredi que le match avait été annulé. La Premier League a ajouté qu'elle avait pris la décision "regrettable" de reporter le match à la suite d'une réunion du conseil d'administration vendredi. Le match de Liverpool contre Leeds et le déplacement de Watford chez les Wolves, également prévus dimanche, ont déjà été reportés en raison de nombreux cas de covid. Au total, treize matches ont été annulés au cours des deux dernières semaines alors que la Grande-Bretagne enregistre un nombre record de cas positifs de Covid dus au variant Omicron du virus. En début de semaine, les clubs de Premier League ont rejeté l'option d'interrompre temporairement la saison.

Jesper Olofsson patinera à Bienne dès l'été prochain Image: KEYSTONE/PostFinance En fin de contrat avec Langnau, Jesper Olofsson va rester dans le canton de Berne. Le meilleur compteur de National League a signé deux ans à Bienne. Après Berne et Langnau, l'attaquant suédois va connaître le troisième club bernois de National League. Celui qui aura 30 ans le 7 avril prochain réussit une superbe saison avec les Tigers. Il compte 45 points en 35 matches et a déjà réussi 23 buts. Après une première pige à Berne, Olofsson a choisi Langnau pour une saison et le voilà désormais dans le Seeland. Bienne possède donc déjà cinq étrangers sous contrat pour la saison prochaine avec Olofsson, Lööv, Yakovenko, Rajala et Sallinen.

Fribourg prête Hughes à Genève Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Toujours court au niveau des gardiens, Genève-Servette a trouvé une autre solution provisoire. Les Aigles vont obtenir le prêt du Fribourgeois Connor Hughes jusqu'au 10 janvier. Ce prêt est assorti d'une option de prolongation jusqu'au 30 janvier. Hughes ne pourra pas jouer contre Fribourg et peut être rappelé par Gottéron à tout moment. Cette solution permet à Genève-Servette d'obtenir une autre garantie après le prêt de Dominic Nyffeler (Kloten) et à Connor Hughes d'acquérir davantage d'expérience. Le Canado-Suisse a disputé quatre matches complets avec Fribourg et trois avec Sierre cette saison. Pour accompagner Reto Berra, ce sont les juniors élite Loic Galley et Robin Terrier qui se relaieront.

44 points pour Stephen Curry Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu C'était Noël avant l'heure pour Stephen Curry. Le roi des 3 points a réussi un nouveau festival lors du succès 113-104 de Golden State à domicile face à Memphis. Stephen Curry a inscrit 46 points avec ses 8 tirs primés et a délivré 9 assists pour porter les siens vers une 26e victoire. Il a franchi la barrière des 30 points pour la 12e fois de la saison, la 225e de sa carrière. Malgré l'absence de sept joueurs dont Clint Capela et Trea Young, Atlanta a, pour sa part, gagné contre toute attente à Philadelphie. Les Hawks se sont imposés 98-96 après un échec de Joel Embiid au buzzer qui aurait pu donner l'égalisation aux 76ers.

Pelé autorisé à quitter l'hôpital de Sao Paulo Image: KEYSTONE/AP Pelé a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital de Sao Paulo où il avait été admis il y a deux semaines pour un traitement de chimiothérapie. L'hôpital a donné l'information. Agé de 81 ans, Pelé "se trouve dans un état stable et poursuivra son traitement de la tumeur du colon identifiée en septembre dernier", écrit l'hôpital Albert-Einstein dans un communiqué qui ne précise pas la date exacte de sortie du triple champion du monde. Le "roi" Pelé avait annoncé le 9 décembre être hospitalisé dans cet établissement, qui le suit habituellement, afin d'effectuer "la dernière séance de chimiothérapie" de l'année 2021. La date exacte de son admission n'a jamais été dévoilée. Alors que le légendaire footballeur et sa famille avaient annoncé une durée d'hospitalisation de "quelques jours", deux semaines se sont en fait écoulées, au cours desquelles peu d'informations ont filtré sur son réel état de santé. Pelé avait déjà été hospitalisé dans cet hôpital durant un mois entre août et septembre. Le 4 septembre on lui avait retiré une tumeur du côlon détectée lors d'examens de routine. Depuis, Pelé avait publié plusieurs messages assurant que son état de santé s'améliorait.

