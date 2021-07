Les champions italiens accueillis en héros ++ Un ex du Bayern au FC Lucerne

Euro 2021: les Italiens reçus en héros dans les rues de Rome Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Les champions d'Europe ont savouré en héros un bain de foule à Rome. Juchés sur un bus à impériale, ils ont été acclamés par des milliers d'Italiens qui avaient envahi les rues de la capitale. L'Italie a célébré toute la journée le retour triomphal de son équipe victorieuse dimanche soir contre l'Angleterre à Londres. Cet Euro victorieux agit comme un pansement pour le pays après une période douloureuse. Juchés sur un autobus bleu à étage, les joueurs italiens, euphoriques mais visiblement fatigués, ont brandi leur coupe en direction de leurs supporters. Ceux-ci ont immortalisé ce moment historique avec leurs téléphones portables, tout en brandissant des drapeaux italiens. Tardif bain de foule Durant toute la journée, les champions s'étaient déplacés dans un bus fermé aux vitres teintées pour éviter les rassemblements, circulant devant des fans tout de même amassés sans trop endosser leur masque derrière des barrières métalliques. Mais les autorités leur ont accordé un tardif bain de foule en bonne et due forme. "It's coming to Rome" avait hurlé de plaisir à Londres le défenseur Leonardo Bonucci, auteur du but égalisateur avant de transformer son tir au but dans une finale irrespirable au stade de Wembley (1-1 ap, 3-2 tab). Le héros italien parodiait ainsi l'inoxydable hymne pop des Anglais, "Football's coming home" ("Le football revient chez lui"), pour le plus grand bonheur des tifosi. Et c'est son comparse Giorgio Chiellini, capitaine des Azzurri, qui a brandi le trophée dans la nuit londonienne, avant de le présenter à ses supporters à sa descente d'avion à Rome lundi à l'aube, coiffé d'une couronne face à la foule venue accueillir les vainqueurs. Spinazzola acclamé Leonardo Spinazzola, héros malheureux de cet Euro après sa grave blessure à un tendon d'Achille contre la Belgique en quarts de finale, a sauté les marches de l'avion et a traversé le tarmac en s'appuyant sur ses béquilles, sous les acclamations des médias et du personnel de l'aéroport qui prenait des photos. Les Azzurri se sont ensuite reposés dans un hôtel de luxe avant d'être reçus par le président italien Sergio Mattarella (79 ans), qui s'était rendu à Londres pour les encourager. L'occasion pour Giorgio Chiellini, le capitaine de l'équipe italienne, de dédier la victoire à Davide Astori, l'international italien de la Fiorentina, mort en 2018 à l'âge de 31 ans d'une anomalie cardiaque. "Nous aurions aimé l'avoir ici avec nous", a-t-il glissé."Nous ne sommes pas ici parce que nous avons marqué un penalty supplémentaire, mais parce que nous croyons aux valeurs de l'amitié", a-t-il ajouté. Reçus par le Premier ministre L'équipe, ainsi que Matteo Berrettini, le finaliste de Wimbledon, a aussi été accueilli chez le Premier ministre Mario Draghi, en présence du gouvernement quasi au complet. Dans toute la péninsule les Italiens ont célébré le premier titre de la Nazionale depuis le Mondial 2006, son deuxième sacre européen après celui de 1968, dans un concert de klaxons et de cornes de brume et dans un nuage de fumigènes. L'image de la sélection, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982 et 2006), avait été sérieusement écornée par son absence à la Coupe du monde 2018 en Russie, pour laquelle elle n'avait pas réussi à se qualifier. Mais le cauchemar est oublié et l'Italie du sélectionneur Roberto Mancini sera parmi les favorites du Mondial 2022 l'année prochaine au Qatar. "C'est une renaissance pour le football italien", s'est ému Bonucci.

