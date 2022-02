Les Jeux sont ouverts ++ 4 hockeyeurs suisses en sursis

Le président chinois a officiellement ouvert les Jeux de Pékin Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Jeux olympiques de Pékin ont été ouverts à 14h51 heure suisse par le président chinois Xi Jinping au Nid d'Oiseau, le stade olympique de la capitale. Ils se clôtureront le 20 février. Pékin avait déjà accueilli les JO en 2008, mais il s'agissait alors des Jeux d'été. La skieuse Wendy Holdener et le hockeyeur Andres Ambühl ont porté le drapeau suisse lors du traditionnel défilé des délégations. Quelque 3000 athlètes provenant de 91 pays vont d'affronter dans 15 disciplines. Au total, 109 titres olympiques seront décernés, ainsi qu'autant de médailles d'argent et de bronze.

"Je ne ressens pas cela comme une pression supplémentaire, parce que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je l'ai fait!", a déclaré Quartararo (22 ans), premier Français champion du monde en catégorie reine. Il s'est exprimé lors d'un point presse virtuel depuis la Malaisie après la présentation de sa Yamaha YZR-M1 2022. "La plupart des pilotes n'atteignent pas cet objectif, donc je ne ressens pas un poids supplémentaire sur mes épaules. En fait, c'est plutôt une motivation supplémentaire. Maintenant que j'ai goûté à la saveur du titre, je veux vivre ça à nouveau", a-t-il souri. Gagner Champion en 2021 devant l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), Quartararo aborde 2022 comme "un tout nouveau championnat. Je ne me dis pas que je vais défendre mon titre. Je pars en me disant que je veux gagner, c'est tout". "Je n'ai jamais eu de problèmes avec la pression, excepté quand j'avais 15-16 ans et qu'on me comparait sans arrêt à Marc (Marquez)", a-t-il continué. "En 2020 j'avais vu un psychologue parce que je m'énervais trop facilement, mais depuis c'est fini. Je ne m'énerve plus pour des petites choses comme dans le passé", a estimé le Français. Plus de puissance Les deux journées à Sepang seront l'occasion pour tous les pilotes de tester leurs nouvelles montures. Quartararo, souvent battu ou du moins contesté par Bagnaia et d'autres pilotes Ducati l'an passé, demandait à Yamaha de lui donner plus de puissance. A-t-il été entendu ? "On verra demain (samedi), pour l'instant je ne sais pas grand-chose". D'autres tests seront organisés après la Malaisie en Indonésie (11-12-13 février), avant le début de saison prévu au Qatar le 6 mars.

Super League: Bâle planifie avec Pelmard et Ndoye Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Bâle a activé les clauses d'achat d'Andy Pelmard et de Dan Ndoye. Le défenseur français a signé jusqu'en été 2025, alors que l'attaquant suisse restera un an de plus, soit jusqu'en 2026. Les deux joueurs, âgés de 21 ans, évoluent au FC Bâle depuis le début de la saison, prêtés par l'OGC Nice. Leurs bonnes performances ont incité le club à faire usage de ses options pour les transférer définitivement sur les bords du Rhin.

Kilde gagne le 2e entraînement de descente, Hintermann 6e Image: KEYSTONE/EPA Aleksander Aamodt Kilde a remporté vendredi le deuxième entraînement en vue de la descente des JO de Pékin. Meilleur Suisse, Niels Hintermann a pris la 6e place, Beat Feuz se classant au 10e rang. Vainqueur tant à Wengen qu'à Kitzbühel, Aleksander Aamodt Kilde sera à n'en pas douter l'un des favoris pour l'or dimanche matin. Le Norvégien, 2e de l'entraînement de jeudi si l'on ne tient pas compte des coureurs ayant manqué une porte, a devancé de 0''06 son dauphin autrichien Max Franz vendredi. Sixième, Niels Hintermann a concédé 0''48 à Aleksander Aamodt Kilde dans un entraînement reporté d'une heure en raison du vent. Beat Feuz a pour sa part terminé à 0''58. Le Zurichois et le Bernois semblent particulièrement à l'aise sur cette piste conçue par Bernhard Russi. Odermatt doit trouver ses marques Arbitre annoncé du duel Feuz-Kilde, Marco Odermatt a en revanche perdu plus de deux secondes sur Kilde pour se retrouver hors du top 30. Le Nidwaldien espère trouver ses marques lors du troisième entraînement, prévu samedi. Quatrième Helvète retenu pour la course de dimanche, Stefan Rogentin a terminé 20e. Justin Murisier s'est pour sa part montré le plus rapide parmi les Suisses appelés à disputer le combiné. Le Valaisan a signé un prometteur 18e temps, à 0''88 de Kilde. Loïc Meillard s'est classé 27e, à 1''22 du Norvégien.

