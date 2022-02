Les hockeyeurs slovaques en bronze +++ Diplôme pour Hasler en bob

En revanche, rien n'est encore fait pour l'US Open, en septembre à New York, où un certificat de vaccination est toujours requis. Djokovic figure toutefois dans la liste des engagés pour le Masters 1000 d'Indian Wells (7-20 mars).

Il pourrait bien être en mesure de jouer aussi, plus tard cette année, Roland Garros et Wimbledon, car les autorités sanitaires des deux pays sont en train de réduire progressivement les restrictions sanitaires.

"Je suis excité de revenir et de jouer lundi", a dit Djokovic, 34 ans, aux médias locaux jeudi. "Le tennis me manque après tout ce qui s'est passé", a-t-il ajouté, en référence à cet Open d'Australie remporté par son grand rival espagnol Rafael Nadal, seul en tête désormais chez les hommes avec 21 Grands Chelems, devant Djokovic et Roger Federer (20).

Djokovic a ensuite remporté son 19e titre en Grand Chelem, puis le 20e à Wimbledon un mois plus tard.

Il s'agira de retrouvailles avec le jeune Musetti, 19 ans, qui avait mené deux sets à zéro contre le Serbe lors du dernier Roland Garros, en 8es de finale. Il avait finalement abandonné alors que "Djoko" avait bien redressé la barre et menait 6-7 (7/9) 6-7 (2/7) 6-1 6-0 4-0.

Genève et Davos attendent maintenant avec impatience le retour de leurs imports en vue du match de mardi. Jan Cadieux doit retrouver Tömmernes, Filppula et Vatanen, alors que Christian Wohlvend se réjouit des arrivées de Bromé et Pospisil.

Johan Garpenlöv a sorti son gardien et les Slovaques en ont profité pour scorer à deux reprises. Slafkovsky a eu le temps d'ajouter un septième but à son tournoi.

Les Slovaques ont doublé la mise à la 33e grâce à Samuel Takac, ancien joueur de Gap et Lyon. Comme lors du premier but, le gardien Lars Johansson n'a pas rendu sa meilleure copie en laissant une ouverture à son poteau.

Tout le contraire de Slovaques qui ont vu là une belle opportunité de décrocher leur première médaille dans des JO. Les joueurs de Craig Ramsay ont ouvert le score à la 24e lorsque le jeune Juraj Slafkovsky a trouvé la faille dans la défense suédoise d'un tir un peu flottant. Le joueur du TPS Turku, 17 ans, a inscrit son sixième but du tournoi! Le nom de l'attaquant de 192 cm pour près de 100 kilos sera appelé très tôt le 7 juillet lors de la première ronde de la draft NHL à Montréal.

Sans doute au fond du bac après leur défaite aux tirs au but en demi-finale contre la Russie la veille, les Scandinaves n'ont pas attaqué la partie avec un entrain incroyable.

La Slovaquie s'est parée de bronze aux JO de Pékin. Les joueurs de l'Est ont dominé la Suède 4-0 dans la petite finale.

Laura Nolte est devenue la plus jeune championne olympique de la discipline en devançant sa compatriote, et championne olympique en titre, Mariama Jamanka de 77 centièmes. Le bronze est revenu à l'Américaine Elana Meyers Taylors.

Déception en revanche pour le deuxième équipage helvétique. Martina Fontanive et Irina Strebel n'ont pas réussi de remontée au classement et restent à la 20e et dernière place de cette finale.

Septièmes après deux manches, les deux femmes se sont améliorées lors des troisièmes et quatrièmes manches pour glaner une place au classement et fêter un nouveau diplôme pour Hasler.

Après sa septième place en monobob, Mélanie Hasler et sa pousseuse Nadja Pasternack ont signé samedi une belle sixième place lors de l'épreuve féminine de bob à deux des JO de Pékin.

Comme à Sotchi, curleuses et curleurs repartent les mains vides de ces Olympiades. Le dernier espoir d'une 15e médaille suisse repose désormais sur les skieurs lors du team event dimanche matin.

Et derrière, nouveau coup de deux des Scandinaves pour reprendre quatre longueurs d'avance. Les Suissesses se sont donné le droit d'y croire encore un peu avec un coup de trois au 9e end, mais le mal était fait.

Les Suissesses ont clairement manqué le coche lors du 6e end en encaissant un coup de trois. Mais le CC Aarau aurait pu revenir dans la manche suivante. Seulement Alina Pätz n'a pas trouvé une longueur suffisante et la Suisse n'a marqué que deux au lieu de trois voire quatre.

Sui Wenjing et Han Cong en or chez les couples

Sui Wenjing et Han Cong, un couple chinois en or. Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, médaillés d'argent il y a quatre ans, ont été sacrés champions olympiques en couples, offrant au pays hôte des JO 2022 sa 15e et dernière médaille, sa 9e en or.

Sui et Han, déjà en tête après le programme court, ont devancé avec leur total de 239,88 points deux couples russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, 2es (239,25), et Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, 3es (237,71).

Sui Wenjing et Han Cong, âgés respectivement de 26 et de 29 ans, sont seulement les deuxièmes champions olympiques de l'histoire du patinage artistique chinois, après Shen Xue et Zhao Hongbo, sacrés en 2010 en couples.

Ce titre a par ailleurs permis à Chine de passer de la 6e à la 3e place au tableau des médailles, juste devant les Etats-Unis.

Avant le dernier jour de compétition dimanche, où la Chine n'a plus aucune chance d'améliorer son bilan, le pays hôte a accru son record de médailles lors d'une édition des Jeux d'hiver, avec quatre unités de plus que le précédent qui datait des JO-2010 (11 médailles, dont 5 en or).