Tour de France: les confidences du maillot jaune Tadej Pogacar: il domine le Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Tadej Pogacar a assuré "comprendre" les questions que peuvent soulever ses performances sur la Grande Boucle. Le Slovène domine avec plus de 5 minutes d'avance sur son premier poursuivant. "Je ne suis pas en colère", a répondu Pogacar à un journaliste lors d'une conférence de presse organisée par son équipe UAE Emirates à l'occasion de la seconde journée de repos. "Ce sont des questions inconfortables, car l'histoire du cyclisme n'a pas été rose, mais je comprends totalement pourquoi il y a toutes ces questions", a expliqué le maillot jaune. Influencer la tactique "Je n'ai pas préparé mes réponses. J'aime monter sur mon vélo et peu importe ce que ça implique, je l'accepte", a développé le vainqueur sortant, qui est par ailleurs revenu sur son choix de ne pas publier ses données de performance. "Si tu partages tes données, ça peut influencer la tactique. D'autres équipes peuvent voir quelle est ta limite sur certains terrains", a justifié Pogacar. "En mode défensif" Le Slovène est passé en "mode défensif" lors de la deuxième semaine, a-t-il reconnu. "Je cours au jour le jour. Si j'ai une occasion de prendre du temps à mes adversaires, c'est bon à prendre. Il suffit d'une mauvaise journée pour que n'importe quelle étape soit compliquée ou décisive", a conclu Pogacar, qui devance Rigoberto Uran de 5'18 et Jonas Vingegaard de 5'32 avant les six dernières étapes.

Covid-19: Ons Jabeur vend sa raquette pour la bonne cause Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Ons Jabeur, première Arabe en quarts de finale à Wimbledon, va vendre sa raquette pour aider les hôpitaux de son pays. La Tunisie est confrontée à un nombre record de contaminations au Covid-19. "C'est pour la bonne cause (...) je ne peux pas rester là à regarder mon pays traverser des situations difficiles", a indiqué sur Instagram la joueuse. Elle a précisé que l'argent serait destiné à acheter "médicaments et équipements médicaux nécessaires". Don personnel Elle ajoutera un don personnel à la somme récoltée lors de la vente. La raquette mise en vente à 2000 dinars (environ 610 euros) vers midi lundi, avait atteint la somme de 7270 dinars (environ 2210 euros) deux heures plus tard, selon la militante Hajer Driss, qui s'occupe de récolter les dons. La raquette, qui a servi à battre tour à tour Venus Williams (sacrée cinq fois à Wimbledon), Garbine Muguruza (lauréate en 2017) et Iga Swiatek (9e et vainqueur de Roland-Garros 2020), est mise aux enchères pour une durée fixée pour le moment à 48 heures, a-t-elle précisé.

Peter Sagan a été opéré à un genou Image: KEYSTONE/EPA Peter Sagan a subi une intervention chirurgicale à un genou suite à sa chute de la 3e étape du Tour de France, a annoncé son équipe Bora. Il avait abandonné au départ de la 11e étape. Le Slovaque, champion du monde à trois reprises de 2015 à 2017, était tombé dans le sprint d'arrivée de Pontivy. "Nous avons nettoyé la plaie autant que possible pour éviter l'infection à cause de la saleté de l'huile de chaîne. Cependant, après quelques jours, une inflammation s'est développée au-dessus de la rotule et j'ai dû malheureusement abandonner le Tour", a déclaré Sagan. Articulation pas touchée "Nous avons fait tout notre possible sur place au Tour, mais même un traitement antibiotique n'a pas pu empêcher une infection. La seule option était d'arrêter la course et de faire enlever chirurgicalement la bourse. Heureusement, ce n'était qu'une infection superficielle et l'articulation du genou n'est pas du tout impliquée dans cela", a expliqué le responsable médical de son équipe, Christopher Edler. "Je me sens déjà beaucoup mieux et tout va bien jusqu'à présent", a conclu Sagan, âgé de 31 ans et sept fois maillot vert du Tour de France entre 2012 et 2019.