Le Real éliminé en quarts Image: KEYSTONE/AP/Alvaro Barrientos Le Real Madrid a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi jeudi soir. Les Merengue se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, qui rejoint Valence, le Rayo Vallecano et le Betis Séville dans le dernier carré. A douze jours de leur 8e de finale de Ligue des champions contre le Paris St-Germain, les Madrilènes, privés de Karim Benzema (préservé), ont été dominés tout au long du match. Mais ils n'ont cédé qu'à la 89e minute sur une frappe d'Alex Berenguer.

Stefan Rogentin retenu pour la descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stefan Rogentin a sans surprise été retenu pour disputer dimanche la descente des JO de Pékin. Le Grison rejoint Beat Feuz, Marco Odermatt et Niels Hintermann, dont la participation à l'épreuve-reine était acquise avant le début de ces joutes. La décision a été prise avant même le deuxième entraînement prévu vendredi sur la piste "The Rock". Huitième de la deuxième descente de Wengen en Coupe du monde, Stefan Rogentin avait il est vrai remporté le premier essai chronométré, certes en ratant une porte. Le quatuor qui disputera le super-G mardi a également été dévoilé par Swiss Olympic dès vendredi matin. Marco Odermatt, Beat Feuz et Stefan Rogentin seront également de la partie, en compagnie de Gino Caviezel.

Une troisième défaite pour Perret/Rios Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les demi-finales s'éloignent déjà pour Jenny Perret et Martin Rios dans le tournoi de double mixte des JO de Pékin. La Seelandaise et le Glaronnais ont subi vendredi matin leur troisième défaite en quatre matches dans le Round Robin, s'inclinant 7-5 devant le Canada. Les médaillés d'argent des Jeux de PyeongChang 2018 ont été dominés d'entrée par le duo Rachel Homan/John Morris, qui fait figure de favori pour l'or olympique. Ils ont ainsi concédé dès le premier end un coup de trois pour se retrouver tout de suite dos au mur. Menés 6-2 après la cinquième manche, Jenny Perret et Martin Rios ont recollé à 6-4 avec deux ends à disputer. Mais le Canada a parfaitement maîtrisé son sujet dans le "money time" pour décrocher leur deuxième succès en trois matches. Tout est encore possible pour le duo helvétique, qui a encore six matches à disputer dans la phase préliminaire. Mais Perret/Rios devront certainement battre tant la Suède que la République tchèque samedi pour espérer atteindre le dernier carré.

Lukas Frick sélectionné pour remplacer Christian Marti Lukas Frick prendra part aux JO Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Swiss Ice Hockey et Swiss Olympic ont sélectionné Lukas Frick pour remplacer le défenseur Christian Marti. Ce dernier avait été testé positif au coronavirus avant le départ pour Pékin. Le joueur du Lausanne HC s'envolera pour Pékin vendredi et rejoindra l'équipe nationale samedi dans la journée, précise Swiss Olympic dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'équipe suisse est arrivée à Pékin jeudi. Les tests PCR effectués à l'arrivée de plusieurs joueurs ont donné un résultat incertain, ajoute Swiss Olympic. Le défenseur Mirco Müller, les attaquants Denis Malgin, Killian Mottet et Dario Simion ainsi que l'entraîneur assistant Christian Wohlwend ne pourront participer à l'entraînement qu'une fois qu'un résultat négatif sera confirmé.