Le règlement sur les chaussures plus restrictif après les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le règlement qui encadre les caractéristiques des chaussures en athlétisme deviendra un peu plus restrictif après les JO 2024 pour les pointes. World Athletics l'a annoncé. Le Conseil de la fédération internationale a amendé son règlement pour 2022 (les règles provisoires s'éteignent le 31 décembre 2021) et décidé notamment que l'épaisseur de la semelle des pointes (chaussures pour la piste) serait autorisée jusqu'à 20 mm maximum pour toutes les disciplines à partir de novembre 2024, après les prochains JO de Paris, laissant le temps aux équipementiers de s'y préparer. Aujourd'hui les semelles peuvent atteindre 25 mm pour le triple saut et pour les courses de 800 m et plus. L'athlétisme international a été bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle génération de chaussures aux semelles plus épaisses, majoritairement avec des plaques de carbone et des mousses révolutionnaires, depuis 2016 pour la course sur route et 2019 pour la piste. Ces nouvelles technologies, peu encadrées, ont permis une amélioration générale des performances et posé des questions d'équité entre les sportifs et de crédibilité des nombreux records du monde établis. "L'objectif principal du groupe de travail sur les chaussures en athlétisme a été de trouver une solution à long terme à l'équilibre entre équité et innovation", écrit World Athletics dans son communiqué. Parmi les nouveautés du règlement, il sera désormais interdit aux athlètes de se débarrasser de leurs chaussures juste après leur compétition, en les donnant à leur staff par exemple, afin de pouvoir satisfaire un éventuel contrôle.

Winnik pousse Genève, Lausanne s'enfonce Image: KEYSTONE/URS FLUEELER En battant Zoug 5-1 chez lui, Genève a signé une sixième victoire en sept matches de National League. Lausanne a lui subi un troisième revers consécutif en s'inclinant 5-1 à Lugano. Quel match de Genève-Servette et quel match de Daniel Winnik. Auteur d'un triplé, l'attaquant canadien a bien aidé ses couleurs à prendre le pas sur le champion en titre. Bien dans leurs patins, efficaces, les Aigles ont parfaitement digéré la quarantaine préventive qui les a privés de trois matches. Emmenés par des étrangers toujours aussi dominants, les Grenat ont donné une leçon aux hommes de Dan Tangnes. Et tout ça avec le néophyte de 29 ans Dominic Nyffeler dans les buts! Le portier prêté par Kloten a parfaitement tenu le choc. Il a même été plus inspiré que son illustre adversaire Leonardo Genoni, même si le gardien international a sorti un arrêt incroyable pour éviter le 6-1. Avec Fust, ça ne fonctionne pas Lausanne s'enfonce de plus en plus et voit la possibilité de se battre pour la sixième place s'éloigner. Ecrasés par Rapperswil, battus à Malley par Bienne, les Lions ont cette fois subi la loi de Lugano au Tessin. Comme bien souvent, les Vaudois n'ont pas trop mal joué, en tout cas jusqu'à la mi-match. Ils ont même manqué plusieurs occasions de prendre l'avantage. Mais derrière, les joueurs de Chris McSorley ont su profiter de leurs opportunités. Alessio Bertaggia a ouvert le score après avoir "déshabillé" Heldner sur la séquence (24e). Le futur attaquant de Genève a donné le tournis au grand défenseur vaudois avant d'expédier le puck en lucarne. L'égalisation de Fuchs (29e) n'a pas eu l'effet escompté. Daniel Carr s'est fendu d'un doublé, tout comme Bertaggia. Alatalo a conclu la belle victoire luganaise. Du côté lausannois, le maintien de John Fust sur le banc doit se poser. Malgré un énième alignement différent, le Canado-Suisse n'a pas su trouver la bonne formule et voilà les Lions au 9e rang avec seulement quatre points de mieux qu'Ambri, 11e. Ajoie encore défait Nouvelle défaite pour Ajoie. Les Jurassiens ont été dominés 2-1 par Davos. Sans être transcendants, les Davosiens ont tout de même pu repartir de Porrentruy avec la totalité de l'enjeu. A noter la vilaine charge à la tête de Matej Stransky sur Thibault Frossard. Le Tchèque a pris sa douche avant tout le monde et il ne serait pas étonnant de voir le juge unique lui infliger quelques matches de suspension.