Holger Badstuber dans l'équipe de Fabio Celestini Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Lucerne a engagé l'ancien défenseur international allemand Holger Badstuber. Âgé de 32 ans, il arrive en droite ligne de Stuttgart, libre de tout droit. Badstuber a joué 177 matches officiels avec le Bayern Munich entre 2009 et 2017, devenant six fois champion d'Allemagne et remportant une fois la Ligue des champions avec les Bavarois. Mais diverses blessures ont freiné sa carrière. Le défenseur central aux 31 sélections a aussi joué pour Schalke et Stuttgart (dès 2017). Il a disputé 28 des 34 derniers matches comme titulaire avec ce dernier club. Lucerne est entraîné par l'ancien coach de Lausanne Fabio Celestini.

La Grisonne sortie par la Kazakhe Diyas Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Simona Waltert (ATP 235) a échoué au 1er tour du Ladies Open de Lausanne. Opposée à la Kazakhe Zarina Diyas (WTA 102), l'invitée grisonne s'est inclinée 6-4 6-4. Simona Waltert, assez nettement dominée dans la 1re manche, a renversé la vapeur au 2e set en faisant passer le score de 1-3 à 4-3. Mais elle cédait les trois jeux suivants, au terme d'un match où elle aura commis cinq double fautes. Lors de la précédente édition de ce tournoi, en 2019, Simona Waltert avait franchi le 1er tour face à l'Allemande Julia Georges, qui avait abandonné au 3e set. A un échelon où elle n'a guère l'habitude d'évoluer (épreuve WTA dotée de 250'000 dollars), la joueuse de Coire n'a cette fois pas pu marquer tous les points WTA qu'elle aurait pu espérer. En qualifications (un seul tour), la Valaisanne Ylena In-Albon (WTA 318) a subi la loi de l'Italienne Lucia Bronzetti (no 2/WTA 241), 3-6 6-3 6-3. In-Albon pourrait être repêchée comme "lucky loser".

L'Italie de retour au pays... et au sommet Image: KEYSTONE/EPA/TELENEWS Le souffle d'une nuit magique à peine retombé, l'Italie a célébré lundi le retour triomphal de sa "Nazionale" sacrée championne d'Europe contre l'Angleterre à Londres. Cet Euro victorieux agit comme un pansement pour le pays après une période douloureuse. "It's coming to Rome", comme l'a hurlé de plaisir le défenseur Leonardo Bonucci, celui qui a égalisé avant de transformer son tir au but dans une finale irrespirable au stade de Wembley (1-1 ap., 3-2 tab). Le héros italien a parodié l'inoxydable hymne pop des Anglais, "Football's coming home" ("Le football revient chez lui"), pour le plus grand bonheur des tifosi. Et c'est son comparse Giorgio Chiellini, capitaine des Azzurri, qui a brandi le trophée dans la nuit londonienne, avant de le présenter à ses supporters à sa descente d'avion à Rome lundi à l'aube, coiffé d'une couronne face à la foule venue accueillir les vainqueurs. Béquilles et acclamations Leonardo Spinazzola, considéré comme le héros malheureux de cet Euro après sa grave blessure à un tendon d'Achille contre la Belgique en quarts de finale, a sauté les marches de l'avion d'Alitalia et a traversé le tarmac en s'appuyant sur ses béquilles, sous les acclamations des médias et du personnel de l'aéroport qui prenait des photos. Les Azzurri se sont dirigés ensuite vers un hôtel pour se reposer, avant d'être reçus par le président italien Sergio Mattarella, 79 ans, qui s'était rendu à Londres pour les encourager. Le Premier ministre Mario Draghi était également présent pour un selfie avec l'équipe nationale. "Renaissance" A Wembley, avec des supporters à sa dévotion et un scénario favorable, l'Angleterre s'est vu trop belle et l'Italie en a profité. "On a entendu jour après jour, depuis le match contre le Danemark, que la Coupe reviendrait à Londres, à la maison. Désolé pour eux, mais en fait la Coupe va faire un joli voyage jusqu'à Rome. C'est pour tous les Italiens, partout dans le monde, pour eux, pour nous", a cinglé Bonucci. De la Ville Eternelle jusqu'à Palerme, de Milan à Naples, les Italiens ont célébré dans la nuit le premier titre de la Nazionale depuis le Mondial 2006 dans un concert de klaxons et de cornes de brume et dans un nuage de fumigènes. Retour en grâce L'image de la sélection, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982 et 2006), avait été sérieusement écornée par son absence à la Coupe du monde 2018 en Russie, pour laquelle elle n'avait pas réussi à se qualifier. Mais le cauchemar est oublié et l'Italie du sélectionneur Roberto Mancini sera parmi les favorites du Mondial 2022 l'année prochaine au Qatar. "C'est une renaissance pour le football italien", s'est ému Bonucci. C'est aussi une formidable bouffée de bonheur pour un pays qui a enregistré plus de 128'000 morts depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a un an et demi.