Egan Bernal confronté à "la course la plus difficile" de sa vie Egan Bernal devra sans doute patienter des mois avant de disputer une course. Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Près de vingt fractures, cinq opérations et la vie qui ne tient qu'à un fil: le Colombien Egan Bernal a avoué jeudi disputer la "course la plus difficile" de sa vie. "On m'a fait hier (mercredi, NDLR) la dernière opération chirurgicale importante et il semble que tout se soit bien passé", a écrit le vainqueur du Tour de France 2019 sur son compte Instagram, le tout accompagné de deux photos le montrant très diminué sur son lit d'hôpital . Le grimpeur de 25 ans, unique vainqueur colombien de la Grande Boucle, a fait le bilan de ses fractures après son accident du 24 janvier: onze côtes, un fémur, une rotule, deux vertèbres thoraciques, l'odontoïde (cervicales), un métacarpien et un pouce. Bernal précise également avoir perdu une dent dans l'accident et souffrir de deux poumons perforés. La clinique La Sabana où il se trouve à Bogota a donné des nouvelles rassurantes après la dernière opération: "Les objectifs de stabilité du rachis cervical ont été atteints avec d'excellents résultats cliniques, sans complication", précise l'établissement dans un communiqué. Après avoir subi cinq interventions chirurgicales en moins de dix jours, Egan Bernal a quitté l'unité de soins intensifs, selon la clinique. "J'ai failli me tuer mais vous savez quoi ? Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir fait vivre cette épreuve", qui est "la course la plus difficile", ajoute Bernal sur le réseau social. Le dernier vainqueur du Giro a été accidenté alors qu'il s'entraînait à Gachancipa, à une trentaine de kilomètres de Bogota. Roulant sur un vélo de contre-la-montre avec des coéquipiers de l'équipe Ineos, il a percuté l'arrière d'un bus qui s'était arrêté sur la chaussée. Pour l'heure, l'équipe britannique n'a pas communiqué sur la période d'indisponibilité de Bernal, ni s'il serait en mesure de participer aux prochains grands tours.

Gaetano Berardi: néophyte à 34 ans en Super League Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID L'expérimenté Gaetano Berardi (33 ans) s'est engagé lundi avec le FC Sion jusqu'à la fin de la saison. Parti de Lugano à 15 ans pour tenter sa chance en Europe, le Tessinois revient enfin au pays. Son transfert est passé dans l'ombre de celui de Loris Benito, mais Gaetano Berardi était bien présent en tant que recrue hivernale du FC Sion jeudi à Martigny. Devant la presse, le défenseur central tessinois a exprimé son souhait de découvrir le championnat suisse. Le retour du guerrier Le 18 juillet 2020 lors d'une rencontre de Championship anglaise entre Leeds United et Derby County, Gaetano Berardi est victime d'une déchirure des ligaments croisés antérieurs. Au total, il sera éloigné des pelouses pendant 224 jours puis disputera seulement deux matchs en Premier League avec Leeds avant de quitter le club, sans rancune pour autant. "C'est la meilleure expérience de ma carrière. Il existait un énorme respect mutuel entre les supporters et moi", souligne celui qui portera le numéro 28 en Valais. Pour rester dans le rythme, Berardi a continué à s'entraîner individuellement avec l'apport de coachs privés. De plus, il a rejoint le FC Sion dans sa préparation début janvier pour un essai d'un mois au terme duquel il a convaincu le club de lui accorder une chance jusqu'à la fin de la saison. "Sa présence depuis quatre semaines me montre qu'il est en bonne condition physique, il sera dans le groupe pour affronter Bâle" souligne l'entraîneur sédunois Paolo Tramezzani. Découvrir la Super League Gaetano Berardi a passablement bourlingué entre l'Italie et l'Angleterre depuis ses 15 ans et n'a donc jamais disputé le moindre match en Super League. A 33 ans, l'heure était ainsi venue de rentrer au pays pour le Tessinois. "Je voulais venir en Super League. J'ai eu plusieurs offres, dont notamment celle de mon club formateur Lugano. Au final, j'ai pris la décision de rejoindre Sion notamment pour l'entraîneur". Le néo-sédunois et Paolo Tramezzani se connaissent, mais n'ont encore jamais travaillé ensemble durant leur carrière. A Tourbillon, Berardi apportera toute sa hargne et son expérience dans l'axe de la défense valaisanne. "Gaetano, comme Loris Benito, est un garçon avec de l'expérience, une bonne mentalité et une forte personnalité. Je suis très heureux de l'avoir dans mon équipe", se réjouit Paolo Tramezzani. Un enthousiasme partagé par le principal intéressé, "J'ai reçu un excellent accueil, je me sens bien ici et je suis également impressionné par l'équipe", confie-t-il en conclusion.