Open d'Australie: une invitation pour Andy Murray Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER L'Ecossais Andy Murray a reçu une invitation pour participer à l'Open d'Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem de l'année aura lieu du 17 au 30 janvier à Melbourne. "Andy est connu pour son esprit de compétition, sa passion et son amour du jeu et je suis heureux de l'accueillir une nouvelle fois à Melbourne en janvier", a expliqué le directeur du tournoi Craig Tiley, sur le compte Twitter de l'Open d'Australie. "Je suis très impatient de revenir disputer l'Open d'Australie et je remercie Craig et son équipe pour l'opportunité. J'ai vécu de grands moments en Australie à jouer devant un public incroyable et je suis impatient de remettre les pieds sur le court de Melbourne Park", a de son côté rappelé Murray, ancien no 1 mondial. Cinq finales perdues L'Écossais de 34 ans n'a jamais remporté l'Open d'Australie, mais a disputé cinq finales à Melbourne (2008, 2010, 2011, 2015 et 2016) Vainqueur de trois titres du Grand Chelem dans sa carrière, celui qui a atteint le premier rang mondial en 2016 est gêné par des blessures récurrentes aux hanches depuis 2017. Il est désormais classé au 134e rang mondial. Sa dernière participation à l'Open d'Australie remonte à 2019 et il avait été éliminé dès le 1er tour. En août dernier, il avait participé à l'US Open grâce à une "wild card" et avait fait douter pendant cinq sets le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, avant de s'incliner au 1er tour.

Premier League: deux matches reportés le 26 décembre Les supporters de Liverpool n'iront pas au stade dimanche Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le programme du Boxing Day ne sera pas aussi copieux qu'espéré. Deux matches de Premier League prévus dimanche ont été reportés. Il s'agit de Liverpool - Leeds et Wolverhampton - Watford. Ces deux rencontres, qui devaient débuter à 13h30, ne pourront pas avoir lieu en raison de cas de Covid-19 chez les deux clubs visiteurs. "A la suite des demandes de reports de Leeds United et Watford en raison du Covid-19, le conseil de la Premier League s'est réuni ce matin et a accepté avec regret de reporter les deux matches des clubs programmés lors du Boxing Day", a précisé la Premier League. Elle avait déjà dû reporter dix matches sur les trois dernières journées, dont six des dix programmés le week-end dernier. La Grande-Bretagne est confrontée à un nombre record de cas de Covid-19 causés par le variant Omicron. Intégrité de la compétition Lundi, le conseil d'administration de la Premier League avait déjà examiné des demandes de report. Il avait alors écarté cette option en raison d'un supposé risque d'atteinte à l'intégrité de la compétition. Cette crise survient dans une période charnière de la saison du foot anglais, aussi bien sur le plan sportif que financier, au vu des affluences attendues lors des trois journées programmées entre le 26 décembre et le 3 janvier. L'appel de Conte et Klopp L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et son homologue de Tottenham, Antonio Conte, ont plaidé pour une réduction à un match des demi-finales de la Coupe de la Ligue Arsenal - Liverpool et Chelsea - Tottenham, prévues début janvier, afin de désengorger le calendrier. L'an dernier, ces demi-finales avaient été réduites à une seule rencontre en raison de la pandémie. "Ce serait mieux de disputer un match au lieu de deux, en particulier dans le contexte actuel, mais nous respectons les règles", a dit Antonio Conte. "Je pense que ce serait mieux de disputer un seul match, mais ce que je dis n'est pas trop important", a lancé Jürgen Klopp, pas opposé à l'idée d'aller défier Arsenal à l'Emirates Stadium. Son capitaine, Jordan Henderson, s'était inquiété mercredi que "personne ne prenne au sérieux le bien-être des joueurs", dans un contexte de préoccupations lancinantes sur le nombre de matches imposés aux équipes. La semaine dernière, Liverpool a enregistré quatre cas de Covid dans son effectif.