La Zurichoise grimpe au 48e rang Image: KEYSTONE/EPA/VICKIE FLORES Quart de finaliste à Wimbledon, Viktorija Golubic (28 ans) bondit de 18 places dans la hiérarchie WTA pour se retrouver 48e lundi, le meilleur classement de sa carrière. La Zurichoise est désormais no 2 suisse, devant Jil Teichmann (56e). Belinda Bencic, malgré sa défaite au 1er tour, reste 11e de ce classement toujours emmené par l'Australienne Ashleigh Barty, lauréate à Londres. La Roumaine Simona Halep, qui n'a pas pu défendre son titre, dégringole de la 3e à la 9e place. Roger Federer perd un rang au profit de Matteo Berrettini après son élimination en quarts de finale. Il se retrouve 9e, Berrettini, finaliste malheureux face à Novak Djokovic, passant 8e. Djokovic mène toujours le bal devant Daniil Medvedev et Rafael Nadal.

Edition la plus riche en buts depuis 1976 Image: KEYSTONE/AP/Lluis Gene Avec près de trois buts en moyenne par match (2,81), l'édition 2021 de l'Euro a été la plus prolifique depuis 1976. Au total, 144 buts ont été marqués en 51 matches, pour un festival offensif qui n'avait été surpassé que trois fois auparavant, en 1976 en Yougoslavie, en 1960 en France et en 1964 en Espagne. Total et moyenne des buts par match à l'Euro depuis 1969. Année Pays organisateur Total de buts Nbre de matches Moyenne/match 1960 France 17 4 4,25 1964 Espagne 13 4 3,25 1968 Italie 7 5 1,40 1972 Belgique 10 4 2,50 1976 Yougoslavie 19 4 4,75 1980 Italie 27 14 1,93 1984 France 41 15 2,73 1988 Allemagne 34 15 2,27 1992 Suède 32 15 2,13 1996 Angleterre 64 31 2,06 2000 Belgique/Pays-Bas 85 31 2,74 2004 Portugal 77 31 2,48 2008 Suisse/Autriche 77 31 2,48 2012 Pologne/Ukraine 76 31 2,45 2016 France 108 51 2,11 2021 Europe 144 51 2,82