Lourde chute d'une snowboardeuse japonaise à l'entraînement Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La snowboardeuse japonaise Rina Yoshika a été évacuée par ambulance après une lourde chute à l'entraînement aux Jeux olympiques de Pékin jeudi. Ainsi, elle ne pourra pas prendre part aux épreuves de big air et de slopestyle, a annoncé un représentant de l'équipe japonaise. Yoshika a chuté à l'atterrissage d'un saut sur la piste de slopestyle du Genting Snow Park de Zhangjiakou. Selon le comité olympique japonais, la sportive de 22 ans souffre d'une blessure à la colonne vertébrale mais cela n'entrainera pas de paralysie. Elle ne participera donc pas aux épreuves de slopestyle ou de big air des Jeux comme initialement prévu et rentrera au Japon une fois qu'elle aura reçu les soins médicaux appropriés, a-t-il été ajouté. Les Jeux olympiques de Pékin, qui démarrent officiellement vendredi, se déroulent dans l'une des régions les plus arides de Chine et dépendent quasiment entièrement de la neige artificielle. La snowboardeuse américaine Jamie Anderson, double championne olympique, a avoué qu'elle avait eu peur en s'entraînant sur le parcours de slopestyle, expliquant que la surface était extrêmement dure. "Je crois que la majorité de la surface est artificielle, donc ce n'est pas l'idéal", a déclaré Anderson, ajoutant: "Il ne faudrait surtout pas chuter dessus." La compétition féminine de slopestyle débute samedi par les qualifications.