L'Italie s'embrase pour fêter son sacre et oublier la pandémie L'Italie s'est embras Image: KEYSTONE/AP/Claudio Furlan De Milan à Naples, de Rome à Palerme, l'Italie s'est embrasée pour fêter le sacre dans l'Euro 2020, un trophée tant attendu pour faire oublier la tragédie de la pandémie. Au coeur de la capitale italienne, plongée dans la nuit tiède de l'été, les Italiens ont célébré par un concert de klaxons et de cornes de brume, dans un nuage de fumigènes, la deuxième étoile européenne accrochée sur le maillot azur de la "Nazionale" depuis le titre continental de 1968. Au coup de sifflet final, des milliers de tifosi drapés dans les flammes tricolores vert-blanc-rouge ont quitté les fan-zones installées près du Colisée ou de la Piazza del Popolo pour converger sur la Piazza Venezia, au pied du monument au roi Victor-Emmanuel II, père de l'Italie unifiée. Journée historique "Forza Italia! Campioni d'Europa!", ont exulté les supporters dans un tonnerre de pétards et de verre cassé. Nombreux étaient ceux qui avaient rêvé d'un doublé, le même jour, à Londres: le titre de Matteo Berrettini à Wimbledon face à Novak Djokovic et le couronnement européen au terme du 34e match sans défaite sous l'ère du sélectionneur Roberto Mancini. Berrettini s'est incliné sur le gazon anglais, battu en quatre sets par le no 1 mondial, mais il n'a que 25 ans et il disputait sa première finale de Grand Chelem. Rares étaient ceux qui, dans la foule, portaient des masques, dont le port n'est plus obligatoire en plein air depuis la fin juin. Des discussions ont été menées jusqu'au bout pour savoir s'il fallait ou non installer un écran géant au Stade olympique, mais les autorités, craignant une flambée de contaminations dans un contexte de progression du variant Delta, ont renoncé. Sur le papier, les rassemblements étaient interdits. Difficile, en réalité, d'empêcher les jeunes et moins jeunes de se retrouver enfin après des mois de confinement où ils ont été privés de vie sociale. Sous les pins centenaires de la via dei Fori Imperiali, les forces de l'ordre ont regardé d'un oeil bienveillant le cortège de supporters en liesse. "Les Italiens ont retrouvé le sourire" Car au-delà de la performance sportive, l'Italie veut croire que le sacre de la Nazionale permettra de refermer définitivement le funeste chapitre de la pandémie de Covid-19 qui y a fait plus de 128'000 morts. Le pays a été le premier d'Europe frappé par le virus en février 2020 et le souvenir reste vif des norias de camions militaires transportant les cadavres des morgues vers les cimetières. Alors, la victoire dans cet Euro? Pour Pierluigi de Amicis, 51 ans, "c'est un sauvetage, après un an et demi de pandémie, de souffrance, de mort". "Espérons que le variant Delta ne va pas tout gâcher", dit-il, au pied de l'église du Très-Saint-Nom-de-Marie. Le Corriere della Sera, le plus grand tirage d'Italie, écrivait dimanche: "Après la plus grande tragédie italienne de l'après-guerre, les Italiens ont retrouvé le sourire".

Trois joueurs anglais cibles d'insultes racistes en ligne Image: KEYSTONE/AP/John Sibley La Fédération anglaise s'est dite "consternée" et "dégoûtée" par les propos racistes jetés sur les réseaux sociaux à l'encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Tous les trois ont raté leur tir au but dans la finale de l'Euro perdue dimance face à l'Italie. "Nous sommes dégoûtés de voir que des membres de notre équipe, qui ont tout donné cet été, ont été soumis à des agressions discriminatoires en ligne après le match de ce soir", a déclaré la Fédération anglaise. "La FA condamne toute forme de discrimination et est consternée par le racisme diffusé sur les réseaux sociaux à l'encontre de certains des joueurs de l'Angleterre", a-t-elle également déclaré dans un communiqué séparé. "Nous disons de la façon la plus claire qui soit que quiconque est derrière des comportements aussi répugnants n'est pas bienvenu parmi les supporters de cette équipe". La police de Londres a de son côté annoncé qu'elle était "en train d'enquêter" sur ces publications "insultantes et racistes" en ligne. Le football anglais est confronté depuis plusieurs mois à un phénomène de racisme en ligne visant des joueurs après la défaite de leur club ou après des performances décevantes. Légiférer sans tarder En mai, la FA avait ainsi appelé le gouvernement britannique à légiférer sans tarder pour obliger les réseaux sociaux à agir contre les insultes en ligne qui ont déjà visé par le passé Marcus Rashford. Pour attirer l'attention sur ce racisme en ligne, la FA, les clubs de la Premier League, de la 2e division et de la Super Ligue féminine, mais aussi des organisations représentant les joueurs, les arbitres et les entraîneurs, avaient décidé de ne pas alimenter leurs comptes sur les réseaux sociaux du vendredi 30 avril jusqu'au lundi 3 mai. La finale de l'Euro a par ailleurs été marquée par des incidents avec des supporters sans tickets qui ont réussi à pénétrer dans le stade en forçant des barrages de sécurité et en submergeant le personnel du stade. Une scène de violence avec des supporters frappant à coups de poing et de pied un homme d'origine asiatique dans les couloirs du stade a en outre été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Southgate: mes joueurs "doivent garder la tête haute" Image: KEYSTONE/AP/Carl Recine Sous le coup de la défaite en finale de l'Euro contre l'Italie, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a estimé que ses joueurs devaient être fiers. "On gagne et on perd ensemble", a-t-il rappelé. - Comment réagit l'équipe après être passée si près de la victoire finale ? "Pour ce qui est des joueurs, ils ont tout donné, pas seulement ce soir mais sur ce tournoi. Ils doivent garder la tête haute. C'est une équipe qui a donné au pays des soirées incroyables, mais ce soir la détresse de ne pas donner au pays le trophée qu'il voulait est difficile à mesurer. Vous imaginez l'état du vestiaire. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais je suis très fier des joueurs qui ont tout donné". - Vous avez fait rentrer deux tireurs en toute fin de match et le joueur le plus jeune sur le terrain (Bukayo Saka) a tiré en dernier. Regrettez-vous ces choix ? "Ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils ne sont pas seuls, on gagne et on perd ensemble. Les joueurs qui ont pris les tirs au but, c'est ma décision. On les a travaillés à l'entraînement mais ce n'est pas eux qui ont décidé. On a mis les meilleurs tireurs qu'on avait sur le terrain à ce moment-là. C'est évidemment déchirant pour les joueurs, mais il ne doivent rien se reprocher. (Bukayo Saka, qui a raté le dernier tir au but) ne sera pas seul. C'est un gamin tellement génial, il est très populaire dans le groupe. Il a fait un super tournoi. Il a brillé et il continuera à briller. Ce soir, il a très bien joué quand il est entré en jeu. On doit l'aider mais je suis sûr qu'il aura beaucoup de marques d'affection pour ce qu'il a fait et pour la façon dont il s'est comporté dans ce tournoi. On avait deux tireurs (potentiels) qui ont dû sortir pendant le match, c'est pour ça qu'on a fait ce changement en fin de match. On a regardé ce que les joueurs ont fait dans cet exercice en club sur le long terme et ce qu'ils faisaient avec nous à l'entraînement. C'est comme ça que l'on fait depuis la Russie (le Mondial 2018 où l'Angleterre avait battu la Colombie en 8e de finale au tirs au but), mais ce soir, ça n'a pas marché". - Avant le tournoi, vous aviez placé les demi-finales comme jauge de la réussite du tournoi. Après cette défaite en finale, peut-on dire qu'il a été une réussite ? "Les joueurs ont fait plus que n'importe quelle autre équipe (d'Angleterre) ces 50 dernières années. Ils doivent être fiers. Il faut féliciter l'Italie, qui a été excellente tout le tournoi et qui, ce soir, a mieux utilisé le ballon que nous. Défensivement, ils ont été suffisamment bons pour nous empêcher de créer quoi que ce soit près de leur but. Mais mes joueurs doivent penser (que ce tournoi est un succès), oui. Ils ont écrit plusieurs pages d'histoire, ils ont si bien joué en première période dans une finale avec tellement de pression. Ils n'ont pas réussi à suffisamment garder le ballon en seconde période et cela a permis à la pression de ne faire qu'augmenter. C'est quelque chose sur lequel on doit progresser. Mais ce n'est pas encore le moment de faire une analyse en profondeur".