Super League: Loris Benito explique sa venue à Sion Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le FC Sion a signé un joli coup en enrôlant le défenseur international Loris Benito. Après six mois sans club, l'Argovien veut se relancer en Valais où il a signé jusqu'en 2023. Il est la tête de gondole du mercato hivernal sédunois. Arrivé lundi, Loris Benito (30 ans) a été présenté à la presse jeudi à Martigny, tout comme l'autre transfuge sédunois, Gaetano Berardi. International suisse à treize reprises, Benito était sans club depuis la résiliation de son contrat avec les Girondins de Bordeaux le 31 août. Lors de sa prise de parole, l'Argovien a expliqué les motivations et défis qui l'ont poussé à rejoindre Sion pour une saison et demie. Une venue désirée L'arrivée de Loris Benito en Valais avait de quoi surprendre tant les courtisans ne manquaient pas pour ce défenseur polyvalent, deux fois champion de Suisse avec Young Boys. "J'ai mis toutes les offres que j'avais sur la table et j'ai réfléchi à laquelle était la meilleure pour ma carrière. J'ai pris mon temps et je suis arrivé à la conclusion que c'était Sion", explique celui qui portera le numéro 32 à Tourbillon. Benito avoue également s'être tout de suite senti désiré par le club sédunois. Un sentiment que confirme le directeur sportif du FCS Barthélémy Constantin. "Lorsque Loris s'est retrouvé libre l'été passé, je m'étais renseigné mais ça ne s'était pas fait. Néanmoins, nous avons repris contact cet hiver et les négociations ont pu aboutir", confie-t-il. Sur le terrain, l'Argovien devra d'abord retrouver ses sensations après six mois de pause forcée. "Même si je me suis maintenu en forme, il me manque des matches pour être à 100%." glisse Loris Benito. Objectif Qatar Son retour en Super League, Benito le motive notamment par son envie de sélection avec la Suisse en vue principalement de la Coupe du monde au Qatar l'hiver prochain. L'Argovien avait fait partie l'été passé de l'équipe qui s'était hissée en quart de finale de l'Euro. "Je garde des souvenirs extraordinaires de cette expérience et pouvoir la reproduire au niveau mondial serait incroyable", glisse-t-il. L'ancien du Benfica Lisbonne ou de YB notamment sait que les places seront chères au sein de la liste du sélectionneur Murat Yakin. "Le train est déjà en marche et je veux monter dedans" concède Benito. Pour cela, il devra enchaîner les bonnes prestations avec Sion, un défi qui ne l'effraie guère. "Si je trouvais que l'équipe n'avait pas de qualité, je ne serais pas venu. Maintenant, je veux amener mon expérience au groupe sur et hors du terrain" explique-t-il. Prendre le positif de Bordeaux Au moment d'évoquer sa rupture de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Loris Benito joue cartes sur table. "Je suis quelqu'un qui reste dans un club pour jouer, pas pour l'argent. Mon départ va donc au-delà du sportif" assène l'Argovien. Malgré tout, l'international helvétique veut retenir le positif de son passage en Ligue 1 notamment dans sa vision du jeu. "En France, les équipes sont très solides et les joueurs costauds. Chaque duel est une bataille" détaille le néo-Sédunois. Pour le reste, il préfère botter en touche, "Bordeaux, c'est désormais du passé. Aujourd'hui, je suis pleinement focalisé sur Sion", glisse-t-il en conclusion.

Ski freestyle: un contretemps pour Marco Tadé en bosses Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Marco Tadé n'a pas réussi à se qualifier directement pour la finale des bosses des JO de Pékin. Le Tessinois a pris la 15e place des qualifications, alors qu'il fallait entrer dans le top 10. Il aura néanmoins une deuxième chance samedi matin. Pour entrer dans la finale de l'après-midi qui réunira 20 athlètes, Tadé devra se classer parmi les dix premiers de cette deuxième tranche qualificative.

Super League: Lausanne-Sport a trouvé son nouvel entraîneur Alain Casanova en 2009 alors qu'il dirigeait Toulouse Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Le Lausanne-Sport a nommé le Français Alain Casanova (60 ans) comme nouvel entraîneur. Il succède au Serve Ilija Borenovic, limogé mercredi. Casanova était sans club depuis octobre 2019. Il a dirigé dès jeudi sa première séance d'entraînement avec le LS, dont le prochain match sera le derby lémanique samedi à Genève contre Servette (18h00). Ancien gardien du Havre et de Toulouse, Alain Casanova n'a dirigé que deux clubs dans sa carrière de technicien, à savoir Toulouse (2008-2015 et 2018-2019) et Lens (2016-2017). Le nouvel entraîneur insiste sur le sérieux, le travail et la formation. Au fil de sa carrière, il s'est forgé une réputation d'expert dans le développement de talents. A Toulouse, il a notamment accompagné l'émergence de joueurs comme Moussa Sissoko, Etienne Capoue, Wissam Ben Yedder ou André-Pierre Gignac. Son expérience des situations difficiles devrait lui être précieuse dans sa nouvelle mission. Le LS occupe en effet le 9e rang de la Super League, avec un point d'avance sur la lanterne rouge Lucerne. Les Vaudois ont été battus 5-1 à domicile dimanche lors de la reprise du championnat.